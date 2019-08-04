США: МЛС 2019

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Цинциннати
1:1
Второй тайм: 55'

Стадион:
Ванкувер Уайткэпс
0'
1:0
6' Гол
Крус Аллан
1:1
41' Гол
Хван Ин-Беом
55'
22
Тытонь
Пшемыслав
32
Хойт
Джастин
23
Ван
дер
Верфф
Майкел
2
Уостон
Кендаль
17
Депланье
Матье
15
Крус
Аллан
33
Станко
Калеб
45
Ледесма
Эммануэль
8
Victor
Ulloa
7
Лама
Ролан
11
Мэттокс
Даррен
16
Крепо
Максим
28
Jakob
Nerwinski
22
Годой
Эрик
13
Корнелиус
Дерек
53
Аднан
Али
8
Фелипе
Мартинс
4
Хван
Ин-Беом
31
Тейберт
Расселл
50
Thelonius
Bair
12
Монтеро
Фреди
9
Ардаис
Хоакин
Цинциннати
4-2-3-1
Ванкувер Уайткэпс
4-3-2-1

Ход матча

6'
Крус Аллан
(Мэттокс Даррен)
1:0
41'
1:1
Хван Ин-Беом

Предыдущие игры

Цинциннати Последние 20 матчей: +4 =1 -15
Торонто 2:1 Цинциннати Цинциннати 0:2 Нью-Инглэнд Революшн Цинциннати 1:4 Ди Си Юнайтед Чикаго Файр 1:2 Цинциннати
Цинциннати 3:2 Хьюстон Динамо Миннесота Юнайтед 7:1 Цинциннати Цинциннати 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси Сент-Луис 1:0 Цинциннати Цинциннати 2:1 Луисвилл Сити Нью-Йорк Сити 5:2 Цинциннати Колорадо Рэпидс 3:1 Цинциннати Цинциннати 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз Орландо Сити 5:1 Цинциннати Цинциннати 2:1 Монреаль Импакт Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Цинциннати Филадельфия Юнион 2:0 Цинциннати Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Цинциннати Цинциннати 0:3 Реал Солт-Лейк Лос-Анджелес 2:0 Цинциннати Цинциннати 1:1 Спортинг Канзас-Сити
Ванкувер Уайткэпс Последние 20 матчей: +4 =8 -8
Миннесота Юнайтед 0:0 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс Нью-Инглэнд Революшн 4:0 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 0:3 Спортинг Канзас-Сити
Лос-Анджелес 6:1 Ванкувер Уайткэпс Сиэтл Саундерс 1:0 Ванкувер Уайткэпс Даллас 2:2 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 2:2 Колорадо Рэпидс Ванкувер Уайткэпс 1:1 Торонто Ванкувер Уайткэпс 2:1 Даллас Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Ванкувер Уайткэпс Спортинг Канзас-Сити 1:1 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 0:1 Атланта Юнайтед Ванкувер Уайткэпс 1:0 Портленд Тимберс Колорадо Рэпидс 2:3 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 1:1 Филадельфия Юнион Орландо Сити 1:0 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 1:0 Лос-Анджелес Чикаго Файр 1:1 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Атланта Юнайтед 24 12 3 9 41 - 29 39
2. Филадельфия Юнион 24 11 6 7 41 - 36 39
3. Нью-Йорк Ред Буллз 24 11 4 9 41 - 34 37
4. Ди Си Юнайтед 24 9 9 6 31 - 26 36
5. Нью-Йорк Сити 20 9 8 3 36 - 24 35
6. Монреаль Импакт 0:0 25 10 4 11 31 - 38 34
7. Нью-Инглэнд Революшн 0:2 24 9 6 9 34 - 41 33
8. Торонто 24 9 5 10 38 - 40 32
9. Орландо Сити 1:0 24 8 5 11 31 - 33 29
10. Коламбус Кру 24 7 3 14 24 - 36 24
11. Чикаго Файр 24 5 9 10 34 - 35 24
12. Цинциннати 1:1 24 5 3 16 23 - 54 18

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 2:0 23 16 4 3 61 - 23 52
2. Сиэтл Саундерс 22 11 5 6 33 - 28 38
3. Сан-Хосе Эрткуэйкс 22 11 4 7 39 - 33 37
4. Лос-Анджелес Гэлакси 23 12 1 10 30 - 34 37
5. Миннесота Юнайтед 22 10 5 7 38 - 30 35
6. Даллас 0:1 24 9 6 9 31 - 27 33
7. Портленд Тимберс 21 9 4 8 35 - 32 31
8. Реал Солт-Лейк 22 9 4 9 30 - 30 31
9. Хьюстон Динамо 22 9 3 10 32 - 35 30
10. Спортинг Канзас-Сити 22 6 7 9 33 - 39 25
11. Ванкувер Уайткэпс 1:1 25 4 10 11 24 - 42 22
12. Колорадо Рэпидс 0:0 23 5 6 12 33 - 45 21
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Хван Ин-Беом бьет в цель!
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Крус Аллан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nippert Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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