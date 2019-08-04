Норвегия: Типпелиген 2019

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  4. Типпелиген 2019
Стабек
0:0
Первый тайм: 4'

Стадион:
Хёугесунн
0' 4'
12
Сандберг
Маркус
16
Ханше-Ольсен
Андреас
3
Yaw-Ihle
Amankwah
4
Демидов
Вадим
18
Моэ
Йеппе
2
Эрнандес
Рональд
6
Касси
Люк
22
Sammy
Skytte
8
Бохинен
Эмиль
20
Брюнхильдсен
Ола
17
Браатен
Даниэль
12
Сандвик
Хельге
19
Деслер
Миккел
5
Хансен
Беньямин
4
Кнудсен
Фредрик
23
Thore
Pedersen
34
Kevin
Martin
Krygaard
8
Тронстад
Сондре
16
Лейте
Бруно
33
Kristoffer
Velde
20
Коне
Ибраима
14
Torbjoern
Kallevaag
Стабек
4-4-2
Хёугесунн
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 38 Владение мячом, % 62

Предыдущие игры

Стабек Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Бранн 2:1 Стабек Стабек 3:3 Сарпсборг-08 Одд 2:1 Стабек Стрёмсгодсет 0:2 Стабек
Стабек 0:0 Ранхейм Викинг 5:2 Стабек Кристиансунд 0:1 Стабек Альта 1:4 Стабек Стабек 0:1 Тромсё Стабек 0:1 Лиллестрём Эльверум 1:6 Стабек Викинг 3:0 Стабек Стабек 0:1 Бранн Мьёндален 1:0 Стабек Хеминг 1:3 Стабек Стабек 2:0 Будё-Глимт Хёугесунн 3:0 Стабек Стабек 3:1 Русенборг Мольде 3:0 Стабек Стабек 1:1 Лиллестрём
Хёугесунн Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Штурм 2:1 Хёугесунн Хёугесунн 2:0 Штурм Хёугесунн 5:1 Клифтонвилл Хёугесунн 5:1 Тромсё
Клифтонвилл 0:1 Хёугесунн Викинг 0:0 Хёугесунн Хёугесунн 1:4 Волеренга Хёугесунн 2:0 Стрёммен Одд 3:1 Хёугесунн Брюне 2:6 Хёугесунн Хёугесунн 1:1 Бранн Хёугесунн 2:2 Санднес Мьёндален 1:4 Хёугесунн Сутра 1:3 Хёугесунн Хёугесунн 0:0 Кристиансунд Русенборг 0:2 Хёугесунн Хёугесунн 1:1 Будё-Глимт Хёугесунн 1:2 Мольде Окра 0:4 Хёугесунн Лиллестрём 1:0 Хёугесунн

Последние игры между собой

Стабек: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 11
Хёугесунн: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 3
Хёугесунн 3:0 Стабек Типпелиген Хёугесунн 2:0 Стабек Типпелиген Стабек 2:1 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 2:2 Стабек Типпелиген
Стабек 0:3 Хёугесунн Типпелиген Стабек 0:1 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 3:1 Стабек Типпелиген Хёугесунн 2:2 Стабек Типпелиген Стабек 1:1 Хёугесунн Типпелиген Стабек 0:1 Хёугесунн Типпелиген Стабек 1:0 Хёугесунн Кубок НМ Хёугесунн 2:0 Стабек Типпелиген Хёугесунн 4:1 Стабек Типпелиген Стабек 0:2 Хёугесунн Типпелиген Стабек 1:2 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 3:4 Стабек Типпелиген Хёугесунн 2:1 Стабек Типпелиген Стабек 0:0 Хёугесунн Типпелиген
Команда И В Н П Г О
1. Мольде 0:0 17 10 4 3 37 - 16 34
2. Одд 16 10 2 4 24 - 18 32
3. Будё-Глимт 14 9 2 3 33 - 23 29
4. Бранн 16 7 5 4 19 - 16 26
5. Русенборг 16 7 4 5 21 - 19 25
6. Волеренга 14 7 3 4 28 - 18 24
7. Кристиансунд 14 6 3 5 17 - 15 21
8. Хёугесунн 15 5 5 5 24 - 18 20
9. Викинг 0:0 15 5 5 5 20 - 23 20
10. Лиллестрём 16 5 3 8 19 - 26 18
11. Тромсё 15 5 1 9 15 - 28 16
12. Мьёндален 15 3 7 5 20 - 24 16
13. Стабек 15 4 3 8 14 - 21 15
14. Ранхейм 15 4 3 8 17 - 26 15
15. Сарпсборг-08 16 2 8 6 17 - 22 14
16. Стрёмсгодсет 15 2 4 9 15 - 27 10
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nadderud Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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