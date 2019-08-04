Норвегия: Типпелиген 2019

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  4. Типпелиген 2019
Викинг
0:0
Первый тайм: 5'

Стадион:
Мольде
0' 5'
1
Эустбё
Ивен
3
Viljar
Vevatne
6
Runar
Hove
23
Викстёль
Рольф
19
Jostein
Ekeland
20
Ylldren
Ibrahimaj
27
Фридйонссон
Самуэль
8
Johnny
Furdal
30
Adrian
Pereira
11
Трипич
Златко
7
Бютюки
Зюмер
12
Кранинкс
Алекс
18
Харальдсейд
Кристоффер
2
Martin
Bjoernbak
4
Габриэльсен
Рубен
28
Хёуген
Кристоффер
11
Martin
Ellingsen
8
Fredrik
Sjoelstad
19
Хестад
Эйрик
17
Эурснес
Фредрик
99
Квоеме
Охи
14
Кнутсон
Эрлинг
Викинг
3-5-2
Мольде
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Предыдущие игры

Викинг Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Русенборг 5:1 Викинг Викинг 0:0 Хёугесунн Мьёндален 1:1 Викинг Викинг 5:2 Стабек
Викинг 3:4 Будё-Глимт Санднес 1:2 Викинг Лиллестрём 0:2 Викинг Стол Йорпеланн 2:4 Викинг Викинг 1:2 Старт Хинна 1:4 Викинг Мольде 5:1 Викинг Викинг 3:0 Стабек Стрёмсгодсет 0:0 Викинг Викинг 1:1 Волеренга Фрёйланд 1:3 Викинг Ранхейм 5:2 Викинг Одд 1:0 Викинг Викинг 2:1 Бранн Тромсё 0:2 Викинг Викинг 2:0 Кристиансунд
Мольде Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Чукарички 1:3 Мольде Мольде 0:0 Чукарички Мольде 2:1 Сарпсборг-08 КР Рейкьявик 0:0 Мольде
Мольде 7:1 КР Рейкьявик Одд 2:2 Мольде Мольде 1:1 Бранн Стрёмсгодсет 0:4 Мольде Олесунн 4:0 Мольде Мольде 2:0 Ранхейм Тромсё 2:1 Мольде Сунндал 0:4 Мольде Мольде 5:1 Викинг Кристиансунд 3:2 Мольде Мольде 1:0 Мьёндален Хёугесунн 1:2 Мольде Эйде-Омень 0:5 Мольде Мольде 3:0 Русенборг Лиллестрём 0:2 Мольде Будё-Глимт 3:2 Мольде

Последние игры между собой

Викинг: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Мольде: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Мольде 5:1 Викинг Типпелиген Викинг 2:3 Мольде Типпелиген Мольде 3:2 Викинг Типпелиген Викинг 1:0 Мольде Типпелиген
Мольде 0:1 Викинг Типпелиген Мольде 4:1 Викинг Типпелиген Викинг 3:0 Мольде Кубок Викинг 2:1 Мольде Типпелиген Викинг 1:2 Мольде Типпелиген Мольде 5:1 Викинг Кубок НМ Мольде 1:0 Викинг Типпелиген Мольде 1:1 Викинг Типпелиген Викинг 2:1 Мольде Типпелиген Мольде 1:2 Викинг Типпелиген Викинг 1:0 Мольде Типпелиген Мольде 0:0 Викинг Типпелиген Викинг 2:2 Мольде Типпелиген Мольде 2:2 Викинг Типпелиген Викинг 4:1 Мольде Типпелиген Викинг 2:1 Мольде Типпелиген
Команда И В Н П Г О
1. Мольде 0:0 17 10 4 3 37 - 16 34
2. Одд 16 10 2 4 24 - 18 32
3. Будё-Глимт 14 9 2 3 33 - 23 29
4. Бранн 16 7 5 4 19 - 16 26
5. Русенборг 16 7 4 5 21 - 19 25
6. Волеренга 14 7 3 4 28 - 18 24
7. Кристиансунд 14 6 3 5 17 - 15 21
8. Хёугесунн 15 5 5 5 24 - 18 20
9. Викинг 0:0 15 5 5 5 20 - 23 20
10. Лиллестрём 16 5 3 8 19 - 26 18
11. Тромсё 15 5 1 9 15 - 28 16
12. Мьёндален 15 3 7 5 20 - 24 16
13. Стабек 15 4 3 8 14 - 21 15
14. Ранхейм 15 4 3 8 17 - 26 15
15. Сарпсборг-08 16 2 8 6 17 - 22 14
16. Стрёмсгодсет 15 2 4 9 15 - 27 10
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на SR-Bank Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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