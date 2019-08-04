США: МЛС 2019
Орландо Сити
1:0
Второй тайм: 87'
Стадион: Orlando City Stadium
Даллас
1:0
13' ГолTesho Akindele
20' Желтая карточкаЦиглер Рето
39' Желтая карточкаПомикал Пакстон
45' Желтая карточкаСервания Брандон
69' Желтая карточкаМендес Джегсон
81' Желтая карточкаJesus Ferreira
23
Brian
Rowe
2
Руан
22
Сане
Людовик
24
Хеджес
Мэтт
15
Jacori
Hayes
- Основной состав
-
23 Brian RoweВратарь
-
2 РуанЗащитник
-
22 Сане ЛюдовикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
24 Kyle SmithЗащитник
- Полузащитник
-
16 Кьестан СашаНападающий
-
17 Нани ЛуишНападающий
-
95 Robson XIV
-
99 Adam Grinwis
-
Главный тренер: James O'Connor
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Хеджес МэттЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Jacori HayesПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
26 John Nelson
-
20 Jimmy Maurer
-
-
Главный тренер: Luchi Gonzalez
Ход матча
13'
1:0
20'
39'
45'
69'
81'
Предыдущие игры
Орландо Сити Последние 20 матчей: +8 =3 -9Нью-Инглэнд Революшн 4:1 Орландо Сити Орландо Сити 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз Портленд Тимберс 1:1 Орландо Сити Орландо Сити 1:0 Коламбус Кру
Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Сити Филадельфия Юнион 2:2 Орландо Сити Орландо Сити 1:3 Филадельфия Юнион Коламбус Кру 0:2 Орландо Сити Ди Си Юнайтед 1:0 Орландо Сити Орландо Сити 2:1 Нью-Инглэнд Революшн Мемфис-901 1:3 Орландо Сити Монреаль Импакт 0:3 Орландо Сити Орландо Сити 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси Орландо Сити 5:1 Цинциннати Сиэтл Саундерс 2:1 Орландо Сити Атланта Юнайтед 1:0 Орландо Сити Орландо Сити 0:2 Торонто Нью-Йорк Сити 1:1 Орландо Сити Орландо Сити 1:0 Ванкувер Уайткэпс Реал Солт-Лейк 2:1 Орландо Сити
Даллас Последние 20 матчей: +7 =5 -8Даллас 0:0 Реал Солт-Лейк Спортинг Канзас-Сити 0:2 Даллас Даллас 1:3 Севилья Миннесота Юнайтед 1:0 Даллас
Даллас 2:0 Ди Си Юнайтед Портленд Тимберс 1:0 Даллас Даллас 2:2 Ванкувер Уайткэпс Даллас 3:0 Торонто Даллас 1:2 Нью-Мексико Юнайтед Даллас 4:0 ОКС Энерджи Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Даллас Даллас 2:1 Сиэтл Саундерс Ванкувер Уайткэпс 2:1 Даллас Даллас 1:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:0 Даллас Даллас 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз Хьюстон Динамо 2:1 Даллас Даллас 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Атланта Юнайтед 1:2 Даллас Даллас 2:1 Портленд Тимберс
Последние игры между собой
Орландо Сити: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
Даллас: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атланта Юнайтед
|24
|12
|3
|9
|41 - 29
|39
|2.
|Филадельфия Юнион
|24
|11
|6
|7
|41 - 36
|39
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|24
|11
|4
|9
|41 - 34
|37
|4.
|Ди Си Юнайтед
|24
|9
|9
|6
|31 - 26
|36
|5.
|Нью-Йорк Сити
|20
|9
|8
|3
|36 - 24
|35
|6.
|Монреаль Импакт
|0:0
|25
|10
|4
|11
|31 - 38
|34
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|0:2
|24
|9
|6
|9
|34 - 41
|33
|8.
|Торонто
|24
|9
|5
|10
|38 - 40
|32
|9.
|Орландо Сити
|1:0
|24
|8
|5
|11
|31 - 33
|29
|10.
|Коламбус Кру
|24
|7
|3
|14
|24 - 36
|24
|11.
|Чикаго Файр
|24
|5
|9
|10
|34 - 35
|24
|12.
|Цинциннати
|1:1
|24
|5
|3
|16
|23 - 54
|18
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|2:0
|23
|16
|4
|3
|61 - 23
|52
|2.
|Сиэтл Саундерс
|22
|11
|5
|6
|33 - 28
|38
|3.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|22
|11
|4
|7
|39 - 33
|37
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|23
|12
|1
|10
|30 - 34
|37
|5.
|Миннесота Юнайтед
|22
|10
|5
|7
|38 - 30
|35
|6.
|Даллас
|0:1
|24
|9
|6
|9
|31 - 27
|33
|7.
|Портленд Тимберс
|21
|9
|4
|8
|35 - 32
|31
|8.
|Реал Солт-Лейк
|22
|9
|4
|9
|30 - 30
|31
|9.
|Хьюстон Динамо
|22
|9
|3
|10
|32 - 35
|30
|10.
|Спортинг Канзас-Сити
|22
|6
|7
|9
|33 - 39
|25
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|1:1
|25
|4
|10
|11
|24 - 42
|22
|12.
|Колорадо Рэпидс
|0:0
|23
|5
|6
|12
|33 - 45
|21
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