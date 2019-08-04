Бразилия: Серия A 2019

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Сантос
6:1
Конец матча
Гойяс
0'
1:0
9' Гол
Карлос Санчес II
12' Желтая карточка
Kevin II
12' Желтая карточка
Yago IV
2:0
15' Гол
Perez Martinez Lucas VI
30' Желтая карточка
Жорже Марко
3:0
37' Гол
Энрике Густаво
37' Желтая карточка
Marlone
4:0
52' Гол
Саша Эдуардо
56' Желтая карточка
Kayke
5:0
68' Гол
Сотельдо Йеферсон
69' Желтая карточка
Сотельдо Йеферсон
6:0
81' Гол
Сотельдо Йеферсон
88' Желтая карточка
Урибе Фернандо
6:1
90' Гол
Kayke
90'+4
22
Everson
4
Виктор
Феррас
28
Perez
Martinez
Lucas
VI
6
Энрике
Густаво
3
Жорже
Марко
7
Карлос
Санчес
II
21
Diego
Pituca
36
Felipe
Jonatan
17
Гонсалес
Дерлис
27
Саша
Эдуардо
10
Сотельдо
Йеферсон
23
Tadeu
I
2
Kevin
II
33
Yago
IV
4
Rafael
Vaz
13
Жефферсон
5
Geovane
II
20
Leo
Sena
30
Leandro
Barcia
11
Майкл
10
Marlone
77
Kayke
Сантос
4-3-3
Гойяс
4-2-3-1

Ход матча

9'
Карлос Санчес II
(Сотельдо Йеферсон)
1:0
12'
 
Kevin II
12'
 
Yago IV
15'
Perez Martinez Lucas VI
(Карлос Санчес II)
2:0
30'
Жорже Марко
 
37'
Энрике Густаво
3:0
37'
 
Marlone
52'
Саша Эдуардо
(Карлос Санчес II)
4:0
56'
 
Kayke
60'
 
Giovanni Augusto
Marlone
61'
Эвандро Гоэбел
Felipe Jonatan
 
68'
Сотельдо Йеферсон
5:0
69'
Сотельдо Йеферсон
 
71'
Marinho II
Гонсалес Дерлис
 
72'
 
Yago I
Kevin II
77'
Урибе Фернандо
Саша Эдуардо
 
80'
 
Марсиньо Силва
Майкл
81'
Сотельдо Йеферсон
(Marinho II)
6:0
88'
Урибе Фернандо
 
90'
6:1
Kayke
(Leandro Barcia)

Предыдущие игры

Сантос Последние 20 матчей: +14 =4 -2
Атлас 1:2 Сантос Сантос 1:1 Коррекаминос Сантос 3:0 Хуарес Сантос 3:1 Аваи
Альянса Атлетико 0:1 Сантос Сантос 3:0 Гвадалахара Ботафого Рибейрао 0:1 Сантос Санта-Роза де Андауайлас 0:1 Сантос Байя 0:1 Сантос Сантос 1:1 Депортиво Коопсол Сантос 1:0 Коринтианс Сантос 3:1 Атлетико Минейро Сантос 1:0 Спорт Виктория Сантос 1:2 Атлетико Минейро Сеара 0:1 Сантос Сантос 2:0 Атлетико Грау Сантос 0:0 Интернасьональ Палмейрас 4:0 Сантос Атлетико Минейро 0:0 Сантос Сантос 3:0 Васко да Гама
Гойяс Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Гойяс 0:0 Атлетико Минейро Аваи 0:0 Гойяс Фламенго 6:1 Гойяс Гойяс 2:1 Атлетико Паранаэнсе
Гойяс 3:1 Шапекоэнсе Алагоано 1:0 Гойяс Гойяс 1:0 Ботафого Рибейрао Гойяс 2:1 Сеара Крузейро 2:1 Гойяс Гойяс 1:2 Сан-Паулу Флуминенсе 0:1 Гойяс Гойяс 0:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 3:0 Гойяс Гойяс 3:1 Гояния Гояния 0:3 Гойяс Гойяс 1:2 Апаресиденсе Апаресиденсе 1:3 Гойяс Гойяс 2:1 Ипора Атлетико Гойяненсе 2:1 Гойяс Ново-Оризонти 1:1 Гойяс

Последние игры между собой

Сантос: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Гойяс: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Сантос 3:1 Гойяс Серия A Гойяс 4:1 Сантос Серия A
Команда И В Н П Г О
1. Сантос 13 10 2 1 23 - 9 32
2. Палмейрас 12 8 3 1 20 - 6 27
3. Фламенго 12 7 3 2 25 - 13 24
4. Атлетико Минейро 12 6 3 3 18 - 14 21
5. Сан-Паулу 12 5 6 1 15 - 7 21
6. Интернасьональ 13 6 2 5 16 - 12 20
7. Коринтианс 11 5 4 2 12 - 7 19
8. Атлетико Паранаэнсе 12 6 1 5 20 - 12 19
9. Гойяс 12 5 2 5 13 - 20 17
10. Сеара 13 5 2 6 15 - 12 17
11. Ботафого Рибейрао 12 5 1 6 10 - 12 16
12. Гремио 12 4 4 4 13 - 13 16
13. Байя 12 4 4 4 11 - 12 16
14. Форталеза 13 4 2 7 14 - 20 14
15. Васко да Гама 12 3 4 5 12 - 18 13
16. Флуминенсе 13 3 3 7 18 - 22 12
17. Крузейро 12 2 4 6 9 - 18 10
18. Шапекоэнсе 12 2 3 7 11 - 20 9
19. Алагоано 12 1 4 7 3 - 20 7
20. Аваи 12 0 5 7 5 - 16 5
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    37'
    Marlone получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Энрике Густаво бьет в цель!
  • Желтая карточка
    30'
    Жорже Марко получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Lucas Verissimo бьет в цель!
  • Желтая карточка
    12'
    Yago получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    12'
    Kevin получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Карлос Санчес II бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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