Бразилия: Серия A 2019

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Сантос
1:0
Первый тайм: 10'
Аваи
0'
1:0
9' Гол
Гонсалес Дерлис
10'
22
Everson
4
Виктор
Феррас
26
Агилар
Фелипе
6
Энрике
Густаво
3
Жорже
Марко
7
Карлос
Санчес
II
5
Алисон
II
21
Diego
Pituca
27
Саша
Эдуардо
17
Гонсалес
Дерлис
10
Сотельдо
Йеферсон
1
Lucas
Frigeri
32
Leo
III
3
Betao
Amansio
Ebert
II
33
Marquinhos
IX
23
Miguel
Castro
Rocha
Igor
II
7
Pedro
Castro
27
Франко
Ричард
97
Lourenco
19
Паулу
Жоау
96
Gustavo
V
18
Bruno
Savio
Сантос
4-3-3
Аваи
4-2-3-1

Ход матча

9'
Гонсалес Дерлис
1:0

Предыдущие игры

Сантос Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Сантос 3:0 Гвадалахара Ботафого Рибейрао 0:1 Сантос Санта-Роза де Андауайлас 0:1 Сантос Байя 0:1 Сантос
Сантос 1:1 Депортиво Коопсол Сантос 1:0 Коринтианс Сантос 3:1 Атлетико Минейро Сантос 1:0 Спорт Виктория Сантос 1:2 Атлетико Минейро Сеара 0:1 Сантос Сантос 2:0 Атлетико Грау Сантос 0:0 Интернасьональ Палмейрас 4:0 Сантос Атлетико Минейро 0:0 Сантос Сантос 3:0 Васко да Гама Сантос 5:2 Пумас Алагоано 0:0 Сантос Сантос 2:1 Флуминенсе Гремио 1:2 Сантос Клуб Америка 1:0 Сантос
Аваи Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Аваи 0:0 Гойяс Форталеза 2:0 Аваи Палмейрас 2:0 Аваи Аваи 0:0 Сан-Паулу
Интернасьональ 2:0 Аваи Аваи 1:2 Сеара Васко да Гама 1:1 Аваи Аваи 0:0 Алагоано Байя 1:0 Аваи Аваи 1:1 Гремио Атлетико Минейро 2:1 Аваи Аваи 1:1 Шапекоэнсе Аваи 1:1 Крисьюма Аваи 0:1 Васко да Гама Шапекоэнсе 1:2 Аваи Бруске 0:4 Аваи Аваи 2:0 Атлетико Тубарао Крисьюма 0:2 Аваи Аваи 3:1 Марсильо Диас Аваи 0:0 Фигейренсе

Последние игры между собой

Сантос: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 0
Аваи: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 1
Сантос 1:1 Аваи Серия A Аваи 0:0 Сантос Серия A Сантос 5:2 Аваи Серия A Аваи 1:1 Сантос Серия A
Команда И В Н П Г О
1. Сантос 1:0 12 9 2 1 15 - 7 29
2. Палмейрас 12 8 3 1 20 - 6 27
3. Фламенго 0:0 12 6 4 2 22 - 11 22
4. Сан-Паулу 12 5 6 1 15 - 7 21
5. Атлетико Минейро 11 6 2 3 18 - 14 20
6. Интернасьональ 12 6 2 4 15 - 10 20
7. Атлетико Паранаэнсе 12 6 1 5 20 - 12 19
8. Ботафого Рибейрао 0:0 12 5 2 5 8 - 9 17
9. Гойяс 10 5 1 4 12 - 14 16
10. Коринтианс 10 4 4 2 9 - 6 16
11. Байя 12 4 4 4 11 - 12 16
12. Гремио 11 4 3 4 13 - 13 15
13. Форталеза 11 4 2 5 12 - 15 14
14. Сеара 12 4 2 6 13 - 11 14
15. Васко да Гама 12 3 4 5 12 - 18 13
16. Крузейро 12 2 4 6 9 - 18 10
17. Флуминенсе 12 2 3 7 16 - 21 9
18. Шапекоэнсе 12 2 3 7 11 - 20 9
19. Алагоано 11 1 3 7 3 - 20 6
20. Аваи 0:1 12 0 5 7 4 - 14 5
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