Норвегия: Первый дивизион 2019

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Санднес
0:0
Первый тайм: 3'

Стадион:
Хам-Кам
0' 3'
1
Сальгрен
Саку-Пекка
4
Axel
Kryger
16
Хейккиля
Тапио
22
Богданович
Ясмин
17
Ingvald
Halgunset
6
Christian
Landu
Landu
32
Кронберг
Клаес
7
Simon
Colina
30
Kent
Haavard
Eriksen
10
Sanel
Kapidzic
9
Угвуаду
Оньекачи
12
Яросиньски
Лукаш
14
Steffen
Skogvang
Pedersen
13
Ruben
Alegre
Guerro
5
Феро
Одмар
20
Матланд
Йо-Нимо
6
Йонсен
Ларс-Гуннар
8
Markus
Solbakken
17
Simen
Bolkan
Nordli
22
Kristian
Loenstad
Onsrud
10
Emil
Sildnes
11
Ole
Erik
Midtskogen
Санднес
4-1-2-3
Хам-Кам
4-2-3-1

Предыдущие игры

Санднес Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Нутодден 0:4 Санднес Санднес 2:0 Улленсакер-Киса Олесунн 3:1 Санднес Санднес 3:2 Тромсдален
Санднес 1:2 Викинг Ерв 0:0 Санднес Хёугесунн 2:2 Санднес Санднес 1:2 Конгсвингер Скейд 0:0 Санднес Вард Хёугесунн 0:2 Санднес Рёуфосс 2:5 Санднес Санднес 2:4 Саннефьёрд Хам-Кам 2:3 Санднес Мадла 0:2 Санднес Санднес 2:3 КФУМ Санднес 2:0 Старт Стрёммен 0:0 Санднес Санднес 0:0 Нест-Сотра Согндаль 1:1 Санднес Хёугесунн 3:0 Санднес
Хам-Кам Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Хам-Кам 1:0 Саннефьёрд Старт 4:1 Хам-Кам Хам-Кам 1:2 Рёуфосс КФУМ 2:0 Хам-Кам
Хам-Кам 1:2 Олесунн Хам-Кам 2:2 Ерв Улленсакер-Киса 0:0 Хам-Кам Гроруд 1:0 Хам-Кам Хам-Кам 2:0 Конгсвингер Нутодден 1:2 Хам-Кам Хам-Кам 0:0 Согндаль Хам-Кам 2:3 Санднес Оттестад 0:1 Хам-Кам Стрёммен 0:0 Хам-Кам Нест-Сотра 2:0 Хам-Кам Хам-Кам 2:1 Тромсдален Скейд 1:0 Хам-Кам Лиллестрём 2:0 Хам-Кам Стрёмсгодсет 3:1 Хам-Кам Хам-Кам 1:3 Стабек

Последние игры между собой

Санднес: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Хам-Кам: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Хам-Кам 2:3 Санднес Первый дивизион Санднес 1:3 Хам-Кам Первый дивизион Хам-Кам 0:0 Санднес Первый дивизион
Команда И В Н П Г О
1. Олесунн 16 13 2 1 32 - 11 41
2. Старт 16 11 1 4 31 - 19 34
3. Саннефьёрд 0:0 16 10 4 2 27 - 17 34
4. Рёуфосс 0:0 16 9 2 5 29 - 28 29
5. КФУМ 0:0 16 8 3 5 30 - 23 27
6. Конгсвингер 16 7 3 6 18 - 17 24
7. Санднес 0:0 16 6 6 4 26 - 19 24
8. Согндаль 0:0 16 6 4 6 28 - 25 22
9. Нест-Сотра 0:0 16 6 4 6 19 - 16 22
10. Улленсакер-Киса 0:0 16 6 3 7 29 - 21 21
11. Хам-Кам 0:0 16 4 5 7 14 - 20 17
12. Ерв 0:0 16 3 8 5 18 - 25 17
13. Скейд 16 3 5 8 18 - 23 14
14. Стрёммен 0:0 16 2 7 7 13 - 22 13
15. Нутодден 0:0 16 3 2 11 15 - 28 11
16. Тромсдален 0:0 16 0 3 13 20 - 53 3
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sandnes Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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