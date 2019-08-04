Норвегия: Первый дивизион 2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2019
Старт
0:0
Первый тайм: 32'

Стадион:
Конгсвингер
0' 32'
1
Доймеланд
Йонас
27
Eirik
Wichne
3
Espen
Hammer
Berger
6
Йоргенсен
Йоаким
15
Henrik
Robstad
4
Aremu
Afeez
18
Isaac
Twum
19
Скаанес
Каспер
7
Kevin
Kabran
11
Сигурдарсон
Арон
20
Mathias
Bringaker
30
Аамада
Али
2
Fredrik
Mani
Paalerud
3
Скагестад
Эдвард
6
Яласто
Вилле
18
Iman
Mafi
16
Harald
Holter
27
Н'Гуэмо
Ландри
8
Dong-Wan
Gang
14
Markus
Aanesland
9
Adem
Gueven
15
Marlinho
Старт
4-2-3-1
Конгсвингер
4-3-3

Предыдущие игры

Старт Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Улленсакер-Киса 0:2 Старт Согндаль 0:1 Старт Старт 4:1 Хам-Кам Тромсдален 1:3 Старт
Старт 0:3 Нутодден Конгсвингер 4:2 Старт Викинг 1:2 Старт Старт 2:0 Скейд Старт 3:2 Ерв Нест-Сотра 0:1 Старт Старт 4:0 Стрёммен Фрам Ларвик 1:0 Старт Старт 2:2 Саннефьёрд Санднес 2:0 Старт Старт 2:1 Рёуфосс КФУМ 1:2 Старт Старт 0:1 Олесунн Стрёмсгодсет 1:1 Старт Будё-Глимт 1:0 Старт Хёугесунн 3:1 Старт
Конгсвингер Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Конгсвингер 0:2 Скейд Саннефьёрд 1:0 Конгсвингер Конгсвингер 3:0 Согндаль Конгсвингер 0:3 Мьёндален
Стрёммен 2:0 Конгсвингер Конгсвингер 1:0 Тромсё Конгсвингер 4:2 Старт Санднес 1:2 Конгсвингер Конгсвингер 1:0 Нест-Сотра Мосс 1:2 Конгсвингер Хам-Кам 2:0 Конгсвингер Конгсвингер 3:2 Тромсдален Рёуфосс 0:0 Конгсвингер Нюбергсунд 1:3 Конгсвингер Конгсвингер 1:1 Ерв Улленсакер-Киса 0:2 Конгсвингер Конгсвингер 0:0 КФУМ Олесунн 1:0 Конгсвингер Конгсвингер 1:0 Нутодден Сарпсборг-08 5:0 Конгсвингер

Последние игры между собой

Старт: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 1
Конгсвингер: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 8
Конгсвингер 4:2 Старт Первый дивизион Старт 2:1 Конгсвингер Первый дивизион Конгсвингер 0:2 Старт Первый дивизион Старт 3:0 Конгсвингер Первый дивизион
Старт 1:0 Конгсвингер Кубок НМ Конгсвингер 0:1 Старт Первый дивизион Конгсвингер 3:3 Старт Типпелиген Старт 3:0 Конгсвингер Типпелиген Конгсвингер 2:2 Старт Адекколига Старт 2:0 Конгсвингер Адекколига Конгсвингер 1:2 Старт Товарищеские матчи
Команда И В Н П Г О
1. Олесунн 16 13 2 1 32 - 11 41
2. Саннефьёрд 15 10 3 2 27 - 17 33
3. Старт 0:0 16 10 2 4 28 - 18 32
4. Рёуфосс 15 9 1 5 29 - 28 28
5. КФУМ 15 8 2 5 30 - 23 26
6. Конгсвингер 0:0 16 7 4 5 17 - 14 25
7. Санднес 15 6 5 4 26 - 19 23
8. Согндаль 15 6 3 6 28 - 25 21
9. Нест-Сотра 15 6 3 6 19 - 16 21
10. Улленсакер-Киса 15 6 2 7 29 - 21 20
11. Хам-Кам 15 4 4 7 14 - 20 16
12. Ерв 15 3 7 5 18 - 25 16
13. Скейд 16 3 5 8 18 - 23 14
14. Стрёммен 15 2 6 7 13 - 22 12
15. Нутодден 15 3 1 11 15 - 28 10
16. Тромсдален 15 0 2 13 20 - 53 2
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Soer Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...