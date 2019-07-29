Швеция: Аллсвенскан 2019
Хельсинборг
0:0
Первый тайм: 15'
Стадион: Олимпия (Хельсинборг)
Эребру
15
Max
Svensson
20
Filip
Rogic
21
Simon
Amin
12
Jake
Larsson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Max SvenssonПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
26 Бенью КандайПолузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Henrik Larsson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Filip RogicПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Simon AminПолузащитник
-
12 Jake LarssonНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Мехмети АгонНападающий
-
-
13 Rodin Deprem
-
-
Главный тренер: Axel Kjaell
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
46 Владение мячом, % 54
Предыдущие игры
Хельсинборг Последние 20 матчей: +6 =6 -8АИК 2:0 Хельсинборг Хельсинборг 1:0 Сириус Эльфсборг 1:1 Хельсинборг Эребру 0:1 Хельсинборг
Хельсинборг 0:2 Гётеборг Хельсинборг 0:1 Мальмё Хельсинборг 1:1 Фалькенберг АФК Эскильстуна 1:1 Хельсинборг Хельсинборг 1:3 АИК Кальмар 1:0 Хельсинборг Хельсинборг 1:1 Юргорден Эстерсунд 3:0 Хельсинборг Хельсинборг 1:1 Сундсвалль Гётеборг 3:1 Хельсинборг Хельсинборг 2:1 Хаммарбю Хеккен 2:1 Хельсинборг Хельсинборг 3:1 Норрчёпинг Хельсинборг 2:2 Копенгаген Хельсинборг 3:0 Вернаму Мутье 0:2 Хельсинборг
Эребру Последние 20 матчей: +6 =3 -11Эребру 4:0 Фалькенберг Хеккен 3:0 Эребру Мальмё 2:1 Эребру Эребру 0:1 Хельсинборг
Эльфсборг 2:1 Эребру Гётеборг 0:1 Эребру Эребру 0:2 Сириус Эстерсунд 1:3 Эребру Эребру 1:2 Норрчёпинг Сундсвалль 1:2 Эребру Эребру 2:3 Хаммарбю Эребру 1:1 Кальмар Эльфсборг 4:2 Эребру Эребру 2:1 АИК АФК Эскильстуна 1:1 Эребру Эребру 0:3 Юргорден Фалькенберг 1:0 Эребру Эребру 1:0 Мариехамн Эльфсборг 2:0 Эребру Эребру 3:3 Гётеборг
Последние игры между собой
Хельсинборг: победы: 5, ничьи: 9, поражения: 6
Эребру: победы: 6, ничьи: 9, поражения: 5
Хельсинборг 1:1 Эребру Кубок Хельсинборг 0:2 Эребру Аллсвенскан Эребру 0:0 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 1:1 Эребру Аллсвенскан Эребру 1:1 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 1:1 Эребру Аллсвенскан Эребру 0:0 Хельсинборг Аллсвенскан Эребру 1:3 Хельсинборг Шведский кубок Хельсинборг 2:0 Эребру Аллсвенскан Эребру 1:1 Хельсинборг Аллсвенскан Эребру 3:0 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 2:1 Эребру Аллсвенскан Хельсинборг 0:1 Эребру Аллсвенскан Эребру 2:0 Хельсинборг Аллсвенскан Эребру 3:1 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 1:0 Эребру Аллсвенскан
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|18
|11
|4
|3
|24 - 11
|37
|2.
|Мальмё
|18
|10
|7
|1
|29 - 12
|37
|3.
|Юргорден
|17
|10
|5
|2
|28 - 12
|35
|4.
|Хаммарбю
|17
|9
|4
|4
|40 - 25
|31
|5.
|Хеккен
|17
|9
|3
|5
|24 - 14
|30
|6.
|Гётеборг
|17
|8
|6
|3
|24 - 14
|30
|7.
|Норрчёпинг
|18
|7
|7
|4
|26 - 19
|28
|8.
|Эстерсунд
|17
|4
|8
|5
|16 - 23
|20
|9.
|Эльфсборг
|0:0
|17
|4
|7
|6
|20 - 28
|19
|10.
|Эребру
|0:0
|17
|5
|3
|9
|20 - 26
|18
|11.
|Сириус
|17
|5
|3
|9
|19 - 26
|18
|12.
|Хельсинборг
|0:0
|17
|4
|6
|7
|15 - 22
|18
|13.
|Фалькенберг
|17
|3
|5
|9
|16 - 33
|14
|14.
|Кальмар
|0:0
|17
|2
|8
|7
|11 - 19
|14
|15.
|АФК Эскильстуна
|17
|2
|5
|10
|14 - 32
|11
|16.
|Сундсвалль
|18
|2
|5
|11
|18 - 28
|11
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