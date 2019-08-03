Норвегия: Типпелиген 2019

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  4. Типпелиген 2019
Одд
0:1
Второй тайм: 61'

Стадион:
Лиллестрём
0'
0:1
52' Гол
Kristoffer Oedemarksbakken
61'
1
Россбах
Сондре
2
Рууд
Эспен
3
Семб-Берге
Фредрик
21
Хаген
Стеффен
5
Риса
Бирк
6
Хофф
Вебьёрн
7
Олдруп-Йенсен
Фредрик
14
Нордквелле
Фредрик
11
Рашани
Эльбасан
22
Борвен
Торгейр
10
Нджиэ
Мусса
1
Марко
Марич
II
2
Mats
Haakenstad
6
Тамм
Йоонас
4
Tobias
Sahlquist
5
Simen
Rafn
23
Daniel
A.
Pedersen
7
Густавссон
Даниэль
33
Aleksander
Melgalvis
14
Крогстад
Фредрик
17
Kristoffer
Oedemarksbakken
88
Смарасон
Арнор
Одд
4-3-3
Лиллестрём
4-1-4-1

Ход матча

52'
0:1
Kristoffer Oedemarksbakken

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 10 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 62 Владение мячом, % 38

Предыдущие игры

Одд Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Мьёндален 2:0 Одд Одд 2:1 Стабек Одд 2:2 Мольде Будё-Глимт 3:0 Одд
Кристиансунд 1:2 Одд Одд 3:1 Хёугесунн Саннефьёрд 1:1 Одд Сарпсборг-08 2:0 Одд Арендал 0:2 Одд Лиллестрём 0:3 Одд Одд 1:0 Ранхейм Тромсё 1:2 Одд Одд 2:1 Стрёмсгодсет Сторм 2:7 Одд Волеренга 1:0 Одд Одд 1:0 Викинг Одд 2:0 Кристиансунд Русенборг 1:1 Одд Одд 3:2 Бранн Ольборг 0:2 Одд
Лиллестрём Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Лиллестрём 2:0 Оддевольд Лиллестрём 2:1 Стрёмсгодсет Кристиансунд 5:2 Лиллестрём Лиллестрём 4:0 Тромсё
Бранн 1:0 Лиллестрём Стрёммен 1:0 Лиллестрём Лиллестрём 0:2 Викинг Стабек 0:1 Лиллестрём Волеренга 0:3 Лиллестрём Квик Халден 1:4 Лиллестрём Лиллестрём 0:3 Одд Мьёндален 2:2 Лиллестрём Лиллестрём 1:1 Русенборг Будё-Глимт 4:0 Лиллестрём Йеллеросен 1:3 Лиллестрём Лиллестрём 1:0 Хёугесунн Лиллестрём 0:2 Мольде Сарпсборг-08 1:0 Лиллестрём Лиллестрём 2:1 Ранхейм Стабек 1:1 Лиллестрём

Последние игры между собой

Одд: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 1
Лиллестрём: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 8
Лиллестрём 0:3 Одд Типпелиген Одд 3:1 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 0:0 Одд Типпелиген Одд 1:0 Лиллестрём Типпелиген
Лиллестрём 0:1 Одд Типпелиген Лиллестрём 1:3 Одд Товарищеские матчи Лиллестрём 2:4 Одд Типпелиген Одд 1:3 Лиллестрём Типпелиген Одд 1:1 Лиллестрём Товарищеские матчи Одд 5:0 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 1:1 Одд Типпелиген Одд 6:1 Лиллестрём Товарищеские матчи
Команда И В Н П Г О
1. Мольде 16 10 3 3 37 - 16 33
2. Будё-Глимт 14 9 2 3 33 - 23 29
3. Одд 0:1 16 9 2 5 22 - 18 29
4. Бранн 16 7 5 4 19 - 16 26
5. Русенборг 1:1 16 7 4 5 21 - 19 25
6. Волеренга 14 7 3 4 28 - 18 24
7. Кристиансунд 14 6 3 5 17 - 15 21
8. Лиллестрём 1:0 16 6 3 7 19 - 24 21
9. Хёугесунн 15 5 5 5 24 - 18 20
10. Викинг 14 5 4 5 20 - 23 19
11. Тромсё 15 5 1 9 15 - 28 16
12. Мьёндален 15 3 7 5 20 - 24 16
13. Стабек 15 4 3 8 14 - 21 15
14. Ранхейм 15 4 3 8 17 - 26 15
15. Сарпсборг-08 1:1 16 2 8 6 17 - 22 14
16. Стрёмсгодсет 15 2 4 9 15 - 27 10
  • Второй тайм
  • Описание гола
    52'
    Г О О О О Л - Kristoffer Oedemarksbakken бьет в цель!
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Skagerak Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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