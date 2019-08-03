США: МЛС 2019

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Нью-Йорк Ред Буллз
0:0
Перерыв

Стадион:
Торонто
0'
0:1
20' Гол
31
Luis
Robles
II
91
Rece
Buckmaster
26
Паркер
Тим
33
Лонг
Аарон
92
Лоуренс
Кемар
27
Davis
Sean
II
90
Ржатковски
Марк
7
Этьенн
Дерик
10
Alejandro
Romero
I
77
Ройер
Даниэль
42
Brian
White
16
Вестберг
Квентин
96
Ауро
Альваро
44
Гонсалес
Омар
23
Мавинга
Крис
2
Морроу
Джастин
21
Осорио
Джонатан
4
Брэдли
Майкл
18
Nick
DeLeon
10
Посуэло
Алехандро
24
Jacob
Shaffelburg
17
Алтидор
Жози
Нью-Йорк Ред Буллз
4-2-3-1
Торонто
4-2-3-1

Ход матча

20'
0:1

Предыдущие игры

Нью-Йорк Ред Буллз Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Нью-Йорк Ред Буллз 2:3 Коламбус Кру Орландо Сити 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз Торонто 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Нью-Йорк Сити
Атланта Юнайтед 3:3 Нью-Йорк Ред Буллз Хьюстон Динамо 4:0 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 3:1 Чикаго Файр Нью-Йорк Ред Буллз 2:3 Нью-Инглэнд Революшн Филадельфия Юнион 3:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 4:0 Реал Солт-Лейк Цинциннати 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Ванкувер Уайткэпс Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Атланта Юнайтед Даллас 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Монреаль Импакт Нью-Йорк Ред Буллз 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Цинциннати Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз Спортинг Канзас-Сити 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Миннесота Юнайтед
Торонто Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Торонто 2:1 Цинциннати Торонто 1:3 Хьюстон Динамо Торонто 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз Монреаль Импакт 0:2 Торонто
Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Торонто Ди Си Юнайтед 1:1 Торонто Торонто 3:2 Атланта Юнайтед Даллас 3:0 Торонто Торонто 2:2 Спортинг Канзас-Сити Ванкувер Уайткэпс 1:1 Торонто Торонто 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Реал Солт-Лейк 3:0 Торонто Торонто 0:0 Ди Си Юнайтед Торонто 1:2 Филадельфия Юнион Атланта Юнайтед 2:0 Торонто Орландо Сити 0:2 Торонто Торонто 1:2 Портленд Тимберс Торонто 4:3 Миннесота Юнайтед Сиэтл Саундерс 3:2 Торонто Торонто 2:2 Чикаго Файр

Последние игры между собой

Нью-Йорк Ред Буллз: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Торонто: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Торонто 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Торонто МЛС Торонто 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Торонто 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС
Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Торонто МЛС Торонто 4:2 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Торонто МЛС Торонто 3:3 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Торонто МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Торонто МЛС Торонто 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Торонто МЛС Торонто 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз Товарищеские матчи Нью-Йорк Ред Буллз 3:1 Торонто МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Торонто МЛС Торонто 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Торонто МЛС Торонто 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Торонто 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 4:1 Торонто МЛС

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Атланта Юнайтед 24 12 3 9 41 - 29 39
2. Филадельфия Юнион 24 11 6 7 41 - 36 39
3. Ди Си Юнайтед 24 9 9 6 31 - 26 36
4. Нью-Йорк Сити 20 9 8 3 36 - 24 35
5. Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 24 10 5 9 39 - 34 35
6. Нью-Инглэнд Революшн 23 9 6 8 34 - 39 33
7. Монреаль Импакт 24 10 3 11 31 - 38 33
8. Торонто 0:0 24 9 6 9 38 - 38 33
9. Орландо Сити 23 7 5 11 30 - 33 26
10. Коламбус Кру 24 7 3 14 24 - 36 24
11. Чикаго Файр 24 5 9 10 34 - 35 24
12. Цинциннати 23 5 2 16 22 - 53 17

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 22 15 4 3 59 - 23 49
2. Сиэтл Саундерс 22 11 5 6 33 - 28 38
3. Сан-Хосе Эрткуэйкс 22 11 4 7 39 - 33 37
4. Лос-Анджелес Гэлакси 23 12 1 10 30 - 34 37
5. Миннесота Юнайтед 22 10 5 7 38 - 30 35
6. Даллас 23 9 6 8 31 - 26 33
7. Портленд Тимберс 21 9 4 8 35 - 32 31
8. Реал Солт-Лейк 22 9 4 9 30 - 30 31
9. Хьюстон Динамо 22 9 3 10 32 - 35 30
10. Спортинг Канзас-Сити 22 6 7 9 33 - 39 25
11. Ванкувер Уайткэпс 24 4 9 11 23 - 41 21
12. Колорадо Рэпидс 22 5 5 12 33 - 45 20
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Red Bull Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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