Швеция: Аллсвенскан 2019

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  4. Аллсвенскан 2019
Эстерсунд
1:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 4875
АФК Эскильстуна
0'
0:1
16' Гол
Adi Nalic
25' Желтая карточка
Сандберг Ноа
1:1
43' Гол
Айеш Хосам
48' Желтая карточка
Ismet Lushaku
61' Желтая карточка
Цвейба Сандро
82' Желтая карточка
Wilhelm Loeper
90' Желтая карточка
Раскай Анель
1:2
90' Гол
Adi Nalic
90'+6
1
Кейта
Али
II
77
Сандберг
Ноа
19
Eirik
Haugan
2
Петтерссон
Том
24
Мукийби
Рональд
20
Колкетт
Чарли
5
Амин
Реван
7
Перри
Небию
10
Айеш
Хосам
99
Исламович
Дино
8
Хопкатт
Джейми
91
Левченко
Игорь
17
Ismet
Lushaku
6
Бьоркман
Йеспер
15
Цвейба
Сандро
2
Adnan
Kojic
21
Раскай
Анель
22
Adi
Nalic
3
Kadir
Hodzic
5
Gustav
Jarl
7
Косица
Дзенис
8
Ousmane
Camara
Эстерсунд
3-4-3
АФК Эскильстуна
3-4-3

Ход матча

16'
0:1
Adi Nalic
(Adnan Catic)
25'
Сандберг Ноа
 
43'
Айеш Хосам
1:1
48'
 
Ismet Lushaku
61'
 
Цвейба Сандро
64'
 
Pavle Vagic
Ismet Lushaku
69'
 
Wilhelm Loeper
Pavle Vagic
74'
Фрицсон Лудвиг
Перри Небию
 
74'
Marco Weymans
Мукийби Рональд
 
81'
Ишервуд Томас
Eirik Haugan
 
82'
 
Wilhelm Loeper
86'
 
Samuel Nnamani
Ousmane Camara
90'
 
Раскай Анель
90'
1:2
Adi Nalic
(Косица Дзенис)

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 12
  • 5 Угловые 3
  • 0 Офсайды 3
  • 17 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 54 Владение мячом, % 46

Предыдущие игры

Эстерсунд Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Эстерсунд 0:0 Мальмё Норрчёпинг 3:0 Эстерсунд Эстерсунд 2:1 Норрчёпинг Сириус 1:1 Эстерсунд
Эстерсунд 0:0 Гётеборг Эстерсунд 1:1 Сундсвалль Юргорден 3:1 Эстерсунд Эстерсунд 1:3 Эребру Хаммарбю 4:0 Эстерсунд Эстерсунд 1:1 Хеккен Кальмар 1:1 Эстерсунд Эстерсунд 3:0 Хельсинборг АФК Эскильстуна 0:1 Эстерсунд Эстерсунд 1:1 Эльфсборг Мальмё 2:0 Эстерсунд Эстерсунд 3:2 Фалькенберг АИК 0:0 Эстерсунд Мольде 4:1 Эстерсунд Эстерсунд 3:0 Сириус Карлштад 3:2 Эстерсунд
АФК Эскильстуна Последние 20 матчей: +4 =5 -11
АФК Эскильстуна 1:6 Хаммарбю Гётеборг 1:0 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 3:1 Кальмар АФК Эскильстуна 1:1 Юргорден
Сундсвалль 0:0 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 0:2 Норрчёпинг Хеккен 3:0 АФК Эскильстуна Мальмё 5:0 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 1:1 Хельсинборг Эльфсборг 1:0 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 0:0 Фалькенберг АИК 2:1 АФК Эскильстуна Хеккен 3:0 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 0:1 Эстерсунд Хаммарбю 3:1 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 1:1 Эребру Сириус 3:2 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 3:1 Гётеборг АФК Эскильстуна 3:2 Юргорден АИК 1:1 АФК Эскильстуна

Последние игры между собой

Эстерсунд: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
АФК Эскильстуна: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
АФК Эскильстуна 0:1 Эстерсунд Аллсвенскан Эстерсунд 3:0 АФК Эскильстуна Аллсвенскан АФК Эскильстуна 1:3 Эстерсунд Аллсвенскан
Команда И В Н П Г О
1. АИК 18 11 4 3 24 - 11 37
2. Мальмё 18 10 7 1 29 - 12 37
3. Юргорден 17 10 5 2 28 - 12 35
4. Хаммарбю 17 9 4 4 40 - 25 31
5. Хеккен 17 9 3 5 24 - 14 30
6. Гётеборг 17 8 6 3 24 - 14 30
7. Норрчёпинг 18 7 7 4 26 - 19 28
8. Эльфсборг 17 5 6 6 22 - 29 21
9. Эребру 17 6 2 9 24 - 27 20
10. Эстерсунд 18 4 8 6 17 - 25 20
11. Сириус 17 5 3 9 19 - 26 18
12. Хельсинборг 0:1 18 4 5 9 16 - 27 17
13. Фалькенберг 1:0 18 4 5 9 17 - 33 17
14. АФК Эскильстуна 18 3 5 10 16 - 33 14
15. Кальмар 17 2 7 8 12 - 21 13
16. Сундсвалль 18 2 5 11 18 - 28 11
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Айеш Хосам бьет в цель!
  • Желтая карточка
    25'
    Сандберг Ноа получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    16'
    Г О О О О Л - Adi Nalic бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jaemtkraft Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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