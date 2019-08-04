США: МЛС 2019

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Миннесота Юнайтед
0:0
Первый тайм: 39'

Стадион:
Портленд Тимберс
0' 39'
1
Манноне
Вито
19
Метанир
Ромен
3
Ikenna
Ike
Opara
15
Боксолл
Михаэл
77
Chase
Gasper
8
Грегуш
Ян
6
Алонсо
Освальдо
13
Ethan
Finlay
7
Молино
Кевин
10
Miguel
Ibarra
I
9
Angelo
Rodriguez
12
Steve
Clark
2
Морейра
Хорхе
33
Мабьяла
Ларрис
18
Julio
Cascante
4
Вильяфана
Хорхе
21
Diego
Chara
22
Паредес
Кристиан
10
Бланко
Себастьян
8
Валери
Диего
44
Лориа
Марвин
7
Фернандес
Брайан
Миннесота Юнайтед
4-2-3-1
Портленд Тимберс
4-2-3-1

Предыдущие игры

Миннесота Юнайтед Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Миннесота Юнайтед 0:0 Ванкувер Уайткэпс Реал Солт-Лейк 1:1 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 0:3 Астон Вилла Миннесота Юнайтед 1:0 Даллас
Миннесота Юнайтед 6:1 Нью-Мексико Юнайтед Монреаль Импакт 2:3 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Миннесота Юнайтед 7:1 Цинциннати Хьюстон Динамо 2:3 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 4:1 Спортинг Канзас-Сити Колорадо Рэпидс 1:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 2:3 Филадельфия Юнион Атланта Юнайтед 3:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:0 Хьюстон Динамо Миннесота Юнайтед 0:1 Герта Миннесота Юнайтед 1:0 Коламбус Кру Чикаго Файр 2:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:1 Сиэтл Саундерс Миннесота Юнайтед 1:0 Ди Си Юнайтед Миннесота Юнайтед 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси
Портленд Тимберс Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Портленд Тимберс 4:0 Лос-Анджелес Гэлакси Сиэтл Саундерс 1:2 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 1:1 Орландо Сити Портленд Тимберс 2:2 Колорадо Рэпидс
Лос-Анджелес 0:1 Портленд Тимберс Нью-Йорк Сити 0:1 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 1:0 Даллас Монреаль Импакт 2:1 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 4:0 Хьюстон Динамо Портленд Тимберс 4:0 Лос-Анджелес Гэлакси Сиэтл Саундерс 1:2 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 2:3 Лос-Анджелес Филадельфия Юнион 1:3 Портленд Тимберс Хьюстон Динамо 1:1 Портленд Тимберс Ванкувер Уайткэпс 1:0 Портленд Тимберс Реал Солт-Лейк 1:2 Портленд Тимберс Торонто 1:2 Портленд Тимберс Коламбус Кру 1:3 Портленд Тимберс Даллас 2:1 Портленд Тимберс Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Портленд Тимберс

Последние игры между собой

Миннесота Юнайтед: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
Портленд Тимберс: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
Миннесота Юнайтед 3:2 Портленд Тимберс МЛС Портленд Тимберс 3:2 Миннесота Юнайтед МЛС Миннесота Юнайтед 3:2 Портленд Тимберс МЛС Портленд Тимберс 5:1 Миннесота Юнайтед МЛС

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Атланта Юнайтед 24 12 3 9 41 - 29 39
2. Филадельфия Юнион 24 11 6 7 41 - 36 39
3. Нью-Йорк Ред Буллз 24 11 4 9 41 - 34 37
4. Ди Си Юнайтед 24 9 9 6 31 - 26 36
5. Нью-Йорк Сити 21 9 8 4 37 - 27 35
6. Нью-Инглэнд Революшн 24 9 6 9 34 - 41 33
7. Монреаль Импакт 25 10 3 12 34 - 44 33
8. Торонто 24 9 5 10 38 - 40 32
9. Орландо Сити 24 8 5 11 32 - 33 29
10. Чикаго Файр 25 6 9 10 35 - 35 27
11. Коламбус Кру 25 7 4 14 25 - 37 25
12. Цинциннати 24 5 2 17 23 - 55 17

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 23 16 4 3 61 - 23 52
2. Сиэтл Саундерс 22 11 5 6 33 - 28 38
3. Сан-Хосе Эрткуэйкс 23 11 5 7 40 - 34 38
4. Лос-Анджелес Гэлакси 23 12 1 10 30 - 34 37
5. Миннесота Юнайтед 0:0 23 10 6 7 38 - 30 36
6. Реал Солт-Лейк 23 10 4 9 33 - 31 34
7. Даллас 24 9 6 9 31 - 28 33
8. Портленд Тимберс 0:0 22 9 5 8 35 - 32 32
9. Хьюстон Динамо 23 9 3 11 32 - 36 30
10. Спортинг Канзас-Сити 22 6 7 9 33 - 39 25
11. Ванкувер Уайткэпс 25 5 9 11 25 - 42 24
12. Колорадо Рэпидс 23 6 5 12 39 - 48 23
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Field. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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