Бразилия: Серия A 2019
22' Желтая карточкаМиранда Пауло
38' Желтая карточкаCastan da Silva Luciano
57' Желтая карточкаRicardo Bueno
58' Желтая карточкаJuninho Capixaba
59' Желтая карточкаDidira
89' Желтая карточкаJordi
12
Jordi
8
Dawhan
19
Didira
25
Maranhao
II
7
Луан
25
Пепе
Кеплер
- Основной состав
-
12 JordiВратарь
-
8 DawhanЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 DidiraПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Maranhao IIНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Клебер ЖанПолузащитник
- Нападающий
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 ЛуанПолузащитник
-
25 Пепе КеплерПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Кортез БруноЗащитник
-
20 Браз ДавидЗащитник
-
27 TonhaoЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Андре ФилипеНападающий
-
41 Да Силва
-
15 Vico
-
24 Brenno
-
-
21 Jean Pyerre
Ход матча
22'
57'
58'
59'
89'
Предыдущие игры
Алагоано Последние 20 матчей: +7 =5 -8Алагоано 0:4 Атлетико Паранаэнсе Коринтианс 1:0 Алагоано Алагоано 0:2 Фламенго Алагоано 1:2 Ботафого Рибейрао
Атлетико Минейро 4:0 Алагоано Алагоано 1:0 Гойяс Интернасьональ 2:0 Алагоано Аваи 0:0 Алагоано Алагоано 0:0 Сантос Алагоано 1:1 Палмейрас Сеара 4:0 Алагоано Клуб Регатас Бразил 1:0 Алагоано Алагоано 1:0 Клуб Регатас Бразил Ботафого ПБ 3:1 Алагоано Алагоано 1:1 Корурипе Альтос 1:2 Алагоано Корурипе 2:6 Алагоано Алагоано 2:0 Сержипи Корурипе 1:1 Алагоано Алагоано 3:1 АСА
Гремио Последние 20 матчей: +10 =6 -4Гремио 2:0 Либертад Интернасьональ 1:1 Гремио Байя 0:1 Гремио Гремио 2:1 Васко да Гама
Гремио 1:1 Байя Ботафого Рибейрао 0:1 Гремио Гремио 1:0 Форталеза Байя 1:0 Гремио Гремио 3:0 Жувентуд Гремио 1:0 Атлетико Минейро Жувентуд 0:0 Гремио Сеара 2:1 Гремио Коринтианс 0:0 Гремио Гремио 2:0 Универсидад Католика Сантьяго Гремио 4:5 Флуминенсе Аваи 1:1 Гремио Гремио 1:2 Сантос Либертад 0:2 Гремио Гремио 0:0 Интернасьональ Интернасьональ 0:0 Гремио
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сантос
|12
|9
|2
|1
|17 - 8
|29
|2.
|Палмейрас
|12
|8
|3
|1
|20 - 6
|27
|3.
|Фламенго
|12
|7
|3
|2
|25 - 13
|24
|4.
|Атлетико Минейро
|12
|6
|3
|3
|18 - 14
|21
|5.
|Сан-Паулу
|12
|5
|6
|1
|15 - 7
|21
|6.
|Интернасьональ
|12
|6
|2
|4
|15 - 10
|20
|7.
|Коринтианс
|11
|5
|4
|2
|12 - 7
|19
|8.
|Атлетико Паранаэнсе
|12
|6
|1
|5
|20 - 12
|19
|9.
|Гойяс
|11
|5
|2
|4
|12 - 14
|17
|10.
|Ботафого Рибейрао
|12
|5
|1
|6
|10 - 12
|16
|11.
|Гремио
|12
|4
|4
|4
|13 - 13
|16
|12.
|Байя
|12
|4
|4
|4
|11 - 12
|16
|13.
|Сеара
|12
|4
|2
|6
|13 - 11
|14
|14.
|Форталеза
|12
|4
|2
|6
|13 - 18
|14
|15.
|Васко да Гама
|12
|3
|4
|5
|12 - 18
|13
|16.
|Крузейро
|12
|2
|4
|6
|9 - 18
|10
|17.
|Флуминенсе
|12
|2
|3
|7
|16 - 21
|9
|18.
|Шапекоэнсе
|12
|2
|3
|7
|11 - 20
|9
|19.
|Алагоано
|12
|1
|4
|7
|3 - 20
|7
|20.
|Аваи
|12
|0
|5
|7
|5 - 16
|5
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