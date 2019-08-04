Норвегия: Типпелиген 2019

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  4. Типпелиген 2019
Волеренга
0:1
Второй тайм: 66'

Стадион:
Кристиансунд
0'
6' Желтая карточка
Bent Soermo
0:1
8' Гол
Bent Soermo
15' Желтая карточка
Леквен Магнус
51' Желтая карточка
Эфрайн Хуарес
66'
13
Клаессон
Кристоффер
5
Эфрайн
Хуарес
3
Бьердаль
Йохан-Ледре
22
Несберг
Иван
25
Адекугбе
Сэм
26
Доннум
Арон
8
Леквен
Магнус
6
Шала
Херолинд
23
Хорн
Майер
10
Вильяльмссон
Маттиас
11
Финне
Бор
1
Макдермот
Шон
3
Christoffer
Aasbak
4
Christophe
Psyche
5
Dan
Peter
Ulvestad
22
Bent
Soermo
23
Paal
Erik
Ulvestad
8
Haris
Cirak
13
Bendik
Bye
7
Torgil
Oewre
Gjertsen
24
Sondre
Soerli
20
Thomas
Amang
Волеренга
4-4-2
Кристиансунд
4-2-3-1

Ход матча

6'
 
Bent Soermo
8'
0:1
Bent Soermo
15'
Леквен Магнус
 
51'
Эфрайн Хуарес
 
54'
 
Каллудра Лиридон
Thomas Amang
60'
Абу Мохаммед
Хорн Майер
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 12 Удары в створ 7
  • 5 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 1
  • 62 Владение мячом, % 38

Предыдущие игры

Волеренга Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Волеренга 6:0 Будё-Глимт Хёугесунн 1:4 Волеренга Волеренга 1:1 Сарпсборг-08 Берум 5:3 Волеренга
Русенборг 3:0 Волеренга Волеренга 4:1 ХИК Волеренга 0:3 Лиллестрём Эйдсвольд 0:5 Волеренга Волеренга 2:0 Стрёмсгодсет Ранхейм 1:5 Волеренга Викинг 1:1 Волеренга Фааберг 0:3 Волеренга Волеренга 1:0 Одд Бранн 1:1 Волеренга Волеренга 4:1 Тромсё Мольде 4:1 Волеренга Кристиансунд 2:0 Волеренга Волеренга 2:0 Мьёндален Волеренга 4:4 Лиллестрём Волеренга 1:1 Стрёмсгодсет
Кристиансунд Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Кристиансунд 0:1 Манчестер Юнайтед Кристиансунд 5:2 Лиллестрём Русенборг 1:0 Кристиансунд Кристиансунд 1:2 Одд
Кристиансунд 0:1 Стабек Левангер 1:3 Кристиансунд Мьёндален 1:1 Кристиансунд Браттвог 1:2 Кристиансунд Хёугесунн 0:0 Кристиансунд Кристиансунд 3:2 Мольде Сарпсборг-08 0:1 Кристиансунд Кристиансунд 1:0 Тромсё Херд 0:1 Кристиансунд Стрёмсгодсет 2:3 Кристиансунд Кристиансунд 0:0 Ранхейм Одд 2:0 Кристиансунд Бранн 2:1 Кристиансунд Кристиансунд 2:0 Волеренга Викинг 2:0 Кристиансунд Кристиансунд 1:0 Олесунн

Последние игры между собой

Волеренга: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Кристиансунд: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
Кристиансунд 2:0 Волеренга Типпелиген Волеренга 0:2 Кристиансунд Типпелиген Кристиансунд 0:1 Волеренга Типпелиген Волеренга 2:1 Кристиансунд Товарищеские матчи
Кристиансунд 1:1 Волеренга Типпелиген Волеренга 1:0 Кристиансунд Типпелиген
Команда И В Н П Г О
1. Мольде 17 11 3 3 39 - 16 36
2. Одд 16 10 2 4 24 - 18 32
3. Будё-Глимт 14 9 2 3 33 - 23 29
4. Бранн 17 8 5 4 22 - 16 29
5. Русенборг 16 7 4 5 21 - 19 25
6. Волеренга 0:1 15 7 3 5 28 - 19 24
7. Кристиансунд 1:0 15 7 3 5 18 - 15 24
8. Хёугесунн 16 5 6 5 25 - 19 21
9. Викинг 15 5 4 6 20 - 25 19
10. Лиллестрём 16 5 3 8 19 - 26 18
11. Тромсё 16 5 2 9 17 - 30 17
12. Мьёндален 16 3 8 5 22 - 26 17
13. Стабек 16 4 4 8 15 - 22 16
14. Ранхейм 16 4 3 9 17 - 29 15
15. Сарпсборг-08 16 2 8 6 17 - 22 14
16. Стрёмсгодсет 15 2 4 9 15 - 27 10
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    15'
    Леквен Магнус получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Bent Soermo бьет в цель!
  • Желтая карточка
    6'
    Bent Soermo получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Intility Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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