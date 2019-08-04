Бразилия: Серия A 2019

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Коринтианс
1:0
Первый тайм: 22'
Палмейрас
0'
12' Желтая карточка
Гомес Густаво
1:0
13' Гол
Manoel Ribeiro II
22'
12
Кассио
Рамос
23
Фагнер
Лемос
4
Manoel
Ribeiro
II
26
Жил
Карлос
35
Авелар
Данило
5
Gabriel
Paulista
VIII
38
Педринью
Роша
30
Junior
Urso
7
Сорноса
Хуниор
25
Clayson
9
Вагнер
Лав
21
Вевертон
Перейра
2
Роша
Маркос
13
Luan
IV
15
Гомес
Густаво
6
Diogo
VII
30
Мело
Фелипе
19
Энрике
Бруно
29
Виллиан
Сикейра
23
Raphael
Veiga
7
Dudu
X
16
Дейверсон
Силва
Коринтианс
4-1-4-1
Палмейрас
4-2-3-1

Ход матча

12'
 
Гомес Густаво
13'
Manoel Ribeiro II
(Сорноса Хуниор)
1:0

Предыдущие игры

Коринтианс Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Монтевидео Уондерерс 1:2 Коринтианс Форталеза 1:3 Коринтианс Коринтианс 2:0 Монтевидео Уондерерс Коринтианс 1:1 Фламенго
Коринтианс 1:0 Алагоано Коринтианс 1:2 Ботафого Рибейрао Сантос 1:0 Коринтианс Крузейро 0:0 Коринтианс Фламенго 1:0 Коринтианс Депортиво Лара 0:2 Коринтианс Коринтианс 1:0 Сан-Паулу Коринтианс 2:0 Депортиво Лара Атлетико Паранаэнсе 0:2 Коринтианс Коринтианс 0:1 Фламенго Коринтианс 0:0 Гремио Васко да Гама 1:1 Коринтианс Коринтианс 1:0 Шапекоэнсе Байя 3:2 Коринтианс Коринтианс 2:0 Шапекоэнсе Коринтианс 2:1 Сан-Паулу
Палмейрас Последние 20 матчей: +14 =4 -2
Палмейрас 4:0 Годой Крус Палмейрас 1:1 Васко да Гама Годой Крус 2:2 Палмейрас Сеара 2:0 Палмейрас
Интернасьональ 1:0 Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Палмейрас 1:0 Интернасьональ Палмейрас 2:0 Аваи Палмейрас 1:0 Атлетико Паранаэнсе Шапекоэнсе 1:2 Палмейрас Палмейрас 2:0 Сампайо Корреа Ботафого Рибейрао 0:1 Палмейрас Сампайо Корреа 0:1 Палмейрас Палмейрас 4:0 Сантос Атлетико Минейро 0:2 Палмейрас Палмейрас 1:0 Сан-Лоренсо Палмейрас 1:0 Интернасьональ Алагоано 1:1 Палмейрас Палмейрас 4:0 Форталеза Мелгар 0:4 Палмейрас

Последние игры между собой

Коринтианс: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Палмейрас: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Палмейрас 0:1 Коринтианс Паулиста А1 Палмейрас 1:0 Коринтианс Серия A Коринтианс 1:0 Палмейрас Серия A Палмейрас 0:1 Коринтианс Паулиста
Коринтианс 0:1 Палмейрас Паулиста Коринтианс 2:0 Палмейрас Паулиста Коринтианс 3:2 Палмейрас Серия A Палмейрас 0:2 Коринтианс Серия A Коринтианс 1:0 Палмейрас Паулиста А1 Коринтианс 0:2 Палмейрас Серия A Палмейрас 1:0 Коринтианс Серия A Палмейрас 1:0 Коринтианс Паулиста А1 Палмейрас 3:3 Коринтианс Серия A Коринтианс 0:2 Палмейрас Серия A Коринтианс 2:2 Палмейрас Паулиста А1 Палмейрас 0:1 Коринтианс Паулиста А1 Палмейрас 1:1 Коринтианс Бразилейро Серия А Коринтианс 2:0 Палмейрас Бразилейро Серия А Коринтианс 1:1 Палмейрас Паулиста Коринтианс 2:2 Палмейрас Паулиста
Команда И В Н П Г О
1. Сантос 13 10 2 1 23 - 9 32
2. Палмейрас 0:1 13 8 3 2 20 - 7 27
3. Фламенго 13 7 3 3 25 - 16 24
4. Коринтианс 1:0 12 6 4 2 13 - 7 22
5. Атлетико Минейро 0:0 13 6 4 3 18 - 14 22
6. Сан-Паулу 12 5 6 1 15 - 7 21
7. Интернасьональ 13 6 2 5 16 - 12 20
8. Атлетико Паранаэнсе 12 6 1 5 20 - 12 19
9. Ботафого Рибейрао 13 6 1 6 12 - 12 19
10. Байя 13 5 4 4 14 - 12 19
11. Гойяс 12 5 2 5 13 - 20 17
12. Сеара 13 5 2 6 15 - 12 17
13. Гремио 12 4 4 4 13 - 13 16
14. Форталеза 13 4 2 7 14 - 20 14
15. Васко да Гама 0:0 13 3 5 5 12 - 18 14
16. Флуминенсе 13 3 3 7 18 - 22 12
17. Крузейро 0:0 13 2 5 6 9 - 18 11
18. Шапекоэнсе 12 2 3 7 11 - 20 9
19. Алагоано 0:0 13 1 5 7 3 - 20 8
20. Аваи 13 0 5 8 5 - 18 5
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