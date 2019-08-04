Бразилия: Серия A 2019
Аваи
0:1
Первый тайм: 24'
Ботафого Рибейрао
0:1
18' ГолAlex Santana II
89
Владимир
32
Leo
III
96
Gustavo
V
19
Паулу
Жоау
18
Bruno
Savio
97
Lourenco
- Основной состав
-
89 ВладимирВратарь
-
32 Leo IIIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
96 Gustavo VПолузащитник
-
19 Паулу ЖоауПолузащитник
-
18 Bruno SavioПолузащитник
-
97 LourencoНападающий
- Запасные игроки
-
22 Иури ФрейтасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 BrennerНападающий
-
21 Luan Pereira
-
-
-
-
-
20 Gege II
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
6 Gilson IЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Cicero IIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Алан СантосПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
5 ДжинПолузащитник
-
-
21 Lucas Campos
-
Ход матча
18'
0:1
Предыдущие игры
Аваи Последние 20 матчей: +7 =5 -8Сантос 3:1 Аваи Аваи 0:0 Гойяс Форталеза 2:0 Аваи Палмейрас 2:0 Аваи
Аваи 0:0 Сан-Паулу Интернасьональ 2:0 Аваи Аваи 1:2 Сеара Васко да Гама 1:1 Аваи Аваи 0:0 Алагоано Байя 1:0 Аваи Аваи 1:1 Гремио Атлетико Минейро 2:1 Аваи Аваи 1:1 Шапекоэнсе Аваи 1:1 Крисьюма Аваи 0:1 Васко да Гама Шапекоэнсе 1:2 Аваи Бруске 0:4 Аваи Аваи 2:0 Атлетико Тубарао Крисьюма 0:2 Аваи Аваи 3:1 Марсильо Диас
Ботафого Рибейрао Последние 20 матчей: +8 =3 -9Атлетико Минейро 2:0 Ботафого Рибейрао Фламенго 3:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:1 Атлетико Минейро Ботафого Рибейрао 0:1 Сантос
Крузейро 0:0 Ботафого Рибейрао Коринтианс 1:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:1 Гремио Алагоано 1:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:0 Васко да Гама Ботафого Рибейрао 4:0 Сол де Америка Ботафого Рибейрао 0:1 Палмейрас Сол де Америка 0:1 Ботафого Рибейрао Гойяс 1:0 Ботафого Рибейрао Флуминенсе 0:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:0 Форталеза Ботафого Рибейрао 3:2 Байя Сан-Паулу 2:0 Ботафого Рибейрао Жувентуд 2:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:1 Жувентуд Americano Rj 2:2 Ботафого Рибейрао
Последние игры между собой
Аваи: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 4
Ботафого Рибейрао: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сантос
|13
|10
|2
|1
|23 - 9
|32
|2.
|Палмейрас
|12
|8
|3
|1
|20 - 6
|27
|3.
|Фламенго
|0:0
|13
|7
|4
|2
|25 - 13
|25
|4.
|Атлетико Минейро
|12
|6
|3
|3
|18 - 14
|21
|5.
|Сан-Паулу
|12
|5
|6
|1
|15 - 7
|21
|6.
|Интернасьональ
|13
|6
|2
|5
|16 - 12
|20
|7.
|Коринтианс
|11
|5
|4
|2
|12 - 7
|19
|8.
|Атлетико Паранаэнсе
|12
|6
|1
|5
|20 - 12
|19
|9.
|Гойяс
|12
|5
|2
|5
|13 - 20
|17
|10.
|Сеара
|13
|5
|2
|6
|15 - 12
|17
|11.
|Ботафого Рибейрао
|0:0
|13
|5
|2
|6
|10 - 12
|17
|12.
|Байя
|0:0
|13
|4
|5
|4
|11 - 12
|17
|13.
|Гремио
|12
|4
|4
|4
|13 - 13
|16
|14.
|Форталеза
|13
|4
|2
|7
|14 - 20
|14
|15.
|Васко да Гама
|12
|3
|4
|5
|12 - 18
|13
|16.
|Флуминенсе
|13
|3
|3
|7
|18 - 22
|12
|17.
|Крузейро
|12
|2
|4
|6
|9 - 18
|10
|18.
|Шапекоэнсе
|12
|2
|3
|7
|11 - 20
|9
|19.
|Алагоано
|12
|1
|4
|7
|3 - 20
|7
|20.
|Аваи
|0:0
|13
|0
|6
|7
|5 - 16
|6
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