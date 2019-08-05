Норвегия: Типпелиген 2019
Стрёмсгодсет
0:2
Второй тайм: 83'
Стадион: Мариенлист
Будё-Глимт
0:1
44' ГолЭвьен Хэкон
0:2
58' ГолЭвьен Хэкон
78' Желтая карточкаEndre Kupen
78' Желтая карточкаСвеен Оле
42
Jack
Ipalibo
10
Moses
Mawa
22
Свеен
Оле
26
Эвьен
Хэкон
20
Amor
Layoni
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Jack IpaliboПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Moses MawaНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
39 Саетра Ларс
-
-
Главный тренер: Henrik Pedersen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Свеен ОлеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Эвьен ХэконНападающий
- Нападающий
-
20 Amor LayoniНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Исидоро ХосеЗащитник
- Полузащитник
-
11 Хёуге ЙенсПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Kjetil Knutsen
Ход матча
44'
0:1
58'
78'
78'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 4
-
8 Угловые 1
-
4 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 2
-
52 Владение мячом, % 48
Предыдущие игры
Стрёмсгодсет Последние 20 матчей: +4 =6 -10Лиллестрём 2:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:2 Стабек Сарпсборг-08 2:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:4 Мольде
Фрам Ларвик 2:1 Стрёмсгодсет Будё-Глимт 2:0 Стрёмсгодсет Ранхейм 1:0 Стрёмсгодсет Уллерн 0:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:1 Тромсё Волеренга 2:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:0 Викинг Одд 2:1 Стрёмсгодсет Флинт 0:7 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 2:3 Кристиансунд Русенборг 0:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 2:3 Мьёндален Бранн 1:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:2 Хёугесунн Стрёмсгодсет 1:1 Старт Волеренга 1:1 Стрёмсгодсет
Будё-Глимт Последние 20 матчей: +13 =2 -5Будё-Глимт 5:1 Ранхейм Волеренга 6:0 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:0 Одд Викинг 3:4 Будё-Глимт
Будё-Глимт 2:0 Стрёмсгодсет Стрёммен 2:1 Будё-Глимт Будё-Глимт 1:2 Бранн Тромсё 1:2 Будё-Глимт Хёугесунн 1:1 Будё-Глимт Будё-Глимт 4:0 Лиллестрём Aaga FC 0:8 Будё-Глимт Стабек 2:0 Будё-Глимт Будё-Глимт 1:1 Сарпсборг-08 Будё-Глимт 3:2 Мольде Мьёндален 4:5 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:0 Русенборг Тромсё 2:4 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:0 Бранн Будё-Глимт 1:0 Старт Волеренга 3:2 Будё-Глимт
Последние игры между собой
Стрёмсгодсет: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 3
Будё-Глимт: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 7
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|17
|11
|3
|3
|39 - 16
|36
|2.
|Будё-Глимт
|2:0
|15
|10
|2
|3
|35 - 23
|32
|3.
|Одд
|16
|10
|2
|4
|24 - 18
|32
|4.
|Бранн
|17
|8
|5
|4
|22 - 16
|29
|5.
|Волеренга
|15
|7
|4
|4
|29 - 19
|25
|6.
|Русенборг
|16
|7
|4
|5
|21 - 19
|25
|7.
|Кристиансунд
|15
|6
|4
|5
|18 - 16
|22
|8.
|Хёугесунн
|16
|5
|6
|5
|25 - 19
|21
|9.
|Викинг
|15
|5
|4
|6
|20 - 25
|19
|10.
|Лиллестрём
|16
|5
|3
|8
|19 - 26
|18
|11.
|Тромсё
|16
|5
|2
|9
|17 - 30
|17
|12.
|Мьёндален
|16
|3
|8
|5
|22 - 26
|17
|13.
|Стабек
|16
|4
|4
|8
|15 - 22
|16
|14.
|Ранхейм
|16
|4
|3
|9
|17 - 29
|15
|15.
|Сарпсборг-08
|16
|2
|8
|6
|17 - 22
|14
|16.
|Стрёмсгодсет
|0:2
|16
|2
|4
|10
|15 - 29
|10
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