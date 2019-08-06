Бразилия: Серия A 2019

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Гремио
3:3
Второй тайм: 90+'
Шапекоэнсе
0'
1:0
9' Гол
Джеромел Педро
1:1
12' Гол
Everaldo I
25' Желтая карточка
Everaldo I
2:1
27' Гол
Эвертон Соарес
28' Желтая карточка
Alisson II
2:2
34' Гол
Кампаньяро Густаво
45' Желтая карточка
Arthur VIII
2:3
60' Гол
Arthur VIII
62' Желтая карточка
Каннеманн Вальтер
3:3
81' Гол
Тарделли Диего
82' Желтая карточка
Майкон Тьяго
89' Желтая карточка
Джеромел Педро
90'+5
1
Paulo
Victor
III
6
Лео
Гомеш
3
Джеромел
Педро
4
Каннеманн
Вальтер
12
Кортез
Бруно
14
Матеус
Энрике
8
Майкон
Тьяго
23
Alisson
II
21
Jean
Pyerre
11
Эвертон
Соарес
90
Андре
Филипе
98
Tiepo
2
Eduardo
VI
3
Gum
44
Mauricio
Ramos
6
Bruno
Pacheco
III
10
Кампаньяро
Густаво
20
Augusto
I
88
Camilo
III
27
Arthur
VIII
77
Everaldo
I
Гремио
4-2-3-1
Шапекоэнсе
4-2-3-1

Ход матча

9'
Джеромел Педро
(Alisson II)
1:0
12'
1:1
Everaldo I
25'
 
Everaldo I
27'
Эвертон Соарес
(Майкон Тьяго)
2:1
28'
Alisson II
 
34'
2:2
Кампаньяро Густаво
(Camilo III)
45'
 
Arthur VIII
60'
2:3
Arthur VIII
(Augusto I)
62'
Каннеманн Вальтер
 
64'
Пепе Кеплер
Alisson II
 
65'
 
Амарал Виллиам
Augusto I
70'
 
Renato Kayzer
Arthur VIII
74'
Луан
Кортез Бруно
 
74'
Тарделли Диего
Jean Pyerre
 
79'
 
Tharlis
Кампаньяро Густаво
81'
Тарделли Диего
(Луан)
3:3
82'
Майкон Тьяго
 
89'
Джеромел Педро
 

Предыдущие игры

Гремио Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Либертад 0:3 Гремио Алагоано 0:0 Гремио Гремио 2:0 Либертад Интернасьональ 1:1 Гремио
Байя 0:1 Гремио Гремио 2:1 Васко да Гама Гремио 1:1 Байя Ботафого Рибейрао 0:1 Гремио Гремио 1:0 Форталеза Байя 1:0 Гремио Гремио 3:0 Жувентуд Гремио 1:0 Атлетико Минейро Жувентуд 0:0 Гремио Сеара 2:1 Гремио Коринтианс 0:0 Гремио Гремио 2:0 Универсидад Католика Сантьяго Гремио 4:5 Флуминенсе Аваи 1:1 Гремио Гремио 1:2 Сантос Либертад 0:2 Гремио
Шапекоэнсе Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Шапекоэнсе 0:0 Байя Сан-Паулу 4:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:2 Атлетико Минейро Шапекоэнсе 1:1 Флуминенсе
Гойяс 3:1 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:2 Палмейрас Крузейро 1:2 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:3 Форталеза Фламенго 2:1 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе Коринтианс 1:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 2:0 Интернасьональ Коринтианс 2:0 Шапекоэнсе Аваи 1:1 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:0 Коринтианс Шапекоэнсе 1:0 Фигейренсе Крисьюма 0:2 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:2 Аваи Фигейренсе 3:3 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 2:0 Бруске

Последние игры между собой

Гремио: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 3
Шапекоэнсе: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 3
Гремио 2:0 Шапекоэнсе Серия A Шапекоэнсе 1:1 Гремио Серия A Гремио 0:1 Шапекоэнсе Серия A Шапекоэнсе 3:6 Гремио Серия A
Гремио 1:0 Шапекоэнсе Серия A Шапекоэнсе 3:3 Гремио Серия A Гремио 2:3 Шапекоэнсе Серия A Шапекоэнсе 1:0 Гремио Серия A
Команда И В Н П Г О
1. Сантос 13 10 2 1 23 - 9 32
2. Палмейрас 13 8 4 1 21 - 7 28
3. Фламенго 13 7 3 3 25 - 16 24
4. Атлетико Минейро 13 7 3 3 20 - 14 24
5. Сан-Паулу 12 5 6 1 15 - 7 21
6. Коринтианс 12 5 5 2 13 - 8 20
7. Интернасьональ 13 6 2 5 16 - 12 20
8. Атлетико Паранаэнсе 12 6 1 5 20 - 12 19
9. Ботафого Рибейрао 13 6 1 6 12 - 12 19
10. Байя 13 5 4 4 14 - 12 19
11. Гойяс 12 5 2 5 13 - 20 17
12. Сеара 13 5 2 6 15 - 12 17
13. Гремио 3:3 13 4 5 4 16 - 16 17
14. Форталеза 13 4 2 7 14 - 20 14
15. Васко да Гама 13 3 5 5 12 - 18 14
16. Флуминенсе 13 3 3 7 18 - 22 12
17. Шапекоэнсе 3:3 13 2 4 7 14 - 23 10
18. Крузейро 13 2 4 7 9 - 20 10
19. Алагоано 13 1 5 7 3 - 20 8
20. Аваи 13 0 5 8 5 - 18 5
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    45'
    Arthur получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Кампаньяро Густаво бьет в цель!
  • Желтая карточка
    28'
    Alisson получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Эвертон Соарес бьет в цель!
  • Желтая карточка
    25'
    Everaldo получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Everaldo бьет в цель!
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Джеромел Педро бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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