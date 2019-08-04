Бразилия: Серия A 2019

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Байя
1:0
Первый тайм: 23'
Фламенго
0'
1:0
20' Гол
Gilberto IV
23'
1
Douglas
Friedrich
2
Nino
Paraiba
28
Lucas
Fonseca
40
Jose
Ferreira
6
Moises
VII
5
Flavio
IX
26
Gregore
25
Giovanni
IV
98
Artur
Guimaraes
9
Gilberto
IV
11
Lucca
1
Алвес
Диего
18
Рафинья
Марсио
26
Matheus
Thuler
24
Мари
Пабло
Луис
Филипе
25
Да
Мотта
Роберт
5
Виллиан
Арао
7
Рибейро
Эвертон
15
Герсон
Сантос
14
Де
Арраскаэта
Джорджиан
27
Bruno
Henrique
IV
Байя
4-3-3
Фламенго
4-2-3-1

Ход матча

20'
Gilberto IV
(Nino Paraiba)
1:0

Предыдущие игры

Байя Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Шапекоэнсе 0:0 Байя Байя 0:0 Крузейро Байя 0:1 Гремио Байя 0:1 Сантос
Гремио 1:1 Байя Интернасьональ 3:1 Байя Сеара 0:0 Байя Байя 1:0 Гремио Байя 1:0 Сан-Паулу Байя 3:2 Флуминенсе Сан-Паулу 0:1 Байя Сан-Паулу 0:0 Байя Атлетико Паранаэнсе 1:0 Байя Байя 1:0 Аваи Ботафого Рибейрао 3:2 Байя Байя 3:2 Коринтианс Лондрина ЭК 2:1 Байя Байя 1:0 Баия де Фейра Байя 4:0 Лондрина ЭК Баия де Фейра 1:1 Байя
Фламенго Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Фламенго 2:0 Эмелек Фламенго 3:2 Ботафого Рибейрао Эмелек 2:0 Фламенго Коринтианс 1:1 Фламенго
Фламенго 1:1 Атлетико Паранаэнсе Фламенго 6:1 Гойяс Атлетико Паранаэнсе 1:1 Фламенго Алагоано 0:2 Фламенго Флуминенсе 0:0 Фламенго Фламенго 1:0 Коринтианс Фламенго 2:0 Форталеза Фламенго 3:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Минейро 2:1 Фламенго Коринтианс 0:1 Фламенго Фламенго 2:1 Шапекоэнсе Пеньяроль 0:0 Фламенго Сан-Паулу 1:1 Фламенго Интернасьональ 2:1 Фламенго Фламенго 3:1 Крузейро ЛДУ Кито 2:1 Фламенго

Последние игры между собой

Байя: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
Фламенго: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
Байя 0:0 Фламенго Серия A Фламенго 2:0 Байя Серия A Фламенго 4:1 Байя Серия A Байя 0:1 Фламенго Серия A
Фламенго 1:3 Байя Серия A Байя 3:3 Фламенго Серия A
Команда И В Н П Г О
1. Сантос 13 10 2 1 23 - 9 32
2. Палмейрас 12 8 3 1 20 - 6 27
3. Фламенго 0:0 13 7 4 2 25 - 13 25
4. Атлетико Минейро 12 6 3 3 18 - 14 21
5. Сан-Паулу 12 5 6 1 15 - 7 21
6. Интернасьональ 13 6 2 5 16 - 12 20
7. Коринтианс 11 5 4 2 12 - 7 19
8. Атлетико Паранаэнсе 12 6 1 5 20 - 12 19
9. Гойяс 12 5 2 5 13 - 20 17
10. Сеара 13 5 2 6 15 - 12 17
11. Ботафого Рибейрао 0:0 13 5 2 6 10 - 12 17
12. Байя 0:0 13 4 5 4 11 - 12 17
13. Гремио 12 4 4 4 13 - 13 16
14. Форталеза 13 4 2 7 14 - 20 14
15. Васко да Гама 12 3 4 5 12 - 18 13
16. Флуминенсе 13 3 3 7 18 - 22 12
17. Крузейро 12 2 4 6 9 - 18 10
18. Шапекоэнсе 12 2 3 7 11 - 20 9
19. Алагоано 12 1 4 7 3 - 20 7
20. Аваи 0:0 13 0 6 7 5 - 16 6
  • Первый тайм
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Gilberto бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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