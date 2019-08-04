Бразилия: Серия A 2019

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Аваи
0:1
Первый тайм: 24'
Ботафого Рибейрао
0'
0:1
18' Гол
Alex Santana II
24'
89
Владимир
32
Leo
III
3
Betao
Amansio
Ebert
II
33
Marquinhos
IX
23
Miguel
Castro
Rocha
Igor
II
27
Франко
Ричард
7
Pedro
Castro
96
Gustavo
V
19
Паулу
Жоау
18
Bruno
Savio
97
Lourenco
1
Роберто
Фернандес
4
Silva
Marsinio
III
3
Marcelo
Conceicao
2
Gabriel
Paulista
XVI
6
Gilson
I
11
Luiz
Fernando
IV
18
Alex
Santana
II
20
Cicero
II
8
Joao
Paulo
I
17
Rodrigo
Pimpao
7
Соуза
Диего
Аваи
4-2-3-1
Ботафого Рибейрао
4-5-1

Ход матча

18'
0:1
Alex Santana II
(Joao Paulo I)

Предыдущие игры

Аваи Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Сантос 3:1 Аваи Аваи 0:0 Гойяс Форталеза 2:0 Аваи Палмейрас 2:0 Аваи
Аваи 0:0 Сан-Паулу Интернасьональ 2:0 Аваи Аваи 1:2 Сеара Васко да Гама 1:1 Аваи Аваи 0:0 Алагоано Байя 1:0 Аваи Аваи 1:1 Гремио Атлетико Минейро 2:1 Аваи Аваи 1:1 Шапекоэнсе Аваи 1:1 Крисьюма Аваи 0:1 Васко да Гама Шапекоэнсе 1:2 Аваи Бруске 0:4 Аваи Аваи 2:0 Атлетико Тубарао Крисьюма 0:2 Аваи Аваи 3:1 Марсильо Диас
Ботафого Рибейрао Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Атлетико Минейро 2:0 Ботафого Рибейрао Фламенго 3:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:1 Атлетико Минейро Ботафого Рибейрао 0:1 Сантос
Крузейро 0:0 Ботафого Рибейрао Коринтианс 1:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:1 Гремио Алагоано 1:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:0 Васко да Гама Ботафого Рибейрао 4:0 Сол де Америка Ботафого Рибейрао 0:1 Палмейрас Сол де Америка 0:1 Ботафого Рибейрао Гойяс 1:0 Ботафого Рибейрао Флуминенсе 0:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:0 Форталеза Ботафого Рибейрао 3:2 Байя Сан-Паулу 2:0 Ботафого Рибейрао Жувентуд 2:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:1 Жувентуд Americano Rj 2:2 Ботафого Рибейрао

Последние игры между собой

Аваи: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 4
Ботафого Рибейрао: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 1
Ботафого Рибейрао 4:2 Ботафого Рибейрао Кубок Ботафого Рибейрао 2:2 Ботафого Рибейрао Кубок Бразилии Аваи 3:2 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 2:1 Аваи Серия A
Аваи 1:1 Ботафого Рибейрао Кубок Бразилии Ботафого Рибейрао 2:2 Аваи Кубок Бразилии Аваи 0:0 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 1:0 Аваи Серия A Ботафого Рибейрао 2:2 Аваи Серия A Аваи 1:2 Ботафого Рибейрао Серия A
Команда И В Н П Г О
1. Сантос 13 10 2 1 23 - 9 32
2. Палмейрас 12 8 3 1 20 - 6 27
3. Фламенго 0:0 13 7 4 2 25 - 13 25
4. Атлетико Минейро 12 6 3 3 18 - 14 21
5. Сан-Паулу 12 5 6 1 15 - 7 21
6. Интернасьональ 13 6 2 5 16 - 12 20
7. Коринтианс 11 5 4 2 12 - 7 19
8. Атлетико Паранаэнсе 12 6 1 5 20 - 12 19
9. Гойяс 12 5 2 5 13 - 20 17
10. Сеара 13 5 2 6 15 - 12 17
11. Ботафого Рибейрао 0:0 13 5 2 6 10 - 12 17
12. Байя 0:0 13 4 5 4 11 - 12 17
13. Гремио 12 4 4 4 13 - 13 16
14. Форталеза 13 4 2 7 14 - 20 14
15. Васко да Гама 12 3 4 5 12 - 18 13
16. Флуминенсе 13 3 3 7 18 - 22 12
17. Крузейро 12 2 4 6 9 - 18 10
18. Шапекоэнсе 12 2 3 7 11 - 20 9
19. Алагоано 12 1 4 7 3 - 20 7
20. Аваи 0:0 13 0 6 7 5 - 16 6
  • Первый тайм
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Alex Santana бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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