США: МЛС 2019

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Орландо Сити
1:0
Второй тайм: 87'

Стадион:
Даллас
0'
1:0
13' Гол
Tesho Akindele
20' Желтая карточка
Циглер Рето
39' Желтая карточка
Помикал Пакстон
45' Желтая карточка
Сервания Брандон
69' Желтая карточка
Мендес Джегсон
81' Желтая карточка
Jesus Ferreira
87'
23
Brian
Rowe
2
Руан
22
Сане
Людовик
6
Robin
Jansson
44
Моутинью
Жоау
8
Мендес
Джегсон
26
Аскуэс
Карлос
4
Джонсон
Уилл
9
Chris
Mueller
14
Dominic
Dwyer
13
Tesho
Akindele
1
Гонзалез
Джесси
4
Брессан
Матеус
24
Хеджес
Мэтт
3
Циглер
Рето
12
Ryan
Hollingshead
18
Сервания
Брандон
15
Jacori
Hayes
11
Harold
Mosquera
19
Помикал
Пакстон
7
Гяйси
Эдвин
27
Jesus
Ferreira
Орландо Сити
4-3-3
Даллас
4-2-3-1

Ход матча

13'
Tesho Akindele
(Руан)
1:0
20'
 
Циглер Рето
30'
 
Michael Barrios
Гяйси Эдвин
39'
 
Помикал Пакстон
45'
 
Сервания Брандон
46'
 
Dominique Badji
Сервания Брандон
54'
Кьестан Саша
Chris Mueller
 
69'
Мендес Джегсон
 
72'
Нани Луиш
Dominic Dwyer
 
81'
 
Jesus Ferreira
85'
 
Bryan Reynolds
Брессан Матеус

Предыдущие игры

Орландо Сити Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Нью-Инглэнд Революшн 4:1 Орландо Сити Орландо Сити 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз Портленд Тимберс 1:1 Орландо Сити Орландо Сити 1:0 Коламбус Кру
Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Сити Филадельфия Юнион 2:2 Орландо Сити Орландо Сити 1:3 Филадельфия Юнион Коламбус Кру 0:2 Орландо Сити Ди Си Юнайтед 1:0 Орландо Сити Орландо Сити 2:1 Нью-Инглэнд Революшн Мемфис-901 1:3 Орландо Сити Монреаль Импакт 0:3 Орландо Сити Орландо Сити 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси Орландо Сити 5:1 Цинциннати Сиэтл Саундерс 2:1 Орландо Сити Атланта Юнайтед 1:0 Орландо Сити Орландо Сити 0:2 Торонто Нью-Йорк Сити 1:1 Орландо Сити Орландо Сити 1:0 Ванкувер Уайткэпс Реал Солт-Лейк 2:1 Орландо Сити
Даллас Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Даллас 0:0 Реал Солт-Лейк Спортинг Канзас-Сити 0:2 Даллас Даллас 1:3 Севилья Миннесота Юнайтед 1:0 Даллас
Даллас 2:0 Ди Си Юнайтед Портленд Тимберс 1:0 Даллас Даллас 2:2 Ванкувер Уайткэпс Даллас 3:0 Торонто Даллас 1:2 Нью-Мексико Юнайтед Даллас 4:0 ОКС Энерджи Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Даллас Даллас 2:1 Сиэтл Саундерс Ванкувер Уайткэпс 2:1 Даллас Даллас 1:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:0 Даллас Даллас 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз Хьюстон Динамо 2:1 Даллас Даллас 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Атланта Юнайтед 1:2 Даллас Даллас 2:1 Портленд Тимберс

Последние игры между собой

Орландо Сити: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
Даллас: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
Даллас 2:0 Орландо Сити МЛС Орландо Сити 0:0 Даллас МЛС Даллас 4:0 Орландо Сити МЛС Орландо Сити 0:2 Даллас МЛС

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Атланта Юнайтед 24 12 3 9 41 - 29 39
2. Филадельфия Юнион 24 11 6 7 41 - 36 39
3. Нью-Йорк Ред Буллз 24 11 4 9 41 - 34 37
4. Ди Си Юнайтед 24 9 9 6 31 - 26 36
5. Нью-Йорк Сити 20 9 8 3 36 - 24 35
6. Монреаль Импакт 0:0 25 10 4 11 31 - 38 34
7. Нью-Инглэнд Революшн 0:2 24 9 6 9 34 - 41 33
8. Торонто 24 9 5 10 38 - 40 32
9. Орландо Сити 1:0 24 8 5 11 31 - 33 29
10. Коламбус Кру 24 7 3 14 24 - 36 24
11. Чикаго Файр 24 5 9 10 34 - 35 24
12. Цинциннати 1:1 24 5 3 16 23 - 54 18

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 2:0 23 16 4 3 61 - 23 52
2. Сиэтл Саундерс 22 11 5 6 33 - 28 38
3. Сан-Хосе Эрткуэйкс 22 11 4 7 39 - 33 37
4. Лос-Анджелес Гэлакси 23 12 1 10 30 - 34 37
5. Миннесота Юнайтед 22 10 5 7 38 - 30 35
6. Даллас 0:1 24 9 6 9 31 - 27 33
7. Портленд Тимберс 21 9 4 8 35 - 32 31
8. Реал Солт-Лейк 22 9 4 9 30 - 30 31
9. Хьюстон Динамо 22 9 3 10 32 - 35 30
10. Спортинг Канзас-Сити 22 6 7 9 33 - 39 25
11. Ванкувер Уайткэпс 1:1 25 4 10 11 24 - 42 22
12. Колорадо Рэпидс 0:0 23 5 6 12 33 - 45 21
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Orlando City Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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