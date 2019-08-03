Бразилия: Серия A 2019
Флуминенсе
0:0
Второй тайм: 49'
Интернасьональ
21
Igor
Juliao
33
Нино
Хуан
26
Digao
II
19
Caio
XIII
10
Гансо
Пауло
20
Daniel
XII
32
Пауло
Маркос
37
Зе
Карлос
44
Klaus
45
Bruno
Fuchs
28
Натанаэл
35
Jose
Gabriel
16
Rithely
33
Густаво
23
Собис
Рафаэл
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Igor JuliaoЗащитник
-
33 Нино ХуанЗащитник
-
26 Digao IIЗащитник
-
19 Caio XIIIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Гансо ПаулоПолузащитник
-
20 Daniel XIIПолузащитник
-
32 Пауло МаркосПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Douglas XV
-
5 Airton I
-
-
13 Frazan
-
-
- Основной состав
- Вратарь
-
37 Зе КарлосЗащитник
-
44 KlausЗащитник
-
45 Bruno FuchsЗащитник
-
28 НатанаэлЗащитник
-
35 Jose GabrielПолузащитник
-
16 RithelyПолузащитник
-
33 ГуставоПолузащитник
-
23 Собис РафаэлНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
6 UendelЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 ParaguaioНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Предыдущие игры
Флуминенсе Последние 20 матчей: +6 =4 -10Флуминенсе 3:1 Пеньяроль Флуминенсе 1:2 Сан-Паулу Пеньяроль 1:2 Флуминенсе Васко да Гама 2:1 Флуминенсе
Флуминенсе 1:1 Сеара Шапекоэнсе 1:1 Флуминенсе Флуминенсе 0:0 Фламенго Крузейро 2:2 Флуминенсе Атлетико Паранаэнсе 3:0 Флуминенсе Атлетико Насьональ 1:0 Флуминенсе Байя 3:2 Флуминенсе Флуминенсе 4:1 Атлетико Насьональ Флуминенсе 4:1 Крузейро Флуминенсе 1:1 Крузейро Флуминенсе 0:1 Ботафого Рибейрао Гремио 4:5 Флуминенсе Сантос 2:1 Флуминенсе Флуминенсе 0:1 Гойяс Санта-Круз 2:0 Флуминенсе Флуминенсе 2:0 Санта-Круз
Интернасьональ Последние 20 матчей: +12 =3 -5Интернасьональ 2:0 Насьональ Монтевидео Интернасьональ 1:0 Сеара Насьональ Монтевидео 0:1 Интернасьональ Интернасьональ 1:1 Гремио
Интернасьональ 1:0 Палмейрас Атлетико Паранаэнсе 1:0 Интернасьональ Палмейрас 1:0 Интернасьональ Интернасьональ 3:1 Байя Васко да Гама 2:1 Интернасьональ Интернасьональ 2:0 Аваи Пайсанду 0:1 Интернасьональ Сантос 0:0 Интернасьональ Интернасьональ 3:1 Пайсанду Интернасьональ 2:0 Алагоано Интернасьональ 3:1 Крузейро Ривер Плейт 2:2 Интернасьональ Палмейрас 1:0 Интернасьональ Интернасьональ 2:1 Фламенго Шапекоэнсе 2:0 Интернасьональ Альянса Лима 0:1 Интернасьональ
Последние игры между собой
Флуминенсе: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Интернасьональ: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Интернасьональ 2:2 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 2:2 Интернасьональ Копа Суль-Минас-Рио Флуминенсе 0:1 Интернасьональ Товарищеские матчи Флуминенсе 1:1 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 1:0 Флуминенсе Серия A Интернасьональ 2:1 Флуминенсе Бразилейро Серия А Флуминенсе 1:1 Интернасьональ Бразилейро Серия А Интернасьональ 1:0 Флуминенсе Бразилейро Серия А Флуминенсе 2:3 Интернасьональ Бразилейро Серия А Интернасьональ 0:1 Флуминенсе Серия A Интернасьональ 0:0 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 2:1 Интернасьональ Международные матчи (клубы) Интернасьональ 0:0 Флуминенсе Международные матчи (клубы) Интернасьональ 1:2 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 2:0 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 0:0 Флуминенсе Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сантос
|12
|9
|2
|1
|17 - 8
|29
|2.
|Палмейрас
|12
|8
|3
|1
|20 - 6
|27
|3.
|Фламенго
|12
|7
|3
|2
|25 - 13
|24
|4.
|Атлетико Минейро
|12
|6
|3
|3
|18 - 14
|21
|5.
|Сан-Паулу
|12
|5
|6
|1
|15 - 7
|21
|6.
|Интернасьональ
|0:0
|13
|6
|3
|4
|15 - 10
|21
|7.
|Коринтианс
|11
|5
|4
|2
|12 - 7
|19
|8.
|Атлетико Паранаэнсе
|12
|6
|1
|5
|20 - 12
|19
|9.
|Гойяс
|11
|5
|2
|4
|12 - 14
|17
|10.
|Сеара
|2:1
|13
|5
|2
|6
|15 - 12
|17
|11.
|Ботафого Рибейрао
|12
|5
|1
|6
|10 - 12
|16
|12.
|Гремио
|12
|4
|4
|4
|13 - 13
|16
|13.
|Байя
|12
|4
|4
|4
|11 - 12
|16
|14.
|Форталеза
|1:2
|13
|4
|2
|7
|14 - 20
|14
|15.
|Васко да Гама
|12
|3
|4
|5
|12 - 18
|13
|16.
|Крузейро
|12
|2
|4
|6
|9 - 18
|10
|17.
|Флуминенсе
|0:0
|13
|2
|4
|7
|16 - 21
|10
|18.
|Шапекоэнсе
|12
|2
|3
|7
|11 - 20
|9
|19.
|Алагоано
|12
|1
|4
|7
|3 - 20
|7
|20.
|Аваи
|12
|0
|5
|7
|5 - 16
|5
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