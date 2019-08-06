Швеция: Суперэттан 2019

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Эргрюте ФФ
0:0
Первый тайм: 8'
Хальмстад
0' 8'
1
Андерссон
Фредрик
29
Danny
Ervik
23
David
Engstroem
5
Ланс
Антон
20
Веде
Калле
9
Simon
Nilsson
6
Hannes
Sahlin-Gustavsson
2
Joel
Eduardo
Qviberg
11
Gustav
Ludwigson
7
Алмейда
Аилтон
17
Alexander
Bernhardsson
1
Нильссон
Малькольм
28
Вестерберг
Еспер
4
Юханссон
Андреас
15
Ларссон
Петер
21
Бенгтссон
Андреас
14
Jonathan
Svedberg
6
Алланссон
Йоэль
23
Джурич
Душан
27
Erik
Ahlstrand
11
Karim
Sadat
10
Боман
Микаэль
Эргрюте ФФ
3-4-3
Хальмстад
4-4-2

Предыдущие игры

Эргрюте ФФ Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Варберг БоИС 1:2 Эргрюте ФФ Фрей 1:1 Эргрюте ФФ Эргрюте ФФ 2:0 Эстер Броммапойкарна 0:0 Эргрюте ФФ
Эргрюте ФФ 1:0 ГАИС Браге 0:1 Эргрюте ФФ Эргрюте ФФ 2:0 Сюрианска Далкурд 3:2 Эргрюте ФФ Треллеборг 2:1 Эргрюте ФФ Эргрюте ФФ 1:1 Варберг БоИС Эргрюте ФФ 1:1 Йёнчёпинг Мьельбю 2:1 Эргрюте ФФ Эргрюте ФФ 0:2 Вестерос СК Дегерфорс 1:2 Эргрюте ФФ Эргрюте ФФ 2:0 Фрей Хальмстад 1:3 Эргрюте ФФ Эргрюте ФФ 1:1 Норрбю Гётеборг 1:0 Эргрюте ФФ Эргрюте ФФ 1:2 Йёнчёпинг Эргрюте ФФ 2:0 Норрбю
Хальмстад Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Хальмстад 2:2 Броммапойкарна Мьельбю 2:0 Хальмстад Норрбю 0:1 Хальмстад Хальмстад 4:1 Фрей
Хальмстад 2:0 Мьельбю Далкурд 1:0 Хальмстад Хальмстад 0:0 Вестерос СК Хальмстад 3:0 Дегерфорс Варберг БоИС 1:0 Хальмстад Хальмстад 1:2 ГАИС Треллеборг 0:1 Хальмстад Хальмстад 0:1 Эстер Броммапойкарна 2:1 Хальмстад Хальмстад 2:2 Сюрианска Браге 2:0 Хальмстад Хальмстад 1:3 Эргрюте ФФ Йёнчёпинг 0:1 Хальмстад Хальмстад 1:0 Эльфсборг Хальмстад 0:0 Фалькенберг АФК Эскильстуна 2:1 Хальмстад

Последние игры между собой

Эргрюте ФФ: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Хальмстад: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Хальмстад 1:3 Эргрюте ФФ Суперэттан
Команда И В Н П Г О
1. Варберг БоИС 18 11 3 4 31 - 19 36
2. Мьельбю 18 11 2 5 24 - 17 35
3. Браге 18 10 3 5 27 - 15 33
4. Йёнчёпинг 18 9 4 5 30 - 15 31
5. Эргрюте ФФ 0:0 18 8 6 4 23 - 16 30
6. Далкурд 18 8 3 7 24 - 28 27
7. Норрбю 18 7 6 5 24 - 23 27
8. Дегерфорс 18 7 4 7 25 - 22 25
9. Хальмстад 0:0 18 6 4 8 19 - 19 22
10. Сюрианска 18 6 4 8 20 - 29 22
11. Треллеборг 18 5 6 7 21 - 24 21
12. Вестерос СК 18 4 9 5 24 - 20 21
13. ГАИС 18 5 4 9 14 - 26 19
14. Фрей 18 3 6 9 18 - 34 15
15. Эстер 18 2 9 7 15 - 24 15
16. Броммапойкарна 18 3 5 10 23 - 31 14
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