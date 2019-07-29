Швеция: Аллсвенскан 2019

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  4. Аллсвенскан 2019
Эльфсборг
0:0
Первый тайм: 16'

Стадион:
Кальмар
0' 16'
1
Стур-Эллегор
Кевин
27
Хольст
Фредерик
3
Грегерсен
Стиан
12
Francisco
Portillo
III
20
Simon
Strand
11
Jesper
Karlsson
16
Robert
Gojani
7
Хуммет
Денис
18
Ольссон
Симон
14
Rasmus
Alm
17
Фрик
Пер
32
Хёгг
Лукас
2
Henrik
Loefkvist
5
Агардиус
Виктор
4
Алити
Фидан
39
Isak
Magnusson
29
Ромариньо
Перейра
3
Адриан
Самуэль
31
Nils
Froeling
12
Чима
Акас
22
Alexander
Ahl
Holmstroem
9
Содерквист
Манс
Эльфсборг
4-5-1
Кальмар
3-5-2

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Предыдущие игры

Эльфсборг Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Хаммарбю 5:2 Эльфсборг АИК 3:0 Эльфсборг Эльфсборг 1:1 Хельсинборг Фалькенберг 2:1 Эльфсборг
Эльфсборг 2:1 Эребру Эльфсборг 0:0 Хеккен Кальмар 1:1 Эльфсборг Юргорден 2:0 Эльфсборг Эльфсборг 1:0 АФК Эскильстуна Мальмё 4:1 Эльфсборг Эльфсборг 0:0 Норрчёпинг Сириус 2:4 Эльфсборг Эльфсборг 4:2 Эребру Эстерсунд 1:1 Эльфсборг Эльфсборг 3:1 Сундсвалль Гётеборг 3:0 Эльфсборг Эльфсборг 1:1 Хаммарбю Хальмстад 1:0 Эльфсборг Эльфсборг 2:0 Эребру Эльфсборг 2:1 Треллеборг
Кальмар Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Кальмар 0:1 Юргорден АФК Эскильстуна 3:1 Кальмар Кальмар 0:1 АИК Юргорден 2:0 Кальмар
Нордшелланн 3:4 Кальмар Кальмар 1:0 Хаммарбю Фалькенберг 0:0 Кальмар Кальмар 1:1 Эльфсборг Мальмё 1:0 Кальмар Хеккен 1:0 Кальмар Кальмар 1:0 Хельсинборг Кальмар 1:1 Эстерсунд Эребру 1:1 Кальмар Кальмар 1:1 Гётеборг Сундсвалль 1:2 Кальмар Кальмар 2:2 Норрчёпинг Хаммарбю 1:1 Кальмар Кальмар 0:2 Сириус Эстер 1:2 Кальмар Кальмар 2:0 Сундсвалль

Последние игры между собой

Эльфсборг: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Кальмар: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Кальмар 1:1 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 1:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 1:0 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 2:2 Кальмар Аллсвенскан
Эльфсборг 2:1 Кальмар Товарищеские матчи Кальмар 1:5 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 1:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 3:2 Эльфсборг Товарищеские матчи Кальмар 3:2 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 0:1 Кальмар Кубок Кальмар 0:3 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 2:1 Кальмар Аллсвенскан Эльфсборг 2:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 0:0 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 1:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 1:1 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 3:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 2:1 Эльфсборг Аллсвенскан Кальмар 2:1 Эльфсборг Товарищеские матчи Эльфсборг 0:0 Кальмар Аллсвенскан
Команда И В Н П Г О
1. АИК 18 11 4 3 24 - 11 37
2. Мальмё 18 10 7 1 29 - 12 37
3. Юргорден 17 10 5 2 28 - 12 35
4. Хаммарбю 17 9 4 4 40 - 25 31
5. Хеккен 17 9 3 5 24 - 14 30
6. Гётеборг 17 8 6 3 24 - 14 30
7. Норрчёпинг 18 7 7 4 26 - 19 28
8. Эстерсунд 17 4 8 5 16 - 23 20
9. Эльфсборг 0:0 17 4 7 6 20 - 28 19
10. Эребру 0:0 17 5 3 9 20 - 26 18
11. Сириус 17 5 3 9 19 - 26 18
12. Хельсинборг 0:0 17 4 6 7 15 - 22 18
13. Фалькенберг 17 3 5 9 16 - 33 14
14. Кальмар 0:0 17 2 8 7 11 - 19 14
15. АФК Эскильстуна 17 2 5 10 14 - 32 11
16. Сундсвалль 18 2 5 11 18 - 28 11
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Boraas Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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