Норвегия: Первый дивизион 2019
Нест-Сотра
0:0
Первый тайм: 3'
Стадион: Ааготнес
КФУМ
68
Elmin
Nurkic
21
Mads
Sande
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
68 Elmin NurkicЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Mads SandeПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Senai HagosНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Steffen Landro
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Эбю ОлавНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Simen VedvikНападающий
-
-
-
Главный тренер: Joergen Isnes
Предыдущие игры
Нест-Сотра Последние 20 матчей: +9 =3 -8Олесунн 2:0 Нест-Сотра Нест-Сотра 2:1 Нутодден Скейд 1:2 Нест-Сотра Нест-Сотра 4:1 Ерв
Нест-Сотра 0:4 КФУМ Тромсдален 2:2 Нест-Сотра Нест-Сотра 1:1 Стрёммен Конгсвингер 1:0 Нест-Сотра Фюллингсдален 0:4 Нест-Сотра Нест-Сотра 1:0 Согндаль Нест-Сотра 0:1 Старт Саннефьёрд 2:1 Нест-Сотра IL Froeya 1:6 Нест-Сотра Нест-Сотра 2:0 Улленсакер-Киса КФУМ 2:1 Нест-Сотра Нест-Сотра 2:0 Хам-Кам Санднес 0:0 Нест-Сотра Нест-Сотра 1:2 Рёуфосс Викинг 2:3 Нест-Сотра Хёугесунн 3:1 Нест-Сотра
КФУМ Последние 20 матчей: +13 =2 -5БК Унион 1:3 КФУМ КФУМ 2:1 Рёуфосс КФУМ 2:4 Олесунн Улленсакер-Киса 4:2 КФУМ
Последние игры между собой
Нест-Сотра: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
КФУМ: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|16
|13
|2
|1
|32 - 11
|41
|2.
|Старт
|16
|11
|1
|4
|31 - 19
|34
|3.
|Саннефьёрд
|0:0
|16
|10
|4
|2
|27 - 17
|34
|4.
|Рёуфосс
|0:0
|16
|9
|2
|5
|29 - 28
|29
|5.
|КФУМ
|0:0
|16
|8
|3
|5
|30 - 23
|27
|6.
|Конгсвингер
|16
|7
|3
|6
|18 - 17
|24
|7.
|Санднес
|0:0
|16
|6
|6
|4
|26 - 19
|24
|8.
|Согндаль
|0:0
|16
|6
|4
|6
|28 - 25
|22
|9.
|Нест-Сотра
|0:0
|16
|6
|4
|6
|19 - 16
|22
|10.
|Улленсакер-Киса
|0:0
|16
|6
|3
|7
|29 - 21
|21
|11.
|Хам-Кам
|0:0
|16
|4
|5
|7
|14 - 20
|17
|12.
|Ерв
|0:0
|16
|3
|8
|5
|18 - 25
|17
|13.
|Скейд
|16
|3
|5
|8
|18 - 23
|14
|14.
|Стрёммен
|0:0
|16
|2
|7
|7
|13 - 22
|13
|15.
|Нутодден
|0:0
|16
|3
|2
|11
|15 - 28
|11
|16.
|Тромсдален
|0:0
|16
|0
|3
|13
|20 - 53
|3
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