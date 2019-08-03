Норвегия: Первый дивизион 2019

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Скейд
0:0
Первый тайм: 16'

Стадион:
Олесунн
0' 16'
30
Idar
Nordby
Lysgaard
5
Tom
Even
Skogsrud
4
Kim
Eugen
Skogsrud
17
Ayoub
Aleesami
19
Ahmed
El-Amrani
6
Mohammed
Mahnin
22
Henning
Toensberg
Andresen
7
Hassan
Mohamed
Yousef
11
Будусон
Джонни
9
David
Tavakoli
10
Mesut
Can
1
Ли
Андреас
3
Гретарссон
Даниэль
4
Гроннер
Йонас
6
Рамстейн
Кай
18
Оулафссон
Давид-Кристьян
17
Фет
Сондре
8
Карлсен
Фредрик
11
Трандарсон
Арон-Элис
16
Joergen
Hatlehol
14
Pape
Habib
Gueye
9
Niklas
Fernando
Nygaard
Castro
Скейд
4-1-2-3
Олесунн
3-5-2

Предыдущие игры

Скейд Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Конгсвингер 0:2 Скейд Стрёммен 1:1 Скейд Скейд 1:2 Нест-Сотра Согндаль 4:2 Скейд
Скейд 0:3 Ранхейм Скейд 1:1 КФУМ Старт 2:0 Скейд Скейд 0:0 Санднес Хьельсос 3:4 Скейд Саннефьёрд 1:0 Скейд Скейд 2:3 Рёуфосс Улленсакер-Киса 3:2 Скейд Ряди 0:9 Скейд Скейд 3:0 Тромсдален Олесунн 4:2 Скейд Скейд 0:0 Ерв Нутодден 1:1 Скейд Скейд 1:0 Хам-Кам Мьёндален 3:1 Скейд Флеккерёй 2:5 Скейд
Олесунн Последние 20 матчей: +16 =2 -2
Олесунн 2:0 Нест-Сотра КФУМ 2:4 Олесунн Олесунн 3:1 Санднес Русенборг 1:1 Олесунн
Рёуфосс 2:1 Олесунн Олесунн 4:0 Мольде Хам-Кам 1:2 Олесунн Олесунн 1:0 Улленсакер-Киса Ерв 0:0 Олесунн Флурё 0:1 Олесунн Олесунн 5:0 Тромсдален Стрёммен 1:2 Олесунн Олесунн 3:1 Согндаль Бергсёй 0:3 Олесунн Нутодден 0:1 Олесунн Олесунн 4:2 Скейд Саннефьёрд 1:1 Олесунн Олесунн 1:0 Конгсвингер Старт 0:1 Олесунн Кристиансунд 1:0 Олесунн

Последние игры между собой

Скейд: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Олесунн: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Олесунн 4:2 Скейд Первый дивизион
Команда И В Н П Г О
1. Олесунн 0:0 16 12 3 1 31 - 11 39
2. Саннефьёрд 15 10 3 2 27 - 17 33
3. Старт 15 10 1 4 28 - 18 31
4. Рёуфосс 15 9 1 5 29 - 28 28
5. КФУМ 15 8 2 5 30 - 23 26
6. Конгсвингер 15 7 3 5 17 - 14 24
7. Санднес 15 6 5 4 26 - 19 23
8. Согндаль 15 6 3 6 28 - 25 21
9. Нест-Сотра 15 6 3 6 19 - 16 21
10. Улленсакер-Киса 15 6 2 7 29 - 21 20
11. Хам-Кам 15 4 4 7 14 - 20 16
12. Ерв 15 3 7 5 18 - 25 16
13. Скейд 0:0 16 3 6 7 18 - 22 15
14. Стрёммен 15 2 6 7 13 - 22 12
15. Нутодден 15 3 1 11 15 - 28 10
16. Тромсдален 15 0 2 13 20 - 53 2
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nordre Asen. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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