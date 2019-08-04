Норвегия: Первый дивизион 2019
Старт
0:0
Первый тайм: 32'
Стадион: Сёр Арена
Конгсвингер
27
Eirik
Wichne
18
Isaac
Twum
30
Аамада
Али
18
Iman
Mafi
15
Marlinho
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Eirik WichneЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Isaac TwumПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Johannes Thor Hardarson
- Основной состав
-
30 Аамада АлиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Iman MafiЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
15 MarlinhoНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Vitor Gazimba
Предыдущие игры
Старт Последние 20 матчей: +11 =2 -7Улленсакер-Киса 0:2 Старт Согндаль 0:1 Старт Старт 4:1 Хам-Кам Тромсдален 1:3 Старт
Старт 0:3 Нутодден Конгсвингер 4:2 Старт Викинг 1:2 Старт Старт 2:0 Скейд Старт 3:2 Ерв Нест-Сотра 0:1 Старт Старт 4:0 Стрёммен Фрам Ларвик 1:0 Старт Старт 2:2 Саннефьёрд Санднес 2:0 Старт Старт 2:1 Рёуфосс КФУМ 1:2 Старт Старт 0:1 Олесунн Стрёмсгодсет 1:1 Старт Будё-Глимт 1:0 Старт Хёугесунн 3:1 Старт
Конгсвингер Последние 20 матчей: +10 =3 -7Конгсвингер 0:2 Скейд Саннефьёрд 1:0 Конгсвингер Конгсвингер 3:0 Согндаль Конгсвингер 0:3 Мьёндален
Стрёммен 2:0 Конгсвингер Конгсвингер 1:0 Тромсё Конгсвингер 4:2 Старт Санднес 1:2 Конгсвингер Конгсвингер 1:0 Нест-Сотра Мосс 1:2 Конгсвингер Хам-Кам 2:0 Конгсвингер Конгсвингер 3:2 Тромсдален Рёуфосс 0:0 Конгсвингер Нюбергсунд 1:3 Конгсвингер Конгсвингер 1:1 Ерв Улленсакер-Киса 0:2 Конгсвингер Конгсвингер 0:0 КФУМ Олесунн 1:0 Конгсвингер Конгсвингер 1:0 Нутодден Сарпсборг-08 5:0 Конгсвингер
Последние игры между собой
Старт: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 1
Конгсвингер: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 8
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|16
|13
|2
|1
|32 - 11
|41
|2.
|Саннефьёрд
|15
|10
|3
|2
|27 - 17
|33
|3.
|Старт
|0:0
|16
|10
|2
|4
|28 - 18
|32
|4.
|Рёуфосс
|15
|9
|1
|5
|29 - 28
|28
|5.
|КФУМ
|15
|8
|2
|5
|30 - 23
|26
|6.
|Конгсвингер
|0:0
|16
|7
|4
|5
|17 - 14
|25
|7.
|Санднес
|15
|6
|5
|4
|26 - 19
|23
|8.
|Согндаль
|15
|6
|3
|6
|28 - 25
|21
|9.
|Нест-Сотра
|15
|6
|3
|6
|19 - 16
|21
|10.
|Улленсакер-Киса
|15
|6
|2
|7
|29 - 21
|20
|11.
|Хам-Кам
|15
|4
|4
|7
|14 - 20
|16
|12.
|Ерв
|15
|3
|7
|5
|18 - 25
|16
|13.
|Скейд
|16
|3
|5
|8
|18 - 23
|14
|14.
|Стрёммен
|15
|2
|6
|7
|13 - 22
|12
|15.
|Нутодден
|15
|3
|1
|11
|15 - 28
|10
|16.
|Тромсдален
|15
|0
|2
|13
|20 - 53
|2
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