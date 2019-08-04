Бразилия: Серия A 2019
Атлетико Минейро
0:0
Первый тайм: 23'
Крузейро
16
Igor
Rabello
88
Jair
II
29
Vinicius
X
10
Касарес
Хуан
26
Деде
32
Роша
Педро
10
Тиаго
Невес
20
Маркиньос
II
9
Fred
II
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Igor RabelloЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 Jair IIПолузащитник
-
29 Vinicius XПолузащитник
-
10 Касарес ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
98 GugaЗащитник
-
19 Iago MaidanaЗащитник
-
49 ЖеуваниоПолузащитник
-
80 Отеро РомулоПолузащитник
-
23 Nathan VI
-
-
-
44 Alerrandro
-
99 Papagaio
-
-
-
-
Главный тренер: Кульпи Левир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 ДедеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Роша ПедроПолузащитник
-
10 Тиаго НевесПолузащитник
-
20 Маркиньос IIПолузащитник
-
9 Fred IIНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
14 Кака ЛукасЗащитник
- Защитник
-
18 Додо РодолфоЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Jadson III
-
-
99 Sassa II
-
12 Рафаэл Пирес
-
11 David VI
Предыдущие игры
Атлетико Минейро Последние 20 матчей: +11 =4 -5Атлетико Минейро 2:0 Ботафого Рибейрао Гойяс 0:0 Атлетико Минейро Ботафого Рибейрао 0:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:2 Форталеза
Атлетико Минейро 2:0 Крузейро Шапекоэнсе 1:2 Атлетико Минейро Крузейро 3:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:1 Сан-Паулу Сантос 3:1 Атлетико Минейро Сантос 1:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 4:0 Алагоано Атлетико Минейро 1:0 Унион Ла-Калера Гремио 1:0 Атлетико Минейро Унион Ла-Калера 1:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Фламенго Атлетико Минейро 0:0 Сантос Атлетико Минейро 0:2 Палмейрас Самора 1:2 Атлетико Минейро Сеара 1:2 Атлетико Минейро Васко да Гама 1:2 Атлетико Минейро
Крузейро Последние 20 матчей: +5 =6 -9Крузейро 0:0 Ривер Плейт Крузейро 0:2 Атлетико Паранаэнсе Ривер Плейт 0:0 Крузейро Байя 0:0 Крузейро
Атлетико Минейро 2:0 Крузейро Крузейро 0:0 Ботафого Рибейрао Крузейро 3:0 Атлетико Минейро Форталеза 2:1 Крузейро Крузейро 0:0 Коринтианс Крузейро 2:2 Флуминенсе Сан-Паулу 1:1 Крузейро Крузейро 1:2 Шапекоэнсе Флуминенсе 4:1 Крузейро Флуминенсе 1:1 Крузейро Интернасьональ 3:1 Крузейро Крузейро 1:2 Эмелек Крузейро 2:1 Гойяс Крузейро 1:0 Сеара Фламенго 3:1 Крузейро Депортиво Лара 0:2 Крузейро
Последние игры между собой
Атлетико Минейро: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Крузейро: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Крузейро 1:1 Атлетико Минейро Минейро Крузейро 0:0 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 1:0 Крузейро Серия A Крузейро 2:0 Атлетико Минейро Минейро Атлетико Минейро 3:1 Крузейро Минейро Атлетико Минейро 0:1 Крузейро Минейро Крузейро 1:3 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 3:1 Крузейро Серия A Атлетико Минейро 2:1 Крузейро Минейро 1 Крузейро 0:0 Атлетико Минейро Минейро 1 Крузейро 2:1 Атлетико Минейро Минейро 1 Крузейро 1:0 Атлетико Минейро Копа Суль-Минас-Рио Крузейро 1:1 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 2:3 Крузейро Серия A Атлетико Минейро 0:1 Крузейро Минейро 1 Крузейро 1:1 Атлетико Минейро Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сантос
|13
|10
|2
|1
|23 - 9
|32
|2.
|Палмейрас
|0:1
|13
|8
|3
|2
|20 - 7
|27
|3.
|Фламенго
|13
|7
|3
|3
|25 - 16
|24
|4.
|Коринтианс
|1:0
|12
|6
|4
|2
|13 - 7
|22
|5.
|Атлетико Минейро
|0:0
|13
|6
|4
|3
|18 - 14
|22
|6.
|Сан-Паулу
|12
|5
|6
|1
|15 - 7
|21
|7.
|Интернасьональ
|13
|6
|2
|5
|16 - 12
|20
|8.
|Атлетико Паранаэнсе
|12
|6
|1
|5
|20 - 12
|19
|9.
|Ботафого Рибейрао
|13
|6
|1
|6
|12 - 12
|19
|10.
|Байя
|13
|5
|4
|4
|14 - 12
|19
|11.
|Гойяс
|12
|5
|2
|5
|13 - 20
|17
|12.
|Сеара
|13
|5
|2
|6
|15 - 12
|17
|13.
|Гремио
|12
|4
|4
|4
|13 - 13
|16
|14.
|Форталеза
|13
|4
|2
|7
|14 - 20
|14
|15.
|Васко да Гама
|0:0
|13
|3
|5
|5
|12 - 18
|14
|16.
|Флуминенсе
|13
|3
|3
|7
|18 - 22
|12
|17.
|Крузейро
|0:0
|13
|2
|5
|6
|9 - 18
|11
|18.
|Шапекоэнсе
|12
|2
|3
|7
|11 - 20
|9
|19.
|Алагоано
|0:0
|13
|1
|5
|7
|3 - 20
|8
|20.
|Аваи
|13
|0
|5
|8
|5 - 18
|5
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