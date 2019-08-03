Швеция: Аллсвенскан 2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2019
Фалькенберг
1:1
Второй тайм: 57'

Стадион:
Хельсинборг
0'
1:0
14' Гол
Чибуйке Джон
1:1
54' Гол
 57'
16
Hampus
Nilsson
21
Mahmut
Ozen
14
Карлссон
Пер
I
8
Карлссон
Тобиас
18
Эрикссон
Якоб
10
Karl
Soederstroem
12
Кристоффер
Карлссон
22
Бьёркенгрен
Йон
11
Robin
Oestlind
15
Погребняк
Кирилл
20
Чибуйке
Джон
1
Линдегор
Андерс
57
Marcus
Holgersson
3
Ливерстам
Фредрик
4
Гранквист
Андреас
11
Эрикссон
Адам
6
Андреас
Ландгрен
14
Абубакари
Мохаммед
20
Вандерсон
ду
Карму
26
Бенью
Кандай
15
Max
Svensson
9
Геро
Альхаджи
Фалькенберг
4-4-2
Хельсинборг
4-2-3-1

Ход матча

14'
Чибуйке Джон
1:0
46'
Tobias Englund
Mahmut Ozen
 
54'
1:1

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 44 Владение мячом, % 56

Предыдущие игры

Фалькенберг Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Фалькенберг 2:0 Сундсвалль Эребру 4:0 Фалькенберг Фалькенберг 1:1 Гётеборг Хаммарбю 6:2 Фалькенберг
Фалькенберг 2:1 Эльфсборг Фалькенберг 0:0 Кальмар Хельсинборг 1:1 Фалькенберг АИК 2:0 Фалькенберг Фалькенберг 0:3 Юргорден АФК Эскильстуна 0:0 Фалькенберг Фалькенберг 1:2 Мальмё Сундсвалль 3:1 Фалькенберг Фалькенберг 0:0 Сириус Норрчёпинг 4:3 Фалькенберг Фалькенберг 0:3 Хеккен Эстерсунд 3:2 Фалькенберг Фалькенберг 1:0 Эребру Фредрикстад 2:0 Фалькенберг Хальмстад 0:0 Фалькенберг Гётеборг 0:2 Фалькенберг
Хельсинборг Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Хельсинборг 1:4 Эребру АИК 2:0 Хельсинборг Хельсинборг 1:0 Сириус Эльфсборг 1:1 Хельсинборг
Эребру 0:1 Хельсинборг Хельсинборг 0:2 Гётеборг Хельсинборг 0:1 Мальмё Хельсинборг 1:1 Фалькенберг АФК Эскильстуна 1:1 Хельсинборг Хельсинборг 1:3 АИК Кальмар 1:0 Хельсинборг Хельсинборг 1:1 Юргорден Эстерсунд 3:0 Хельсинборг Хельсинборг 1:1 Сундсвалль Гётеборг 3:1 Хельсинборг Хельсинборг 2:1 Хаммарбю Хеккен 2:1 Хельсинборг Хельсинборг 3:1 Норрчёпинг Хельсинборг 2:2 Копенгаген Хельсинборг 3:0 Вернаму

Последние игры между собой

Фалькенберг: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 7
Хельсинборг: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 1
Хельсинборг 1:1 Фалькенберг Аллсвенскан Хельсинборг 1:0 Фалькенберг Суперэттан Фалькенберг 2:3 Хельсинборг Суперэттан Хельсинборг 0:0 Фалькенберг Суперэттан
Фалькенберг 1:1 Хельсинборг Суперэттан Фалькенберг 1:4 Хельсинборг Аллсвенскан Фалькенберг 0:1 Хельсинборг Товарищеские матчи Хельсинборг 3:1 Фалькенберг Аллсвенскан Фалькенберг 2:3 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 0:0 Фалькенберг Аллсвенскан Фалькенберг 2:0 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 1:0 Фалькенберг Аллсвенскан
Команда И В Н П Г О
1. АИК 18 11 4 3 24 - 11 37
2. Мальмё 18 10 7 1 29 - 12 37
3. Юргорден 17 10 5 2 28 - 12 35
4. Хаммарбю 17 9 4 4 40 - 25 31
5. Хеккен 17 9 3 5 24 - 14 30
6. Гётеборг 17 8 6 3 24 - 14 30
7. Норрчёпинг 18 7 7 4 26 - 19 28
8. Эльфсборг 17 5 6 6 22 - 29 21
9. Эребру 17 6 2 9 24 - 27 20
10. Эстерсунд 18 4 8 6 17 - 25 20
11. Сириус 17 5 3 9 19 - 26 18
12. Хельсинборг 0:1 18 4 5 9 16 - 27 17
13. Фалькенберг 1:0 18 4 5 9 17 - 33 17
14. АФК Эскильстуна 18 3 5 10 16 - 33 14
15. Кальмар 17 2 7 8 12 - 21 13
16. Сундсвалль 18 2 5 11 18 - 28 11
  • Второй тайм
  • Описание гола
    54'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • 46'
    Mahmut Ozen уходит, Tobias Englund вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Чибуйке Джон бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Falcon Alkoholfri Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...