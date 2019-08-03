Норвегия: Типпелиген 2019

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  4. Типпелиген 2019
Сарпсборг-08
1:1
Второй тайм: 60'

Стадион: Зрители: 7042
Русенборг
0'
1:0
3' Гол
Томассен Йоахим
1:1
12' Гол
Йенсен Майк
30' Желтая карточка
Линнсет Йонатан
53' Желтая карточка
Стральман Барт
60'
30
Летелье
Александр
20
Magnar
Oedegaard
2
Стральман
Барт
6
Несс Николай
77
Аскар
Армин
8
Нильсен
Матти
17
Захариассен
Кристоффер
16
Томассен
Йоахим
7
Хальворсен
Уле
Йорген
45
Ларсен
Йорген
11
Линнсет
Йонатан
1
Хансен
Андре
2
Хеденстад
Вегар
16
Ховланд
Эвен
4
Региниуссен
Торе
3
Мелинг
Биргер
7
Йенсен
Майк
15
Трондсен
Андерс
8
Конрадсен
Андрес
11
Де
Ланлай
Янн-Эрик
14
Содерлунд
Александер
28
Адегбенро
Самуэль
Сарпсборг-08
3-4-3
Русенборг
4-3-3

Ход матча

3'
Томассен Йоахим
(Ларсен Йорген)
1:0
12'
1:1
Йенсен Майк
30'
Линнсет Йонатан
 
53'
Стральман Барт
 
59'
 
Осен Гьермунд
Адегбенро Самуэль

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 7 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 2
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 38 Владение мячом, % 62

Предыдущие игры

Сарпсборг-08 Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Мольде 2:1 Сарпсборг-08 Стабек 3:3 Сарпсборг-08 Тромсё 2:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:2 Стрёмсгодсет
Волеренга 1:1 Сарпсборг-08 Тромсдален 1:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:0 Одд Фредрикстад 0:2 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:3 Ранхейм Бранн 2:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:1 Кристиансунд Русенборг 1:0 Сарпсборг-08 Спринт Елоэй 0:3 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:1 Мьёндален Будё-Глимт 1:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:0 Лиллестрём Хёугесунн 1:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:1 Мольде Норрчёпинг 3:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 5:0 Конгсвингер
Русенборг Последние 20 матчей: +14 =1 -5
Русенборг 2:0 БАТЭ БАТЭ 2:1 Русенборг Русенборг 4:0 Линфилд Русенборг 5:1 Викинг
Линфилд 0:2 Русенборг Ранхейм 2:3 Русенборг Русенборг 1:0 Кристиансунд Русенборг 1:1 Олесунн Тромсё 1:0 Русенборг Улленсакер-Киса 1:2 Русенборг Русенборг 3:0 Волеренга Русенборг 8:0 Колстад Бранн 0:1 Русенборг Тиллербьен 0:3 Русенборг Русенборг 3:2 Мьёндален Русенборг 0:2 Хёугесунн Лиллестрём 1:1 Русенборг Русенборг 1:0 Сарпсборг-08 Рёрвик 1:3 Русенборг Мольде 3:0 Русенборг

Последние игры между собой

Сарпсборг-08: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 10
Русенборг: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 1
Русенборг 1:0 Сарпсборг-08 Типпелиген Русенборг 3:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 1:0 Русенборг Типпелиген Русенборг 1:1 Сарпсборг-08 Типпелиген
Сарпсборг-08 1:2 Русенборг Типпелиген Сарпсборг-08 2:2 Русенборг Типпелиген Русенборг 5:2 Сарпсборг-08 Типпелиген Русенборг 2:0 Сарпсборг-08 Кубок Русенборг 3:2 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 0:2 Русенборг Типпелиген Русенборг 2:0 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 1:1 Русенборг Типпелиген Сарпсборг-08 1:2 Русенборг Типпелиген Русенборг 4:2 Сарпсборг-08 Типпелиген
Команда И В Н П Г О
1. Мольде 16 10 3 3 37 - 16 33
2. Будё-Глимт 14 9 2 3 33 - 23 29
3. Одд 0:1 16 9 2 5 22 - 18 29
4. Бранн 16 7 5 4 19 - 16 26
5. Русенборг 1:1 16 7 4 5 21 - 19 25
6. Волеренга 14 7 3 4 28 - 18 24
7. Кристиансунд 14 6 3 5 17 - 15 21
8. Лиллестрём 1:0 16 6 3 7 19 - 24 21
9. Хёугесунн 15 5 5 5 24 - 18 20
10. Викинг 14 5 4 5 20 - 23 19
11. Тромсё 15 5 1 9 15 - 28 16
12. Мьёндален 15 3 7 5 20 - 24 16
13. Стабек 15 4 3 8 14 - 21 15
14. Ранхейм 15 4 3 8 17 - 26 15
15. Сарпсборг-08 1:1 16 2 8 6 17 - 22 14
16. Стрёмсгодсет 15 2 4 9 15 - 27 10
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    30'
    Линнсет Йонатан получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Йенсен Майк бьет в цель!
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Томассен Йоахим бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sarpsborg Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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