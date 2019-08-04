Бразилия: Серия A 2019

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Васко да Гама
0:0
Первый тайм: 23'
Алагоано
0' 23'
1
Fernando
Miguel
37
Henrique
X
5
Кастан
Леандро
3
Oswaldo
Henriquez
22
Picachu
31
Raul
González
II
25
Алмейда
Ричард
38
Marrony
8
Маркиньо
Антонио
43
Talles
Magno
10
Бруно
Сезар
1
Heidemann
Joao
Carlos
20
Аподи
Диаллиссон
3
Алан
Коста
4
Castan
da
Silva
Luciano
6
Карлиньос
Андраде
7
Joao
Vitor
II
10
Нилтон
Феррейра
19
Didira
29
Jonathan
David
Gomez
25
Maranhao
II
99
Александро
Васко да Гама
4-2-3-1
Алагоано
4-2-3-1

Предыдущие игры

Васко да Гама Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Палмейрас 1:1 Васко да Гама Васко да Гама 2:1 Флуминенсе Гремио 2:1 Васко да Гама Васко да Гама 1:0 Сеара
Васко да Гама 2:1 Интернасьональ Ботафого Рибейрао 1:0 Васко да Гама Форталеза 1:1 Васко да Гама Васко да Гама 1:1 Аваи Сантос 3:0 Васко да Гама Прайенсе 1:0 Васко да Гама Васко да Гама 1:3 Реал Келуш Васко да Гама 1:1 Коринтианс Васко да Гама 1:2 Атлетико Минейро Атлетико Паранаэнсе 4:1 Васко да Гама Пиньялновенсе 3:0 Васко да Гама Васко да Гама 2:1 Сантос Фламенго 2:0 Васко да Гама Сантос 2:0 Васко да Гама Васко да Гама 0:2 Фламенго Амора 3:1 Васко да Гама
Алагоано Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Алагоано 0:0 Гремио Алагоано 0:4 Атлетико Паранаэнсе Коринтианс 1:0 Алагоано Алагоано 0:2 Фламенго
Алагоано 1:2 Ботафого Рибейрао Атлетико Минейро 4:0 Алагоано Алагоано 1:0 Гойяс Интернасьональ 2:0 Алагоано Аваи 0:0 Алагоано Алагоано 0:0 Сантос Алагоано 1:1 Палмейрас Сеара 4:0 Алагоано Клуб Регатас Бразил 1:0 Алагоано Алагоано 1:0 Клуб Регатас Бразил Ботафого ПБ 3:1 Алагоано Алагоано 1:1 Корурипе Альтос 1:2 Алагоано Корурипе 2:6 Алагоано Алагоано 2:0 Сержипи Корурипе 1:1 Алагоано
Команда И В Н П Г О
1. Сантос 13 10 2 1 23 - 9 32
2. Палмейрас 0:1 13 8 3 2 20 - 7 27
3. Фламенго 13 7 3 3 25 - 16 24
4. Коринтианс 1:0 12 6 4 2 13 - 7 22
5. Атлетико Минейро 0:0 13 6 4 3 18 - 14 22
6. Сан-Паулу 12 5 6 1 15 - 7 21
7. Интернасьональ 13 6 2 5 16 - 12 20
8. Атлетико Паранаэнсе 12 6 1 5 20 - 12 19
9. Ботафого Рибейрао 13 6 1 6 12 - 12 19
10. Байя 13 5 4 4 14 - 12 19
11. Гойяс 12 5 2 5 13 - 20 17
12. Сеара 13 5 2 6 15 - 12 17
13. Гремио 12 4 4 4 13 - 13 16
14. Форталеза 13 4 2 7 14 - 20 14
15. Васко да Гама 0:0 13 3 5 5 12 - 18 14
16. Флуминенсе 13 3 3 7 18 - 22 12
17. Крузейро 0:0 13 2 5 6 9 - 18 11
18. Шапекоэнсе 12 2 3 7 11 - 20 9
19. Алагоано 0:0 13 1 5 7 3 - 20 8
20. Аваи 13 0 5 8 5 - 18 5
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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