Швеция: Аллсвенскан 2019

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Эльфсборг
0:1
Второй тайм: 84'

Стадион:
Юргорден
0'
43' Желтая карточка
Фрик Пер
45' Желтая карточка
Хольст Фредерик
0:1
50' Гол
Уокер Кевин
52' Желтая карточка
Уокер Кевин
75' Желтая карточка
Ольссон Симон
81' Желтая карточка
Ишизаки Стефан
84'
1
Стур-Эллегор
Кевин
27
Хольст
Фредерик
6
Йонссон
Юн
12
Francisco
Portillo
III
13
Кайб
Рами
14
Rasmus
Alm
18
Ольссон
Симон
24
Ишизаки
Стефан
17
Фрик
Пер
10
Лундевалль
Симон
26
Marokhy
Ndione
30
Вайо
Томми
16
Aslak
Fonn
Witry
4
Ларссон
Якоб
3
Даниэльссон
Маркус
5
Кёкк
Эллиот
6
Карлстрём
Йеспер
23
Ульвестад
Фредрик
11
Ринг
Джонатан
10
Айдаревич
Астрит
18
Чилуфя
Эдвард
77
Mohamed
Turay
Эльфсборг
4-5-1
Юргорден
4-2-3-1

Ход матча

15'
 
Уокер Кевин
Айдаревич Астрит
43'
Фрик Пер
 
45'
Хольст Фредерик
 
46'
 
Беркрот Никлас
Чилуфя Эдвард
50'
0:1
Уокер Кевин
(Mohamed Turay)
52'
 
Уокер Кевин
52'
Холмен Самуэль
Фрик Пер
 
56'
Gustav Henriksson
Йонссон Юн
 
73'
Jesper Karlsson
Rasmus Alm
 
75'
Ольссон Симон
 
81'
Ишизаки Стефан
 
81'
 
Радетинац Харис
Ринг Джонатан

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 7
  • 3 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 8
  • 1 Офсайды 2
  • 17 Нарушения правил 7
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 40 Владение мячом, % 60

Предыдущие игры

Эльфсборг Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Эльфсборг 2:1 Кальмар Хаммарбю 5:2 Эльфсборг АИК 3:0 Эльфсборг Эльфсборг 1:1 Хельсинборг
Фалькенберг 2:1 Эльфсборг Эльфсборг 2:1 Эребру Эльфсборг 0:0 Хеккен Кальмар 1:1 Эльфсборг Юргорден 2:0 Эльфсборг Эльфсборг 1:0 АФК Эскильстуна Мальмё 4:1 Эльфсборг Эльфсборг 0:0 Норрчёпинг Сириус 2:4 Эльфсборг Эльфсборг 4:2 Эребру Эстерсунд 1:1 Эльфсборг Эльфсборг 3:1 Сундсвалль Гётеборг 3:0 Эльфсборг Эльфсборг 1:1 Хаммарбю Хальмстад 1:0 Эльфсборг Эльфсборг 2:0 Эребру
Юргорден Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Юргорден 2:0 Хеккен Кальмар 0:1 Юргорден Юргорден 1:1 Мальмё АФК Эскильстуна 1:1 Юргорден
Юргорден 2:0 Кальмар Сириус 1:2 Юргорден Сириус 0:2 Юргорден Юргорден 3:1 Эстерсунд Юргорден 2:0 Эльфсборг Фалькенберг 0:3 Юргорден Юргорден 0:2 АИК Хельсинборг 1:1 Юргорден Хаммарбю 2:1 Юргорден Юргорден 1:1 Норрчёпинг Хеккен 0:1 Юргорден Юргорден 2:1 Гётеборг Эребру 0:3 Юргорден Юргорден 2:2 Сундсвалль АФК Эскильстуна 3:2 Юргорден Юргорден 2:3 Хеккен

Последние игры между собой

Эльфсборг: победы: 8, ничьи: 8, поражения: 4
Юргорден: победы: 4, ничьи: 8, поражения: 8
Юргорден 2:0 Эльфсборг Аллсвенскан Юргорден 3:2 Эльфсборг Кубок Юргорден 2:2 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 2:2 Юргорден Аллсвенскан
Эльфсборг 2:2 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 3:0 Эльфсборг Аллсвенскан Юргорден 2:2 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 3:0 Юргорден Аллсвенскан Эльфсборг 2:2 Юргорден Товарищеские матчи Эльфсборг 2:0 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 1:2 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 0:1 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 1:1 Эльфсборг Аллсвенскан Юргорден 1:2 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 2:0 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 0:0 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 2:1 Юргорден Аллсвенскан Эльфсборг 2:1 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 0:1 Эльфсборг Аллсвенскан Юргорден 4:4 Эльфсборг Аллсвенскан
Команда И В Н П Г О
1. Юргорден 1:0 18 11 5 2 29 - 12 38
2. АИК 18 11 4 3 24 - 11 37
3. Мальмё 18 10 7 1 29 - 12 37
4. Хеккен 18 10 3 5 28 - 15 33
5. Гётеборг 2:0 18 9 6 3 26 - 14 33
6. Хаммарбю 18 9 5 4 42 - 27 32
7. Норрчёпинг 18 7 7 4 26 - 19 28
8. Эльфсборг 0:1 18 5 6 7 22 - 30 21
9. Эребру 0:2 18 6 2 10 24 - 29 20
10. Эстерсунд 18 4 8 6 17 - 25 20
11. Сириус 18 5 3 10 20 - 30 18
12. Хельсинборг 18 4 6 8 17 - 27 18
13. Фалькенберг 18 3 6 9 17 - 34 15
14. АФК Эскильстуна 18 3 5 10 16 - 33 14
15. Кальмар 18 2 8 8 14 - 23 14
16. Сундсвалль 18 2 5 11 18 - 28 11
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Boraas Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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