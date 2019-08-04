Швеция: Суперэттан 2019

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Фрей
1:0
Первый тайм: 34'
Вестерос СК
0'
1:0
10' Гол
Leo Bengtsson
34'
1
Jonas
Olsson
XI
5
Albin
Hultin
4
Hjalmar
Ekdal
6
Pedro
Ribeiro
I
2
Салес
Жеан
Карлос
16
Samouil
Izountouemoi
23
Abdul
Halik
Hudu
14
Mattias
Bouvin
7
Kim
Skoglund
25
Leo
Bengtsson
11
Зе
Витор
1
Anton
Fagerstroem
4
Sean
Sabetkar
5
Бериша
Илир
2
Флорен
Йеспер
25
Ravy
Tsouka
Dozi
18
Filip
Ottosson
10
Karwan
Safari
8
Jonas
Hellgren
21
Emil
Skogh
23
Filip
Tronet
11
Petar
Petrovic
Фрей
4-5-1
Вестерос СК
3-5-2

Ход матча

10'
Leo Bengtsson
(Jon Birkfeldt)
1:0

Предыдущие игры

Фрей Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Треллеборг 1:0 Фрей Фрей 1:1 Эргрюте ФФ Фрей 1:2 Мьельбю Хальмстад 4:1 Фрей
Фрей 1:3 Далкурд Вестерос СК 2:0 Фрей Дегерфорс 2:3 Фрей Фрей 1:1 Варберг БоИС Норрбю 3:0 Фрей Фрей 1:1 Броммапойкарна ГАИС 0:1 Фрей Фрей 3:3 Треллеборг Йёнчёпинг 1:1 Фрей Фрей 3:2 Эстер Эргрюте ФФ 2:0 Фрей Фрей 0:3 Сюрианска Браге 2:0 Фрей Сириус 1:1 Фрей Фрей 7:0 Хесслехольм ИФ Эльфсборг 1:1 Фрей
Вестерос СК Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Вестерос СК 1:1 Далкурд Йёнчёпинг 2:1 Вестерос СК Вестерос СК 2:2 Йёнчёпинг Далкурд 1:6 Вестерос СК
Дегерфорс 3:2 Вестерос СК Вестерос СК 2:0 Фрей Хальмстад 0:0 Вестерос СК Вестерос СК 1:3 Норрбю ГАИС 1:1 Вестерос СК Вестерос СК 0:0 Сюрианска Эстер 0:0 Вестерос СК Вестерос СК 1:2 Варберг БоИС Эргрюте ФФ 0:2 Вестерос СК Вестерос СК 0:0 Треллеборг Мьельбю 2:1 Вестерос СК Вестерос СК 1:1 Браге Броммапойкарна 1:2 Вестерос СК Сундсвалль 1:2 Вестерос СК Вестерос СК 2:1 АФК Эскильстуна Вестерос СК 4:1 Арамеиска-Сюрьянска

Последние игры между собой

Фрей: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Вестерос СК: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Вестерос СК 2:0 Фрей Суперэттан
Команда И В Н П Г О
1. Варберг БоИС 18 11 3 4 31 - 19 36
2. Мьельбю 18 11 2 5 24 - 17 35
3. Браге 18 10 3 5 27 - 15 33
4. Йёнчёпинг 18 9 4 5 30 - 15 31
5. Эргрюте ФФ 17 8 5 4 23 - 16 29
6. Далкурд 18 8 3 7 24 - 28 27
7. Норрбю 18 7 6 5 24 - 23 27
8. Дегерфорс 18 7 4 7 25 - 22 25
9. Треллеборг 1:0 18 6 6 6 21 - 22 24
10. Хальмстад 17 6 3 8 19 - 19 21
11. Вестерос СК 0:1 18 4 8 6 23 - 20 20
12. ГАИС 17 5 4 8 13 - 24 19
13. Сюрианска 0:1 18 5 4 9 18 - 29 19
14. Фрей 1:0 18 4 5 9 18 - 33 17
15. Броммапойкарна 18 3 5 10 23 - 31 14
16. Эстер 17 1 9 7 13 - 23 12
  • Первый тайм
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Leo Bengtsson бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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