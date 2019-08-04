Норвегия: Первый дивизион 2019
19
Селлин
Кьелл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Селлин КьеллНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Ulrich NessНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ole Martin Nesselquist
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Daniel AaseПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Анене ЧумаНападающий
-
10 Арам ХалилиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Arne Sandstoe
Предыдущие игры
Стрёммен Последние 20 матчей: +5 =6 -9Тромсдален 0:2 Стрёммен Стрёммен 1:1 Скейд Нутодден 3:0 Стрёммен Хёугесунн 2:0 Стрёммен
Стрёммен 2:0 Конгсвингер Стрёммен 1:0 Лиллестрём Согндаль 4:2 Стрёммен Нест-Сотра 1:1 Стрёммен Стрёммен 2:3 Саннефьёрд Стрёммен 2:1 Будё-Глимт КФУМ 1:0 Стрёммен Стрёммен 1:2 Олесунн Юнкерен 0:2 Стрёммен Старт 4:0 Стрёммен Стрёммен 0:0 Хам-Кам Рёуфосс 1:0 Стрёммен Стрёммен 0:0 Санднес Ерв 1:1 Стрёммен Стрёммен 1:1 Улленсакер-Киса Стрёммен 1:2 Стабек
Ерв Последние 20 матчей: +4 =7 -9Ерв 1:1 Согндаль Рёуфосс 4:2 Ерв Ерв 0:2 Саннефьёрд Нест-Сотра 4:1 Ерв
Последние игры между собой
Стрёммен: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
Ерв: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|16
|13
|2
|1
|32 - 11
|41
|2.
|Старт
|16
|11
|1
|4
|31 - 19
|34
|3.
|Саннефьёрд
|0:0
|16
|10
|4
|2
|27 - 17
|34
|4.
|Рёуфосс
|0:0
|16
|9
|2
|5
|29 - 28
|29
|5.
|КФУМ
|0:0
|16
|8
|3
|5
|30 - 23
|27
|6.
|Конгсвингер
|16
|7
|3
|6
|18 - 17
|24
|7.
|Санднес
|0:0
|16
|6
|6
|4
|26 - 19
|24
|8.
|Согндаль
|0:0
|16
|6
|4
|6
|28 - 25
|22
|9.
|Нест-Сотра
|0:0
|16
|6
|4
|6
|19 - 16
|22
|10.
|Улленсакер-Киса
|0:0
|16
|6
|3
|7
|29 - 21
|21
|11.
|Хам-Кам
|0:0
|16
|4
|5
|7
|14 - 20
|17
|12.
|Ерв
|0:0
|16
|3
|8
|5
|18 - 25
|17
|13.
|Скейд
|16
|3
|5
|8
|18 - 23
|14
|14.
|Стрёммен
|0:0
|16
|2
|7
|7
|13 - 22
|13
|15.
|Нутодден
|0:0
|16
|3
|2
|11
|15 - 28
|11
|16.
|Тромсдален
|0:0
|16
|0
|3
|13
|20 - 53
|3
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