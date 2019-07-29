Швеция: Аллсвенскан 2019

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Хельсинборг
0:0
Первый тайм: 15'

Стадион:
Эребру
0' 15'
1
Линдегор
Андерс
57
Marcus
Holgersson
3
Ливерстам
Фредрик
4
Гранквист
Андреас
11
Эрикссон
Адам
6
Андреас
Ландгрен
14
Абубакари
Мохаммед
7
Рандруп
Андерс
20
Вандерсон
ду
Карму
15
Max
Svensson
9
Геро
Альхаджи
1
Янссон
Оскар
15
Martin
Lorentzon
II
14
Michael
Almebaeck
22
Гранлунд Альбин
3
Kevin
Wright
20
Filip
Rogic
25
Герзич
Нордин
21
Simon
Amin
12
Jake
Larsson
99
Страндберг
Карлос
10
Броберг
Мартин
Хельсинборг
4-2-3-1
Эребру
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 46 Владение мячом, % 54

Предыдущие игры

Хельсинборг Последние 20 матчей: +6 =6 -8
АИК 2:0 Хельсинборг Хельсинборг 1:0 Сириус Эльфсборг 1:1 Хельсинборг Эребру 0:1 Хельсинборг
Хельсинборг 0:2 Гётеборг Хельсинборг 0:1 Мальмё Хельсинборг 1:1 Фалькенберг АФК Эскильстуна 1:1 Хельсинборг Хельсинборг 1:3 АИК Кальмар 1:0 Хельсинборг Хельсинборг 1:1 Юргорден Эстерсунд 3:0 Хельсинборг Хельсинборг 1:1 Сундсвалль Гётеборг 3:1 Хельсинборг Хельсинборг 2:1 Хаммарбю Хеккен 2:1 Хельсинборг Хельсинборг 3:1 Норрчёпинг Хельсинборг 2:2 Копенгаген Хельсинборг 3:0 Вернаму Мутье 0:2 Хельсинборг
Эребру Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Эребру 4:0 Фалькенберг Хеккен 3:0 Эребру Мальмё 2:1 Эребру Эребру 0:1 Хельсинборг
Эльфсборг 2:1 Эребру Гётеборг 0:1 Эребру Эребру 0:2 Сириус Эстерсунд 1:3 Эребру Эребру 1:2 Норрчёпинг Сундсвалль 1:2 Эребру Эребру 2:3 Хаммарбю Эребру 1:1 Кальмар Эльфсборг 4:2 Эребру Эребру 2:1 АИК АФК Эскильстуна 1:1 Эребру Эребру 0:3 Юргорден Фалькенберг 1:0 Эребру Эребру 1:0 Мариехамн Эльфсборг 2:0 Эребру Эребру 3:3 Гётеборг

Последние игры между собой

Хельсинборг: победы: 5, ничьи: 9, поражения: 6
Эребру: победы: 6, ничьи: 9, поражения: 5
Эребру 0:1 Хельсинборг Аллсвенскан Эребру 1:1 Хельсинборг Кубок Эребру 0:0 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 1:3 Эребру Аллсвенскан
Хельсинборг 1:1 Эребру Кубок Хельсинборг 0:2 Эребру Аллсвенскан Эребру 0:0 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 1:1 Эребру Аллсвенскан Эребру 1:1 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 1:1 Эребру Аллсвенскан Эребру 0:0 Хельсинборг Аллсвенскан Эребру 1:3 Хельсинборг Шведский кубок Хельсинборг 2:0 Эребру Аллсвенскан Эребру 1:1 Хельсинборг Аллсвенскан Эребру 3:0 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 2:1 Эребру Аллсвенскан Хельсинборг 0:1 Эребру Аллсвенскан Эребру 2:0 Хельсинборг Аллсвенскан Эребру 3:1 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 1:0 Эребру Аллсвенскан
Команда И В Н П Г О
1. АИК 18 11 4 3 24 - 11 37
2. Мальмё 18 10 7 1 29 - 12 37
3. Юргорден 17 10 5 2 28 - 12 35
4. Хаммарбю 17 9 4 4 40 - 25 31
5. Хеккен 17 9 3 5 24 - 14 30
6. Гётеборг 17 8 6 3 24 - 14 30
7. Норрчёпинг 18 7 7 4 26 - 19 28
8. Эстерсунд 17 4 8 5 16 - 23 20
9. Эльфсборг 0:0 17 4 7 6 20 - 28 19
10. Эребру 0:0 17 5 3 9 20 - 26 18
11. Сириус 17 5 3 9 19 - 26 18
12. Хельсинборг 0:0 17 4 6 7 15 - 22 18
13. Фалькенберг 17 3 5 9 16 - 33 14
14. Кальмар 0:0 17 2 8 7 11 - 19 14
15. АФК Эскильстуна 17 2 5 10 14 - 32 11
16. Сундсвалль 18 2 5 11 18 - 28 11
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Olympia Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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