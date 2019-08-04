Швеция: Суперэттан 2019
Фрей
1:0
Первый тайм: 34'
Вестерос СК
1:0
10' ГолLeo Bengtsson
11
Зе
Витор
21
Emil
Skogh
23
Filip
Tronet
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Зе ВиторНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
26 Olle Edlund
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Emil SkoghПолузащитник
-
23 Filip TronetНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
22 Samuel HolmПолузащитник
-
17 Carlos GaeteПолузащитник
-
14 Спэн БрайанНападающий
-
-
-
16 Boris Ljevar
Ход матча
10'
1:0
Предыдущие игры
Фрей Последние 20 матчей: +4 =7 -9Треллеборг 1:0 Фрей Фрей 1:1 Эргрюте ФФ Фрей 1:2 Мьельбю Хальмстад 4:1 Фрей
Вестерос СК Последние 20 матчей: +7 =8 -5Вестерос СК 1:1 Далкурд Йёнчёпинг 2:1 Вестерос СК Вестерос СК 2:2 Йёнчёпинг Далкурд 1:6 Вестерос СК
Дегерфорс 3:2 Вестерос СК Вестерос СК 2:0 Фрей Хальмстад 0:0 Вестерос СК Вестерос СК 1:3 Норрбю ГАИС 1:1 Вестерос СК Вестерос СК 0:0 Сюрианска Эстер 0:0 Вестерос СК Вестерос СК 1:2 Варберг БоИС Эргрюте ФФ 0:2 Вестерос СК Вестерос СК 0:0 Треллеборг Мьельбю 2:1 Вестерос СК Вестерос СК 1:1 Браге Броммапойкарна 1:2 Вестерос СК Сундсвалль 1:2 Вестерос СК Вестерос СК 2:1 АФК Эскильстуна Вестерос СК 4:1 Арамеиска-Сюрьянска
Последние игры между собой
Фрей: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Вестерос СК: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Варберг БоИС
|18
|11
|3
|4
|31 - 19
|36
|2.
|Мьельбю
|18
|11
|2
|5
|24 - 17
|35
|3.
|Браге
|18
|10
|3
|5
|27 - 15
|33
|4.
|Йёнчёпинг
|18
|9
|4
|5
|30 - 15
|31
|5.
|Эргрюте ФФ
|17
|8
|5
|4
|23 - 16
|29
|6.
|Далкурд
|18
|8
|3
|7
|24 - 28
|27
|7.
|Норрбю
|18
|7
|6
|5
|24 - 23
|27
|8.
|Дегерфорс
|18
|7
|4
|7
|25 - 22
|25
|9.
|Треллеборг
|1:0
|18
|6
|6
|6
|21 - 22
|24
|10.
|Хальмстад
|17
|6
|3
|8
|19 - 19
|21
|11.
|Вестерос СК
|0:1
|18
|4
|8
|6
|23 - 20
|20
|12.
|ГАИС
|17
|5
|4
|8
|13 - 24
|19
|13.
|Сюрианска
|0:1
|18
|5
|4
|9
|18 - 29
|19
|14.
|Фрей
|1:0
|18
|4
|5
|9
|18 - 33
|17
|15.
|Броммапойкарна
|18
|3
|5
|10
|23 - 31
|14
|16.
|Эстер
|17
|1
|9
|7
|13 - 23
|12
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