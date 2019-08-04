США: МЛС 2019
Цинциннати
1:1
Второй тайм: 55'
Стадион: Nippert Stadium
Ванкувер Уайткэпс
1:0
6' ГолКрус Аллан
1:1
41' ГолХван Ин-Беом
32
Хойт
Джастин
15
Крус
Аллан
33
Станко
Калеб
16
Крепо
Максим
22
Годой
Эрик
53
Аднан
Али
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Хойт ДжастинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Крус АлланПолузащитник
-
33 Станко КалебПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
14 Хагглунд НикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
13 Jimmy Hague
-
Главный тренер: Yoann Damet
- Основной состав
-
16 Крепо МаксимВратарь
- Защитник
-
22 Годой ЭрикЗащитник
- Защитник
-
53 Аднан АлиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Zac MacMathВратарь
-
46 Brett LevisЗащитник
-
23 Саттер СкоттЗащитник
-
15 Роуз ЭндиПолузащитник
- Полузащитник
-
94 Victor II
-
-
Главный тренер: Marc Dos Santos
Ход матча
6'
1:0
41'
1:1
Предыдущие игры
Цинциннати Последние 20 матчей: +4 =1 -15Торонто 2:1 Цинциннати Цинциннати 0:2 Нью-Инглэнд Революшн Цинциннати 1:4 Ди Си Юнайтед Чикаго Файр 1:2 Цинциннати
Цинциннати 3:2 Хьюстон Динамо Миннесота Юнайтед 7:1 Цинциннати Цинциннати 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси Сент-Луис 1:0 Цинциннати Цинциннати 2:1 Луисвилл Сити Нью-Йорк Сити 5:2 Цинциннати Колорадо Рэпидс 3:1 Цинциннати Цинциннати 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз Орландо Сити 5:1 Цинциннати Цинциннати 2:1 Монреаль Импакт Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Цинциннати Филадельфия Юнион 2:0 Цинциннати Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Цинциннати Цинциннати 0:3 Реал Солт-Лейк Лос-Анджелес 2:0 Цинциннати Цинциннати 1:1 Спортинг Канзас-Сити
Ванкувер Уайткэпс Последние 20 матчей: +4 =8 -8Миннесота Юнайтед 0:0 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс Нью-Инглэнд Революшн 4:0 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 0:3 Спортинг Канзас-Сити
Лос-Анджелес 6:1 Ванкувер Уайткэпс Сиэтл Саундерс 1:0 Ванкувер Уайткэпс Даллас 2:2 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 2:2 Колорадо Рэпидс Ванкувер Уайткэпс 1:1 Торонто Ванкувер Уайткэпс 2:1 Даллас Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Ванкувер Уайткэпс Спортинг Канзас-Сити 1:1 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 0:1 Атланта Юнайтед Ванкувер Уайткэпс 1:0 Портленд Тимберс Колорадо Рэпидс 2:3 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 1:1 Филадельфия Юнион Орландо Сити 1:0 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 1:0 Лос-Анджелес Чикаго Файр 1:1 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атланта Юнайтед
|24
|12
|3
|9
|41 - 29
|39
|2.
|Филадельфия Юнион
|24
|11
|6
|7
|41 - 36
|39
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|24
|11
|4
|9
|41 - 34
|37
|4.
|Ди Си Юнайтед
|24
|9
|9
|6
|31 - 26
|36
|5.
|Нью-Йорк Сити
|20
|9
|8
|3
|36 - 24
|35
|6.
|Монреаль Импакт
|0:0
|25
|10
|4
|11
|31 - 38
|34
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|0:2
|24
|9
|6
|9
|34 - 41
|33
|8.
|Торонто
|24
|9
|5
|10
|38 - 40
|32
|9.
|Орландо Сити
|1:0
|24
|8
|5
|11
|31 - 33
|29
|10.
|Коламбус Кру
|24
|7
|3
|14
|24 - 36
|24
|11.
|Чикаго Файр
|24
|5
|9
|10
|34 - 35
|24
|12.
|Цинциннати
|1:1
|24
|5
|3
|16
|23 - 54
|18
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|2:0
|23
|16
|4
|3
|61 - 23
|52
|2.
|Сиэтл Саундерс
|22
|11
|5
|6
|33 - 28
|38
|3.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|22
|11
|4
|7
|39 - 33
|37
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|23
|12
|1
|10
|30 - 34
|37
|5.
|Миннесота Юнайтед
|22
|10
|5
|7
|38 - 30
|35
|6.
|Даллас
|0:1
|24
|9
|6
|9
|31 - 27
|33
|7.
|Портленд Тимберс
|21
|9
|4
|8
|35 - 32
|31
|8.
|Реал Солт-Лейк
|22
|9
|4
|9
|30 - 30
|31
|9.
|Хьюстон Динамо
|22
|9
|3
|10
|32 - 35
|30
|10.
|Спортинг Канзас-Сити
|22
|6
|7
|9
|33 - 39
|25
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|1:1
|25
|4
|10
|11
|24 - 42
|22
|12.
|Колорадо Рэпидс
|0:0
|23
|5
|6
|12
|33 - 45
|21
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