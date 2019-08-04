Швеция: Суперэттан 2019

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  4. Суперэттан 2019
Эстер
0:0
Первый тайм: 34'
ГАИС
0'
28' Желтая карточка
Marcus Berg I
34'
30
Tobias
Andersson
2
Mattias
Pavic
4
Fredrik
Lundgren
II
21
Filip
Oernblom
29
Валль
Йоханнес
7
Carl
Johansson
III
24
Перссон
Юхан
18
Jonathan
Drott
11
Хельг
Симон
10
David
Johannesson
28
Кин
Джеймс
30
Юханссон
Марко
20
Predrag
Randjelovic
II
6
Carl
Nystroem
3
August
Wangberg
4
Alexander
Angelin
24
Evaldo
Neto
7
Marcus
Berg
I
17
Niklas
Olsson
11
Бом
Карл
9
Paulo
Marcelo
10
Leonard
Pllana
Эстер
4-4-2
ГАИС
4-4-2

Ход матча

28'
 
Marcus Berg I

Предыдущие игры

Эстер Последние 20 матчей: +2 =9 -9
Сюрианска 1:1 Эстер Норрбю 3:1 Эстер Эстер 0:2 Треллеборг Эргрюте ФФ 2:0 Эстер
Эстер 1:1 Варберг БоИС Эстер 2:2 Броммапойкарна Эстер 2:2 Браге Треллеборг 1:1 Эстер Эстер 0:1 Мьельбю Йёнчёпинг 2:0 Эстер Эстер 0:0 Вестерос СК Хальмстад 0:1 Эстер Эстер 0:1 Норрбю Фрей 3:2 Эстер Эстер 1:1 Дегерфорс ГАИС 1:1 Эстер Эстер 0:0 Далкурд Эстер 1:2 Кальмар Эстер 2:4 АИК Дегерфорс 1:3 Эстер
ГАИС Последние 20 матчей: +7 =4 -9
ГАИС 0:1 Сюрианска ГАИС 1:0 Норрбю Дегерфорс 0:1 ГАИС ГАИС 1:5 Далкурд
ГАИС 0:3 Дегерфорс Эргрюте ФФ 1:0 ГАИС Варберг БоИС 2:1 ГАИС Мьельбю 2:0 ГАИС ГАИС 1:1 Вестерос СК Хальмстад 1:2 ГАИС ГАИС 0:1 Фрей ГАИС 1:0 Йёнчёпинг Сюрианска 0:0 ГАИС ГАИС 0:3 Браге Броммапойкарна 1:2 ГАИС ГАИС 1:1 Эстер Треллеборг 2:2 ГАИС Хеккен 1:2 ГАИС Хеккен 4:1 ГАИС ГАИС 4:3 Нючепинг

Последние игры между собой

Эстер: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 3
ГАИС: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 1
ГАИС 1:1 Эстер Суперэттан ГАИС 1:1 Эстер Суперэттан Эстер 1:3 ГАИС Суперэттан Эстер 2:0 ГАИС Суперэттан
ГАИС 2:2 Эстер Суперэттан Эстер 0:3 ГАИС Кубок Эстер 0:1 ГАИС Суперэттан ГАИС 0:0 Эстер Суперэттан
Команда И В Н П Г О
1. Варберг БоИС 18 11 3 4 31 - 19 36
2. Мьельбю 18 11 2 5 24 - 17 35
3. Браге 18 10 3 5 27 - 15 33
4. Йёнчёпинг 18 9 4 5 30 - 15 31
5. Эргрюте ФФ 17 8 5 4 23 - 16 29
6. Далкурд 18 8 3 7 24 - 28 27
7. Норрбю 18 7 6 5 24 - 23 27
8. Дегерфорс 18 7 4 7 25 - 22 25
9. Сюрианска 18 6 4 8 20 - 29 22
10. Хальмстад 17 6 3 8 19 - 19 21
11. Треллеборг 18 5 6 7 21 - 24 21
12. Вестерос СК 18 4 9 5 24 - 20 21
13. ГАИС 0:0 18 5 5 8 13 - 24 20
14. Фрей 18 3 6 9 18 - 34 15
15. Броммапойкарна 18 3 5 10 23 - 31 14
16. Эстер 0:0 18 1 10 7 13 - 23 13
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    28'
    Маркус Бергхольц получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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