Норвегия: Типпелиген 2019
25
Lasse
Nilsen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Lasse NilsenПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
37 Endre Nash
-
-
-
-
Главный тренер: Simo Valakari
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Латифу АкимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
13 Erik Hejer
-
Главный тренер: Vegard Hansen
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Предыдущие игры
Тромсё Последние 20 матчей: +7 =2 -11Хёугесунн 5:1 Тромсё Тромсё 2:0 Сарпсборг-08 Лиллестрём 4:0 Тромсё Тромсё 1:0 Русенборг
Конгсвингер 1:0 Тромсё Стабек 0:1 Тромсё Тромсё 2:1 Мольде Мельбу 1:2 Тромсё Стрёмсгодсет 3:1 Тромсё Тромсё 1:2 Будё-Глимт Тромсё 1:2 Одд Кристиансунд 1:0 Тромсё Норилд 1:8 Тромсё Тромсё 1:2 Бранн Мьёндален 1:1 Тромсё Волеренга 4:1 Тромсё Тромсё 0:2 Викинг Ранхейм 1:2 Тромсё Тромсё 2:4 Будё-Глимт Тромсё 0:0 Мьёльнер
Мьёндален Последние 20 матчей: +7 =7 -6Мьёндален 2:0 Одд Бранн 0:0 Мьёндален Мьёндален 1:1 Викинг Конгсвингер 0:3 Мьёндален
Ранхейм 1:1 Мьёндален Гроруд 0:1 Мьёндален Мьёндален 1:1 Кристиансунд Мьёндален 1:4 Хёугесунн Порс Гренланд 2:4 Мьёндален Русенборг 3:2 Мьёндален Мьёндален 2:2 Лиллестрём Мольде 1:0 Мьёндален Мьёндален 1:0 Стабек Хёнефосс 0:2 Мьёндален Сарпсборг-08 1:1 Мьёндален Мьёндален 1:1 Тромсё Стрёмсгодсет 2:3 Мьёндален Мьёндален 4:5 Будё-Глимт Волеренга 2:0 Мьёндален Мьёндален 0:1 Стабек
Последние игры между собой
Тромсё: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 3
Мьёндален: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|0:0
|17
|10
|4
|3
|37 - 16
|34
|2.
|Одд
|16
|10
|2
|4
|24 - 18
|32
|3.
|Будё-Глимт
|14
|9
|2
|3
|33 - 23
|29
|4.
|Бранн
|16
|7
|5
|4
|19 - 16
|26
|5.
|Русенборг
|16
|7
|4
|5
|21 - 19
|25
|6.
|Волеренга
|14
|7
|3
|4
|28 - 18
|24
|7.
|Кристиансунд
|14
|6
|3
|5
|17 - 15
|21
|8.
|Хёугесунн
|15
|5
|5
|5
|24 - 18
|20
|9.
|Викинг
|0:0
|15
|5
|5
|5
|20 - 23
|20
|10.
|Лиллестрём
|16
|5
|3
|8
|19 - 26
|18
|11.
|Тромсё
|15
|5
|1
|9
|15 - 28
|16
|12.
|Мьёндален
|15
|3
|7
|5
|20 - 24
|16
|13.
|Стабек
|15
|4
|3
|8
|14 - 21
|15
|14.
|Ранхейм
|15
|4
|3
|8
|17 - 26
|15
|15.
|Сарпсборг-08
|16
|2
|8
|6
|17 - 22
|14
|16.
|Стрёмсгодсет
|15
|2
|4
|9
|15 - 27
|10
Загрузка...