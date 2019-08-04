Норвегия: Типпелиген 2019
Викинг
0:0
Первый тайм: 5'
Стадион: SR-Bank Arena
Мольде
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Amund WichneВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бярне Бернтсен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Хестад ЭйрикПолузащитник
- Нападающий
-
99 Квоеме ОхиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
16 Хуссейн ЭцазПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Болли МатисНападающий
-
10 Джеймс ЛекеНападающий
-
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Предыдущие игры
Викинг Последние 20 матчей: +10 =4 -6Русенборг 5:1 Викинг Викинг 0:0 Хёугесунн Мьёндален 1:1 Викинг Викинг 5:2 Стабек
Викинг 3:4 Будё-Глимт Санднес 1:2 Викинг Лиллестрём 0:2 Викинг Стол Йорпеланн 2:4 Викинг Викинг 1:2 Старт Хинна 1:4 Викинг Мольде 5:1 Викинг Викинг 3:0 Стабек Стрёмсгодсет 0:0 Викинг Викинг 1:1 Волеренга Фрёйланд 1:3 Викинг Ранхейм 5:2 Викинг Одд 1:0 Викинг Викинг 2:1 Бранн Тромсё 0:2 Викинг Викинг 2:0 Кристиансунд
Мольде Последние 20 матчей: +12 =4 -4Чукарички 1:3 Мольде Мольде 0:0 Чукарички Мольде 2:1 Сарпсборг-08 КР Рейкьявик 0:0 Мольде
Мольде 7:1 КР Рейкьявик Одд 2:2 Мольде Мольде 1:1 Бранн Стрёмсгодсет 0:4 Мольде Олесунн 4:0 Мольде Мольде 2:0 Ранхейм Тромсё 2:1 Мольде Сунндал 0:4 Мольде Мольде 5:1 Викинг Кристиансунд 3:2 Мольде Мольде 1:0 Мьёндален Хёугесунн 1:2 Мольде Эйде-Омень 0:5 Мольде Мольде 3:0 Русенборг Лиллестрём 0:2 Мольде Будё-Глимт 3:2 Мольде
Последние игры между собой
Викинг: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Мольде: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Мольде 0:1 Викинг Типпелиген Мольде 4:1 Викинг Типпелиген Викинг 3:0 Мольде Кубок Викинг 2:1 Мольде Типпелиген Викинг 1:2 Мольде Типпелиген Мольде 5:1 Викинг Кубок НМ Мольде 1:0 Викинг Типпелиген Мольде 1:1 Викинг Типпелиген Викинг 2:1 Мольде Типпелиген Мольде 1:2 Викинг Типпелиген Викинг 1:0 Мольде Типпелиген Мольде 0:0 Викинг Типпелиген Викинг 2:2 Мольде Типпелиген Мольде 2:2 Викинг Типпелиген Викинг 4:1 Мольде Типпелиген Викинг 2:1 Мольде Типпелиген
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|0:0
|17
|10
|4
|3
|37 - 16
|34
|2.
|Одд
|16
|10
|2
|4
|24 - 18
|32
|3.
|Будё-Глимт
|14
|9
|2
|3
|33 - 23
|29
|4.
|Бранн
|16
|7
|5
|4
|19 - 16
|26
|5.
|Русенборг
|16
|7
|4
|5
|21 - 19
|25
|6.
|Волеренга
|14
|7
|3
|4
|28 - 18
|24
|7.
|Кристиансунд
|14
|6
|3
|5
|17 - 15
|21
|8.
|Хёугесунн
|15
|5
|5
|5
|24 - 18
|20
|9.
|Викинг
|0:0
|15
|5
|5
|5
|20 - 23
|20
|10.
|Лиллестрём
|16
|5
|3
|8
|19 - 26
|18
|11.
|Тромсё
|15
|5
|1
|9
|15 - 28
|16
|12.
|Мьёндален
|15
|3
|7
|5
|20 - 24
|16
|13.
|Стабек
|15
|4
|3
|8
|14 - 21
|15
|14.
|Ранхейм
|15
|4
|3
|8
|17 - 26
|15
|15.
|Сарпсборг-08
|16
|2
|8
|6
|17 - 22
|14
|16.
|Стрёмсгодсет
|15
|2
|4
|9
|15 - 27
|10
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