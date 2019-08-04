Норвегия: Первый дивизион 2019

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Нест-Сотра
0:0
Первый тайм: 3'

Стадион:
КФУМ
0' 3'
1
Фей
Рензе
3
Daniel
Arrocha
26
Izuchukwu
Anthony
68
Elmin
Nurkic
2
Erlend
Hellevik
Larsen
29
Kristoffer
Nesse
Stephensen
21
Mads
Sande
5
Bjarte
Haugsdal
7
Jo
Sondre
Aas
19
Erland
Hustad
77
Marcus
Mehnert
1
Simon
Thomas
I
3
Dadi
Dodou
Gaye
15
Mansour
Gueye
II
33
Хаммер
Йорген
31
Брикс
Кристиан
7
Robin
Rasch
21
Tore
Andre
Soeraas
6
Хольм
Даниэль
8
Сортевик
Стиан
9
Abdul-Basit
Agouda
18
Эбю
Олав
Нест-Сотра
3-4-1-2
КФУМ
4-2-3-1

Предыдущие игры

Нест-Сотра Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Олесунн 2:0 Нест-Сотра Нест-Сотра 2:1 Нутодден Скейд 1:2 Нест-Сотра Нест-Сотра 4:1 Ерв
Нест-Сотра 0:4 КФУМ Тромсдален 2:2 Нест-Сотра Нест-Сотра 1:1 Стрёммен Конгсвингер 1:0 Нест-Сотра Фюллингсдален 0:4 Нест-Сотра Нест-Сотра 1:0 Согндаль Нест-Сотра 0:1 Старт Саннефьёрд 2:1 Нест-Сотра IL Froeya 1:6 Нест-Сотра Нест-Сотра 2:0 Улленсакер-Киса КФУМ 2:1 Нест-Сотра Нест-Сотра 2:0 Хам-Кам Санднес 0:0 Нест-Сотра Нест-Сотра 1:2 Рёуфосс Викинг 2:3 Нест-Сотра Хёугесунн 3:1 Нест-Сотра
КФУМ Последние 20 матчей: +13 =2 -5
БК Унион 1:3 КФУМ КФУМ 2:1 Рёуфосс КФУМ 2:4 Олесунн Улленсакер-Киса 4:2 КФУМ
КФУМ 2:1 Тромсдален КФУМ 2:0 Хам-Кам Нест-Сотра 0:4 КФУМ Скейд 1:1 КФУМ КФУМ 4:1 Нутодден Тромсдален 2:3 КФУМ Аскер 2:3 КФУМ КФУМ 1:0 Стрёммен Согндаль 4:2 КФУМ КФУМ 5:0 Ерв Норстранд 0:1 КФУМ Санднес 2:3 КФУМ КФУМ 2:1 Нест-Сотра Конгсвингер 0:0 КФУМ КФУМ 1:2 Старт Саннефьёрд 1:0 КФУМ

Последние игры между собой

Нест-Сотра: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
КФУМ: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Нест-Сотра 0:4 КФУМ Кубок КФУМ 2:1 Нест-Сотра Первый дивизион
Команда И В Н П Г О
1. Олесунн 16 13 2 1 32 - 11 41
2. Старт 16 11 1 4 31 - 19 34
3. Саннефьёрд 0:0 16 10 4 2 27 - 17 34
4. Рёуфосс 0:0 16 9 2 5 29 - 28 29
5. КФУМ 0:0 16 8 3 5 30 - 23 27
6. Конгсвингер 16 7 3 6 18 - 17 24
7. Санднес 0:0 16 6 6 4 26 - 19 24
8. Согндаль 0:0 16 6 4 6 28 - 25 22
9. Нест-Сотра 0:0 16 6 4 6 19 - 16 22
10. Улленсакер-Киса 0:0 16 6 3 7 29 - 21 21
11. Хам-Кам 0:0 16 4 5 7 14 - 20 17
12. Ерв 0:0 16 3 8 5 18 - 25 17
13. Скейд 16 3 5 8 18 - 23 14
14. Стрёммен 0:0 16 2 7 7 13 - 22 13
15. Нутодден 0:0 16 3 2 11 15 - 28 11
16. Тромсдален 0:0 16 0 3 13 20 - 53 3
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aagotnes Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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