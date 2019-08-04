Норвегия: Первый дивизион 2019
Согндаль
0:0
Первый тайм: 4'
Стадион: Фоссхауган Кампус
Улленсакер-Киса
35
Eirik
Lereng
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
35 Eirik LerengЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Огбу ИгоЗащитник
- Защитник
-
10 Адамс АкорНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Бакке Эйрик
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Торп МартинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Фредриксен Тронд
Предыдущие игры
Согндаль Последние 20 матчей: +8 =3 -9Ерв 1:1 Согндаль Согндаль 0:1 Старт Согндаль 5:2 Тромсдален Конгсвингер 3:0 Согндаль
Согндаль 4:2 Скейд Согндаль 1:2 Бранн Согндаль 4:2 Стрёммен Бранн 3:2 Согндаль Саннефьёрд 0:3 Согндаль Хёдд 0:2 Согндаль Нест-Сотра 1:0 Согндаль Согндаль 4:2 КФУМ Хам-Кам 0:0 Согндаль Олесунн 3:1 Согндаль Стрюн 0:5 Согндаль Согндаль 1:3 Рёуфосс Согндаль 4:1 Нутодден Улленсакер-Киса 3:0 Согндаль Согндаль 1:1 Санднес Бранн 3:0 Согндаль
Улленсакер-Киса Последние 20 матчей: +9 =3 -8Улленсакер-Киса 0:2 Старт Санднес 2:0 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 4:2 КФУМ Саннефьёрд 3:2 Улленсакер-Киса
Улленсакер-Киса 1:2 Русенборг Улленсакер-Киса 5:1 Рёуфосс Олесунн 1:0 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 0:0 Хам-Кам Лёренскуг 1:3 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 3:1 Нутодден Ерв 2:0 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 3:2 Скейд Йёвик-Люн 2:3 Улленсакер-Киса Нест-Сотра 2:0 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 0:2 Конгсвингер Тромсдален 0:8 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 3:0 Согндаль Стрёммен 1:1 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 2:2 Стабек Сарпсборг-08 0:2 Улленсакер-Киса
Последние игры между собой
Согндаль: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
Улленсакер-Киса: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|16
|13
|2
|1
|32 - 11
|41
|2.
|Старт
|16
|11
|1
|4
|31 - 19
|34
|3.
|Саннефьёрд
|0:0
|16
|10
|4
|2
|27 - 17
|34
|4.
|Рёуфосс
|0:0
|16
|9
|2
|5
|29 - 28
|29
|5.
|КФУМ
|0:0
|16
|8
|3
|5
|30 - 23
|27
|6.
|Конгсвингер
|16
|7
|3
|6
|18 - 17
|24
|7.
|Санднес
|0:0
|16
|6
|6
|4
|26 - 19
|24
|8.
|Согндаль
|0:0
|16
|6
|4
|6
|28 - 25
|22
|9.
|Нест-Сотра
|0:0
|16
|6
|4
|6
|19 - 16
|22
|10.
|Улленсакер-Киса
|0:0
|16
|6
|3
|7
|29 - 21
|21
|11.
|Хам-Кам
|0:0
|16
|4
|5
|7
|14 - 20
|17
|12.
|Ерв
|0:0
|16
|3
|8
|5
|18 - 25
|17
|13.
|Скейд
|16
|3
|5
|8
|18 - 23
|14
|14.
|Стрёммен
|0:0
|16
|2
|7
|7
|13 - 22
|13
|15.
|Нутодден
|0:0
|16
|3
|2
|11
|15 - 28
|11
|16.
|Тромсдален
|0:0
|16
|0
|3
|13
|20 - 53
|3
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