Швеция: Аллсвенскан 2019
Фалькенберг
1:1
Второй тайм: 57'
Стадион: Falcon Alkoholfri Arena
Хельсинборг
1:0
14' ГолЧибуйке Джон
21
Mahmut
Ozen
20
Чибуйке
Джон
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Mahmut OzenЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Чибуйке ДжонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
19 Mergim Laci
-
Главный тренер: Ханс Эклунд
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Бенью КандайПолузащитник
-
15 Max SvenssonПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
69 Бойсен ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Henrik Larsson
Ход матча
14'
1:0
54'
1:1
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 5
-
2 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
44 Владение мячом, % 56
Предыдущие игры
Фалькенберг Последние 20 матчей: +4 =6 -10Фалькенберг 2:0 Сундсвалль Эребру 4:0 Фалькенберг Фалькенберг 1:1 Гётеборг Хаммарбю 6:2 Фалькенберг
Фалькенберг 2:1 Эльфсборг Фалькенберг 0:0 Кальмар Хельсинборг 1:1 Фалькенберг АИК 2:0 Фалькенберг Фалькенберг 0:3 Юргорден АФК Эскильстуна 0:0 Фалькенберг Фалькенберг 1:2 Мальмё Сундсвалль 3:1 Фалькенберг Фалькенберг 0:0 Сириус Норрчёпинг 4:3 Фалькенберг Фалькенберг 0:3 Хеккен Эстерсунд 3:2 Фалькенберг Фалькенберг 1:0 Эребру Фредрикстад 2:0 Фалькенберг Хальмстад 0:0 Фалькенберг Гётеборг 0:2 Фалькенберг
Хельсинборг Последние 20 матчей: +5 =6 -9Хельсинборг 1:4 Эребру АИК 2:0 Хельсинборг Хельсинборг 1:0 Сириус Эльфсборг 1:1 Хельсинборг
Эребру 0:1 Хельсинборг Хельсинборг 0:2 Гётеборг Хельсинборг 0:1 Мальмё Хельсинборг 1:1 Фалькенберг АФК Эскильстуна 1:1 Хельсинборг Хельсинборг 1:3 АИК Кальмар 1:0 Хельсинборг Хельсинборг 1:1 Юргорден Эстерсунд 3:0 Хельсинборг Хельсинборг 1:1 Сундсвалль Гётеборг 3:1 Хельсинборг Хельсинборг 2:1 Хаммарбю Хеккен 2:1 Хельсинборг Хельсинборг 3:1 Норрчёпинг Хельсинборг 2:2 Копенгаген Хельсинборг 3:0 Вернаму
Последние игры между собой
Фалькенберг: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 7
Хельсинборг: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 1
Фалькенберг 1:1 Хельсинборг Суперэттан Фалькенберг 1:4 Хельсинборг Аллсвенскан Фалькенберг 0:1 Хельсинборг Товарищеские матчи Хельсинборг 3:1 Фалькенберг Аллсвенскан Фалькенберг 2:3 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 0:0 Фалькенберг Аллсвенскан Фалькенберг 2:0 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 1:0 Фалькенберг Аллсвенскан
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|18
|11
|4
|3
|24 - 11
|37
|2.
|Мальмё
|18
|10
|7
|1
|29 - 12
|37
|3.
|Юргорден
|17
|10
|5
|2
|28 - 12
|35
|4.
|Хаммарбю
|17
|9
|4
|4
|40 - 25
|31
|5.
|Хеккен
|17
|9
|3
|5
|24 - 14
|30
|6.
|Гётеборг
|17
|8
|6
|3
|24 - 14
|30
|7.
|Норрчёпинг
|18
|7
|7
|4
|26 - 19
|28
|8.
|Эльфсборг
|17
|5
|6
|6
|22 - 29
|21
|9.
|Эребру
|17
|6
|2
|9
|24 - 27
|20
|10.
|Эстерсунд
|18
|4
|8
|6
|17 - 25
|20
|11.
|Сириус
|17
|5
|3
|9
|19 - 26
|18
|12.
|Хельсинборг
|0:1
|18
|4
|5
|9
|16 - 27
|17
|13.
|Фалькенберг
|1:0
|18
|4
|5
|9
|17 - 33
|17
|14.
|АФК Эскильстуна
|18
|3
|5
|10
|16 - 33
|14
|15.
|Кальмар
|17
|2
|7
|8
|12 - 21
|13
|16.
|Сундсвалль
|18
|2
|5
|11
|18 - 28
|11
Загрузка...