Швеция: Суперэттан 2019
28' Желтая карточкаMarcus Berg I
24
Перссон
Юхан
11
Хельг
Симон
28
Кин
Джеймс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Перссон ЮханПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Хельг СимонПолузащитник
- Нападающий
-
28 Кин ДжеймсНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Shina XIV
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Evaldo NetoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Бом КарлПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
-
-
-
-
22 Aiden Harvey
Ход матча
28'
Предыдущие игры
Эстер Последние 20 матчей: +2 =9 -9Сюрианска 1:1 Эстер Норрбю 3:1 Эстер Эстер 0:2 Треллеборг Эргрюте ФФ 2:0 Эстер
Эстер 1:1 Варберг БоИС Эстер 2:2 Броммапойкарна Эстер 2:2 Браге Треллеборг 1:1 Эстер Эстер 0:1 Мьельбю Йёнчёпинг 2:0 Эстер Эстер 0:0 Вестерос СК Хальмстад 0:1 Эстер Эстер 0:1 Норрбю Фрей 3:2 Эстер Эстер 1:1 Дегерфорс ГАИС 1:1 Эстер Эстер 0:0 Далкурд Эстер 1:2 Кальмар Эстер 2:4 АИК Дегерфорс 1:3 Эстер
ГАИС Последние 20 матчей: +7 =4 -9ГАИС 0:1 Сюрианска ГАИС 1:0 Норрбю Дегерфорс 0:1 ГАИС ГАИС 1:5 Далкурд
Последние игры между собой
Эстер: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 3
ГАИС: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Варберг БоИС
|18
|11
|3
|4
|31 - 19
|36
|2.
|Мьельбю
|18
|11
|2
|5
|24 - 17
|35
|3.
|Браге
|18
|10
|3
|5
|27 - 15
|33
|4.
|Йёнчёпинг
|18
|9
|4
|5
|30 - 15
|31
|5.
|Эргрюте ФФ
|17
|8
|5
|4
|23 - 16
|29
|6.
|Далкурд
|18
|8
|3
|7
|24 - 28
|27
|7.
|Норрбю
|18
|7
|6
|5
|24 - 23
|27
|8.
|Дегерфорс
|18
|7
|4
|7
|25 - 22
|25
|9.
|Сюрианска
|18
|6
|4
|8
|20 - 29
|22
|10.
|Хальмстад
|17
|6
|3
|8
|19 - 19
|21
|11.
|Треллеборг
|18
|5
|6
|7
|21 - 24
|21
|12.
|Вестерос СК
|18
|4
|9
|5
|24 - 20
|21
|13.
|ГАИС
|0:0
|18
|5
|5
|8
|13 - 24
|20
|14.
|Фрей
|18
|3
|6
|9
|18 - 34
|15
|15.
|Броммапойкарна
|18
|3
|5
|10
|23 - 31
|14
|16.
|Эстер
|0:0
|18
|1
|10
|7
|13 - 23
|13
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