Норвегия: Первый дивизион 2019

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Согндаль
0:0
Первый тайм: 4'

Стадион:
Улленсакер-Киса
0' 4'
1
Дингеланд
Матиас
2
Тотлэнд
Томас
5
Фредриксен
Ульрик
35
Eirik
Lereng
Ховен
Андреас
23
Sivert
Heggheim
Mannsverk
6
Эрнеманн
Стеффен
7
Шульц
Эрик
24
Йенсен
Сикстен
18
Хеуген
Сигурд
15
Солтведт
Йоахим
31
Stefan
Hagerup
25
Торп
Мартин
3
Vegard
Kongsro
26
Espen
Garnaas
5
Nikolas
Walstad
8
Sverre
Oekland
11
Christian
Aas
6
Eric
Bugale
Kitolano
16
Henrik
Kristiansen
10
Martin
Troeen
9
Ole
Kristian
Langaas
Согндаль
4-3-3
Улленсакер-Киса
4-3-3

Предыдущие игры

Согндаль Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Ерв 1:1 Согндаль Согндаль 0:1 Старт Согндаль 5:2 Тромсдален Конгсвингер 3:0 Согндаль
Согндаль 4:2 Скейд Согндаль 1:2 Бранн Согндаль 4:2 Стрёммен Бранн 3:2 Согндаль Саннефьёрд 0:3 Согндаль Хёдд 0:2 Согндаль Нест-Сотра 1:0 Согндаль Согндаль 4:2 КФУМ Хам-Кам 0:0 Согндаль Олесунн 3:1 Согндаль Стрюн 0:5 Согндаль Согндаль 1:3 Рёуфосс Согндаль 4:1 Нутодден Улленсакер-Киса 3:0 Согндаль Согндаль 1:1 Санднес Бранн 3:0 Согндаль
Улленсакер-Киса Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Улленсакер-Киса 0:2 Старт Санднес 2:0 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 4:2 КФУМ Саннефьёрд 3:2 Улленсакер-Киса
Улленсакер-Киса 1:2 Русенборг Улленсакер-Киса 5:1 Рёуфосс Олесунн 1:0 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 0:0 Хам-Кам Лёренскуг 1:3 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 3:1 Нутодден Ерв 2:0 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 3:2 Скейд Йёвик-Люн 2:3 Улленсакер-Киса Нест-Сотра 2:0 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 0:2 Конгсвингер Тромсдален 0:8 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 3:0 Согндаль Стрёммен 1:1 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 2:2 Стабек Сарпсборг-08 0:2 Улленсакер-Киса

Последние игры между собой

Согндаль: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
Улленсакер-Киса: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
Улленсакер-Киса 3:0 Согндаль Первый дивизион Согндаль 1:0 Улленсакер-Киса Типпелиген Согндаль 1:2 Улленсакер-Киса Первый дивизион Согндаль 4:3 Улленсакер-Киса Кубок НМ
Команда И В Н П Г О
1. Олесунн 16 13 2 1 32 - 11 41
2. Старт 16 11 1 4 31 - 19 34
3. Саннефьёрд 0:0 16 10 4 2 27 - 17 34
4. Рёуфосс 0:0 16 9 2 5 29 - 28 29
5. КФУМ 0:0 16 8 3 5 30 - 23 27
6. Конгсвингер 16 7 3 6 18 - 17 24
7. Санднес 0:0 16 6 6 4 26 - 19 24
8. Согндаль 0:0 16 6 4 6 28 - 25 22
9. Нест-Сотра 0:0 16 6 4 6 19 - 16 22
10. Улленсакер-Киса 0:0 16 6 3 7 29 - 21 21
11. Хам-Кам 0:0 16 4 5 7 14 - 20 17
12. Ерв 0:0 16 3 8 5 18 - 25 17
13. Скейд 16 3 5 8 18 - 23 14
14. Стрёммен 0:0 16 2 7 7 13 - 22 13
15. Нутодден 0:0 16 3 2 11 15 - 28 11
16. Тромсдален 0:0 16 0 3 13 20 - 53 3
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Fosshaugane Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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