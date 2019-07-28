Бразилия: Серия A 2019
Фламенго
0:0
Первый тайм: 12'
Ботафого Рибейрао
29
Линкольн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Joao Paulo IПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
22 ДжинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Алан СантосПолузащитник
- Полузащитник
-
-
19 Igor Cassio
-
21 Lucas Campos
-
-
15 Lucas Barros
Предыдущие игры
Фламенго Последние 20 матчей: +10 =5 -5Эмелек 2:0 Фламенго Коринтианс 1:1 Фламенго Фламенго 1:1 Атлетико Паранаэнсе Фламенго 6:1 Гойяс
Атлетико Паранаэнсе 1:1 Фламенго Алагоано 0:2 Фламенго Флуминенсе 0:0 Фламенго Фламенго 1:0 Коринтианс Фламенго 2:0 Форталеза Фламенго 3:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Минейро 2:1 Фламенго Коринтианс 0:1 Фламенго Фламенго 2:1 Шапекоэнсе Пеньяроль 0:0 Фламенго Сан-Паулу 1:1 Фламенго Интернасьональ 2:1 Фламенго Фламенго 3:1 Крузейро ЛДУ Кито 2:1 Фламенго Фламенго 2:0 Васко да Гама Васко да Гама 0:2 Фламенго
Ботафого Рибейрао Последние 20 матчей: +9 =4 -7Ботафого Рибейрао 0:1 Атлетико Минейро Ботафого Рибейрао 0:1 Сантос Крузейро 0:0 Ботафого Рибейрао Коринтианс 1:2 Ботафого Рибейрао
Ботафого Рибейрао 0:1 Гремио Алагоано 1:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:0 Васко да Гама Ботафого Рибейрао 4:0 Сол де Америка Ботафого Рибейрао 0:1 Палмейрас Сол де Америка 0:1 Ботафого Рибейрао Гойяс 1:0 Ботафого Рибейрао Флуминенсе 0:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:0 Форталеза Ботафого Рибейрао 3:2 Байя Сан-Паулу 2:0 Ботафого Рибейрао Жувентуд 2:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:1 Жувентуд Americano Rj 2:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 4:1 Португеза Флуминенсе 1:1 Ботафого Рибейрао
Последние игры между собой
Фламенго: победы: 6, ничьи: 10, поражения: 4
Ботафого Рибейрао: победы: 4, ничьи: 10, поражения: 6
Ботафого Рибейрао 2:1 Фламенго Бразилейро Серия А Фламенго 1:0 Ботафого Рибейрао Бразилейро Серия А Фламенго 4:0 Ботафого Рибейрао Кубок Бразилии Ботафого Рибейрао 2:1 Фламенго Бразилейро Серия А Ботафого Рибейрао 1:1 Фламенго Кубок Бразилии Фламенго 1:1 Ботафого Рибейрао Бразилейро Серия А Фламенго 2:2 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 0:0 Фламенго Серия A Ботафого Рибейрао 1:1 Фламенго Серия A Фламенго 0:0 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 1:1 Фламенго Серия A Фламенго 1:0 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 0:1 Фламенго Серия A Фламенго 2:2 Ботафого Рибейрао Серия A Фламенго 2:2 Ботафого Рибейрао Campeonato Carioca Ботафого Рибейрао 2:2 Фламенго Campeonato Carioca
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сантос
|1:0
|12
|9
|2
|1
|15 - 7
|29
|2.
|Палмейрас
|12
|8
|3
|1
|20 - 6
|27
|3.
|Фламенго
|0:0
|12
|6
|4
|2
|22 - 11
|22
|4.
|Сан-Паулу
|12
|5
|6
|1
|15 - 7
|21
|5.
|Атлетико Минейро
|11
|6
|2
|3
|18 - 14
|20
|6.
|Интернасьональ
|12
|6
|2
|4
|15 - 10
|20
|7.
|Атлетико Паранаэнсе
|12
|6
|1
|5
|20 - 12
|19
|8.
|Ботафого Рибейрао
|0:0
|12
|5
|2
|5
|8 - 9
|17
|9.
|Гойяс
|10
|5
|1
|4
|12 - 14
|16
|10.
|Коринтианс
|10
|4
|4
|2
|9 - 6
|16
|11.
|Байя
|12
|4
|4
|4
|11 - 12
|16
|12.
|Гремио
|11
|4
|3
|4
|13 - 13
|15
|13.
|Форталеза
|11
|4
|2
|5
|12 - 15
|14
|14.
|Сеара
|12
|4
|2
|6
|13 - 11
|14
|15.
|Васко да Гама
|12
|3
|4
|5
|12 - 18
|13
|16.
|Крузейро
|12
|2
|4
|6
|9 - 18
|10
|17.
|Флуминенсе
|12
|2
|3
|7
|16 - 21
|9
|18.
|Шапекоэнсе
|12
|2
|3
|7
|11 - 20
|9
|19.
|Алагоано
|11
|1
|3
|7
|3 - 20
|6
|20.
|Аваи
|0:1
|12
|0
|5
|7
|4 - 14
|5
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