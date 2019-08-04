Норвегия: Первый дивизион 2019
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
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-
Главный тренер: Bengt Saeternes
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Emil SildnesПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Hans NordbyeЗащитник
-
18 Менди ЖанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Gaute Helstrup
Предыдущие игры
Санднес Последние 20 матчей: +8 =6 -6Нутодден 0:4 Санднес Санднес 2:0 Улленсакер-Киса Олесунн 3:1 Санднес Санднес 3:2 Тромсдален
Санднес 1:2 Викинг Ерв 0:0 Санднес Хёугесунн 2:2 Санднес Санднес 1:2 Конгсвингер Скейд 0:0 Санднес Вард Хёугесунн 0:2 Санднес Рёуфосс 2:5 Санднес Санднес 2:4 Саннефьёрд Хам-Кам 2:3 Санднес Мадла 0:2 Санднес Санднес 2:3 КФУМ Санднес 2:0 Старт Стрёммен 0:0 Санднес Санднес 0:0 Нест-Сотра Согндаль 1:1 Санднес Хёугесунн 3:0 Санднес
Хам-Кам Последние 20 матчей: +5 =4 -11Хам-Кам 1:0 Саннефьёрд Старт 4:1 Хам-Кам Хам-Кам 1:2 Рёуфосс КФУМ 2:0 Хам-Кам
Хам-Кам 1:2 Олесунн Хам-Кам 2:2 Ерв Улленсакер-Киса 0:0 Хам-Кам Гроруд 1:0 Хам-Кам Хам-Кам 2:0 Конгсвингер Нутодден 1:2 Хам-Кам Хам-Кам 0:0 Согндаль Хам-Кам 2:3 Санднес Оттестад 0:1 Хам-Кам Стрёммен 0:0 Хам-Кам Нест-Сотра 2:0 Хам-Кам Хам-Кам 2:1 Тромсдален Скейд 1:0 Хам-Кам Лиллестрём 2:0 Хам-Кам Стрёмсгодсет 3:1 Хам-Кам Хам-Кам 1:3 Стабек
Последние игры между собой
Санднес: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Хам-Кам: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|16
|13
|2
|1
|32 - 11
|41
|2.
|Старт
|16
|11
|1
|4
|31 - 19
|34
|3.
|Саннефьёрд
|0:0
|16
|10
|4
|2
|27 - 17
|34
|4.
|Рёуфосс
|0:0
|16
|9
|2
|5
|29 - 28
|29
|5.
|КФУМ
|0:0
|16
|8
|3
|5
|30 - 23
|27
|6.
|Конгсвингер
|16
|7
|3
|6
|18 - 17
|24
|7.
|Санднес
|0:0
|16
|6
|6
|4
|26 - 19
|24
|8.
|Согндаль
|0:0
|16
|6
|4
|6
|28 - 25
|22
|9.
|Нест-Сотра
|0:0
|16
|6
|4
|6
|19 - 16
|22
|10.
|Улленсакер-Киса
|0:0
|16
|6
|3
|7
|29 - 21
|21
|11.
|Хам-Кам
|0:0
|16
|4
|5
|7
|14 - 20
|17
|12.
|Ерв
|0:0
|16
|3
|8
|5
|18 - 25
|17
|13.
|Скейд
|16
|3
|5
|8
|18 - 23
|14
|14.
|Стрёммен
|0:0
|16
|2
|7
|7
|13 - 22
|13
|15.
|Нутодден
|0:0
|16
|3
|2
|11
|15 - 28
|11
|16.
|Тромсдален
|0:0
|16
|0
|3
|13
|20 - 53
|3
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