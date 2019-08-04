Норвегия: Типпелиген 2019
Волеренга
0:1
Второй тайм: 66'
Стадион: Intility Arena
Кристиансунд
6' Желтая карточкаBent Soermo
0:1
8' ГолBent Soermo
15' Желтая карточкаЛеквен Магнус
51' Желтая карточкаЭфрайн Хуарес
22
Несберг
Иван
25
Адекугбе
Сэм
26
Доннум
Арон
23
Хорн
Майер
11
Финне
Бор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Несберг ИванЗащитник
-
25 Адекугбе СэмЗащитник
-
26 Доннум АронПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Хорн МайерПолузащитник
- Нападающий
-
11 Финне БорНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Абу МохаммедПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Дейла Ронни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Bent SoermoЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Bendik ByeПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Thomas AmangНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Christian Michelsen
Ход матча
6'
8'
0:1
15'
51'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
12 Удары в створ 7
-
5 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 1
-
62 Владение мячом, % 38
Предыдущие игры
Волеренга Последние 20 матчей: +10 =5 -5Волеренга 6:0 Будё-Глимт Хёугесунн 1:4 Волеренга Волеренга 1:1 Сарпсборг-08 Берум 5:3 Волеренга
Русенборг 3:0 Волеренга Волеренга 4:1 ХИК Волеренга 0:3 Лиллестрём Эйдсвольд 0:5 Волеренга Волеренга 2:0 Стрёмсгодсет Ранхейм 1:5 Волеренга Викинг 1:1 Волеренга Фааберг 0:3 Волеренга Волеренга 1:0 Одд Бранн 1:1 Волеренга Волеренга 4:1 Тромсё Мольде 4:1 Волеренга Кристиансунд 2:0 Волеренга Волеренга 2:0 Мьёндален Волеренга 4:4 Лиллестрём Волеренга 1:1 Стрёмсгодсет
Кристиансунд Последние 20 матчей: +10 =3 -7Кристиансунд 0:1 Манчестер Юнайтед Кристиансунд 5:2 Лиллестрём Русенборг 1:0 Кристиансунд Кристиансунд 1:2 Одд
Кристиансунд 0:1 Стабек Левангер 1:3 Кристиансунд Мьёндален 1:1 Кристиансунд Браттвог 1:2 Кристиансунд Хёугесунн 0:0 Кристиансунд Кристиансунд 3:2 Мольде Сарпсборг-08 0:1 Кристиансунд Кристиансунд 1:0 Тромсё Херд 0:1 Кристиансунд Стрёмсгодсет 2:3 Кристиансунд Кристиансунд 0:0 Ранхейм Одд 2:0 Кристиансунд Бранн 2:1 Кристиансунд Кристиансунд 2:0 Волеренга Викинг 2:0 Кристиансунд Кристиансунд 1:0 Олесунн
Последние игры между собой
Волеренга: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Кристиансунд: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|17
|11
|3
|3
|39 - 16
|36
|2.
|Одд
|16
|10
|2
|4
|24 - 18
|32
|3.
|Будё-Глимт
|14
|9
|2
|3
|33 - 23
|29
|4.
|Бранн
|17
|8
|5
|4
|22 - 16
|29
|5.
|Русенборг
|16
|7
|4
|5
|21 - 19
|25
|6.
|Волеренга
|0:1
|15
|7
|3
|5
|28 - 19
|24
|7.
|Кристиансунд
|1:0
|15
|7
|3
|5
|18 - 15
|24
|8.
|Хёугесунн
|16
|5
|6
|5
|25 - 19
|21
|9.
|Викинг
|15
|5
|4
|6
|20 - 25
|19
|10.
|Лиллестрём
|16
|5
|3
|8
|19 - 26
|18
|11.
|Тромсё
|16
|5
|2
|9
|17 - 30
|17
|12.
|Мьёндален
|16
|3
|8
|5
|22 - 26
|17
|13.
|Стабек
|16
|4
|4
|8
|15 - 22
|16
|14.
|Ранхейм
|16
|4
|3
|9
|17 - 29
|15
|15.
|Сарпсборг-08
|16
|2
|8
|6
|17 - 22
|14
|16.
|Стрёмсгодсет
|15
|2
|4
|9
|15 - 27
|10
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