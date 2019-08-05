США: МЛС 2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
  4. МЛС 2019
Сиэтл Саундерс
0:1
Первый тайм: 21'

Стадион:
Спортинг Канзас-Сити
0'
0:1
12' Гол
Гутьеррес Фелипе
21'
24
Фрай
Стефан
12
Saad
Abdul-Salam
20
Ким
Ки-Хи
25
Арреага
Хавьер
5
Толо
Нуху
75
Danny
Leyva
7
Ролдан
Кристиан
19
Шипп
Харри
10
Лодейро
Николас
33
Джонс
Джовин
13
Моррис
Джордан
29
Tim
Melia
8
Зуси
Грэм
5
Беслер
Мэтт
4
Фонтас
Андреу
15
Seth
Sinovic
30
Фейлхабер
Бенни
6
Санчес
Илье
21
Гутьеррес
Фелипе
12
Жерсу
Фернандеш
19
Erik
Hurtado
20
Саллой
Даниэль
Сиэтл Саундерс
4-2-3-1
Спортинг Канзас-Сити
4-3-3

Ход матча

12'
0:1
Гутьеррес Фелипе
(Seth Sinovic)

Предыдущие игры

Сиэтл Саундерс Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Хьюстон Динамо 0:1 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 1:2 Портленд Тимберс Сиэтл Саундерс 1:3 Боруссия Д Сиэтл Саундерс 2:1 Атланта Юнайтед
Коламбус Кру 1:2 Сиэтл Саундерс Нью-Йорк Сити 3:0 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 1:0 Ванкувер Уайткэпс Сиэтл Саундерс 1:2 Портленд Тимберс Монреаль Импакт 2:1 Сиэтл Саундерс Даллас 2:1 Сиэтл Саундерс Спортинг Канзас-Сити 3:2 Сиэтл Саундерс Филадельфия Юнион 0:0 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 2:1 Орландо Сити Сиэтл Саундерс 1:0 Хьюстон Динамо Миннесота Юнайтед 1:1 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 1:1 Лос-Анджелес Сиэтл Саундерс 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес 4:1 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 3:2 Торонто Сиэтл Саундерс 1:0 Реал Солт-Лейк
Спортинг Канзас-Сити Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Нью-Йорк Сити 3:1 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 0:2 Даллас Ванкувер Уайткэпс 0:3 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 1:0 Чикаго Файр
Спортинг Канзас-Сити 1:5 Лос-Анджелес Реал Солт-Лейк 2:0 Спортинг Канзас-Сити Коламбус Кру 0:1 Спортинг Канзас-Сити Миннесота Юнайтед 4:1 Спортинг Канзас-Сити Торонто 2:2 Спортинг Канзас-Сити Хьюстон Динамо 1:1 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси Спортинг Канзас-Сити 3:2 Сиэтл Саундерс Спортинг Канзас-Сити 1:1 Ванкувер Уайткэпс Ди Си Юнайтед 1:0 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 0:3 Атланта Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 4:4 Нью-Инглэнд Революшн Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз Спортинг Канзас-Сити 2:5 Монтеррей Цинциннати 1:1 Спортинг Канзас-Сити

Последние игры между собой

Сиэтл Саундерс: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 6
Спортинг Канзас-Сити: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 5
Спортинг Канзас-Сити 3:2 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 3:1 Спортинг Канзас-Сити МЛС Спортинг Канзас-Сити 2:2 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 1:0 Спортинг Канзас-Сити МЛС
Спортинг Канзас-Сити 3:0 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 1:0 Спортинг Канзас-Сити МЛС Спортинг Канзас-Сити 3:0 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 0:1 Спортинг Канзас-Сити МЛС Спортинг Канзас-Сити 1:1 Сиэтл Саундерс МЛС Спортинг Канзас-Сити 1:0 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 0:0 Спортинг Канзас-Сити МЛС Сиэтл Саундерс 1:0 Спортинг Канзас-Сити МЛС Спортинг Канзас-Сити 0:1 Сиэтл Саундерс МЛС Спортинг Канзас-Сити 1:1 Сиэтл Саундерс Открытый Кубок Спортинг Канзас-Сити 1:1 Сиэтл Саундерс МЛС

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 25 12 6 7 46 - 37 42
2. Атланта Юнайтед 24 12 3 9 41 - 29 39
3. Нью-Йорк Ред Буллз 24 11 4 9 41 - 34 37
4. Ди Си Юнайтед 25 9 9 7 32 - 31 36
5. Нью-Йорк Сити 21 9 8 4 37 - 27 35
6. Нью-Инглэнд Революшн 24 9 6 9 34 - 41 33
7. Монреаль Импакт 25 10 3 12 34 - 44 33
8. Торонто 24 9 5 10 38 - 40 32
9. Орландо Сити 24 8 5 11 32 - 33 29
10. Чикаго Файр 25 6 9 10 35 - 35 27
11. Коламбус Кру 25 7 4 14 25 - 37 25
12. Цинциннати 24 5 2 17 23 - 55 17

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 23 16 4 3 61 - 23 52
2. Сиэтл Саундерс 0:0 23 11 6 6 33 - 28 39
3. Миннесота Юнайтед 23 11 5 7 39 - 30 38
4. Сан-Хосе Эрткуэйкс 23 11 5 7 40 - 34 38
5. Лос-Анджелес Гэлакси 23 12 1 10 30 - 34 37
6. Реал Солт-Лейк 23 10 4 9 33 - 31 34
7. Даллас 24 9 6 9 31 - 28 33
8. Портленд Тимберс 22 9 4 9 35 - 33 31
9. Хьюстон Динамо 23 9 3 11 32 - 36 30
10. Спортинг Канзас-Сити 0:0 23 6 8 9 33 - 39 26
11. Ванкувер Уайткэпс 25 5 9 11 25 - 42 24
12. Колорадо Рэпидс 23 6 5 12 39 - 48 23
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на CenturyLink Field. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...