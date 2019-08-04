Финляндия: Вейккауслига 2019
КуПС
1:1
Конец матча
Стадион: Савон Саномат Ареена
ХИФК
0:1
7' ГолJabar Sharza
36' Желтая карточкаJukka Halme
1:1
52' ГолПеннанен Петтери
64' Желтая карточкаJani Baeckman
90' Желтая карточкаRiku Selander
90' Желтая карточкаСолдо Винко
90' Красная карточкаРангел
17
Манга
Таби
33
Солдо
Винко
23
Тьяу
Исса
9
Рангел
24
Мянтюля
Теро
20
Хассан
Сисей
28
Jabar
Sharza
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Манга ТабиЗащитник
- Защитник
-
33 Солдо ВинкоЗащитник
- Защитник
-
23 Тьяу ИссаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
9 РангелНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Тейряс МиикаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Юрю ТоммиПолузащитник
- Нападающий
-
10 Пурье АтсНападающий
-
Главный тренер: Jani Honkavaara
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Мянтюля ТероЗащитник
- Защитник
-
20 Хассан СисейЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Jabar SharzaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
-
-
-
-
-
50 Toro II
-
-
Главный тренер: Tor Thodesen
Ход матча
7'
0:1
36'
52'
1:1
64'
90'
90'
90'
Предыдущие игры
КуПС Последние 20 матчей: +8 =7 -5КуПС 0:0 Легия Коккола ПВ 2:1 КуПС Легия 1:0 КуПС КуПС 0:0 Мариехамн
ХИФК Последние 20 матчей: +5 =6 -9Мариехамн 1:3 ХИФК ХИФК 1:0 РоПС Хонка 3:0 ХИФК ХИФК 0:2 ХИК
Последние игры между собой
КуПС: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 1
ХИФК: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 7
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ильвес
|17
|9
|6
|2
|23 - 12
|33
|2.
|Интер Турку
|0:0
|18
|9
|4
|5
|32 - 20
|31
|3.
|Хонка
|18
|9
|3
|6
|28 - 23
|30
|4.
|КуПС
|18
|7
|7
|4
|27 - 22
|28
|5.
|ХИК
|18
|6
|9
|3
|20 - 18
|27
|6.
|СЯК Сейнайоки
|17
|7
|5
|5
|16 - 17
|26
|7.
|Лахти
|18
|6
|7
|5
|18 - 19
|25
|8.
|Мариехамн
|0:0
|17
|6
|5
|6
|24 - 19
|23
|9.
|ХИФК
|17
|5
|7
|5
|15 - 16
|22
|10.
|РоПС
|18
|4
|4
|10
|12 - 22
|16
|11.
|Коккола ПВ
|18
|3
|4
|11
|14 - 32
|13
|12.
|ВПС
|18
|0
|9
|9
|16 - 25
|9
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