Норвегия: Первый дивизион 2019
Скейд
0:0
Первый тайм: 16'
Стадион: Nordre Asen
Олесунн
10
Mesut
Can
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Mesut CanНападающий
- Запасные игроки
-
12 Emil FiskvikВратарь
- Защитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Том Нордли
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Фет СондреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Lars Bohinen
Предыдущие игры
Скейд Последние 20 матчей: +6 =5 -9Конгсвингер 0:2 Скейд Стрёммен 1:1 Скейд Скейд 1:2 Нест-Сотра Согндаль 4:2 Скейд
Олесунн Последние 20 матчей: +16 =2 -2Олесунн 2:0 Нест-Сотра КФУМ 2:4 Олесунн Олесунн 3:1 Санднес Русенборг 1:1 Олесунн
Рёуфосс 2:1 Олесунн Олесунн 4:0 Мольде Хам-Кам 1:2 Олесунн Олесунн 1:0 Улленсакер-Киса Ерв 0:0 Олесунн Флурё 0:1 Олесунн Олесунн 5:0 Тромсдален Стрёммен 1:2 Олесунн Олесунн 3:1 Согндаль Бергсёй 0:3 Олесунн Нутодден 0:1 Олесунн Олесунн 4:2 Скейд Саннефьёрд 1:1 Олесунн Олесунн 1:0 Конгсвингер Старт 0:1 Олесунн Кристиансунд 1:0 Олесунн
Последние игры между собой
Скейд: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Олесунн: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|0:0
|16
|12
|3
|1
|31 - 11
|39
|2.
|Саннефьёрд
|15
|10
|3
|2
|27 - 17
|33
|3.
|Старт
|15
|10
|1
|4
|28 - 18
|31
|4.
|Рёуфосс
|15
|9
|1
|5
|29 - 28
|28
|5.
|КФУМ
|15
|8
|2
|5
|30 - 23
|26
|6.
|Конгсвингер
|15
|7
|3
|5
|17 - 14
|24
|7.
|Санднес
|15
|6
|5
|4
|26 - 19
|23
|8.
|Согндаль
|15
|6
|3
|6
|28 - 25
|21
|9.
|Нест-Сотра
|15
|6
|3
|6
|19 - 16
|21
|10.
|Улленсакер-Киса
|15
|6
|2
|7
|29 - 21
|20
|11.
|Хам-Кам
|15
|4
|4
|7
|14 - 20
|16
|12.
|Ерв
|15
|3
|7
|5
|18 - 25
|16
|13.
|Скейд
|0:0
|16
|3
|6
|7
|18 - 22
|15
|14.
|Стрёммен
|15
|2
|6
|7
|13 - 22
|12
|15.
|Нутодден
|15
|3
|1
|11
|15 - 28
|10
|16.
|Тромсдален
|15
|0
|2
|13
|20 - 53
|2
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