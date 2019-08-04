Бразилия: Серия A 2019
Васко да Гама
0:0
Первый тайм: 23'
Алагоано
37
Henrique
X
22
Picachu
38
Marrony
43
Talles
Magno
10
Бруно
Сезар
- Основной состав
- Вратарь
-
37 Henrique XЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 PicachuЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 MarronyПолузащитник
- Полузащитник
-
43 Talles MagnoПолузащитник
-
10 Бруно СезарНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
34 ВерлейЗащитник
-
18 Минеро ЛукасПолузащитник
-
15 АндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
14 Danilo IV
-
27 Tiago Reis
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 DidiraПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Maranhao IIПолузащитник
-
99 АлександроНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Клебер ЖанПолузащитник
-
-
8 Dawhan
-
-
Предыдущие игры
Васко да Гама Последние 20 матчей: +4 =4 -12Палмейрас 1:1 Васко да Гама Васко да Гама 2:1 Флуминенсе Гремио 2:1 Васко да Гама Васко да Гама 1:0 Сеара
Васко да Гама 2:1 Интернасьональ Ботафого Рибейрао 1:0 Васко да Гама Форталеза 1:1 Васко да Гама Васко да Гама 1:1 Аваи Сантос 3:0 Васко да Гама Прайенсе 1:0 Васко да Гама Васко да Гама 1:3 Реал Келуш Васко да Гама 1:1 Коринтианс Васко да Гама 1:2 Атлетико Минейро Атлетико Паранаэнсе 4:1 Васко да Гама Пиньялновенсе 3:0 Васко да Гама Васко да Гама 2:1 Сантос Фламенго 2:0 Васко да Гама Сантос 2:0 Васко да Гама Васко да Гама 0:2 Фламенго Амора 3:1 Васко да Гама
Алагоано Последние 20 матчей: +6 =6 -8Алагоано 0:0 Гремио Алагоано 0:4 Атлетико Паранаэнсе Коринтианс 1:0 Алагоано Алагоано 0:2 Фламенго
Алагоано 1:2 Ботафого Рибейрао Атлетико Минейро 4:0 Алагоано Алагоано 1:0 Гойяс Интернасьональ 2:0 Алагоано Аваи 0:0 Алагоано Алагоано 0:0 Сантос Алагоано 1:1 Палмейрас Сеара 4:0 Алагоано Клуб Регатас Бразил 1:0 Алагоано Алагоано 1:0 Клуб Регатас Бразил Ботафого ПБ 3:1 Алагоано Алагоано 1:1 Корурипе Альтос 1:2 Алагоано Корурипе 2:6 Алагоано Алагоано 2:0 Сержипи Корурипе 1:1 Алагоано
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сантос
|13
|10
|2
|1
|23 - 9
|32
|2.
|Палмейрас
|0:1
|13
|8
|3
|2
|20 - 7
|27
|3.
|Фламенго
|13
|7
|3
|3
|25 - 16
|24
|4.
|Коринтианс
|1:0
|12
|6
|4
|2
|13 - 7
|22
|5.
|Атлетико Минейро
|0:0
|13
|6
|4
|3
|18 - 14
|22
|6.
|Сан-Паулу
|12
|5
|6
|1
|15 - 7
|21
|7.
|Интернасьональ
|13
|6
|2
|5
|16 - 12
|20
|8.
|Атлетико Паранаэнсе
|12
|6
|1
|5
|20 - 12
|19
|9.
|Ботафого Рибейрао
|13
|6
|1
|6
|12 - 12
|19
|10.
|Байя
|13
|5
|4
|4
|14 - 12
|19
|11.
|Гойяс
|12
|5
|2
|5
|13 - 20
|17
|12.
|Сеара
|13
|5
|2
|6
|15 - 12
|17
|13.
|Гремио
|12
|4
|4
|4
|13 - 13
|16
|14.
|Форталеза
|13
|4
|2
|7
|14 - 20
|14
|15.
|Васко да Гама
|0:0
|13
|3
|5
|5
|12 - 18
|14
|16.
|Флуминенсе
|13
|3
|3
|7
|18 - 22
|12
|17.
|Крузейро
|0:0
|13
|2
|5
|6
|9 - 18
|11
|18.
|Шапекоэнсе
|12
|2
|3
|7
|11 - 20
|9
|19.
|Алагоано
|0:0
|13
|1
|5
|7
|3 - 20
|8
|20.
|Аваи
|13
|0
|5
|8
|5 - 18
|5
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