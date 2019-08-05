Норвегия: Типпелиген 2019

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  4. Типпелиген 2019
Стрёмсгодсет
0:2
Второй тайм: 83'

Стадион:
Будё-Глимт
0'
0:1
44' Гол
Эвьен Хэкон
0:2
58' Гол
Эвьен Хэкон
78' Желтая карточка
Endre Kupen
78' Желтая карточка
Свеен Оле
83'
40
Morten
Saetra
26
Вильсвик
Ларс-Кристофер
5
Jakob
Glesnes
4
Tchamba
Bangou
22
Prosper
Mendy
7
Стенгель
Херман
20
Mikkel
Maigaard
42
Jack
Ipalibo
11
Токстад
Кристоффер
30
Абделлауйе
Мостафа
10
Moses
Mawa
1
Рикардо
II
29
Рейтан
Эрленд
Даль
4
Берган
Вегар
14
Ulrik
Saltnes
24
Frederik
Andre
Bjoerkan
22
Свеен
Оле
7
Patrick
Berg
16
Конрадсен
Мортен
26
Эвьен
Хэкон
10
Philip
Zinckernagel
20
Amor
Layoni
Стрёмсгодсет
4-3-3
Будё-Глимт
4-3-3

Ход матча

44'
0:1
Эвьен Хэкон
(Рикардо II)
58'
0:2
Эвьен Хэкон
(Frederik Andre Bjoerkan)
58'
Реннинг Мартин
Jack Ipalibo
 
70'
 
Хёуге Йенс
Конрадсен Мортен
72'
Mustapha Fofana
Абделлауйе Мостафа
 
74'
 
Endre Kupen
Philip Zinckernagel
78'
 
Endre Kupen
78'
 
Свеен Оле

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 4
  • 8 Угловые 1
  • 4 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 2
  • 52 Владение мячом, % 48

Предыдущие игры

Стрёмсгодсет Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Лиллестрём 2:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:2 Стабек Сарпсборг-08 2:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:4 Мольде
Фрам Ларвик 2:1 Стрёмсгодсет Будё-Глимт 2:0 Стрёмсгодсет Ранхейм 1:0 Стрёмсгодсет Уллерн 0:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:1 Тромсё Волеренга 2:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:0 Викинг Одд 2:1 Стрёмсгодсет Флинт 0:7 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 2:3 Кристиансунд Русенборг 0:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 2:3 Мьёндален Бранн 1:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:2 Хёугесунн Стрёмсгодсет 1:1 Старт Волеренга 1:1 Стрёмсгодсет
Будё-Глимт Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Будё-Глимт 5:1 Ранхейм Волеренга 6:0 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:0 Одд Викинг 3:4 Будё-Глимт
Будё-Глимт 2:0 Стрёмсгодсет Стрёммен 2:1 Будё-Глимт Будё-Глимт 1:2 Бранн Тромсё 1:2 Будё-Глимт Хёугесунн 1:1 Будё-Глимт Будё-Глимт 4:0 Лиллестрём Aaga FC 0:8 Будё-Глимт Стабек 2:0 Будё-Глимт Будё-Глимт 1:1 Сарпсборг-08 Будё-Глимт 3:2 Мольде Мьёндален 4:5 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:0 Русенборг Тромсё 2:4 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:0 Бранн Будё-Глимт 1:0 Старт Волеренга 3:2 Будё-Глимт

Последние игры между собой

Стрёмсгодсет: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 3
Будё-Глимт: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 7
Будё-Глимт 2:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 0:5 Будё-Глимт Товарищеские матчи Стрёмсгодсет 4:0 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 2:2 Стрёмсгодсет Типпелиген
Стрёмсгодсет 2:1 Будё-Глимт Товарищеские матчи Будё-Глимт 4:2 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 2:0 Будё-Глимт Типпелиген Стрёмсгодсет 3:1 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 3:5 Стрёмсгодсет Типпелиген Будё-Глимт 0:4 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 2:0 Будё-Глимт Типпелиген
Команда И В Н П Г О
1. Мольде 17 11 3 3 39 - 16 36
2. Будё-Глимт 2:0 15 10 2 3 35 - 23 32
3. Одд 16 10 2 4 24 - 18 32
4. Бранн 17 8 5 4 22 - 16 29
5. Волеренга 15 7 4 4 29 - 19 25
6. Русенборг 16 7 4 5 21 - 19 25
7. Кристиансунд 15 6 4 5 18 - 16 22
8. Хёугесунн 16 5 6 5 25 - 19 21
9. Викинг 15 5 4 6 20 - 25 19
10. Лиллестрём 16 5 3 8 19 - 26 18
11. Тромсё 16 5 2 9 17 - 30 17
12. Мьёндален 16 3 8 5 22 - 26 17
13. Стабек 16 4 4 8 15 - 22 16
14. Ранхейм 16 4 3 9 17 - 29 15
15. Сарпсборг-08 16 2 8 6 17 - 22 14
16. Стрёмсгодсет 0:2 16 2 4 10 15 - 29 10
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Эвьен Хэкон бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Marienlyst Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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