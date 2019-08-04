США: МЛС 2019
Колорадо Рэпидс
0:0
Первый тайм: 16'
Стадион: Дикс Спортинг Гудс Парк
Монреаль Импакт
13
Samuel
Vines
19
Прайс
Джек
28
Николсон
Сэм
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Samuel VinesЗащитник
-
19 Прайс ДжекПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Николсон СэмПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Ирвин КлинтВратарь
- Защитник
-
17 Dillon SernaЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Cole Bassett
-
Главный тренер: Conor Casey
- Основной состав
-
1 Буш ИвенВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Райтала ЮккаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Shamit ShomeПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Диоп КлементВратарь
- Защитник
-
32 Азира МайклПолузащитник
- Нападающий
-
-
13 Ken Krolicki
-
-
Главный тренер: Гард Реми
Предыдущие игры
Колорадо Рэпидс Последние 20 матчей: +5 =3 -12Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:2 Нью-Йорк Сити Колорадо Рэпидс 0:3 Арсенал Портленд Тимберс 2:2 Колорадо Рэпидс
Колорадо Рэпидс 1:2 Нью-Инглэнд Революшн Колорадо Рэпидс 1:0 Лос-Анджелес Ванкувер Уайткэпс 2:2 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:2 Нью-Мексико Юнайтед Колорадо Рэпидс 1:0 Миннесота Юнайтед Колорадо Рэпидс 3:1 Цинциннати Филадельфия Юнион 1:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 3:2 Коламбус Кру Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:3 Реал Солт-Лейк Колорадо Рэпидс 2:3 Ванкувер Уайткэпс Атланта Юнайтед 1:0 Колорадо Рэпидс Чикаго Файр 4:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:3 Ди Си Юнайтед Орландо Сити 4:3 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:4 Хьюстон Динамо
Монреаль Импакт Последние 20 матчей: +8 =3 -9Монреаль Импакт 4:0 Филадельфия Юнион Коламбус Кру 2:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 0:2 Торонто Монреаль Импакт 2:3 Миннесота Юнайтед
Атланта Юнайтед 2:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 2:1 Портленд Тимберс Монреаль Импакт 2:1 Сиэтл Саундерс Монреаль Импакт 0:3 Орландо Сити Монреаль Импакт 2:1 Реал Солт-Лейк Лос-Анджелес 4:2 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 0:0 Нью-Инглэнд Революшн Цинциннати 2:1 Монреаль Импакт Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 0:2 Нью-Йорк Сити Монреаль Импакт 1:0 Чикаго Файр Нью-Инглэнд Революшн 0:3 Монреаль Импакт Филадельфия Юнион 3:0 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 1:0 Коламбус Кру Ди Си Юнайтед 0:0 Монреаль Импакт Нью-Йорк Сити 0:0 Монреаль Импакт
Последние игры между собой
Колорадо Рэпидс: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2
Монреаль Импакт: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 4
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атланта Юнайтед
|24
|12
|3
|9
|41 - 29
|39
|2.
|Филадельфия Юнион
|24
|11
|6
|7
|41 - 36
|39
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|24
|11
|4
|9
|41 - 34
|37
|4.
|Ди Си Юнайтед
|24
|9
|9
|6
|31 - 26
|36
|5.
|Нью-Йорк Сити
|20
|9
|8
|3
|36 - 24
|35
|6.
|Монреаль Импакт
|0:0
|25
|10
|4
|11
|31 - 38
|34
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|0:2
|24
|9
|6
|9
|34 - 41
|33
|8.
|Торонто
|24
|9
|5
|10
|38 - 40
|32
|9.
|Орландо Сити
|1:0
|24
|8
|5
|11
|31 - 33
|29
|10.
|Коламбус Кру
|24
|7
|3
|14
|24 - 36
|24
|11.
|Чикаго Файр
|24
|5
|9
|10
|34 - 35
|24
|12.
|Цинциннати
|1:1
|24
|5
|3
|16
|23 - 54
|18
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|2:0
|23
|16
|4
|3
|61 - 23
|52
|2.
|Сиэтл Саундерс
|22
|11
|5
|6
|33 - 28
|38
|3.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|22
|11
|4
|7
|39 - 33
|37
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|23
|12
|1
|10
|30 - 34
|37
|5.
|Миннесота Юнайтед
|22
|10
|5
|7
|38 - 30
|35
|6.
|Даллас
|0:1
|24
|9
|6
|9
|31 - 27
|33
|7.
|Портленд Тимберс
|21
|9
|4
|8
|35 - 32
|31
|8.
|Реал Солт-Лейк
|22
|9
|4
|9
|30 - 30
|31
|9.
|Хьюстон Динамо
|22
|9
|3
|10
|32 - 35
|30
|10.
|Спортинг Канзас-Сити
|22
|6
|7
|9
|33 - 39
|25
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|1:1
|25
|4
|10
|11
|24 - 42
|22
|12.
|Колорадо Рэпидс
|0:0
|23
|5
|6
|12
|33 - 45
|21
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