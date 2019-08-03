Норвегия: Типпелиген 2019
Одд
0:1
Второй тайм: 61'
Стадион: Скагерак Арена
Лиллестрём
0:1
52' ГолKristoffer Oedemarksbakken
10
Нджиэ
Мусса
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Нджиэ МуссаНападающий
- Запасные игроки
-
12 Egil SelvikВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Даг-Эйлев Фагермо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
13 Киппе ФродеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Ольсен ТомасНападающий
-
-
-
Главный тренер: Йорген Леннартсон
Ход матча
52'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
10 Удары в створ 2
-
2 Угловые 1
-
2 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
62 Владение мячом, % 38
Предыдущие игры
Одд Последние 20 матчей: +14 =2 -4Мьёндален 2:0 Одд Одд 2:1 Стабек Одд 2:2 Мольде Будё-Глимт 3:0 Одд
Лиллестрём Последние 20 матчей: +9 =3 -8Лиллестрём 2:0 Оддевольд Лиллестрём 2:1 Стрёмсгодсет Кристиансунд 5:2 Лиллестрём Лиллестрём 4:0 Тромсё
Бранн 1:0 Лиллестрём Стрёммен 1:0 Лиллестрём Лиллестрём 0:2 Викинг Стабек 0:1 Лиллестрём Волеренга 0:3 Лиллестрём Квик Халден 1:4 Лиллестрём Лиллестрём 0:3 Одд Мьёндален 2:2 Лиллестрём Лиллестрём 1:1 Русенборг Будё-Глимт 4:0 Лиллестрём Йеллеросен 1:3 Лиллестрём Лиллестрём 1:0 Хёугесунн Лиллестрём 0:2 Мольде Сарпсборг-08 1:0 Лиллестрём Лиллестрём 2:1 Ранхейм Стабек 1:1 Лиллестрём
Последние игры между собой
Одд: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 1
Лиллестрём: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 8
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|16
|10
|3
|3
|37 - 16
|33
|2.
|Будё-Глимт
|14
|9
|2
|3
|33 - 23
|29
|3.
|Одд
|0:1
|16
|9
|2
|5
|22 - 18
|29
|4.
|Бранн
|16
|7
|5
|4
|19 - 16
|26
|5.
|Русенборг
|1:1
|16
|7
|4
|5
|21 - 19
|25
|6.
|Волеренга
|14
|7
|3
|4
|28 - 18
|24
|7.
|Кристиансунд
|14
|6
|3
|5
|17 - 15
|21
|8.
|Лиллестрём
|1:0
|16
|6
|3
|7
|19 - 24
|21
|9.
|Хёугесунн
|15
|5
|5
|5
|24 - 18
|20
|10.
|Викинг
|14
|5
|4
|5
|20 - 23
|19
|11.
|Тромсё
|15
|5
|1
|9
|15 - 28
|16
|12.
|Мьёндален
|15
|3
|7
|5
|20 - 24
|16
|13.
|Стабек
|15
|4
|3
|8
|14 - 21
|15
|14.
|Ранхейм
|15
|4
|3
|8
|17 - 26
|15
|15.
|Сарпсборг-08
|1:1
|16
|2
|8
|6
|17 - 22
|14
|16.
|Стрёмсгодсет
|15
|2
|4
|9
|15 - 27
|10
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