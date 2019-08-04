Норвегия: Типпелиген 2019

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  4. Типпелиген 2019
Тромсё
0:0
Первый тайм: 4'

Стадион:
Мьёндален
0' 4'
28
Jacob
Karlstroem
5
Anders
Jenssen
22
Simen
Wangberg
3
Антонсен
Кент-Аре
15
Андерсен
Магнус
18
Onni
Valakari
7
Педерсен
Мортен-Гамст
25
Lasse
Nilsen
11
Тейлор
Роберт
Fitim
Azemi
17
Бернтсен
Даниэль
12
Лунд
Юлиан
Файе
20
Латифу
Аким
23
Sondre
Solholm
Johansen
2
Quint
Jansen
6
Joachim
Solberg
Olsen
3
Vetle
Dragsnes
19
Pontus
Silfver
11
Christian
Gauseth
33
Stian
Semb
Aasmundsen
10
Оксеан
Оливье
9
Sondre
Liseth
Тромсё
3-4-3
Мьёндален
5-3-2

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Предыдущие игры

Тромсё Последние 20 матчей: +7 =2 -11
Хёугесунн 5:1 Тромсё Тромсё 2:0 Сарпсборг-08 Лиллестрём 4:0 Тромсё Тромсё 1:0 Русенборг
Конгсвингер 1:0 Тромсё Стабек 0:1 Тромсё Тромсё 2:1 Мольде Мельбу 1:2 Тромсё Стрёмсгодсет 3:1 Тромсё Тромсё 1:2 Будё-Глимт Тромсё 1:2 Одд Кристиансунд 1:0 Тромсё Норилд 1:8 Тромсё Тромсё 1:2 Бранн Мьёндален 1:1 Тромсё Волеренга 4:1 Тромсё Тромсё 0:2 Викинг Ранхейм 1:2 Тромсё Тромсё 2:4 Будё-Глимт Тромсё 0:0 Мьёльнер
Мьёндален Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Мьёндален 2:0 Одд Бранн 0:0 Мьёндален Мьёндален 1:1 Викинг Конгсвингер 0:3 Мьёндален
Ранхейм 1:1 Мьёндален Гроруд 0:1 Мьёндален Мьёндален 1:1 Кристиансунд Мьёндален 1:4 Хёугесунн Порс Гренланд 2:4 Мьёндален Русенборг 3:2 Мьёндален Мьёндален 2:2 Лиллестрём Мольде 1:0 Мьёндален Мьёндален 1:0 Стабек Хёнефосс 0:2 Мьёндален Сарпсборг-08 1:1 Мьёндален Мьёндален 1:1 Тромсё Стрёмсгодсет 2:3 Мьёндален Мьёндален 4:5 Будё-Глимт Волеренга 2:0 Мьёндален Мьёндален 0:1 Стабек

Последние игры между собой

Тромсё: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 3
Мьёндален: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 1
Мьёндален 1:1 Тромсё Типпелиген Мьёндален 5:1 Тромсё Товарищеские матчи Тромсё 0:0 Мьёндален Типпелиген Мьёндален 4:3 Тромсё Типпелиген
Мьёндален 1:2 Тромсё Товарищеские матчи Мьёндален 2:1 Тромсё Первый дивизион Тромсё 1:1 Мьёндален Первый дивизион
Команда И В Н П Г О
1. Мольде 0:0 17 10 4 3 37 - 16 34
2. Одд 16 10 2 4 24 - 18 32
3. Будё-Глимт 14 9 2 3 33 - 23 29
4. Бранн 16 7 5 4 19 - 16 26
5. Русенборг 16 7 4 5 21 - 19 25
6. Волеренга 14 7 3 4 28 - 18 24
7. Кристиансунд 14 6 3 5 17 - 15 21
8. Хёугесунн 15 5 5 5 24 - 18 20
9. Викинг 0:0 15 5 5 5 20 - 23 20
10. Лиллестрём 16 5 3 8 19 - 26 18
11. Тромсё 15 5 1 9 15 - 28 16
12. Мьёндален 15 3 7 5 20 - 24 16
13. Стабек 15 4 3 8 14 - 21 15
14. Ранхейм 15 4 3 8 17 - 26 15
15. Сарпсборг-08 16 2 8 6 17 - 22 14
16. Стрёмсгодсет 15 2 4 9 15 - 27 10
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Alfheim Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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