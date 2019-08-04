Швеция: Аллсвенскан 2019

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Хеккен
3:1
Первый тайм: 33'

Стадион:
Сириус
0'
1:0
9' Гол
Тойвио Йоона
1:1
18' Гол
Niklas Thor
19' Желтая карточка
Фрайберг Эрик
2:1
25' Гол
Берггрен Густав
3:1
32' Гол
Еремеефф Александер
33'
26
Абрахамссон
Петер
12
Godswill
Ekpolo
22
Тойвио
Йоона
21
Линдгрен
Расмус
28
Adam
Andersson
II
8
Фрайберг
Эрик
23
Люндберг
Виктор
17
Берггрен
Густав
19
Daleho
Irandust
9
Еремеефф
Александер
99
Ясин
Ахмед
1
Lukas
Jonsson
3
Karl
Larsson
8
Бьоркстрём
Тим
4
Сисей
Кебба
16
Axel
Bjoernstroem
19
Christer
Gustafsson
7
Niklas
Thor
15
Лундхольм
Сэм
23
Филип
Хагланд
26
Mohammed
Saeid
12
Оффия
Генри
Хеккен
4-3-3
Сириус
4-2-3-1

Ход матча

9'
Тойвио Йоона
(Берггрен Густав)
1:0
18'
1:1
Niklas Thor
(Филип Хагланд)
19'
Фрайберг Эрик
 
25'
Берггрен Густав
(Daleho Irandust)
2:1
32'
Еремеефф Александер
3:1

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 48 Владение мячом, % 52

Предыдущие игры

Хеккен Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Хеккен 0:3 АЗ Алкмаар Юргорден 2:0 Хеккен АЗ Алкмаар 0:0 Хеккен Сундсвалль 0:1 Хеккен
Хеккен 3:0 Эребру Норрчёпинг 2:1 Хеккен Хеккен 2:0 Хаммарбю Хеккен 2:2 Вендсиссель АИК 1:1 Хеккен Эльфсборг 0:0 Хеккен Хеккен 3:0 АФК Эскильстуна Хеккен 1:2 Гётеборг Сириус 3:4 Хеккен Хеккен 1:0 Кальмар Эстерсунд 1:1 Хеккен Хеккен 1:0 Сундсвалль Хеккен 3:0 АФК Эскильстуна АИК 1:0 Хеккен Хеккен 0:1 Юргорден Фалькенберг 0:3 Хеккен
Сириус Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Сириус 0:2 АИК Мальмё 1:1 Сириус Хельсинборг 1:0 Сириус Сириус 1:1 Эстерсунд
Норрчёпинг 0:1 Сириус Сириус 1:2 Юргорден Сириус 0:2 Юргорден Эребру 0:2 Сириус Сириус 3:4 Хеккен Сириус 1:0 Сундсвалль Хаммарбю 2:0 Сириус Сириус 2:4 Гётеборг Сириус 2:4 Эльфсборг Фалькенберг 0:0 Сириус Сириус 0:1 Мальмё АИК 2:1 Сириус Сириус 3:2 АФК Эскильстуна Кальмар 0:2 Сириус Сириус 1:1 Фрей Броммапойкарна 0:0 Сириус

Последние игры между собой

Хеккен: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 0
Сириус: победы: 0, ничьи: 4, поражения: 4
Сириус 3:4 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 2:1 Сириус Аллсвенскан Сириус 0:0 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 1:1 Сириус Товарищеские матчи
Сириус 2:2 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 2:2 Сириус Аллсвенскан Хеккен 8:0 Сириус Суперэттан Сириус 0:2 Хеккен Суперэттан
Команда И В Н П Г О
1. АИК 18 11 4 3 24 - 11 37
2. Мальмё 18 10 7 1 29 - 12 37
3. Юргорден 17 10 5 2 28 - 12 35
4. Хеккен 2:1 18 10 3 5 26 - 15 33
5. Хаммарбю 18 9 5 4 42 - 27 32
6. Гётеборг 17 8 6 3 24 - 14 30
7. Норрчёпинг 18 7 7 4 26 - 19 28
8. Эльфсборг 17 5 6 6 22 - 29 21
9. Эребру 17 6 2 9 24 - 27 20
10. Эстерсунд 18 4 8 6 17 - 25 20
11. Сириус 1:2 18 5 3 10 20 - 28 18
12. Хельсинборг 18 4 6 8 17 - 27 18
13. Фалькенберг 18 3 6 9 17 - 34 15
14. АФК Эскильстуна 18 3 5 10 16 - 33 14
15. Кальмар 18 2 8 8 14 - 23 14
16. Сундсвалль 18 2 5 11 18 - 28 11
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bravida Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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