Бразилия: Серия A 2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2019
Алагоано
0:0
Конец матча
Гремио
0'
22' Желтая карточка
Миранда Пауло
38' Желтая карточка
Castan da Silva Luciano
57' Желтая карточка
Ricardo Bueno
58' Желтая карточка
Juninho Capixaba
59' Желтая карточка
Didira
89' Желтая карточка
Jordi
90'+6
12
Jordi
8
Dawhan
3
Алан
Коста
4
Castan
da
Silva
Luciano
6
Карлиньос
Андраде
10
Нилтон
Феррейра
7
Joao
Vitor
II
19
Didira
29
Jonathan
David
Gomez
9
Ricardo
Bueno
25
Maranhao
II
22
Cesar
Julio
III
2
Лео
Моура
3
Джеромел
Педро
28
Миранда
Пауло
29
Juninho
Capixaba
37
Darlan
Mendes
13
Ромуло
Монтейро
17
Rafael
Galhardo
7
Луан
25
Пепе
Кеплер
9
Тарделли
Диего
Алагоано
4-2-3-1
Гремио
4-2-3-1

Ход матча

22'
 
Миранда Пауло
38'
 
Да Силва
Луан
38'
Castan da Silva Luciano
 
57'
Ricardo Bueno
 
58'
 
Juninho Capixaba
59'
Didira
 
65'
Клебер Жан
Joao Vitor II
 
69'
Гамарра Родольфо
Maranhao II
 
70'
 
Эвертон Соарес
Rafael Galhardo
75'
Ronaldo Aparecido Rodrigues II
Нилтон Феррейра
 
83'
 
Patrick Ferreira
Тарделли Диего
89'
Jordi
 

Предыдущие игры

Алагоано Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Алагоано 0:4 Атлетико Паранаэнсе Коринтианс 1:0 Алагоано Алагоано 0:2 Фламенго Алагоано 1:2 Ботафого Рибейрао
Атлетико Минейро 4:0 Алагоано Алагоано 1:0 Гойяс Интернасьональ 2:0 Алагоано Аваи 0:0 Алагоано Алагоано 0:0 Сантос Алагоано 1:1 Палмейрас Сеара 4:0 Алагоано Клуб Регатас Бразил 1:0 Алагоано Алагоано 1:0 Клуб Регатас Бразил Ботафого ПБ 3:1 Алагоано Алагоано 1:1 Корурипе Альтос 1:2 Алагоано Корурипе 2:6 Алагоано Алагоано 2:0 Сержипи Корурипе 1:1 Алагоано Алагоано 3:1 АСА
Гремио Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Гремио 2:0 Либертад Интернасьональ 1:1 Гремио Байя 0:1 Гремио Гремио 2:1 Васко да Гама
Гремио 1:1 Байя Ботафого Рибейрао 0:1 Гремио Гремио 1:0 Форталеза Байя 1:0 Гремио Гремио 3:0 Жувентуд Гремио 1:0 Атлетико Минейро Жувентуд 0:0 Гремио Сеара 2:1 Гремио Коринтианс 0:0 Гремио Гремио 2:0 Универсидад Католика Сантьяго Гремио 4:5 Флуминенсе Аваи 1:1 Гремио Гремио 1:2 Сантос Либертад 0:2 Гремио Гремио 0:0 Интернасьональ Интернасьональ 0:0 Гремио
Команда И В Н П Г О
1. Сантос 12 9 2 1 17 - 8 29
2. Палмейрас 12 8 3 1 20 - 6 27
3. Фламенго 12 7 3 2 25 - 13 24
4. Атлетико Минейро 12 6 3 3 18 - 14 21
5. Сан-Паулу 12 5 6 1 15 - 7 21
6. Интернасьональ 12 6 2 4 15 - 10 20
7. Коринтианс 11 5 4 2 12 - 7 19
8. Атлетико Паранаэнсе 12 6 1 5 20 - 12 19
9. Гойяс 11 5 2 4 12 - 14 17
10. Ботафого Рибейрао 12 5 1 6 10 - 12 16
11. Гремио 12 4 4 4 13 - 13 16
12. Байя 12 4 4 4 11 - 12 16
13. Сеара 12 4 2 6 13 - 11 14
14. Форталеза 12 4 2 6 13 - 18 14
15. Васко да Гама 12 3 4 5 12 - 18 13
16. Крузейро 12 2 4 6 9 - 18 10
17. Флуминенсе 12 2 3 7 16 - 21 9
18. Шапекоэнсе 12 2 3 7 11 - 20 9
19. Алагоано 12 1 4 7 3 - 20 7
20. Аваи 12 0 5 7 5 - 16 5
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    38'
    Luciano Castan da Silva получил желтую карточку от судьи
  • 38'
    Луан уходит, Да Силва вместо него
  • Желтая карточка
    22'
    Миранда Пауло получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Загрузка...