Бразилия: Серия A 2019
1:0
9' ГолГонсалес Дерлис
22
Everson
21
Diego
Pituca
27
Саша
Эдуардо
32
Leo
III
97
Lourenco
19
Паулу
Жоау
96
Gustavo
V
18
Bruno
Savio
- Основной состав
-
22 EversonВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Diego PitucaПолузащитник
-
27 Саша ЭдуардоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Каду КарлосПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
41 Jean MotaПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
40 Jobson III
-
11 Marinho II
-
-
19 Kaio Jorge
-
33 John Victor
-
Главный тренер: Guillermo Almada
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Leo IIIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
97 LourencoПолузащитник
-
19 Паулу ЖоауПолузащитник
-
96 Gustavo VПолузащитник
-
18 Bruno SavioНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 BrennerНападающий
-
-
83 Gledson I
-
-
20 Gege II
-
10 Douglas X
-
-
Ход матча
9'
1:0
Предыдущие игры
Сантос Последние 20 матчей: +13 =4 -3Сантос 3:0 Гвадалахара Ботафого Рибейрао 0:1 Сантос Санта-Роза де Андауайлас 0:1 Сантос Байя 0:1 Сантос
Сантос 1:1 Депортиво Коопсол Сантос 1:0 Коринтианс Сантос 3:1 Атлетико Минейро Сантос 1:0 Спорт Виктория Сантос 1:2 Атлетико Минейро Сеара 0:1 Сантос Сантос 2:0 Атлетико Грау Сантос 0:0 Интернасьональ Палмейрас 4:0 Сантос Атлетико Минейро 0:0 Сантос Сантос 3:0 Васко да Гама Сантос 5:2 Пумас Алагоано 0:0 Сантос Сантос 2:1 Флуминенсе Гремио 1:2 Сантос Клуб Америка 1:0 Сантос
Аваи Последние 20 матчей: +7 =6 -7Аваи 0:0 Гойяс Форталеза 2:0 Аваи Палмейрас 2:0 Аваи Аваи 0:0 Сан-Паулу
Интернасьональ 2:0 Аваи Аваи 1:2 Сеара Васко да Гама 1:1 Аваи Аваи 0:0 Алагоано Байя 1:0 Аваи Аваи 1:1 Гремио Атлетико Минейро 2:1 Аваи Аваи 1:1 Шапекоэнсе Аваи 1:1 Крисьюма Аваи 0:1 Васко да Гама Шапекоэнсе 1:2 Аваи Бруске 0:4 Аваи Аваи 2:0 Атлетико Тубарао Крисьюма 0:2 Аваи Аваи 3:1 Марсильо Диас Аваи 0:0 Фигейренсе
Последние игры между собой
Сантос: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 0
Аваи: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сантос
|1:0
|12
|9
|2
|1
|15 - 7
|29
|2.
|Палмейрас
|12
|8
|3
|1
|20 - 6
|27
|3.
|Фламенго
|0:0
|12
|6
|4
|2
|22 - 11
|22
|4.
|Сан-Паулу
|12
|5
|6
|1
|15 - 7
|21
|5.
|Атлетико Минейро
|11
|6
|2
|3
|18 - 14
|20
|6.
|Интернасьональ
|12
|6
|2
|4
|15 - 10
|20
|7.
|Атлетико Паранаэнсе
|12
|6
|1
|5
|20 - 12
|19
|8.
|Ботафого Рибейрао
|0:0
|12
|5
|2
|5
|8 - 9
|17
|9.
|Гойяс
|10
|5
|1
|4
|12 - 14
|16
|10.
|Коринтианс
|10
|4
|4
|2
|9 - 6
|16
|11.
|Байя
|12
|4
|4
|4
|11 - 12
|16
|12.
|Гремио
|11
|4
|3
|4
|13 - 13
|15
|13.
|Форталеза
|11
|4
|2
|5
|12 - 15
|14
|14.
|Сеара
|12
|4
|2
|6
|13 - 11
|14
|15.
|Васко да Гама
|12
|3
|4
|5
|12 - 18
|13
|16.
|Крузейро
|12
|2
|4
|6
|9 - 18
|10
|17.
|Флуминенсе
|12
|2
|3
|7
|16 - 21
|9
|18.
|Шапекоэнсе
|12
|2
|3
|7
|11 - 20
|9
|19.
|Алагоано
|11
|1
|3
|7
|3 - 20
|6
|20.
|Аваи
|0:1
|12
|0
|5
|7
|4 - 14
|5
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