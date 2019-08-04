Норвегия: Типпелиген 2019

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  4. Типпелиген 2019
Ранхейм
0:0
Первый тайм: 3'

Стадион:
Бранн
0' 3'
1
Even
Barli
5
Oeyvind
Alseth
21
Торбьерн
Эггем
4
Фуру
Ивар
24
Aleksander
Foosnaes
7
Региниуссен
Мадс
11
Eirik
Valla
Doennem
6
Magnus
Blakstad
26
Ola
Solbakken
9
Michael
Karlsen
15
Erik
Toenne
1
Опдаль
Хокон
2
Тенисте
Тайо
3
Вормгор
Вито
15
Акоста
Бисмарк
21
Кристиансен
Рубен
9
Странд
Петтер
10
Ордагич
Амер
29
Бармен
Кристоффер
7
Кумсан
Джилберт
11
Daouda
Bamba
19
Бериша
Ветон
Ранхейм
4-3-3
Бранн
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Предыдущие игры

Ранхейм Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Будё-Глимт 5:1 Ранхейм Ранхейм 2:3 Русенборг Стабек 0:0 Ранхейм Ранхейм 4:0 Бранн
Ранхейм 1:1 Мьёндален Скейд 0:3 Ранхейм Мольде 2:0 Ранхейм Ранхейм 1:0 Стрёмсгодсет Нардо 0:3 Ранхейм Сарпсборг-08 1:3 Ранхейм Одд 1:0 Ранхейм Ранхейм 1:5 Волеренга Бранн 0:1 Ранхейм Колстад 1:3 Ранхейм Ранхейм 5:2 Викинг Кристиансунд 0:0 Ранхейм Ранхейм 0:2 Хёугесунн Лиллестрём 2:1 Ранхейм Ранхейм 1:2 Тромсё Ранхейм 1:1 Сундсвалль
Бранн Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Бранн 2:1 Стабек Шемрок Роверс 2:1 Бранн Бранн 2:2 Шемрок Роверс Бранн 0:0 Мьёндален
Мольде 1:1 Бранн Ранхейм 4:0 Бранн Бранн 1:0 Лиллестрём Согндаль 1:2 Бранн Хёугесунн 1:1 Бранн Бранн 3:2 Согндаль Бранн 0:1 Русенборг Осане 0:2 Бранн Будё-Глимт 1:2 Бранн Бранн 2:1 Сарпсборг-08 Стабек 0:1 Бранн Бранн 0:1 Ранхейм Арна-Бьёрнар 1:6 Бранн Тромсё 1:2 Бранн Бранн 1:1 Волеренга Викинг 2:1 Бранн

Последние игры между собой

Ранхейм: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 4
Бранн: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2
Ранхейм 4:0 Бранн Кубок Бранн 0:1 Ранхейм Типпелиген Бранн 1:0 Ранхейм Типпелиген Ранхейм 0:2 Бранн Типпелиген
Ранхейм 0:0 Бранн Первый дивизион Бранн 4:1 Ранхейм Первый дивизион Бранн 4:2 Ранхейм Кубок НМ
Команда И В Н П Г О
1. Мольде 0:0 17 10 4 3 37 - 16 34
2. Одд 16 10 2 4 24 - 18 32
3. Будё-Глимт 14 9 2 3 33 - 23 29
4. Бранн 16 7 5 4 19 - 16 26
5. Русенборг 16 7 4 5 21 - 19 25
6. Волеренга 14 7 3 4 28 - 18 24
7. Кристиансунд 14 6 3 5 17 - 15 21
8. Хёугесунн 15 5 5 5 24 - 18 20
9. Викинг 0:0 15 5 5 5 20 - 23 20
10. Лиллестрём 16 5 3 8 19 - 26 18
11. Тромсё 15 5 1 9 15 - 28 16
12. Мьёндален 15 3 7 5 20 - 24 16
13. Стабек 15 4 3 8 14 - 21 15
14. Ранхейм 15 4 3 8 17 - 26 15
15. Сарпсборг-08 16 2 8 6 17 - 22 14
16. Стрёмсгодсет 15 2 4 9 15 - 27 10
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на EXTRA Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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