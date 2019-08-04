США: МЛС 2019

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Реал Солт-Лейк
1:1
Перерыв

Стадион:
Нью-Йорк Сити
0'
0:1
4' Гол
Ринг Александр
27' Желтая карточка
James Sands
1:1
37' Гол
Саварино Джефферсон
45' Желтая карточка
Луис Эвертон
18
Римандо
Ник
22
Aaron
Herrera
30
Сильва
Марсело
15
Глэд
Джастин
4
Donny
Toia
25
Луис
Эвертон
5
Бекерман
Кайл
7
Саварино
Джефферсон
11
Руснак
Альберт
17
Corey
Baird
8
Крейлах
Дамир
1
Джонсон
Шон
4
Шано
Максим
16
James
Sands
2
Ben
Sweat
3
Тиннерхольм
Антон
8
Ринг
Александр
12
Офори
Эбенезер
22
Матаррита
Рональд
11
Valentin
Castellanos
9
Эбер
Араужо
28
Митрицэ
Александру
Реал Солт-Лейк
4-2-3-1
Нью-Йорк Сити
3-4-3

Ход матча

4'
0:1
Ринг Александр
(Тиннерхольм Антон)
17'
 
Sebastien Ibeagha
Ben Sweat
27'
 
James Sands
37'
Саварино Джефферсон
1:1
45'
Луис Эвертон
 

Предыдущие игры

Реал Солт-Лейк Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Даллас 0:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:1 Миннесота Юнайтед Реал Солт-Лейк 4:0 Филадельфия Юнион Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Реал Солт-Лейк
Реал Солт-Лейк 1:0 Коламбус Кру Реал Солт-Лейк 2:0 Спортинг Канзас-Сити Чикаго Файр 1:1 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 0:3 Лос-Анджелес Нью-Йорк Ред Буллз 4:0 Реал Солт-Лейк Монреаль Импакт 2:1 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:1 Атланта Юнайтед Реал Солт-Лейк 3:0 Торонто Колорадо Рэпидс 2:3 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:2 Портленд Тимберс Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Реал Солт-Лейк Цинциннати 0:3 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:1 Орландо Сити Сиэтл Саундерс 1:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:4 Даллас Лос-Анджелес 2:1 Реал Солт-Лейк
Нью-Йорк Сити Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Нью-Йорк Сити 3:1 Спортинг Канзас-Сити Колорадо Рэпидс 1:2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Нью-Йорк Сити Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Сити
Нью-Йорк Сити 0:1 Портленд Тимберс Нью-Йорк Сити 3:0 Сиэтл Саундерс Нью-Йорк Сити 4:2 Филадельфия Юнион Ди Си Юнайтед 1:2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 4:0 Северная Каролина Нью-Йорк Сити 5:2 Цинциннати Коламбус Кру 2:2 Нью-Йорк Сити Чикаго Файр 1:1 Нью-Йорк Сити Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Нью-Йорк Сити Монреаль Импакт 0:2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:1 Орландо Сити Нью-Йорк Сити 1:0 Чикаго Файр Ди Си Юнайтед 0:2 Нью-Йорк Сити Миннесота Юнайтед 3:3 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 0:0 Монреаль Импакт Торонто 4:0 Нью-Йорк Сити

Последние игры между собой

Реал Солт-Лейк: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Нью-Йорк Сити: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Нью-Йорк Сити 4:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 2:1 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 2:3 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 2:0 Нью-Йорк Сити МЛС

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Атланта Юнайтед 24 12 3 9 41 - 29 39
2. Филадельфия Юнион 24 11 6 7 41 - 36 39
3. Нью-Йорк Ред Буллз 24 11 4 9 41 - 34 37
4. Нью-Йорк Сити 1:1 21 9 9 3 37 - 25 36
5. Ди Си Юнайтед 24 9 9 6 31 - 26 36
6. Нью-Инглэнд Революшн 24 9 6 9 34 - 41 33
7. Монреаль Импакт 3:5 25 10 3 12 34 - 43 33
8. Торонто 24 9 5 10 38 - 40 32
9. Орландо Сити 24 8 5 11 32 - 33 29
10. Чикаго Файр 1:0 25 6 9 10 35 - 35 27
11. Коламбус Кру 0:1 25 7 3 15 24 - 37 24
12. Цинциннати 24 5 2 17 23 - 55 17

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 23 16 4 3 61 - 23 52
2. Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 23 12 4 7 40 - 33 40
3. Сиэтл Саундерс 22 11 5 6 33 - 28 38
4. Лос-Анджелес Гэлакси 23 12 1 10 30 - 34 37
5. Миннесота Юнайтед 22 10 5 7 38 - 30 35
6. Даллас 24 9 6 9 31 - 28 33
7. Реал Солт-Лейк 1:1 23 9 5 9 31 - 31 32
8. Портленд Тимберс 21 9 4 8 35 - 32 31
9. Хьюстон Динамо 0:1 23 9 3 11 32 - 36 30
10. Спортинг Канзас-Сити 22 6 7 9 33 - 39 25
11. Ванкувер Уайткэпс 25 5 9 11 25 - 42 24
12. Колорадо Рэпидс 5:3 23 6 5 12 38 - 48 23
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rio Tinto Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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