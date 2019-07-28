Бразилия: Серия A 2019

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Крузейро
0:2
Конец матча
Атлетико Паранаэнсе
0'
0:1
30' Пенальти
Jonatan VII
35' Желтая карточка
Fred II
0:2
77' Гол
Bruno Moura
90'+4
12
Рафаэл
Пирес
42
Вевертон
25
Бруно
Фабрисио
14
Кака
Лукас
18
Додо
Родолфо
27
Jadson
III
5
Alejandro
Ariel
Cabral
11
David
VI
15
Эдерсон
Хонорато
41
Маурисио
Жозе
9
Fred
II
1
Aderbar
Santos
2
Jonatan
VII
34
Pedro
Henrique
II
4
Лео
Перейра
6
Азеведо
Марсио
39
Bruno
Moura
5
Веллингтон
III
11
Nikao
77
Назарио
Бруно
7
Roni
III
9
Рубен
Марко
Крузейро
4-2-3-1
Атлетико Паранаэнсе
4-2-3-1

Ход матча

30'
0:1
Jonatan VII
35'
Fred II
 
60'
Жадсон Родригес
Alejandro Ariel Cabral
 
66'
 
Marcelo XIII
Рубен Марко
67'
Sassa II
David VI
 
70'
Велинтон Соуза
Маурисио Жозе
 
74'
 
Абнер Фелипе
Азеведо Марсио
77'
0:2
Bruno Moura
(Marcelo XIII)
84'
 
Thonny Anderson
Назарио Бруно

Предыдущие игры

Крузейро Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Ривер Плейт 0:0 Крузейро Байя 0:0 Крузейро Атлетико Минейро 2:0 Крузейро Крузейро 0:0 Ботафого Рибейрао
Крузейро 3:0 Атлетико Минейро Форталеза 2:1 Крузейро Крузейро 0:0 Коринтианс Крузейро 2:2 Флуминенсе Сан-Паулу 1:1 Крузейро Крузейро 1:2 Шапекоэнсе Флуминенсе 4:1 Крузейро Флуминенсе 1:1 Крузейро Интернасьональ 3:1 Крузейро Крузейро 1:2 Эмелек Крузейро 2:1 Гойяс Крузейро 1:0 Сеара Фламенго 3:1 Крузейро Депортиво Лара 0:2 Крузейро Атлетико Минейро 1:1 Крузейро Крузейро 2:1 Атлетико Минейро
Атлетико Паранаэнсе Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Атлетико Паранаэнсе 0:1 Бока Хуниорс Алагоано 0:4 Атлетико Паранаэнсе Фламенго 1:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:0 Интернасьональ
Атлетико Паранаэнсе 1:1 Фламенго Гойяс 2:1 Атлетико Паранаэнсе Палмейрас 1:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:0 Форталеза Атлетико Паранаэнсе 3:0 Флуминенсе Ривер Плейт 3:0 Атлетико Паранаэнсе Фламенго 3:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:0 Ривер Плейт Атлетико Паранаэнсе 0:2 Коринтианс Форталеза 0:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:0 Байя Бока Хуниорс 2:1 Атлетико Паранаэнсе Шапекоэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе Форталеза 2:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 4:1 Васко да Гама Вильстерман 3:2 Атлетико Паранаэнсе

Последние игры между собой

Крузейро: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Атлетико Паранаэнсе: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Атлетико Паранаэнсе 2:0 Крузейро Серия A Крузейро 2:1 Атлетико Паранаэнсе Серия A Крузейро 1:1 Атлетико Паранаэнсе Кубок Атлетико Паранаэнсе 1:2 Крузейро Кубок
Крузейро 1:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 0:2 Крузейро Серия A Атлетико Паранаэнсе 1:0 Крузейро Серия A Крузейро 0:3 Атлетико Паранаэнсе Серия A Крузейро 2:1 Атлетико Паранаэнсе Копа Суль-Минас-Рио Атлетико Паранаэнсе 2:2 Крузейро Серия A Крузейро 2:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A Крузейро 2:0 Атлетико Паранаэнсе Бразилейро Серия А Атлетико Паранаэнсе 2:3 Крузейро Бразилейро Серия А Крузейро 1:0 Атлетико Паранаэнсе Бразилейро Серия А Атлетико Паранаэнсе 2:2 Крузейро Бразилейро Серия А Крузейро 1:2 Атлетико Паранаэнсе Кубок Бразилии Атлетико Паранаэнсе 1:0 Крузейро Кубок Бразилии Крузейро 1:1 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 2:1 Крузейро Серия A Крузейро 0:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A
Команда И В Н П Г О
1. Палмейрас 12 8 3 1 20 - 6 27
2. Сантос 11 8 2 1 14 - 7 26
3. Фламенго 11 6 3 2 22 - 11 21
4. Сан-Паулу 2:1 12 5 6 1 15 - 7 21
5. Атлетико Минейро 11 6 2 3 18 - 14 20
6. Интернасьональ 12 6 2 4 15 - 10 20
7. Атлетико Паранаэнсе 12 6 1 5 20 - 12 19
8. Гойяс 10 5 1 4 12 - 14 16
9. Коринтианс 10 4 4 2 9 - 6 16
10. Ботафого Рибейрао 11 5 1 5 8 - 9 16
11. Гремио 11 4 3 4 13 - 13 15
12. Байя 11 4 3 4 11 - 12 15
13. Форталеза 11 4 2 5 12 - 15 14
14. Сеара 12 4 2 6 13 - 11 14
15. Васко да Гама 12 3 4 5 12 - 18 13
16. Крузейро 12 2 4 6 9 - 18 10
17. Флуминенсе 1:2 12 2 3 7 16 - 21 9
18. Шапекоэнсе 11 2 2 7 11 - 20 8
19. Алагоано 11 1 3 7 3 - 20 6
20. Аваи 11 0 5 6 4 - 13 5
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    35'
    Фред получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Жонатан из команды Атлетико Паранаэнсе забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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