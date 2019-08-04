Норвегия: Первый дивизион 2019

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Стрёммен
0:0
Первый тайм: 5'

Стадион:
Ерв
0' 5'
30
Marius
Berntzen
5
Бьорккьяер
Сверре
16
John
Olav
Norheim
23
Paal
Steffen
Andresen
3
Victor
Grodaas
20
Mats
Andre
Kaland
8
Mathias
Blaarud
17
Oeystein
Vestvatn
19
Селлин
Кьелл
9
Sivert
Gussiaas
25
Lasse
Bransdal
20
Oeystein
Oevretveit
4
Espen
Knudsen
7
Simon
Andreas
Larsen
I
3
Bjoernar
Hove
2
Torje
Wichne
11
Daniel
Aase
6
Вихманн
Матиас
98
Michael
Baidoo
19
Kristoffer
Toennessen
27
Анене
Чума
10
Арам
Халили
Стрёммен
4-3-3
Ерв
3-5-2

Предыдущие игры

Стрёммен Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Тромсдален 0:2 Стрёммен Стрёммен 1:1 Скейд Нутодден 3:0 Стрёммен Хёугесунн 2:0 Стрёммен
Стрёммен 2:0 Конгсвингер Стрёммен 1:0 Лиллестрём Согндаль 4:2 Стрёммен Нест-Сотра 1:1 Стрёммен Стрёммен 2:3 Саннефьёрд Стрёммен 2:1 Будё-Глимт КФУМ 1:0 Стрёммен Стрёммен 1:2 Олесунн Юнкерен 0:2 Стрёммен Старт 4:0 Стрёммен Стрёммен 0:0 Хам-Кам Рёуфосс 1:0 Стрёммен Стрёммен 0:0 Санднес Ерв 1:1 Стрёммен Стрёммен 1:1 Улленсакер-Киса Стрёммен 1:2 Стабек
Ерв Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Ерв 1:1 Согндаль Рёуфосс 4:2 Ерв Ерв 0:2 Саннефьёрд Нест-Сотра 4:1 Ерв
Ерв 0:0 Санднес Тромсдален 1:3 Ерв Хам-Кам 2:2 Ерв Ерв 0:0 Олесунн Ерв 1:2 Саннефьёрд Старт 3:2 Ерв Ерв 2:0 Улленсакер-Киса КФУМ 5:0 Ерв Флеккерёй 1:2 Ерв Конгсвингер 1:1 Ерв Ерв 3:1 Нутодден Скейд 0:0 Ерв Ерв 1:1 Стрёммен Ерв 0:1 Старт Ерв 0:1 Тромсдален Улленсакер-Киса 4:1 Ерв

Последние игры между собой

Стрёммен: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
Ерв: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
Ерв 1:1 Стрёммен Первый дивизион Ерв 1:0 Стрёммен Первый дивизион Стрёммен 2:3 Ерв Первый дивизион Стрёммен 2:1 Ерв Первый дивизион
Ерв 0:1 Стрёммен Первый дивизион Стрёммен 2:1 Ерв Первый дивизион Ерв 2:2 Стрёммен Первый дивизион Стрёммен 0:1 Ерв Первый дивизион Ерв 0:0 Стрёммен Первый дивизион
Команда И В Н П Г О
1. Олесунн 16 13 2 1 32 - 11 41
2. Старт 16 11 1 4 31 - 19 34
3. Саннефьёрд 0:0 16 10 4 2 27 - 17 34
4. Рёуфосс 0:0 16 9 2 5 29 - 28 29
5. КФУМ 0:0 16 8 3 5 30 - 23 27
6. Конгсвингер 16 7 3 6 18 - 17 24
7. Санднес 0:0 16 6 6 4 26 - 19 24
8. Согндаль 0:0 16 6 4 6 28 - 25 22
9. Нест-Сотра 0:0 16 6 4 6 19 - 16 22
10. Улленсакер-Киса 0:0 16 6 3 7 29 - 21 21
11. Хам-Кам 0:0 16 4 5 7 14 - 20 17
12. Ерв 0:0 16 3 8 5 18 - 25 17
13. Скейд 16 3 5 8 18 - 23 14
14. Стрёммен 0:0 16 2 7 7 13 - 22 13
15. Нутодден 0:0 16 3 2 11 15 - 28 11
16. Тромсдален 0:0 16 0 3 13 20 - 53 3
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stroemmen Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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