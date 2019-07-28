Бразилия: Серия A 2019
Крузейро
0:2
Конец матча
Атлетико Паранаэнсе
0:1
30' ПенальтиJonatan VII
35' Желтая карточкаFred II
0:2
77' ГолBruno Moura
12
Рафаэл
Пирес
42
Вевертон
14
Кака
Лукас
18
Додо
Родолфо
27
Jadson
III
11
David
VI
9
Fred
II
39
Bruno
Moura
11
Nikao
7
Roni
III
- Основной состав
-
12 Рафаэл ПиресВратарь
-
42 ВевертонЗащитник
- Защитник
-
14 Кака ЛукасЗащитник
-
18 Додо РодолфоЗащитник
-
27 Jadson IIIПолузащитник
- Полузащитник
-
11 David VIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 Fred IIНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
99 Sassa II
-
39 Vitor Eudes
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
39 Bruno MouraПолузащитник
- Полузащитник
-
11 NikaoПолузащитник
- Полузащитник
-
7 Roni IIIПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Кайо РанхелВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Абнер ФелипеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Marcelo XIII
-
-
14 Robson Bambu
-
23 Madson II
Ход матча
30'
0:1
35'
77'
0:2
Предыдущие игры
Крузейро Последние 20 матчей: +6 =7 -7Ривер Плейт 0:0 Крузейро Байя 0:0 Крузейро Атлетико Минейро 2:0 Крузейро Крузейро 0:0 Ботафого Рибейрао
Крузейро 3:0 Атлетико Минейро Форталеза 2:1 Крузейро Крузейро 0:0 Коринтианс Крузейро 2:2 Флуминенсе Сан-Паулу 1:1 Крузейро Крузейро 1:2 Шапекоэнсе Флуминенсе 4:1 Крузейро Флуминенсе 1:1 Крузейро Интернасьональ 3:1 Крузейро Крузейро 1:2 Эмелек Крузейро 2:1 Гойяс Крузейро 1:0 Сеара Фламенго 3:1 Крузейро Депортиво Лара 0:2 Крузейро Атлетико Минейро 1:1 Крузейро Крузейро 2:1 Атлетико Минейро
Атлетико Паранаэнсе Последние 20 матчей: +8 =3 -9Атлетико Паранаэнсе 0:1 Бока Хуниорс Алагоано 0:4 Атлетико Паранаэнсе Фламенго 1:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:0 Интернасьональ
Атлетико Паранаэнсе 1:1 Фламенго Гойяс 2:1 Атлетико Паранаэнсе Палмейрас 1:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:0 Форталеза Атлетико Паранаэнсе 3:0 Флуминенсе Ривер Плейт 3:0 Атлетико Паранаэнсе Фламенго 3:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:0 Ривер Плейт Атлетико Паранаэнсе 0:2 Коринтианс Форталеза 0:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:0 Байя Бока Хуниорс 2:1 Атлетико Паранаэнсе Шапекоэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе Форталеза 2:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 4:1 Васко да Гама Вильстерман 3:2 Атлетико Паранаэнсе
Последние игры между собой
Крузейро: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Атлетико Паранаэнсе: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Крузейро 1:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 0:2 Крузейро Серия A Атлетико Паранаэнсе 1:0 Крузейро Серия A Крузейро 0:3 Атлетико Паранаэнсе Серия A Крузейро 2:1 Атлетико Паранаэнсе Копа Суль-Минас-Рио Атлетико Паранаэнсе 2:2 Крузейро Серия A Крузейро 2:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A Крузейро 2:0 Атлетико Паранаэнсе Бразилейро Серия А Атлетико Паранаэнсе 2:3 Крузейро Бразилейро Серия А Крузейро 1:0 Атлетико Паранаэнсе Бразилейро Серия А Атлетико Паранаэнсе 2:2 Крузейро Бразилейро Серия А Крузейро 1:2 Атлетико Паранаэнсе Кубок Бразилии Атлетико Паранаэнсе 1:0 Крузейро Кубок Бразилии Крузейро 1:1 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 2:1 Крузейро Серия A Крузейро 0:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас
|12
|8
|3
|1
|20 - 6
|27
|2.
|Сантос
|11
|8
|2
|1
|14 - 7
|26
|3.
|Фламенго
|11
|6
|3
|2
|22 - 11
|21
|4.
|Сан-Паулу
|2:1
|12
|5
|6
|1
|15 - 7
|21
|5.
|Атлетико Минейро
|11
|6
|2
|3
|18 - 14
|20
|6.
|Интернасьональ
|12
|6
|2
|4
|15 - 10
|20
|7.
|Атлетико Паранаэнсе
|12
|6
|1
|5
|20 - 12
|19
|8.
|Гойяс
|10
|5
|1
|4
|12 - 14
|16
|9.
|Коринтианс
|10
|4
|4
|2
|9 - 6
|16
|10.
|Ботафого Рибейрао
|11
|5
|1
|5
|8 - 9
|16
|11.
|Гремио
|11
|4
|3
|4
|13 - 13
|15
|12.
|Байя
|11
|4
|3
|4
|11 - 12
|15
|13.
|Форталеза
|11
|4
|2
|5
|12 - 15
|14
|14.
|Сеара
|12
|4
|2
|6
|13 - 11
|14
|15.
|Васко да Гама
|12
|3
|4
|5
|12 - 18
|13
|16.
|Крузейро
|12
|2
|4
|6
|9 - 18
|10
|17.
|Флуминенсе
|1:2
|12
|2
|3
|7
|16 - 21
|9
|18.
|Шапекоэнсе
|11
|2
|2
|7
|11 - 20
|8
|19.
|Алагоано
|11
|1
|3
|7
|3 - 20
|6
|20.
|Аваи
|11
|0
|5
|6
|4 - 13
|5
Загрузка...