Бразилия: Серия A 2019
Коринтианс
1:0
Первый тайм: 22'
Палмейрас
12' Желтая карточкаГомес Густаво
1:0
13' ГолManoel Ribeiro II
12
Кассио
Рамос
23
Фагнер
Лемос
26
Жил
Карлос
30
Junior
Urso
25
Clayson
13
Luan
IV
30
Мело
Фелипе
19
Энрике
Бруно
7
Dudu
X
- Основной состав
-
12 Кассио РамосВратарь
-
23 Фагнер ЛемосЗащитник
- Защитник
-
26 Жил КарлосЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Junior UrsoПолузащитник
- Полузащитник
-
25 ClaysonПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
22 Mateus VitalПолузащитник
- Полузащитник
-
28 РамироПолузащитник
- Нападающий
-
37 EveraldoНападающий
-
10 Jadson I
-
-
-
20 Regis I
-
-
-
Главный тренер: Менезес Мано
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Luan IVЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Мело ФелипеПолузащитник
-
19 Энрике БруноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 Dudu XПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Майке РошаЗащитник
-
26 Луис ВикторЗащитник
-
28 HyoranПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
39 Arthur VII
-
-
Главный тренер: Оливейра Марсело
Ход матча
12'
13'
Предыдущие игры
Коринтианс Последние 20 матчей: +11 =4 -5Монтевидео Уондерерс 1:2 Коринтианс Форталеза 1:3 Коринтианс Коринтианс 2:0 Монтевидео Уондерерс Коринтианс 1:1 Фламенго
Коринтианс 1:0 Алагоано Коринтианс 1:2 Ботафого Рибейрао Сантос 1:0 Коринтианс Крузейро 0:0 Коринтианс Фламенго 1:0 Коринтианс Депортиво Лара 0:2 Коринтианс Коринтианс 1:0 Сан-Паулу Коринтианс 2:0 Депортиво Лара Атлетико Паранаэнсе 0:2 Коринтианс Коринтианс 0:1 Фламенго Коринтианс 0:0 Гремио Васко да Гама 1:1 Коринтианс Коринтианс 1:0 Шапекоэнсе Байя 3:2 Коринтианс Коринтианс 2:0 Шапекоэнсе Коринтианс 2:1 Сан-Паулу
Палмейрас Последние 20 матчей: +14 =4 -2Палмейрас 4:0 Годой Крус Палмейрас 1:1 Васко да Гама Годой Крус 2:2 Палмейрас Сеара 2:0 Палмейрас
Интернасьональ 1:0 Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Палмейрас 1:0 Интернасьональ Палмейрас 2:0 Аваи Палмейрас 1:0 Атлетико Паранаэнсе Шапекоэнсе 1:2 Палмейрас Палмейрас 2:0 Сампайо Корреа Ботафого Рибейрао 0:1 Палмейрас Сампайо Корреа 0:1 Палмейрас Палмейрас 4:0 Сантос Атлетико Минейро 0:2 Палмейрас Палмейрас 1:0 Сан-Лоренсо Палмейрас 1:0 Интернасьональ Алагоано 1:1 Палмейрас Палмейрас 4:0 Форталеза Мелгар 0:4 Палмейрас
Последние игры между собой
Коринтианс: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Палмейрас: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Коринтианс 0:1 Палмейрас Паулиста Коринтианс 2:0 Палмейрас Паулиста Коринтианс 3:2 Палмейрас Серия A Палмейрас 0:2 Коринтианс Серия A Коринтианс 1:0 Палмейрас Паулиста А1 Коринтианс 0:2 Палмейрас Серия A Палмейрас 1:0 Коринтианс Серия A Палмейрас 1:0 Коринтианс Паулиста А1 Палмейрас 3:3 Коринтианс Серия A Коринтианс 0:2 Палмейрас Серия A Коринтианс 2:2 Палмейрас Паулиста А1 Палмейрас 0:1 Коринтианс Паулиста А1 Палмейрас 1:1 Коринтианс Бразилейро Серия А Коринтианс 2:0 Палмейрас Бразилейро Серия А Коринтианс 1:1 Палмейрас Паулиста Коринтианс 2:2 Палмейрас Паулиста
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сантос
|13
|10
|2
|1
|23 - 9
|32
|2.
|Палмейрас
|0:1
|13
|8
|3
|2
|20 - 7
|27
|3.
|Фламенго
|13
|7
|3
|3
|25 - 16
|24
|4.
|Коринтианс
|1:0
|12
|6
|4
|2
|13 - 7
|22
|5.
|Атлетико Минейро
|0:0
|13
|6
|4
|3
|18 - 14
|22
|6.
|Сан-Паулу
|12
|5
|6
|1
|15 - 7
|21
|7.
|Интернасьональ
|13
|6
|2
|5
|16 - 12
|20
|8.
|Атлетико Паранаэнсе
|12
|6
|1
|5
|20 - 12
|19
|9.
|Ботафого Рибейрао
|13
|6
|1
|6
|12 - 12
|19
|10.
|Байя
|13
|5
|4
|4
|14 - 12
|19
|11.
|Гойяс
|12
|5
|2
|5
|13 - 20
|17
|12.
|Сеара
|13
|5
|2
|6
|15 - 12
|17
|13.
|Гремио
|12
|4
|4
|4
|13 - 13
|16
|14.
|Форталеза
|13
|4
|2
|7
|14 - 20
|14
|15.
|Васко да Гама
|0:0
|13
|3
|5
|5
|12 - 18
|14
|16.
|Флуминенсе
|13
|3
|3
|7
|18 - 22
|12
|17.
|Крузейро
|0:0
|13
|2
|5
|6
|9 - 18
|11
|18.
|Шапекоэнсе
|12
|2
|3
|7
|11 - 20
|9
|19.
|Алагоано
|0:0
|13
|1
|5
|7
|3 - 20
|8
|20.
|Аваи
|13
|0
|5
|8
|5 - 18
|5
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