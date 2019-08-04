Швеция: Аллсвенскан 2019
Хеккен
3:1
Первый тайм: 33'
Стадион: Бравида Арена
Сириус
1:0
9' ГолТойвио Йоона
1:1
18' ГолNiklas Thor
19' Желтая карточкаФрайберг Эрик
2:1
25' ГолБерггрен Густав
3:1
32' ГолЕремеефф Александер
22
Тойвио
Йоона
99
Ясин
Ахмед
12
Оффия
Генри
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Тойвио ЙоонаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
99 Ясин АхмедНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Паулиньо IIНападающий
-
20 Ali Youssef
-
16 Kwame Kizito
-
Главный тренер: Andreas Alm
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Оффия ГенриНападающий
- Запасные игроки
-
30 Альвбоге ЙонВратарь
-
14 Ian SireliusПолузащитник
- Нападающий
-
20 Sherko FaiqiНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Рюдстрём Хенрик
Ход матча
9'
1:0
18'
1:1
19'
25'
32'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 2
-
3 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
48 Владение мячом, % 52
Предыдущие игры
Хеккен Последние 20 матчей: +9 =5 -6Хеккен 0:3 АЗ Алкмаар Юргорден 2:0 Хеккен АЗ Алкмаар 0:0 Хеккен Сундсвалль 0:1 Хеккен
Хеккен 3:0 Эребру Норрчёпинг 2:1 Хеккен Хеккен 2:0 Хаммарбю Хеккен 2:2 Вендсиссель АИК 1:1 Хеккен Эльфсборг 0:0 Хеккен Хеккен 3:0 АФК Эскильстуна Хеккен 1:2 Гётеборг Сириус 3:4 Хеккен Хеккен 1:0 Кальмар Эстерсунд 1:1 Хеккен Хеккен 1:0 Сундсвалль Хеккен 3:0 АФК Эскильстуна АИК 1:0 Хеккен Хеккен 0:1 Юргорден Фалькенберг 0:3 Хеккен
Сириус Последние 20 матчей: +5 =5 -10Сириус 0:2 АИК Мальмё 1:1 Сириус Хельсинборг 1:0 Сириус Сириус 1:1 Эстерсунд
Норрчёпинг 0:1 Сириус Сириус 1:2 Юргорден Сириус 0:2 Юргорден Эребру 0:2 Сириус Сириус 3:4 Хеккен Сириус 1:0 Сундсвалль Хаммарбю 2:0 Сириус Сириус 2:4 Гётеборг Сириус 2:4 Эльфсборг Фалькенберг 0:0 Сириус Сириус 0:1 Мальмё АИК 2:1 Сириус Сириус 3:2 АФК Эскильстуна Кальмар 0:2 Сириус Сириус 1:1 Фрей Броммапойкарна 0:0 Сириус
Последние игры между собой
Хеккен: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 0
Сириус: победы: 0, ничьи: 4, поражения: 4
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|18
|11
|4
|3
|24 - 11
|37
|2.
|Мальмё
|18
|10
|7
|1
|29 - 12
|37
|3.
|Юргорден
|17
|10
|5
|2
|28 - 12
|35
|4.
|Хеккен
|2:1
|18
|10
|3
|5
|26 - 15
|33
|5.
|Хаммарбю
|18
|9
|5
|4
|42 - 27
|32
|6.
|Гётеборг
|17
|8
|6
|3
|24 - 14
|30
|7.
|Норрчёпинг
|18
|7
|7
|4
|26 - 19
|28
|8.
|Эльфсборг
|17
|5
|6
|6
|22 - 29
|21
|9.
|Эребру
|17
|6
|2
|9
|24 - 27
|20
|10.
|Эстерсунд
|18
|4
|8
|6
|17 - 25
|20
|11.
|Сириус
|1:2
|18
|5
|3
|10
|20 - 28
|18
|12.
|Хельсинборг
|18
|4
|6
|8
|17 - 27
|18
|13.
|Фалькенберг
|18
|3
|6
|9
|17 - 34
|15
|14.
|АФК Эскильстуна
|18
|3
|5
|10
|16 - 33
|14
|15.
|Кальмар
|18
|2
|8
|8
|14 - 23
|14
|16.
|Сундсвалль
|18
|2
|5
|11
|18 - 28
|11
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