США: МЛС 2019
Реал Солт-Лейк
1:1
Перерыв
Стадион: Рио Тинто
Нью-Йорк Сити
0:1
4' ГолРинг Александр
27' Желтая карточкаJames Sands
1:1
37' ГолСаварино Джефферсон
45' Желтая карточкаЛуис Эвертон
18
Римандо
Ник
15
Глэд
Джастин
25
Луис
Эвертон
17
Corey
Baird
- Основной состав
-
18 Римандо НикВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Глэд ДжастинЗащитник
- Защитник
-
25 Луис ЭвертонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Corey BairdПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Очоа ДэвидВратарь
-
14 Онуоха НедумЗащитник
-
13 Nick BeslerПолузащитник
-
10 Плата ЖоаоПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Tate Schmitt
-
12 Леннон Брукс
-
Главный тренер: Петке Майк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 James SandsЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
41 Brad StuverВратарь
-
15 Tony RochaЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Паркс КитонПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Jesus MedinaНападающий
-
Главный тренер: Domenec Torrent
Ход матча
4'
27'
37'
45'
Предыдущие игры
Реал Солт-Лейк Последние 20 матчей: +8 =3 -9Даллас 0:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:1 Миннесота Юнайтед Реал Солт-Лейк 4:0 Филадельфия Юнион Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Реал Солт-Лейк
Реал Солт-Лейк 1:0 Коламбус Кру Реал Солт-Лейк 2:0 Спортинг Канзас-Сити Чикаго Файр 1:1 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 0:3 Лос-Анджелес Нью-Йорк Ред Буллз 4:0 Реал Солт-Лейк Монреаль Импакт 2:1 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:1 Атланта Юнайтед Реал Солт-Лейк 3:0 Торонто Колорадо Рэпидс 2:3 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:2 Портленд Тимберс Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Реал Солт-Лейк Цинциннати 0:3 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:1 Орландо Сити Сиэтл Саундерс 1:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:4 Даллас Лос-Анджелес 2:1 Реал Солт-Лейк
Нью-Йорк Сити Последние 20 матчей: +11 =5 -4Нью-Йорк Сити 3:1 Спортинг Канзас-Сити Колорадо Рэпидс 1:2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Нью-Йорк Сити Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Сити
Нью-Йорк Сити 0:1 Портленд Тимберс Нью-Йорк Сити 3:0 Сиэтл Саундерс Нью-Йорк Сити 4:2 Филадельфия Юнион Ди Си Юнайтед 1:2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 4:0 Северная Каролина Нью-Йорк Сити 5:2 Цинциннати Коламбус Кру 2:2 Нью-Йорк Сити Чикаго Файр 1:1 Нью-Йорк Сити Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Нью-Йорк Сити Монреаль Импакт 0:2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:1 Орландо Сити Нью-Йорк Сити 1:0 Чикаго Файр Ди Си Юнайтед 0:2 Нью-Йорк Сити Миннесота Юнайтед 3:3 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 0:0 Монреаль Импакт Торонто 4:0 Нью-Йорк Сити
Последние игры между собой
Реал Солт-Лейк: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Нью-Йорк Сити: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атланта Юнайтед
|24
|12
|3
|9
|41 - 29
|39
|2.
|Филадельфия Юнион
|24
|11
|6
|7
|41 - 36
|39
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|24
|11
|4
|9
|41 - 34
|37
|4.
|Нью-Йорк Сити
|1:1
|21
|9
|9
|3
|37 - 25
|36
|5.
|Ди Си Юнайтед
|24
|9
|9
|6
|31 - 26
|36
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|24
|9
|6
|9
|34 - 41
|33
|7.
|Монреаль Импакт
|3:5
|25
|10
|3
|12
|34 - 43
|33
|8.
|Торонто
|24
|9
|5
|10
|38 - 40
|32
|9.
|Орландо Сити
|24
|8
|5
|11
|32 - 33
|29
|10.
|Чикаго Файр
|1:0
|25
|6
|9
|10
|35 - 35
|27
|11.
|Коламбус Кру
|0:1
|25
|7
|3
|15
|24 - 37
|24
|12.
|Цинциннати
|24
|5
|2
|17
|23 - 55
|17
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|23
|16
|4
|3
|61 - 23
|52
|2.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1:0
|23
|12
|4
|7
|40 - 33
|40
|3.
|Сиэтл Саундерс
|22
|11
|5
|6
|33 - 28
|38
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|23
|12
|1
|10
|30 - 34
|37
|5.
|Миннесота Юнайтед
|22
|10
|5
|7
|38 - 30
|35
|6.
|Даллас
|24
|9
|6
|9
|31 - 28
|33
|7.
|Реал Солт-Лейк
|1:1
|23
|9
|5
|9
|31 - 31
|32
|8.
|Портленд Тимберс
|21
|9
|4
|8
|35 - 32
|31
|9.
|Хьюстон Динамо
|0:1
|23
|9
|3
|11
|32 - 36
|30
|10.
|Спортинг Канзас-Сити
|22
|6
|7
|9
|33 - 39
|25
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|25
|5
|9
|11
|25 - 42
|24
|12.
|Колорадо Рэпидс
|5:3
|23
|6
|5
|12
|38 - 48
|23
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