Бразилия: Серия A 2019
1:0
9' ГолКарлос Санчес II
12' Желтая карточкаKevin II
12' Желтая карточкаYago IV
2:0
15' ГолPerez Martinez Lucas VI
30' Желтая карточкаЖорже Марко
3:0
37' ГолЭнрике Густаво
37' Желтая карточкаMarlone
4:0
52' ГолСаша Эдуардо
56' Желтая карточкаKayke
5:0
68' ГолСотельдо Йеферсон
69' Желтая карточкаСотельдо Йеферсон
6:0
81' ГолСотельдо Йеферсон
88' Желтая карточкаУрибе Фернандо
6:1
90' ГолKayke
22
Everson
21
Diego
Pituca
27
Саша
Эдуардо
23
Tadeu
I
2
Kevin
II
33
Yago
IV
13
Жефферсон
20
Leo
Sena
11
Майкл
10
Marlone
77
Kayke
- Основной состав
-
22 EversonВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Diego PitucaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Саша ЭдуардоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
41 Jean MotaПолузащитник
- Нападающий
-
11 Marinho II
-
19 Kaio Jorge
-
20 Jobson III
-
33 John Victor
-
-
-
Главный тренер: Guillermo Almada
- Основной состав
-
23 Tadeu IВратарь
-
2 Kevin IIЗащитник
-
33 Yago IVЗащитник
- Защитник
-
13 ЖефферсонЗащитник
- Полузащитник
-
20 Leo SenaПолузащитник
- Полузащитник
-
11 МайклПолузащитник
-
10 MarloneПолузащитник
-
77 KaykeНападающий
- Запасные игроки
-
26 Карлос ХуанВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
32 Yago I
-
Ход матча
9'
12'
12'
15'
30'
37'
3:0
37'
52'
4:0
56'
68'
80'
81'
6:0
88'
90'
6:1
Предыдущие игры
Сантос Последние 20 матчей: +14 =4 -2Атлас 1:2 Сантос Сантос 1:1 Коррекаминос Сантос 3:0 Хуарес Сантос 3:1 Аваи
Альянса Атлетико 0:1 Сантос Сантос 3:0 Гвадалахара Ботафого Рибейрао 0:1 Сантос Санта-Роза де Андауайлас 0:1 Сантос Байя 0:1 Сантос Сантос 1:1 Депортиво Коопсол Сантос 1:0 Коринтианс Сантос 3:1 Атлетико Минейро Сантос 1:0 Спорт Виктория Сантос 1:2 Атлетико Минейро Сеара 0:1 Сантос Сантос 2:0 Атлетико Грау Сантос 0:0 Интернасьональ Палмейрас 4:0 Сантос Атлетико Минейро 0:0 Сантос Сантос 3:0 Васко да Гама
Гойяс Последние 20 матчей: +9 =3 -8Гойяс 0:0 Атлетико Минейро Аваи 0:0 Гойяс Фламенго 6:1 Гойяс Гойяс 2:1 Атлетико Паранаэнсе
Гойяс 3:1 Шапекоэнсе Алагоано 1:0 Гойяс Гойяс 1:0 Ботафого Рибейрао Гойяс 2:1 Сеара Крузейро 2:1 Гойяс Гойяс 1:2 Сан-Паулу Флуминенсе 0:1 Гойяс Гойяс 0:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 3:0 Гойяс Гойяс 3:1 Гояния Гояния 0:3 Гойяс Гойяс 1:2 Апаресиденсе Апаресиденсе 1:3 Гойяс Гойяс 2:1 Ипора Атлетико Гойяненсе 2:1 Гойяс Ново-Оризонти 1:1 Гойяс
Последние игры между собой
Сантос: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Гойяс: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сантос
|13
|10
|2
|1
|23 - 9
|32
|2.
|Палмейрас
|12
|8
|3
|1
|20 - 6
|27
|3.
|Фламенго
|12
|7
|3
|2
|25 - 13
|24
|4.
|Атлетико Минейро
|12
|6
|3
|3
|18 - 14
|21
|5.
|Сан-Паулу
|12
|5
|6
|1
|15 - 7
|21
|6.
|Интернасьональ
|13
|6
|2
|5
|16 - 12
|20
|7.
|Коринтианс
|11
|5
|4
|2
|12 - 7
|19
|8.
|Атлетико Паранаэнсе
|12
|6
|1
|5
|20 - 12
|19
|9.
|Гойяс
|12
|5
|2
|5
|13 - 20
|17
|10.
|Сеара
|13
|5
|2
|6
|15 - 12
|17
|11.
|Ботафого Рибейрао
|12
|5
|1
|6
|10 - 12
|16
|12.
|Гремио
|12
|4
|4
|4
|13 - 13
|16
|13.
|Байя
|12
|4
|4
|4
|11 - 12
|16
|14.
|Форталеза
|13
|4
|2
|7
|14 - 20
|14
|15.
|Васко да Гама
|12
|3
|4
|5
|12 - 18
|13
|16.
|Флуминенсе
|13
|3
|3
|7
|18 - 22
|12
|17.
|Крузейро
|12
|2
|4
|6
|9 - 18
|10
|18.
|Шапекоэнсе
|12
|2
|3
|7
|11 - 20
|9
|19.
|Алагоано
|12
|1
|4
|7
|3 - 20
|7
|20.
|Аваи
|12
|0
|5
|7
|5 - 16
|5
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