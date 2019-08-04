США: МЛС 2019

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Колорадо Рэпидс
0:0
Первый тайм: 16'

Стадион:
Монреаль Импакт
0' 16'
1
Ховард
Тим
2
Keegan
Rosenberry
6
Lalas
Abubakar
5
Смит
Томми
13
Samuel
Vines
19
Прайс
Джек
10
Акоста
Келлин
II
28
Николсон
Сэм
7
Рубио
Диего
99
Andre
Shinyashiki
23
Kei
Ansu
Kamara
1
Буш
Ивен
15
Бро-Гийяр
Закари
5
Диалло
Закария
22
Райтала
Юкка
3
Ловитц
Дэниел
18
Оквонкво
Орджи
28
Shamit
Shome
8
Тайдер
Сафир
21
Лаппалайнен
Ласси
37
Maximiliano
Nicolas
Urruti
10
Пиатти
Игнасио
Колорадо Рэпидс
4-2-3-1
Монреаль Импакт
4-4-2

Предыдущие игры

Колорадо Рэпидс Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:2 Нью-Йорк Сити Колорадо Рэпидс 0:3 Арсенал Портленд Тимберс 2:2 Колорадо Рэпидс
Колорадо Рэпидс 1:2 Нью-Инглэнд Революшн Колорадо Рэпидс 1:0 Лос-Анджелес Ванкувер Уайткэпс 2:2 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:2 Нью-Мексико Юнайтед Колорадо Рэпидс 1:0 Миннесота Юнайтед Колорадо Рэпидс 3:1 Цинциннати Филадельфия Юнион 1:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 3:2 Коламбус Кру Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:3 Реал Солт-Лейк Колорадо Рэпидс 2:3 Ванкувер Уайткэпс Атланта Юнайтед 1:0 Колорадо Рэпидс Чикаго Файр 4:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:3 Ди Си Юнайтед Орландо Сити 4:3 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:4 Хьюстон Динамо
Монреаль Импакт Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Монреаль Импакт 4:0 Филадельфия Юнион Коламбус Кру 2:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 0:2 Торонто Монреаль Импакт 2:3 Миннесота Юнайтед
Атланта Юнайтед 2:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 2:1 Портленд Тимберс Монреаль Импакт 2:1 Сиэтл Саундерс Монреаль Импакт 0:3 Орландо Сити Монреаль Импакт 2:1 Реал Солт-Лейк Лос-Анджелес 4:2 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 0:0 Нью-Инглэнд Революшн Цинциннати 2:1 Монреаль Импакт Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 0:2 Нью-Йорк Сити Монреаль Импакт 1:0 Чикаго Файр Нью-Инглэнд Революшн 0:3 Монреаль Импакт Филадельфия Юнион 3:0 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 1:0 Коламбус Кру Ди Си Юнайтед 0:0 Монреаль Импакт Нью-Йорк Сити 0:0 Монреаль Импакт

Последние игры между собой

Колорадо Рэпидс: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2
Монреаль Импакт: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 4
Монреаль Импакт 2:1 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 2:1 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 2:2 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 0:1 Монреаль Импакт МЛС
Колорадо Рэпидс 4:1 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 3:4 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 3:2 Монреаль Импакт МЛС

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Атланта Юнайтед 24 12 3 9 41 - 29 39
2. Филадельфия Юнион 24 11 6 7 41 - 36 39
3. Нью-Йорк Ред Буллз 24 11 4 9 41 - 34 37
4. Ди Си Юнайтед 24 9 9 6 31 - 26 36
5. Нью-Йорк Сити 20 9 8 3 36 - 24 35
6. Монреаль Импакт 0:0 25 10 4 11 31 - 38 34
7. Нью-Инглэнд Революшн 0:2 24 9 6 9 34 - 41 33
8. Торонто 24 9 5 10 38 - 40 32
9. Орландо Сити 1:0 24 8 5 11 31 - 33 29
10. Коламбус Кру 24 7 3 14 24 - 36 24
11. Чикаго Файр 24 5 9 10 34 - 35 24
12. Цинциннати 1:1 24 5 3 16 23 - 54 18

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 2:0 23 16 4 3 61 - 23 52
2. Сиэтл Саундерс 22 11 5 6 33 - 28 38
3. Сан-Хосе Эрткуэйкс 22 11 4 7 39 - 33 37
4. Лос-Анджелес Гэлакси 23 12 1 10 30 - 34 37
5. Миннесота Юнайтед 22 10 5 7 38 - 30 35
6. Даллас 0:1 24 9 6 9 31 - 27 33
7. Портленд Тимберс 21 9 4 8 35 - 32 31
8. Реал Солт-Лейк 22 9 4 9 30 - 30 31
9. Хьюстон Динамо 22 9 3 10 32 - 35 30
10. Спортинг Канзас-Сити 22 6 7 9 33 - 39 25
11. Ванкувер Уайткэпс 1:1 25 4 10 11 24 - 42 22
12. Колорадо Рэпидс 0:0 23 5 6 12 33 - 45 21
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dick's Sporting Goods Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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