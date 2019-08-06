Швеция: Суперэттан 2019
Эргрюте ФФ
0:0
Первый тайм: 8'
Хальмстад
29
Danny
Ervik
20
Веде
Калле
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Danny ErvikЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Веде КаллеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
-
-
-
12 Oskar Blank
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Джурич ДушанПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Karim SadatНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Igor Krulj
Предыдущие игры
Эргрюте ФФ Последние 20 матчей: +9 =5 -6Варберг БоИС 1:2 Эргрюте ФФ Фрей 1:1 Эргрюте ФФ Эргрюте ФФ 2:0 Эстер Броммапойкарна 0:0 Эргрюте ФФ
Эргрюте ФФ 1:0 ГАИС Браге 0:1 Эргрюте ФФ Эргрюте ФФ 2:0 Сюрианска Далкурд 3:2 Эргрюте ФФ Треллеборг 2:1 Эргрюте ФФ Эргрюте ФФ 1:1 Варберг БоИС Эргрюте ФФ 1:1 Йёнчёпинг Мьельбю 2:1 Эргрюте ФФ Эргрюте ФФ 0:2 Вестерос СК Дегерфорс 1:2 Эргрюте ФФ Эргрюте ФФ 2:0 Фрей Хальмстад 1:3 Эргрюте ФФ Эргрюте ФФ 1:1 Норрбю Гётеборг 1:0 Эргрюте ФФ Эргрюте ФФ 1:2 Йёнчёпинг Эргрюте ФФ 2:0 Норрбю
Хальмстад Последние 20 матчей: +7 =4 -9Хальмстад 2:2 Броммапойкарна Мьельбю 2:0 Хальмстад Норрбю 0:1 Хальмстад Хальмстад 4:1 Фрей
Хальмстад 2:0 Мьельбю Далкурд 1:0 Хальмстад Хальмстад 0:0 Вестерос СК Хальмстад 3:0 Дегерфорс Варберг БоИС 1:0 Хальмстад Хальмстад 1:2 ГАИС Треллеборг 0:1 Хальмстад Хальмстад 0:1 Эстер Броммапойкарна 2:1 Хальмстад Хальмстад 2:2 Сюрианска Браге 2:0 Хальмстад Хальмстад 1:3 Эргрюте ФФ Йёнчёпинг 0:1 Хальмстад Хальмстад 1:0 Эльфсборг Хальмстад 0:0 Фалькенберг АФК Эскильстуна 2:1 Хальмстад
Последние игры между собой
Эргрюте ФФ: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Хальмстад: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Варберг БоИС
|18
|11
|3
|4
|31 - 19
|36
|2.
|Мьельбю
|18
|11
|2
|5
|24 - 17
|35
|3.
|Браге
|18
|10
|3
|5
|27 - 15
|33
|4.
|Йёнчёпинг
|18
|9
|4
|5
|30 - 15
|31
|5.
|Эргрюте ФФ
|0:0
|18
|8
|6
|4
|23 - 16
|30
|6.
|Далкурд
|18
|8
|3
|7
|24 - 28
|27
|7.
|Норрбю
|18
|7
|6
|5
|24 - 23
|27
|8.
|Дегерфорс
|18
|7
|4
|7
|25 - 22
|25
|9.
|Хальмстад
|0:0
|18
|6
|4
|8
|19 - 19
|22
|10.
|Сюрианска
|18
|6
|4
|8
|20 - 29
|22
|11.
|Треллеборг
|18
|5
|6
|7
|21 - 24
|21
|12.
|Вестерос СК
|18
|4
|9
|5
|24 - 20
|21
|13.
|ГАИС
|18
|5
|4
|9
|14 - 26
|19
|14.
|Фрей
|18
|3
|6
|9
|18 - 34
|15
|15.
|Эстер
|18
|2
|9
|7
|15 - 24
|15
|16.
|Броммапойкарна
|18
|3
|5
|10
|23 - 31
|14
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