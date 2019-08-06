Бразилия: Серия A 2019
Гремио
3:3
Второй тайм: 90+'
Шапекоэнсе
1:0
9' ГолДжеромел Педро
1:1
12' ГолEveraldo I
25' Желтая карточкаEveraldo I
2:1
27' ГолЭвертон Соарес
28' Желтая карточкаAlisson II
2:2
34' ГолКампаньяро Густаво
45' Желтая карточкаArthur VIII
2:3
60' ГолArthur VIII
62' Желтая карточкаКаннеманн Вальтер
3:3
81' ГолТарделли Диего
82' Желтая карточкаМайкон Тьяго
89' Желтая карточкаДжеромел Педро
12
Кортез
Бруно
23
Alisson
II
21
Jean
Pyerre
90
Андре
Филипе
98
Tiepo
3
Gum
20
Augusto
I
88
Camilo
III
27
Arthur
VIII
77
Everaldo
I
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Кортез БруноЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Alisson IIПолузащитник
-
21 Jean PyerreПолузащитник
- Полузащитник
-
90 Андре ФилипеНападающий
- Запасные игроки
-
33 Браз ДавидЗащитник
- Защитник
-
16 ThacianoПолузащитник
- Полузащитник
-
7 ЛуанПолузащитник
-
25 Пепе КеплерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
- Основной состав
-
98 TiepoВратарь
- Защитник
-
3 GumЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Augusto IПолузащитник
-
88 Camilo IIIПолузащитник
-
27 Arthur VIIIПолузащитник
-
77 Everaldo IНападающий
-
95 Курзел ЭлиасВратарь
- Запасные игроки
-
22 CaiqueЗащитник
-
28 Русшел АланПолузащитник
-
83 RegisПолузащитник
- Полузащитник
-
18 AylonПолузащитник
- Полузащитник
-
35 Hiago III
-
-
85 Tharlis
-
Ход матча
9'
1:0
12'
1:1
25'
27'
2:1
28'
34'
2:2
45'
60'
2:3
74'
81'
3:3
82'
89'
Предыдущие игры
Гремио Последние 20 матчей: +10 =6 -4Либертад 0:3 Гремио Алагоано 0:0 Гремио Гремио 2:0 Либертад Интернасьональ 1:1 Гремио
Байя 0:1 Гремио Гремио 2:1 Васко да Гама Гремио 1:1 Байя Ботафого Рибейрао 0:1 Гремио Гремио 1:0 Форталеза Байя 1:0 Гремио Гремио 3:0 Жувентуд Гремио 1:0 Атлетико Минейро Жувентуд 0:0 Гремио Сеара 2:1 Гремио Коринтианс 0:0 Гремио Гремио 2:0 Универсидад Католика Сантьяго Гремио 4:5 Флуминенсе Аваи 1:1 Гремио Гремио 1:2 Сантос Либертад 0:2 Гремио
Шапекоэнсе Последние 20 матчей: +6 =4 -10Шапекоэнсе 0:0 Байя Сан-Паулу 4:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:2 Атлетико Минейро Шапекоэнсе 1:1 Флуминенсе
Гойяс 3:1 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:2 Палмейрас Крузейро 1:2 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:3 Форталеза Фламенго 2:1 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе Коринтианс 1:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 2:0 Интернасьональ Коринтианс 2:0 Шапекоэнсе Аваи 1:1 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:0 Коринтианс Шапекоэнсе 1:0 Фигейренсе Крисьюма 0:2 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:2 Аваи Фигейренсе 3:3 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 2:0 Бруске
Последние игры между собой
Гремио: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 3
Шапекоэнсе: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сантос
|13
|10
|2
|1
|23 - 9
|32
|2.
|Палмейрас
|13
|8
|4
|1
|21 - 7
|28
|3.
|Фламенго
|13
|7
|3
|3
|25 - 16
|24
|4.
|Атлетико Минейро
|13
|7
|3
|3
|20 - 14
|24
|5.
|Сан-Паулу
|12
|5
|6
|1
|15 - 7
|21
|6.
|Коринтианс
|12
|5
|5
|2
|13 - 8
|20
|7.
|Интернасьональ
|13
|6
|2
|5
|16 - 12
|20
|8.
|Атлетико Паранаэнсе
|12
|6
|1
|5
|20 - 12
|19
|9.
|Ботафого Рибейрао
|13
|6
|1
|6
|12 - 12
|19
|10.
|Байя
|13
|5
|4
|4
|14 - 12
|19
|11.
|Гойяс
|12
|5
|2
|5
|13 - 20
|17
|12.
|Сеара
|13
|5
|2
|6
|15 - 12
|17
|13.
|Гремио
|3:3
|13
|4
|5
|4
|16 - 16
|17
|14.
|Форталеза
|13
|4
|2
|7
|14 - 20
|14
|15.
|Васко да Гама
|13
|3
|5
|5
|12 - 18
|14
|16.
|Флуминенсе
|13
|3
|3
|7
|18 - 22
|12
|17.
|Шапекоэнсе
|3:3
|13
|2
|4
|7
|14 - 23
|10
|18.
|Крузейро
|13
|2
|4
|7
|9 - 20
|10
|19.
|Алагоано
|13
|1
|5
|7
|3 - 20
|8
|20.
|Аваи
|13
|0
|5
|8
|5 - 18
|5
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