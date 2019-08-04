Финляндия: Вейккауслига 2019

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КуПС
1:1
Конец матча

Стадион:
ХИФК
0'
0:1
7' Гол
Jabar Sharza
36' Желтая карточка
Jukka Halme
1:1
52' Гол
Пеннанен Петтери
64' Желтая карточка
Jani Baeckman
90' Желтая карточка
Riku Selander
90' Желтая карточка
Солдо Винко
90' Красная карточка
Рангел
90'+8
1
Виртанен
Отсо
17
Манга
Таби
15
Диалло
Бабакар
33
Солдо
Винко
13
Мурильо
Луис-Карлос
23
Тьяу
Исса
3
Айярна
Рубен
20
Саксман
Вилле
11
Нисканен
Ильмари
9
Рангел
8
Пеннанен
Петтери
12
Daniel
Kolar
I
6
Riku
Selander
24
Мянтюля
Теро
4
Патронен
Ханну
20
Хассан
Сисей
7
Маттссон
Йоэль
8
Jukka
Halme
28
Jabar
Sharza
17
Jani
Baeckman
14
Тикиньо
Франсиско
9
Луис
Энрике
КуПС
ХИФК

Ход матча

7'
0:1
Jabar Sharza
15'
Пирттийоки Юхо
Диалло Бабакар
 
36'
 
Jukka Halme
52'
Пеннанен Петтери
(Манга Таби)
1:1
64'
 
Jani Baeckman
76'
Пурье Атс
Нисканен Ильмари
 
83'
Нгуекам Ариэль
Саксман Вилле
 
84'
 
Kevin Larsson
Тикиньо Франсиско
90'
 
Riku Selander
90'
Солдо Винко
 
90'
 
Tuukka Andberg
Патронен Ханну
90'
Рангел
 

Предыдущие игры

КуПС Последние 20 матчей: +8 =7 -5
КуПС 0:0 Легия Коккола ПВ 2:1 КуПС Легия 1:0 КуПС КуПС 0:0 Мариехамн
Витебск 1:1 КуПС КуПС 2:0 Витебск Хонка 1:2 КуПС ХИК 1:1 КуПС КуПС 5:1 Лахти ВПС 1:2 КуПС КуПС 0:1 СЯК Сейнайоки КуПС 1:0 Ильвес Интер Турку 1:0 КуПС ХИФК 1:1 КуПС КуПС 3:1 Коккола ПВ Мариехамн 3:4 КуПС РоПС 0:1 КуПС КуПС 0:3 Хонка КуПС 0:0 ХИК Лахти 3:3 КуПС
ХИФК Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Мариехамн 1:3 ХИФК ХИФК 1:0 РоПС Хонка 3:0 ХИФК ХИФК 0:2 ХИК
Лахти 0:0 ХИФК ХИФК 1:0 СЯК Сейнайоки ХИФК 2:1 ВПС ХИФК 1:1 Интер Турку Коккола ПВ 1:1 ХИФК ХИФК 1:1 КуПС ХИФК 1:1 Мариехамн РоПС 1:0 ХИФК ХИФК 2:0 Хонка ХИК 1:1 ХИФК ХИФК 0:1 Лахти СЯК Сейнайоки 1:0 ХИФК Мариехамн 3:0 ХИФК ХИФК 1:3 Интер Турку ХИФК 1:2 Хонка Лахти 2:1 ХИФК

Последние игры между собой

КуПС: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 1
ХИФК: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 7
ХИФК 1:1 КуПС Вейккауслига КуПС 3:2 ХИФК Вейккауслига ХИФК 1:4 КуПС Вейккауслига КуПС 2:1 ХИФК Вейккауслига
ХИФК 0:2 КуПС Вейккауслига КуПС 1:0 ХИФК Вейккауслига ХИФК 3:2 КуПС Вейккауслига ХИФК 1:3 КуПС Вейккауслига КуПС 2:0 ХИФК Вейккауслига ХИФК 1:1 КуПС Вейккауслига
Команда И В Н П Г О
1. Ильвес 17 9 6 2 23 - 12 33
2. Интер Турку 0:0 18 9 4 5 32 - 20 31
3. Хонка 18 9 3 6 28 - 23 30
4. КуПС 18 7 7 4 27 - 22 28
5. ХИК 18 6 9 3 20 - 18 27
6. СЯК Сейнайоки 17 7 5 5 16 - 17 26
7. Лахти 18 6 7 5 18 - 19 25
8. Мариехамн 0:0 17 6 5 6 24 - 19 23
9. ХИФК 17 5 7 5 15 - 16 22
10. РоПС 18 4 4 10 12 - 22 16
11. Коккола ПВ 18 3 4 11 14 - 32 13
12. ВПС 18 0 9 9 16 - 25 9
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Savon Sanomat Areena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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