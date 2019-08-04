Норвегия: Типпелиген 2019
Ранхейм
0:0
Первый тайм: 3'
Стадион: EXTRA Arena
Бранн
15
Erik
Toenne
10
Ордагич
Амер
11
Daouda
Bamba
19
Бериша
Ветон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Erik ToenneНападающий
- Запасные игроки
-
12 Magnus LenesВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Svein Maalen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Ордагич АмерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Daouda BambaНападающий
-
19 Бериша ВетонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Карадас АзарЗащитник
- Полузащитник
-
16 Йенсен РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Lars Arne Nilsen
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Предыдущие игры
Ранхейм Последние 20 матчей: +8 =4 -8Будё-Глимт 5:1 Ранхейм Ранхейм 2:3 Русенборг Стабек 0:0 Ранхейм Ранхейм 4:0 Бранн
Ранхейм 1:1 Мьёндален Скейд 0:3 Ранхейм Мольде 2:0 Ранхейм Ранхейм 1:0 Стрёмсгодсет Нардо 0:3 Ранхейм Сарпсборг-08 1:3 Ранхейм Одд 1:0 Ранхейм Ранхейм 1:5 Волеренга Бранн 0:1 Ранхейм Колстад 1:3 Ранхейм Ранхейм 5:2 Викинг Кристиансунд 0:0 Ранхейм Ранхейм 0:2 Хёугесунн Лиллестрём 2:1 Ранхейм Ранхейм 1:2 Тромсё Ранхейм 1:1 Сундсвалль
Бранн Последние 20 матчей: +10 =5 -5Бранн 2:1 Стабек Шемрок Роверс 2:1 Бранн Бранн 2:2 Шемрок Роверс Бранн 0:0 Мьёндален
Мольде 1:1 Бранн Ранхейм 4:0 Бранн Бранн 1:0 Лиллестрём Согндаль 1:2 Бранн Хёугесунн 1:1 Бранн Бранн 3:2 Согндаль Бранн 0:1 Русенборг Осане 0:2 Бранн Будё-Глимт 1:2 Бранн Бранн 2:1 Сарпсборг-08 Стабек 0:1 Бранн Бранн 0:1 Ранхейм Арна-Бьёрнар 1:6 Бранн Тромсё 1:2 Бранн Бранн 1:1 Волеренга Викинг 2:1 Бранн
Последние игры между собой
Ранхейм: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 4
Бранн: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|0:0
|17
|10
|4
|3
|37 - 16
|34
|2.
|Одд
|16
|10
|2
|4
|24 - 18
|32
|3.
|Будё-Глимт
|14
|9
|2
|3
|33 - 23
|29
|4.
|Бранн
|16
|7
|5
|4
|19 - 16
|26
|5.
|Русенборг
|16
|7
|4
|5
|21 - 19
|25
|6.
|Волеренга
|14
|7
|3
|4
|28 - 18
|24
|7.
|Кристиансунд
|14
|6
|3
|5
|17 - 15
|21
|8.
|Хёугесунн
|15
|5
|5
|5
|24 - 18
|20
|9.
|Викинг
|0:0
|15
|5
|5
|5
|20 - 23
|20
|10.
|Лиллестрём
|16
|5
|3
|8
|19 - 26
|18
|11.
|Тромсё
|15
|5
|1
|9
|15 - 28
|16
|12.
|Мьёндален
|15
|3
|7
|5
|20 - 24
|16
|13.
|Стабек
|15
|4
|3
|8
|14 - 21
|15
|14.
|Ранхейм
|15
|4
|3
|8
|17 - 26
|15
|15.
|Сарпсборг-08
|16
|2
|8
|6
|17 - 22
|14
|16.
|Стрёмсгодсет
|15
|2
|4
|9
|15 - 27
|10
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