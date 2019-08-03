Швеция: Суперэттан 2019

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  4. Суперэттан 2019
Далкурд
0:2
Конец матча
Йёнчёпинг
0'
22' Желтая карточка
Daryl Smylie
27' Желтая карточка
Joakim Karlsson II
0:1
35' Гол
Яллоу Александр
0:2
68' Гол
Jesper Svensson
79' Желтая карточка
Peshraw Azizi
80' Желтая карточка
Besard Sabovic
90' Желтая карточка
Fredik Fendrich
90' Желтая карточка
Amir Al-Ammari
90' Желтая карточка
Irfan Jasarevic
90' Желтая карточка
Kerfala Cissoko
90'+7
1
Андерссон
Андреас
6
Robin
Tranberg
4
Диллан
Исмаил
16
Торбьорнссон
Маркус
11
Сисей
Йозеф
8
Emil
Berger
24
Besard
Sabovic
7
Лаван
Равез
25
Malkolm
Moenza
99
Kerfala
Cissoko
80
Арин
Франк
1
Frank
Pettersson
12
Jesper
Svensson
7
Sebastian
Crona
8
Joakim
Karlsson
II
19
Яллоу
Александр
24
Amir
Al-Ammari
5
Fredik
Fendrich
11
Кваква
Энок
22
Ткалчич
Никола
17
Daryl
Smylie
10
Орлов
Якоб
Далкурд
3-5-2
Йёнчёпинг
3-5-2

Ход матча

22'
 
Daryl Smylie
27'
 
Joakim Karlsson II
35'
0:1
Яллоу Александр
(Daryl Smylie)
46'
Irfan Jasarevic
Malkolm Moenza
 
58'
Peshraw Azizi
Торбьорнссон Маркус
 
68'
0:2
Jesper Svensson
(Орлов Якоб)
73'
Simon Alexandersson
Арин Франк
 
79'
Peshraw Azizi
 
80'
Besard Sabovic
 
90'
 
Fredik Fendrich
90'
 
Amir Al-Ammari
90'
Irfan Jasarevic
 
90'
Kerfala Cissoko
 
90'
 
Tommy Thelin
Daryl Smylie

Предыдущие игры

Далкурд Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Вестерос СК 1:1 Далкурд Далкурд 1:0 Варберг БоИС ГАИС 1:5 Далкурд Далкурд 1:6 Вестерос СК
Фрей 1:3 Далкурд Далкурд 1:0 Хальмстад Норрбю 0:0 Далкурд Далкурд 3:2 Эргрюте ФФ Дегерфорс 1:2 Далкурд Далкурд 1:3 Браге Варберг БоИС 2:0 Далкурд Далкурд 4:1 Сюрианска Треллеборг 2:0 Далкурд Далкурд 2:1 Мьельбю Йёнчёпинг 1:0 Далкурд Далкурд 0:4 Броммапойкарна Эстер 0:0 Далкурд Хаммарбю 3:1 Далкурд Далкурд 1:0 Варберг БоИС Эскильсминне 0:2 Далкурд
Йёнчёпинг Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Йёнчёпинг 1:1 Дегерфорс Йёнчёпинг 2:1 Вестерос СК Вестерос СК 2:2 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 2:0 Треллеборг
Йёнчёпинг 3:1 Варберг БоИС Сюрианска 2:1 Йёнчёпинг Мьельбю 1:0 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 2:0 Браге Броммапойкарна 0:2 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 2:0 Эстер Эргрюте ФФ 1:1 Йёнчёпинг ГАИС 1:0 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 1:1 Фрей Норрбю 1:7 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 1:0 Далкурд Дегерфорс 2:1 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 0:1 Хальмстад Норрчёпинг 1:2 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 1:0 Норрбю Эргрюте ФФ 1:2 Йёнчёпинг

Последние игры между собой

Далкурд: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Йёнчёпинг: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Йёнчёпинг 1:0 Далкурд Суперэттан
Команда И В Н П Г О
1. Варберг БоИС 18 11 3 4 31 - 19 36
2. Мьельбю 18 11 2 5 24 - 17 35
3. Браге 2:1 18 10 3 5 27 - 15 33
4. Йёнчёпинг 18 9 4 5 30 - 15 31
5. Эргрюте ФФ 17 8 5 4 23 - 16 29
6. Далкурд 18 8 3 7 24 - 28 27
7. Норрбю 18 7 6 5 24 - 23 27
8. Дегерфорс 18 7 4 7 25 - 22 25
9. Хальмстад 17 6 3 8 19 - 19 21
10. Треллеборг 17 5 6 6 20 - 22 21
11. Вестерос СК 17 4 8 5 23 - 19 20
12. Сюрианска 17 5 4 8 18 - 28 19
13. ГАИС 17 5 4 8 13 - 24 19
14. Фрей 17 3 5 9 17 - 33 14
15. Броммапойкарна 1:2 18 3 5 10 23 - 31 14
16. Эстер 17 1 9 7 13 - 23 12
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Яллоу Александр бьет в цель!
  • Желтая карточка
    27'
    Йоаким Карлссон получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    22'
    Дарли Смайл получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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