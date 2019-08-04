Бразилия: Серия A 2019
1:0
20' ГолGilberto IV
26
Gregore
25
Giovanni
IV
11
Lucca
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 GregoreПолузащитник
-
25 Giovanni IVПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 LuccaНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
13 MarllonЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Артур IVНападающий
- Нападающий
-
20 ФернандаоНападающий
-
27 Shaylon
-
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Мари ПаблоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Лукаш ЖоаоЗащитник
-
2 RodineiЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Reinier
-
17 Hugo Moura
-
-
12 Cesar II
-
-
6 Rene III
-
Ход матча
20'
1:0
Предыдущие игры
Байя Последние 20 матчей: +8 =6 -6Шапекоэнсе 0:0 Байя Байя 0:0 Крузейро Байя 0:1 Гремио Байя 0:1 Сантос
Гремио 1:1 Байя Интернасьональ 3:1 Байя Сеара 0:0 Байя Байя 1:0 Гремио Байя 1:0 Сан-Паулу Байя 3:2 Флуминенсе Сан-Паулу 0:1 Байя Сан-Паулу 0:0 Байя Атлетико Паранаэнсе 1:0 Байя Байя 1:0 Аваи Ботафого Рибейрао 3:2 Байя Байя 3:2 Коринтианс Лондрина ЭК 2:1 Байя Байя 1:0 Баия де Фейра Байя 4:0 Лондрина ЭК Баия де Фейра 1:1 Байя
Фламенго Последние 20 матчей: +10 =5 -5Фламенго 2:0 Эмелек Фламенго 3:2 Ботафого Рибейрао Эмелек 2:0 Фламенго Коринтианс 1:1 Фламенго
Фламенго 1:1 Атлетико Паранаэнсе Фламенго 6:1 Гойяс Атлетико Паранаэнсе 1:1 Фламенго Алагоано 0:2 Фламенго Флуминенсе 0:0 Фламенго Фламенго 1:0 Коринтианс Фламенго 2:0 Форталеза Фламенго 3:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Минейро 2:1 Фламенго Коринтианс 0:1 Фламенго Фламенго 2:1 Шапекоэнсе Пеньяроль 0:0 Фламенго Сан-Паулу 1:1 Фламенго Интернасьональ 2:1 Фламенго Фламенго 3:1 Крузейро ЛДУ Кито 2:1 Фламенго
Последние игры между собой
Байя: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
Фламенго: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сантос
|13
|10
|2
|1
|23 - 9
|32
|2.
|Палмейрас
|12
|8
|3
|1
|20 - 6
|27
|3.
|Фламенго
|0:0
|13
|7
|4
|2
|25 - 13
|25
|4.
|Атлетико Минейро
|12
|6
|3
|3
|18 - 14
|21
|5.
|Сан-Паулу
|12
|5
|6
|1
|15 - 7
|21
|6.
|Интернасьональ
|13
|6
|2
|5
|16 - 12
|20
|7.
|Коринтианс
|11
|5
|4
|2
|12 - 7
|19
|8.
|Атлетико Паранаэнсе
|12
|6
|1
|5
|20 - 12
|19
|9.
|Гойяс
|12
|5
|2
|5
|13 - 20
|17
|10.
|Сеара
|13
|5
|2
|6
|15 - 12
|17
|11.
|Ботафого Рибейрао
|0:0
|13
|5
|2
|6
|10 - 12
|17
|12.
|Байя
|0:0
|13
|4
|5
|4
|11 - 12
|17
|13.
|Гремио
|12
|4
|4
|4
|13 - 13
|16
|14.
|Форталеза
|13
|4
|2
|7
|14 - 20
|14
|15.
|Васко да Гама
|12
|3
|4
|5
|12 - 18
|13
|16.
|Флуминенсе
|13
|3
|3
|7
|18 - 22
|12
|17.
|Крузейро
|12
|2
|4
|6
|9 - 18
|10
|18.
|Шапекоэнсе
|12
|2
|3
|7
|11 - 20
|9
|19.
|Алагоано
|12
|1
|4
|7
|3 - 20
|7
|20.
|Аваи
|0:0
|13
|0
|6
|7
|5 - 16
|6
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