США: МЛС 2019
Сиэтл Саундерс
0:1
Первый тайм: 21'
Стадион: СэнчуриЛинк Филд
Спортинг Канзас-Сити
0:1
12' ГолГутьеррес Фелипе
24
Фрай
Стефан
20
Ким
Ки-Хи
75
Danny
Leyva
19
Шипп
Харри
33
Джонс
Джовин
29
Tim
Melia
15
Seth
Sinovic
19
Erik
Hurtado
- Основной состав
-
24 Фрай СтефанВратарь
- Защитник
-
20 Ким Ки-ХиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
75 Danny LeyvaПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Шипп ХарриПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Джонс ДжовинПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
21 Делем ЖордиПолузащитник
-
-
-
-
16 Alex Roldan
-
Главный тренер: Шметцер Брайан
- Основной состав
-
29 Tim MeliaВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Seth SinovicЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Erik HurtadoНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
11 Kelyn RoweНападающий
- Нападающий
-
16 Graham Smith
-
-
18 Eric Dick
-
Главный тренер: Peter Vermes
Ход матча
12'
0:1
Предыдущие игры
Сиэтл Саундерс Последние 20 матчей: +8 =4 -8Хьюстон Динамо 0:1 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 1:2 Портленд Тимберс Сиэтл Саундерс 1:3 Боруссия Д Сиэтл Саундерс 2:1 Атланта Юнайтед
Коламбус Кру 1:2 Сиэтл Саундерс Нью-Йорк Сити 3:0 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 1:0 Ванкувер Уайткэпс Сиэтл Саундерс 1:2 Портленд Тимберс Монреаль Импакт 2:1 Сиэтл Саундерс Даллас 2:1 Сиэтл Саундерс Спортинг Канзас-Сити 3:2 Сиэтл Саундерс Филадельфия Юнион 0:0 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 2:1 Орландо Сити Сиэтл Саундерс 1:0 Хьюстон Динамо Миннесота Юнайтед 1:1 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 1:1 Лос-Анджелес Сиэтл Саундерс 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес 4:1 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 3:2 Торонто Сиэтл Саундерс 1:0 Реал Солт-Лейк
Спортинг Канзас-Сити Последние 20 матчей: +4 =6 -10Нью-Йорк Сити 3:1 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 0:2 Даллас Ванкувер Уайткэпс 0:3 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 1:0 Чикаго Файр
Спортинг Канзас-Сити 1:5 Лос-Анджелес Реал Солт-Лейк 2:0 Спортинг Канзас-Сити Коламбус Кру 0:1 Спортинг Канзас-Сити Миннесота Юнайтед 4:1 Спортинг Канзас-Сити Торонто 2:2 Спортинг Канзас-Сити Хьюстон Динамо 1:1 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси Спортинг Канзас-Сити 3:2 Сиэтл Саундерс Спортинг Канзас-Сити 1:1 Ванкувер Уайткэпс Ди Си Юнайтед 1:0 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 0:3 Атланта Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 4:4 Нью-Инглэнд Революшн Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз Спортинг Канзас-Сити 2:5 Монтеррей Цинциннати 1:1 Спортинг Канзас-Сити
Последние игры между собой
Сиэтл Саундерс: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 6
Спортинг Канзас-Сити: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 5
Спортинг Канзас-Сити 3:0 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 1:0 Спортинг Канзас-Сити МЛС Спортинг Канзас-Сити 3:0 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 0:1 Спортинг Канзас-Сити МЛС Спортинг Канзас-Сити 1:1 Сиэтл Саундерс МЛС Спортинг Канзас-Сити 1:0 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 0:0 Спортинг Канзас-Сити МЛС Сиэтл Саундерс 1:0 Спортинг Канзас-Сити МЛС Спортинг Канзас-Сити 0:1 Сиэтл Саундерс МЛС Спортинг Канзас-Сити 1:1 Сиэтл Саундерс Открытый Кубок Спортинг Канзас-Сити 1:1 Сиэтл Саундерс МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|25
|12
|6
|7
|46 - 37
|42
|2.
|Атланта Юнайтед
|24
|12
|3
|9
|41 - 29
|39
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|24
|11
|4
|9
|41 - 34
|37
|4.
|Ди Си Юнайтед
|25
|9
|9
|7
|32 - 31
|36
|5.
|Нью-Йорк Сити
|21
|9
|8
|4
|37 - 27
|35
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|24
|9
|6
|9
|34 - 41
|33
|7.
|Монреаль Импакт
|25
|10
|3
|12
|34 - 44
|33
|8.
|Торонто
|24
|9
|5
|10
|38 - 40
|32
|9.
|Орландо Сити
|24
|8
|5
|11
|32 - 33
|29
|10.
|Чикаго Файр
|25
|6
|9
|10
|35 - 35
|27
|11.
|Коламбус Кру
|25
|7
|4
|14
|25 - 37
|25
|12.
|Цинциннати
|24
|5
|2
|17
|23 - 55
|17
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|23
|16
|4
|3
|61 - 23
|52
|2.
|Сиэтл Саундерс
|0:0
|23
|11
|6
|6
|33 - 28
|39
|3.
|Миннесота Юнайтед
|23
|11
|5
|7
|39 - 30
|38
|4.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|23
|11
|5
|7
|40 - 34
|38
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|23
|12
|1
|10
|30 - 34
|37
|6.
|Реал Солт-Лейк
|23
|10
|4
|9
|33 - 31
|34
|7.
|Даллас
|24
|9
|6
|9
|31 - 28
|33
|8.
|Портленд Тимберс
|22
|9
|4
|9
|35 - 33
|31
|9.
|Хьюстон Динамо
|23
|9
|3
|11
|32 - 36
|30
|10.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:0
|23
|6
|8
|9
|33 - 39
|26
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|25
|5
|9
|11
|25 - 42
|24
|12.
|Колорадо Рэпидс
|23
|6
|5
|12
|39 - 48
|23
Загрузка...