США: МЛС 2019
Хьюстон Динамо
Позже
Стадион: ББВА Компасс
Чикаго Файр
22
Matias
Vera
17
Элис
Альберт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Matias VeraПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Элис АльбертПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Joe WillisВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Серен ДарвинПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Wilmer Cabrera
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
17 Diego CamposЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Veljko Paunovic
Предыдущие игры
Хьюстон Динамо Последние 20 матчей: +7 =2 -11Хьюстон Динамо 0:1 Сиэтл Саундерс Торонто 1:3 Хьюстон Динамо Атланта Юнайтед 5:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 1:3 Лос-Анджелес
Цинциннати 3:2 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 4:0 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Хьюстон Динамо Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Хьюстон Динамо Портленд Тимберс 4:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:3 Миннесота Юнайтед Хьюстон Динамо 3:2 Остин Болд Хьюстон Динамо 1:1 Спортинг Канзас-Сити Миннесота Юнайтед 1:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Ди Си Юнайтед Хьюстон Динамо 1:1 Портленд Тимберс Сиэтл Саундерс 1:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Даллас Хьюстон Динамо 2:0 Коламбус Кру Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс
Чикаго Файр Последние 20 матчей: +4 =7 -9Чикаго Файр 0:0 Ди Си Юнайтед Филадельфия Юнион 2:0 Чикаго Файр Чикаго Файр 2:2 Коламбус Кру Чикаго Файр 1:2 Цинциннати
Спортинг Канзас-Сити 1:0 Чикаго Файр Чикаго Файр 5:1 Атланта Юнайтед Нью-Йорк Ред Буллз 3:1 Чикаго Файр Чикаго Файр 1:1 Реал Солт-Лейк Сент-Луис 2:1 Чикаго Файр Атланта Юнайтед 2:0 Чикаго Файр Ди Си Юнайтед 3:3 Чикаго Файр Чикаго Файр 1:1 Нью-Йорк Сити Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Чикаго Файр Чикаго Файр 2:0 Миннесота Юнайтед Чикаго Файр 5:0 Нью-Инглэнд Революшн Лос-Анджелес 0:0 Чикаго Файр Монреаль Импакт 1:0 Чикаго Файр Нью-Йорк Сити 1:0 Чикаго Файр Чикаго Файр 4:1 Колорадо Рэпидс Чикаго Файр 1:1 Ванкувер Уайткэпс
Последние игры между собой
Хьюстон Динамо: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Чикаго Файр: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Чикаго Файр 2:1 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 2:0 Чикаго Файр МЛС Чикаго Файр 1:1 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:1 Чикаго Файр МЛС Хьюстон Динамо 2:1 Чикаго Файр МЛС Чикаго Файр 1:2 Хьюстон Динамо МЛС Чикаго Файр 3:1 Хьюстон Динамо МЛС Чикаго Файр 0:0 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:1 Чикаго Файр МЛС Чикаго Файр 1:1 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 4:3 Чикаго Файр МЛС Чикаго Файр 2:0 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 3:2 Чикаго Файр МЛС Чикаго Файр 0:1 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 2:1 Чикаго Файр МЛС Чикаго Файр 1:2 Хьюстон Динамо МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атланта Юнайтед
|24
|12
|3
|9
|41 - 29
|39
|2.
|Филадельфия Юнион
|24
|11
|6
|7
|41 - 36
|39
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|24
|11
|4
|9
|41 - 34
|37
|4.
|Ди Си Юнайтед
|24
|9
|9
|6
|31 - 26
|36
|5.
|Нью-Йорк Сити
|20
|9
|8
|3
|36 - 24
|35
|6.
|Монреаль Импакт
|0:0
|25
|10
|4
|11
|31 - 38
|34
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|0:2
|24
|9
|6
|9
|34 - 41
|33
|8.
|Торонто
|24
|9
|5
|10
|38 - 40
|32
|9.
|Орландо Сити
|1:0
|24
|8
|5
|11
|31 - 33
|29
|10.
|Коламбус Кру
|24
|7
|3
|14
|24 - 36
|24
|11.
|Чикаго Файр
|24
|5
|9
|10
|34 - 35
|24
|12.
|Цинциннати
|1:1
|24
|5
|3
|16
|23 - 54
|18
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|2:0
|23
|16
|4
|3
|61 - 23
|52
|2.
|Сиэтл Саундерс
|22
|11
|5
|6
|33 - 28
|38
|3.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|22
|11
|4
|7
|39 - 33
|37
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|23
|12
|1
|10
|30 - 34
|37
|5.
|Миннесота Юнайтед
|22
|10
|5
|7
|38 - 30
|35
|6.
|Даллас
|0:1
|24
|9
|6
|9
|31 - 27
|33
|7.
|Портленд Тимберс
|21
|9
|4
|8
|35 - 32
|31
|8.
|Реал Солт-Лейк
|22
|9
|4
|9
|30 - 30
|31
|9.
|Хьюстон Динамо
|22
|9
|3
|10
|32 - 35
|30
|10.
|Спортинг Канзас-Сити
|22
|6
|7
|9
|33 - 39
|25
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|1:1
|25
|4
|10
|11
|24 - 42
|22
|12.
|Колорадо Рэпидс
|0:0
|23
|5
|6
|12
|33 - 45
|21
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