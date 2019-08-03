Швеция: Аллсвенскан 2019
Эстерсунд
1:2
Конец матча
Стадион: Ямткрафт Арена Зрители: 4875
АФК Эскильстуна
0:1
16' ГолAdi Nalic
25' Желтая карточкаСандберг Ноа
1:1
43' ГолАйеш Хосам
48' Желтая карточкаIsmet Lushaku
61' Желтая карточкаЦвейба Сандро
82' Желтая карточкаWilhelm Loeper
90' Желтая карточкаРаскай Анель
1:2
90' ГолAdi Nalic
77
Сандберг
Ноа
19
Eirik
Haugan
10
Айеш
Хосам
21
Раскай
Анель
22
Adi
Nalic
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Сандберг НоаЗащитник
-
19 Eirik HauganЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Айеш ХосамНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Пурвер АлексПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Бёрчнолл Айан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Раскай АнельПолузащитник
-
22 Adi NalicПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Adnan Catic
-
-
-
-
-
Главный тренер: Nemanja Miljanovic
Ход матча
16'
0:1
25'
43'
1:1
48'
61'
82'
90'
90'
1:2
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 12
-
5 Угловые 3
-
0 Офсайды 3
-
17 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
54 Владение мячом, % 46
Предыдущие игры
Эстерсунд Последние 20 матчей: +5 =8 -7Эстерсунд 0:0 Мальмё Норрчёпинг 3:0 Эстерсунд Эстерсунд 2:1 Норрчёпинг Сириус 1:1 Эстерсунд
Эстерсунд 0:0 Гётеборг Эстерсунд 1:1 Сундсвалль Юргорден 3:1 Эстерсунд Эстерсунд 1:3 Эребру Хаммарбю 4:0 Эстерсунд Эстерсунд 1:1 Хеккен Кальмар 1:1 Эстерсунд Эстерсунд 3:0 Хельсинборг АФК Эскильстуна 0:1 Эстерсунд Эстерсунд 1:1 Эльфсборг Мальмё 2:0 Эстерсунд Эстерсунд 3:2 Фалькенберг АИК 0:0 Эстерсунд Мольде 4:1 Эстерсунд Эстерсунд 3:0 Сириус Карлштад 3:2 Эстерсунд
АФК Эскильстуна Последние 20 матчей: +4 =5 -11АФК Эскильстуна 1:6 Хаммарбю Гётеборг 1:0 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 3:1 Кальмар АФК Эскильстуна 1:1 Юргорден
Сундсвалль 0:0 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 0:2 Норрчёпинг Хеккен 3:0 АФК Эскильстуна Мальмё 5:0 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 1:1 Хельсинборг Эльфсборг 1:0 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 0:0 Фалькенберг АИК 2:1 АФК Эскильстуна Хеккен 3:0 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 0:1 Эстерсунд Хаммарбю 3:1 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 1:1 Эребру Сириус 3:2 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 3:1 Гётеборг АФК Эскильстуна 3:2 Юргорден АИК 1:1 АФК Эскильстуна
Последние игры между собой
Эстерсунд: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
АФК Эскильстуна: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|18
|11
|4
|3
|24 - 11
|37
|2.
|Мальмё
|18
|10
|7
|1
|29 - 12
|37
|3.
|Юргорден
|17
|10
|5
|2
|28 - 12
|35
|4.
|Хаммарбю
|17
|9
|4
|4
|40 - 25
|31
|5.
|Хеккен
|17
|9
|3
|5
|24 - 14
|30
|6.
|Гётеборг
|17
|8
|6
|3
|24 - 14
|30
|7.
|Норрчёпинг
|18
|7
|7
|4
|26 - 19
|28
|8.
|Эльфсборг
|17
|5
|6
|6
|22 - 29
|21
|9.
|Эребру
|17
|6
|2
|9
|24 - 27
|20
|10.
|Эстерсунд
|18
|4
|8
|6
|17 - 25
|20
|11.
|Сириус
|17
|5
|3
|9
|19 - 26
|18
|12.
|Хельсинборг
|0:1
|18
|4
|5
|9
|16 - 27
|17
|13.
|Фалькенберг
|1:0
|18
|4
|5
|9
|17 - 33
|17
|14.
|АФК Эскильстуна
|18
|3
|5
|10
|16 - 33
|14
|15.
|Кальмар
|17
|2
|7
|8
|12 - 21
|13
|16.
|Сундсвалль
|18
|2
|5
|11
|18 - 28
|11
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