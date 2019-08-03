Швеция: Суперэттан 2019
22' Желтая карточкаDaryl Smylie
27' Желтая карточкаJoakim Karlsson II
0:1
35' ГолЯллоу Александр
0:2
68' ГолJesper Svensson
79' Желтая карточкаPeshraw Azizi
80' Желтая карточкаBesard Sabovic
90' Желтая карточкаFredik Fendrich
90' Желтая карточкаAmir Al-Ammari
90' Желтая карточкаIrfan Jasarevic
90' Желтая карточкаKerfala Cissoko
11
Сисей
Йозеф
80
Арин
Франк
11
Кваква
Энок
17
Daryl
Smylie
10
Орлов
Якоб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Сисей ЙозефПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
80 Арин ФранкНападающий
- Запасные игроки
-
30 Filip AngerВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Ahmed AwadНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Adil Kizil
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Кваква ЭнокПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Daryl SmylieНападающий
-
10 Орлов ЯкобНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
3 Tom SiweЗащитник
- Полузащитник
-
-
16 Fabio VI
-
-
Главный тренер: Jimmy Thelin
Ход матча
22'
35'
0:1
68'
0:2
79'
80'
90'
90'
90'
90'
Предыдущие игры
Далкурд Последние 20 матчей: +10 =3 -7Вестерос СК 1:1 Далкурд Далкурд 1:0 Варберг БоИС ГАИС 1:5 Далкурд Далкурд 1:6 Вестерос СК
Фрей 1:3 Далкурд Далкурд 1:0 Хальмстад Норрбю 0:0 Далкурд Далкурд 3:2 Эргрюте ФФ Дегерфорс 1:2 Далкурд Далкурд 1:3 Браге Варберг БоИС 2:0 Далкурд Далкурд 4:1 Сюрианска Треллеборг 2:0 Далкурд Далкурд 2:1 Мьельбю Йёнчёпинг 1:0 Далкурд Далкурд 0:4 Броммапойкарна Эстер 0:0 Далкурд Хаммарбю 3:1 Далкурд Далкурд 1:0 Варберг БоИС Эскильсминне 0:2 Далкурд
Йёнчёпинг Последние 20 матчей: +11 =4 -5Йёнчёпинг 1:1 Дегерфорс Йёнчёпинг 2:1 Вестерос СК Вестерос СК 2:2 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 2:0 Треллеборг
Йёнчёпинг 3:1 Варберг БоИС Сюрианска 2:1 Йёнчёпинг Мьельбю 1:0 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 2:0 Браге Броммапойкарна 0:2 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 2:0 Эстер Эргрюте ФФ 1:1 Йёнчёпинг ГАИС 1:0 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 1:1 Фрей Норрбю 1:7 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 1:0 Далкурд Дегерфорс 2:1 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 0:1 Хальмстад Норрчёпинг 1:2 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 1:0 Норрбю Эргрюте ФФ 1:2 Йёнчёпинг
Последние игры между собой
Далкурд: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Йёнчёпинг: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Варберг БоИС
|18
|11
|3
|4
|31 - 19
|36
|2.
|Мьельбю
|18
|11
|2
|5
|24 - 17
|35
|3.
|Браге
|2:1
|18
|10
|3
|5
|27 - 15
|33
|4.
|Йёнчёпинг
|18
|9
|4
|5
|30 - 15
|31
|5.
|Эргрюте ФФ
|17
|8
|5
|4
|23 - 16
|29
|6.
|Далкурд
|18
|8
|3
|7
|24 - 28
|27
|7.
|Норрбю
|18
|7
|6
|5
|24 - 23
|27
|8.
|Дегерфорс
|18
|7
|4
|7
|25 - 22
|25
|9.
|Хальмстад
|17
|6
|3
|8
|19 - 19
|21
|10.
|Треллеборг
|17
|5
|6
|6
|20 - 22
|21
|11.
|Вестерос СК
|17
|4
|8
|5
|23 - 19
|20
|12.
|Сюрианска
|17
|5
|4
|8
|18 - 28
|19
|13.
|ГАИС
|17
|5
|4
|8
|13 - 24
|19
|14.
|Фрей
|17
|3
|5
|9
|17 - 33
|14
|15.
|Броммапойкарна
|1:2
|18
|3
|5
|10
|23 - 31
|14
|16.
|Эстер
|17
|1
|9
|7
|13 - 23
|12
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