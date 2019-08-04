США: МЛС 2019
Миннесота Юнайтед
0:0
Первый тайм: 39'
Стадион: Allianz Field
Портленд Тимберс
77
Chase
Gasper
13
Ethan
Finlay
12
Steve
Clark
21
Diego
Chara
44
Лориа
Марвин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Chase GasperЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Ethan FinlayПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Лод РобинПолузащитник
-
23 Mason Toye
-
-
99 Abu Danladi
-
Главный тренер: Adrian Heath
- Основной состав
-
12 Steve ClarkВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Diego CharaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Лориа МарвинПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Поло ЭндиПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Giovanni Savarese
Предыдущие игры
Миннесота Юнайтед Последние 20 матчей: +10 =4 -6Миннесота Юнайтед 0:0 Ванкувер Уайткэпс Реал Солт-Лейк 1:1 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 0:3 Астон Вилла Миннесота Юнайтед 1:0 Даллас
Миннесота Юнайтед 6:1 Нью-Мексико Юнайтед Монреаль Импакт 2:3 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Миннесота Юнайтед 7:1 Цинциннати Хьюстон Динамо 2:3 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 4:1 Спортинг Канзас-Сити Колорадо Рэпидс 1:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 2:3 Филадельфия Юнион Атланта Юнайтед 3:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:0 Хьюстон Динамо Миннесота Юнайтед 0:1 Герта Миннесота Юнайтед 1:0 Коламбус Кру Чикаго Файр 2:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:1 Сиэтл Саундерс Миннесота Юнайтед 1:0 Ди Си Юнайтед Миннесота Юнайтед 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси
Портленд Тимберс Последние 20 матчей: +12 =3 -5Портленд Тимберс 4:0 Лос-Анджелес Гэлакси Сиэтл Саундерс 1:2 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 1:1 Орландо Сити Портленд Тимберс 2:2 Колорадо Рэпидс
Лос-Анджелес 0:1 Портленд Тимберс Нью-Йорк Сити 0:1 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 1:0 Даллас Монреаль Импакт 2:1 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 4:0 Хьюстон Динамо Портленд Тимберс 4:0 Лос-Анджелес Гэлакси Сиэтл Саундерс 1:2 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 2:3 Лос-Анджелес Филадельфия Юнион 1:3 Портленд Тимберс Хьюстон Динамо 1:1 Портленд Тимберс Ванкувер Уайткэпс 1:0 Портленд Тимберс Реал Солт-Лейк 1:2 Портленд Тимберс Торонто 1:2 Портленд Тимберс Коламбус Кру 1:3 Портленд Тимберс Даллас 2:1 Портленд Тимберс Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Портленд Тимберс
Последние игры между собой
Миннесота Юнайтед: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
Портленд Тимберс: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атланта Юнайтед
|24
|12
|3
|9
|41 - 29
|39
|2.
|Филадельфия Юнион
|24
|11
|6
|7
|41 - 36
|39
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|24
|11
|4
|9
|41 - 34
|37
|4.
|Ди Си Юнайтед
|24
|9
|9
|6
|31 - 26
|36
|5.
|Нью-Йорк Сити
|21
|9
|8
|4
|37 - 27
|35
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|24
|9
|6
|9
|34 - 41
|33
|7.
|Монреаль Импакт
|25
|10
|3
|12
|34 - 44
|33
|8.
|Торонто
|24
|9
|5
|10
|38 - 40
|32
|9.
|Орландо Сити
|24
|8
|5
|11
|32 - 33
|29
|10.
|Чикаго Файр
|25
|6
|9
|10
|35 - 35
|27
|11.
|Коламбус Кру
|25
|7
|4
|14
|25 - 37
|25
|12.
|Цинциннати
|24
|5
|2
|17
|23 - 55
|17
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|23
|16
|4
|3
|61 - 23
|52
|2.
|Сиэтл Саундерс
|22
|11
|5
|6
|33 - 28
|38
|3.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|23
|11
|5
|7
|40 - 34
|38
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|23
|12
|1
|10
|30 - 34
|37
|5.
|Миннесота Юнайтед
|0:0
|23
|10
|6
|7
|38 - 30
|36
|6.
|Реал Солт-Лейк
|23
|10
|4
|9
|33 - 31
|34
|7.
|Даллас
|24
|9
|6
|9
|31 - 28
|33
|8.
|Портленд Тимберс
|0:0
|22
|9
|5
|8
|35 - 32
|32
|9.
|Хьюстон Динамо
|23
|9
|3
|11
|32 - 36
|30
|10.
|Спортинг Канзас-Сити
|22
|6
|7
|9
|33 - 39
|25
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|25
|5
|9
|11
|25 - 42
|24
|12.
|Колорадо Рэпидс
|23
|6
|5
|12
|39 - 48
|23
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