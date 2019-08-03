США: МЛС 2019
Нью-Йорк Ред Буллз
0:0
Перерыв
Стадион: Ред Булл Арена
Торонто
26
Паркер
Тим
33
Лонг
Аарон
42
Brian
White
96
Ауро
Альваро
23
Мавинга
Крис
18
Nick
DeLeon
17
Алтидор
Жози
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Паркер ТимЗащитник
-
33 Лонг АаронЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Brian WhiteНападающий
- Запасные игроки
-
18 Ryan MearaВратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Chris Armas
- Основной состав
- Вратарь
-
96 Ауро АльвароЗащитник
- Защитник
-
23 Мавинга КрисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Nick DeLeonПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Алтидор ЖозиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Симан ЛоранЗащитник
-
31 Тсубаса ЭндоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Вэнни Грег
Ход матча
20'
0:1
Предыдущие игры
Нью-Йорк Ред Буллз Последние 20 матчей: +9 =3 -8Нью-Йорк Ред Буллз 2:3 Коламбус Кру Орландо Сити 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз Торонто 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Нью-Йорк Сити
Атланта Юнайтед 3:3 Нью-Йорк Ред Буллз Хьюстон Динамо 4:0 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 3:1 Чикаго Файр Нью-Йорк Ред Буллз 2:3 Нью-Инглэнд Революшн Филадельфия Юнион 3:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 4:0 Реал Солт-Лейк Цинциннати 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Ванкувер Уайткэпс Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Атланта Юнайтед Даллас 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Монреаль Импакт Нью-Йорк Ред Буллз 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Цинциннати Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз Спортинг Канзас-Сити 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Миннесота Юнайтед
Торонто Последние 20 матчей: +6 =5 -9Торонто 2:1 Цинциннати Торонто 1:3 Хьюстон Динамо Торонто 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз Монреаль Импакт 0:2 Торонто
Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Торонто Ди Си Юнайтед 1:1 Торонто Торонто 3:2 Атланта Юнайтед Даллас 3:0 Торонто Торонто 2:2 Спортинг Канзас-Сити Ванкувер Уайткэпс 1:1 Торонто Торонто 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Реал Солт-Лейк 3:0 Торонто Торонто 0:0 Ди Си Юнайтед Торонто 1:2 Филадельфия Юнион Атланта Юнайтед 2:0 Торонто Орландо Сити 0:2 Торонто Торонто 1:2 Портленд Тимберс Торонто 4:3 Миннесота Юнайтед Сиэтл Саундерс 3:2 Торонто Торонто 2:2 Чикаго Файр
Последние игры между собой
Нью-Йорк Ред Буллз: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Торонто: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Торонто МЛС Торонто 4:2 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Торонто МЛС Торонто 3:3 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Торонто МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Торонто МЛС Торонто 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Торонто МЛС Торонто 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз Товарищеские матчи Нью-Йорк Ред Буллз 3:1 Торонто МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Торонто МЛС Торонто 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Торонто МЛС Торонто 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Торонто 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 4:1 Торонто МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атланта Юнайтед
|24
|12
|3
|9
|41 - 29
|39
|2.
|Филадельфия Юнион
|24
|11
|6
|7
|41 - 36
|39
|3.
|Ди Си Юнайтед
|24
|9
|9
|6
|31 - 26
|36
|4.
|Нью-Йорк Сити
|20
|9
|8
|3
|36 - 24
|35
|5.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:0
|24
|10
|5
|9
|39 - 34
|35
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|23
|9
|6
|8
|34 - 39
|33
|7.
|Монреаль Импакт
|24
|10
|3
|11
|31 - 38
|33
|8.
|Торонто
|0:0
|24
|9
|6
|9
|38 - 38
|33
|9.
|Орландо Сити
|23
|7
|5
|11
|30 - 33
|26
|10.
|Коламбус Кру
|24
|7
|3
|14
|24 - 36
|24
|11.
|Чикаго Файр
|24
|5
|9
|10
|34 - 35
|24
|12.
|Цинциннати
|23
|5
|2
|16
|22 - 53
|17
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|22
|15
|4
|3
|59 - 23
|49
|2.
|Сиэтл Саундерс
|22
|11
|5
|6
|33 - 28
|38
|3.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|22
|11
|4
|7
|39 - 33
|37
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|23
|12
|1
|10
|30 - 34
|37
|5.
|Миннесота Юнайтед
|22
|10
|5
|7
|38 - 30
|35
|6.
|Даллас
|23
|9
|6
|8
|31 - 26
|33
|7.
|Портленд Тимберс
|21
|9
|4
|8
|35 - 32
|31
|8.
|Реал Солт-Лейк
|22
|9
|4
|9
|30 - 30
|31
|9.
|Хьюстон Динамо
|22
|9
|3
|10
|32 - 35
|30
|10.
|Спортинг Канзас-Сити
|22
|6
|7
|9
|33 - 39
|25
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|24
|4
|9
|11
|23 - 41
|21
|12.
|Колорадо Рэпидс
|22
|5
|5
|12
|33 - 45
|20
Загрузка...