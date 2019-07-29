Швеция: Аллсвенскан 2019
Эльфсборг
0:0
Первый тайм: 16'
Стадион: Boraas Arena
Кальмар
20
Simon
Strand
14
Rasmus
Alm
17
Фрик
Пер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Simon StrandЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Rasmus AlmПолузащитник
-
17 Фрик ПерНападающий
- Запасные игроки
-
13 Кайб РамиЗащитник
-
19 Kevin KabranПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
31 Tim Roenning
-
-
Главный тренер: Jimmy Thelin
- Основной состав
-
32 Хёгг ЛукасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Чима АкасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 York RafaelЗащитник
-
95 EmaxwellНападающий
-
18 Эйд МахмудНападающий
-
93 Rafinha I
-
-
37 Edvin Crona
-
Главный тренер: Перссон Магнус
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
51 Владение мячом, % 49
Предыдущие игры
Эльфсборг Последние 20 матчей: +7 =6 -7Хаммарбю 5:2 Эльфсборг АИК 3:0 Эльфсборг Эльфсборг 1:1 Хельсинборг Фалькенберг 2:1 Эльфсборг
Эльфсборг 2:1 Эребру Эльфсборг 0:0 Хеккен Кальмар 1:1 Эльфсборг Юргорден 2:0 Эльфсборг Эльфсборг 1:0 АФК Эскильстуна Мальмё 4:1 Эльфсборг Эльфсборг 0:0 Норрчёпинг Сириус 2:4 Эльфсборг Эльфсборг 4:2 Эребру Эстерсунд 1:1 Эльфсборг Эльфсборг 3:1 Сундсвалль Гётеборг 3:0 Эльфсборг Эльфсборг 1:1 Хаммарбю Хальмстад 1:0 Эльфсборг Эльфсборг 2:0 Эребру Эльфсборг 2:1 Треллеборг
Кальмар Последние 20 матчей: +6 =7 -7Кальмар 0:1 Юргорден АФК Эскильстуна 3:1 Кальмар Кальмар 0:1 АИК Юргорден 2:0 Кальмар
Нордшелланн 3:4 Кальмар Кальмар 1:0 Хаммарбю Фалькенберг 0:0 Кальмар Кальмар 1:1 Эльфсборг Мальмё 1:0 Кальмар Хеккен 1:0 Кальмар Кальмар 1:0 Хельсинборг Кальмар 1:1 Эстерсунд Эребру 1:1 Кальмар Кальмар 1:1 Гётеборг Сундсвалль 1:2 Кальмар Кальмар 2:2 Норрчёпинг Хаммарбю 1:1 Кальмар Кальмар 0:2 Сириус Эстер 1:2 Кальмар Кальмар 2:0 Сундсвалль
Последние игры между собой
Эльфсборг: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Кальмар: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Эльфсборг 2:1 Кальмар Товарищеские матчи Кальмар 1:5 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 1:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 3:2 Эльфсборг Товарищеские матчи Кальмар 3:2 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 0:1 Кальмар Кубок Кальмар 0:3 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 2:1 Кальмар Аллсвенскан Эльфсборг 2:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 0:0 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 1:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 1:1 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 3:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 2:1 Эльфсборг Аллсвенскан Кальмар 2:1 Эльфсборг Товарищеские матчи Эльфсборг 0:0 Кальмар Аллсвенскан
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|18
|11
|4
|3
|24 - 11
|37
|2.
|Мальмё
|18
|10
|7
|1
|29 - 12
|37
|3.
|Юргорден
|17
|10
|5
|2
|28 - 12
|35
|4.
|Хаммарбю
|17
|9
|4
|4
|40 - 25
|31
|5.
|Хеккен
|17
|9
|3
|5
|24 - 14
|30
|6.
|Гётеборг
|17
|8
|6
|3
|24 - 14
|30
|7.
|Норрчёпинг
|18
|7
|7
|4
|26 - 19
|28
|8.
|Эстерсунд
|17
|4
|8
|5
|16 - 23
|20
|9.
|Эльфсборг
|0:0
|17
|4
|7
|6
|20 - 28
|19
|10.
|Эребру
|0:0
|17
|5
|3
|9
|20 - 26
|18
|11.
|Сириус
|17
|5
|3
|9
|19 - 26
|18
|12.
|Хельсинборг
|0:0
|17
|4
|6
|7
|15 - 22
|18
|13.
|Фалькенберг
|17
|3
|5
|9
|16 - 33
|14
|14.
|Кальмар
|0:0
|17
|2
|8
|7
|11 - 19
|14
|15.
|АФК Эскильстуна
|17
|2
|5
|10
|14 - 32
|11
|16.
|Сундсвалль
|18
|2
|5
|11
|18 - 28
|11
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