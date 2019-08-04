Бразилия: Серия A 2019

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Атлетико Минейро
0:0
Первый тайм: 23'
Крузейро
0' 23'
40
Cleiton
Schwengber
2
Patric
II
16
Igor
Rabello
4
Ревер
Умберто
6
Fabio
Santos
IV
7
Mendes
Elias
II
88
Jair
II
29
Vinicius
X
10
Касарес
Хуан
8
Чара
Йимми
9
Оливейра
Рикардо
II
1
Фабио
Лопес
28
Орехуэла
Луис
26
Деде
3
Лео
Ренан
6
Эжидио
Перейра
8
Энрике
Лима
5
Alejandro
Ariel
Cabral
32
Роша
Педро
10
Тиаго
Невес
20
Маркиньос
II
9
Fred
II
Атлетико Минейро
4-2-3-1
Крузейро
4-2-3-1

Предыдущие игры

Атлетико Минейро Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Атлетико Минейро 2:0 Ботафого Рибейрао Гойяс 0:0 Атлетико Минейро Ботафого Рибейрао 0:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:2 Форталеза
Атлетико Минейро 2:0 Крузейро Шапекоэнсе 1:2 Атлетико Минейро Крузейро 3:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:1 Сан-Паулу Сантос 3:1 Атлетико Минейро Сантос 1:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 4:0 Алагоано Атлетико Минейро 1:0 Унион Ла-Калера Гремио 1:0 Атлетико Минейро Унион Ла-Калера 1:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Фламенго Атлетико Минейро 0:0 Сантос Атлетико Минейро 0:2 Палмейрас Самора 1:2 Атлетико Минейро Сеара 1:2 Атлетико Минейро Васко да Гама 1:2 Атлетико Минейро
Крузейро Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Крузейро 0:0 Ривер Плейт Крузейро 0:2 Атлетико Паранаэнсе Ривер Плейт 0:0 Крузейро Байя 0:0 Крузейро
Атлетико Минейро 2:0 Крузейро Крузейро 0:0 Ботафого Рибейрао Крузейро 3:0 Атлетико Минейро Форталеза 2:1 Крузейро Крузейро 0:0 Коринтианс Крузейро 2:2 Флуминенсе Сан-Паулу 1:1 Крузейро Крузейро 1:2 Шапекоэнсе Флуминенсе 4:1 Крузейро Флуминенсе 1:1 Крузейро Интернасьональ 3:1 Крузейро Крузейро 1:2 Эмелек Крузейро 2:1 Гойяс Крузейро 1:0 Сеара Фламенго 3:1 Крузейро Депортиво Лара 0:2 Крузейро

Последние игры между собой

Атлетико Минейро: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Крузейро: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Атлетико Минейро 2:0 Крузейро Кубок Крузейро 3:0 Атлетико Минейро Кубок Атлетико Минейро 1:1 Крузейро Минейро Крузейро 2:1 Атлетико Минейро Минейро
Крузейро 1:1 Атлетико Минейро Минейро Крузейро 0:0 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 1:0 Крузейро Серия A Крузейро 2:0 Атлетико Минейро Минейро Атлетико Минейро 3:1 Крузейро Минейро Атлетико Минейро 0:1 Крузейро Минейро Крузейро 1:3 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 3:1 Крузейро Серия A Атлетико Минейро 2:1 Крузейро Минейро 1 Крузейро 0:0 Атлетико Минейро Минейро 1 Крузейро 2:1 Атлетико Минейро Минейро 1 Крузейро 1:0 Атлетико Минейро Копа Суль-Минас-Рио Крузейро 1:1 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 2:3 Крузейро Серия A Атлетико Минейро 0:1 Крузейро Минейро 1 Крузейро 1:1 Атлетико Минейро Серия A
Команда И В Н П Г О
1. Сантос 13 10 2 1 23 - 9 32
2. Палмейрас 0:1 13 8 3 2 20 - 7 27
3. Фламенго 13 7 3 3 25 - 16 24
4. Коринтианс 1:0 12 6 4 2 13 - 7 22
5. Атлетико Минейро 0:0 13 6 4 3 18 - 14 22
6. Сан-Паулу 12 5 6 1 15 - 7 21
7. Интернасьональ 13 6 2 5 16 - 12 20
8. Атлетико Паранаэнсе 12 6 1 5 20 - 12 19
9. Ботафого Рибейрао 13 6 1 6 12 - 12 19
10. Байя 13 5 4 4 14 - 12 19
11. Гойяс 12 5 2 5 13 - 20 17
12. Сеара 13 5 2 6 15 - 12 17
13. Гремио 12 4 4 4 13 - 13 16
14. Форталеза 13 4 2 7 14 - 20 14
15. Васко да Гама 0:0 13 3 5 5 12 - 18 14
16. Флуминенсе 13 3 3 7 18 - 22 12
17. Крузейро 0:0 13 2 5 6 9 - 18 11
18. Шапекоэнсе 12 2 3 7 11 - 20 9
19. Алагоано 0:0 13 1 5 7 3 - 20 8
20. Аваи 13 0 5 8 5 - 18 5
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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