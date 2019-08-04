США: МЛС 2019

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Хьюстон Динамо
 
Позже

Стадион:
Чикаго Файр
1
Tyler
Deric
20
ДеЛаГарза
Эй
Джей
6
Струна
Альяж
15
Фигероа
Мэйнор
7
Бизли
Дамаркус
22
Matias
Vera
27
Гарсия
Оскар
IV
17
Элис
Альберт
10
Мартинес
Томас
8
Memo
Rodriguez
9
Mauro
Manotas
27
Kenneth
Kronholm
4
Каппелхоф
Йохан
31
Швайнштайгер
Бастиан
5
Кальво
Франсиско
3
Борнштейн
Джонатан
6
Маккарти
Дакс
13
Brandt
Bronico
10
Катай
Александар
20
Гайтан
Николас
9
Charles
Sapong
23
Николич
Неманья
Хьюстон Динамо
4-2-3-1
Чикаго Файр
4-2-3-1

Предыдущие игры

Хьюстон Динамо Последние 20 матчей: +7 =2 -11
Хьюстон Динамо 0:1 Сиэтл Саундерс Торонто 1:3 Хьюстон Динамо Атланта Юнайтед 5:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 1:3 Лос-Анджелес
Цинциннати 3:2 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 4:0 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Хьюстон Динамо Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Хьюстон Динамо Портленд Тимберс 4:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:3 Миннесота Юнайтед Хьюстон Динамо 3:2 Остин Болд Хьюстон Динамо 1:1 Спортинг Канзас-Сити Миннесота Юнайтед 1:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Ди Си Юнайтед Хьюстон Динамо 1:1 Портленд Тимберс Сиэтл Саундерс 1:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Даллас Хьюстон Динамо 2:0 Коламбус Кру Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс
Чикаго Файр Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Чикаго Файр 0:0 Ди Си Юнайтед Филадельфия Юнион 2:0 Чикаго Файр Чикаго Файр 2:2 Коламбус Кру Чикаго Файр 1:2 Цинциннати
Спортинг Канзас-Сити 1:0 Чикаго Файр Чикаго Файр 5:1 Атланта Юнайтед Нью-Йорк Ред Буллз 3:1 Чикаго Файр Чикаго Файр 1:1 Реал Солт-Лейк Сент-Луис 2:1 Чикаго Файр Атланта Юнайтед 2:0 Чикаго Файр Ди Си Юнайтед 3:3 Чикаго Файр Чикаго Файр 1:1 Нью-Йорк Сити Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Чикаго Файр Чикаго Файр 2:0 Миннесота Юнайтед Чикаго Файр 5:0 Нью-Инглэнд Революшн Лос-Анджелес 0:0 Чикаго Файр Монреаль Импакт 1:0 Чикаго Файр Нью-Йорк Сити 1:0 Чикаго Файр Чикаго Файр 4:1 Колорадо Рэпидс Чикаго Файр 1:1 Ванкувер Уайткэпс

Последние игры между собой

Хьюстон Динамо: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Чикаго Файр: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Чикаго Файр 2:3 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 3:0 Чикаго Файр МЛС Чикаго Файр 1:0 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:1 Чикаго Файр МЛС
Чикаго Файр 2:1 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 2:0 Чикаго Файр МЛС Чикаго Файр 1:1 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:1 Чикаго Файр МЛС Хьюстон Динамо 2:1 Чикаго Файр МЛС Чикаго Файр 1:2 Хьюстон Динамо МЛС Чикаго Файр 3:1 Хьюстон Динамо МЛС Чикаго Файр 0:0 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:1 Чикаго Файр МЛС Чикаго Файр 1:1 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 4:3 Чикаго Файр МЛС Чикаго Файр 2:0 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 3:2 Чикаго Файр МЛС Чикаго Файр 0:1 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 2:1 Чикаго Файр МЛС Чикаго Файр 1:2 Хьюстон Динамо МЛС

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Атланта Юнайтед 24 12 3 9 41 - 29 39
2. Филадельфия Юнион 24 11 6 7 41 - 36 39
3. Нью-Йорк Ред Буллз 24 11 4 9 41 - 34 37
4. Ди Си Юнайтед 24 9 9 6 31 - 26 36
5. Нью-Йорк Сити 20 9 8 3 36 - 24 35
6. Монреаль Импакт 0:0 25 10 4 11 31 - 38 34
7. Нью-Инглэнд Революшн 0:2 24 9 6 9 34 - 41 33
8. Торонто 24 9 5 10 38 - 40 32
9. Орландо Сити 1:0 24 8 5 11 31 - 33 29
10. Коламбус Кру 24 7 3 14 24 - 36 24
11. Чикаго Файр 24 5 9 10 34 - 35 24
12. Цинциннати 1:1 24 5 3 16 23 - 54 18

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 2:0 23 16 4 3 61 - 23 52
2. Сиэтл Саундерс 22 11 5 6 33 - 28 38
3. Сан-Хосе Эрткуэйкс 22 11 4 7 39 - 33 37
4. Лос-Анджелес Гэлакси 23 12 1 10 30 - 34 37
5. Миннесота Юнайтед 22 10 5 7 38 - 30 35
6. Даллас 0:1 24 9 6 9 31 - 27 33
7. Портленд Тимберс 21 9 4 8 35 - 32 31
8. Реал Солт-Лейк 22 9 4 9 30 - 30 31
9. Хьюстон Динамо 22 9 3 10 32 - 35 30
10. Спортинг Канзас-Сити 22 6 7 9 33 - 39 25
11. Ванкувер Уайткэпс 1:1 25 4 10 11 24 - 42 22
12. Колорадо Рэпидс 0:0 23 5 6 12 33 - 45 21
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BBVA Compass Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Хьюстон Динамо - Чикаго Файр

    До начала игры, которая состоится 04.08.2019, осталось считанные секунды.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
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