Бразилия: Серия A 2019

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Фламенго
0:0
Первый тайм: 12'
Ботафого Рибейрао
0' 12'
1
Алвес
Диего
13
Рафинья
Марсио
3
Кайо
Родриго
4
Мари
Пабло
20
Трауко
Мигель
5
Виллиан
Арао
8
Куэльяр
Густаво
9
Габриэл
Барбоза
15
Герсон
Сантос
27
Bruno
Henrique
IV
29
Линкольн
1
Роберто
Фернандес
2
Gabriel
Paulista
XVI
3
Mauro
Joel
Carli
4
Silva
Marsinio
III
6
Жонатан
Морейра
5
Alex
Santana
II
11
Luiz
Fernando
IV
8
Cicero
II
10
Joao
Paulo
I
7
Соуза
Диего
9
Rodrigo
Pimpao
Фламенго
4-2-3-1
Ботафого Рибейрао
4-1-4-1

Предыдущие игры

Фламенго Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Эмелек 2:0 Фламенго Коринтианс 1:1 Фламенго Фламенго 1:1 Атлетико Паранаэнсе Фламенго 6:1 Гойяс
Атлетико Паранаэнсе 1:1 Фламенго Алагоано 0:2 Фламенго Флуминенсе 0:0 Фламенго Фламенго 1:0 Коринтианс Фламенго 2:0 Форталеза Фламенго 3:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Минейро 2:1 Фламенго Коринтианс 0:1 Фламенго Фламенго 2:1 Шапекоэнсе Пеньяроль 0:0 Фламенго Сан-Паулу 1:1 Фламенго Интернасьональ 2:1 Фламенго Фламенго 3:1 Крузейро ЛДУ Кито 2:1 Фламенго Фламенго 2:0 Васко да Гама Васко да Гама 0:2 Фламенго
Ботафого Рибейрао Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Ботафого Рибейрао 0:1 Атлетико Минейро Ботафого Рибейрао 0:1 Сантос Крузейро 0:0 Ботафого Рибейрао Коринтианс 1:2 Ботафого Рибейрао
Ботафого Рибейрао 0:1 Гремио Алагоано 1:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:0 Васко да Гама Ботафого Рибейрао 4:0 Сол де Америка Ботафого Рибейрао 0:1 Палмейрас Сол де Америка 0:1 Ботафого Рибейрао Гойяс 1:0 Ботафого Рибейрао Флуминенсе 0:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:0 Форталеза Ботафого Рибейрао 3:2 Байя Сан-Паулу 2:0 Ботафого Рибейрао Жувентуд 2:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:1 Жувентуд Americano Rj 2:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 4:1 Португеза Флуминенсе 1:1 Ботафого Рибейрао

Последние игры между собой

Фламенго: победы: 6, ничьи: 10, поражения: 4
Ботафого Рибейрао: победы: 4, ничьи: 10, поражения: 6
Ботафого Рибейрао 1:2 Фламенго Кариока Ботафого Рибейрао 4:2 Ботафого Рибейрао Кубок Ботафого Рибейрао 2:2 Ботафого Рибейрао Кубок Бразилии Ботафого Рибейрао 1:0 Фламенго Чемпионат Кариока
Ботафого Рибейрао 2:1 Фламенго Бразилейро Серия А Фламенго 1:0 Ботафого Рибейрао Бразилейро Серия А Фламенго 4:0 Ботафого Рибейрао Кубок Бразилии Ботафого Рибейрао 2:1 Фламенго Бразилейро Серия А Ботафого Рибейрао 1:1 Фламенго Кубок Бразилии Фламенго 1:1 Ботафого Рибейрао Бразилейро Серия А Фламенго 2:2 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 0:0 Фламенго Серия A Ботафого Рибейрао 1:1 Фламенго Серия A Фламенго 0:0 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 1:1 Фламенго Серия A Фламенго 1:0 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 0:1 Фламенго Серия A Фламенго 2:2 Ботафого Рибейрао Серия A Фламенго 2:2 Ботафого Рибейрао Campeonato Carioca Ботафого Рибейрао 2:2 Фламенго Campeonato Carioca
Команда И В Н П Г О
1. Сантос 1:0 12 9 2 1 15 - 7 29
2. Палмейрас 12 8 3 1 20 - 6 27
3. Фламенго 0:0 12 6 4 2 22 - 11 22
4. Сан-Паулу 12 5 6 1 15 - 7 21
5. Атлетико Минейро 11 6 2 3 18 - 14 20
6. Интернасьональ 12 6 2 4 15 - 10 20
7. Атлетико Паранаэнсе 12 6 1 5 20 - 12 19
8. Ботафого Рибейрао 0:0 12 5 2 5 8 - 9 17
9. Гойяс 10 5 1 4 12 - 14 16
10. Коринтианс 10 4 4 2 9 - 6 16
11. Байя 12 4 4 4 11 - 12 16
12. Гремио 11 4 3 4 13 - 13 15
13. Форталеза 11 4 2 5 12 - 15 14
14. Сеара 12 4 2 6 13 - 11 14
15. Васко да Гама 12 3 4 5 12 - 18 13
16. Крузейро 12 2 4 6 9 - 18 10
17. Флуминенсе 12 2 3 7 16 - 21 9
18. Шапекоэнсе 12 2 3 7 11 - 20 9
19. Алагоано 11 1 3 7 3 - 20 6
20. Аваи 0:1 12 0 5 7 4 - 14 5
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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