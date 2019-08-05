Швеция: Аллсвенскан 2019
Эльфсборг
0:1
Второй тайм: 84'
Стадион: Boraas Arena
Юргорден
43' Желтая карточкаФрик Пер
45' Желтая карточкаХольст Фредерик
0:1
50' ГолУокер Кевин
52' Желтая карточкаУокер Кевин
75' Желтая карточкаОльссон Симон
81' Желтая карточкаИшизаки Стефан
13
Кайб
Рами
14
Rasmus
Alm
17
Фрик
Пер
30
Вайо
Томми
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Кайб РамиЗащитник
-
14 Rasmus AlmПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Фрик ПерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
23 Alex DyerПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
31 Tim Roenning
-
Главный тренер: Jimmy Thelin
- Основной состав
-
30 Вайо ТоммиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Бротвейт ПерВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Kim Bergstrand
Ход матча
43'
45'
50'
0:1
52'
75'
81'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 7
-
3 Удары в створ 5
-
4 Угловые 8
-
1 Офсайды 2
-
17 Нарушения правил 7
-
4 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
40 Владение мячом, % 60
Предыдущие игры
Эльфсборг Последние 20 матчей: +7 =6 -7Эльфсборг 2:1 Кальмар Хаммарбю 5:2 Эльфсборг АИК 3:0 Эльфсборг Эльфсборг 1:1 Хельсинборг
Фалькенберг 2:1 Эльфсборг Эльфсборг 2:1 Эребру Эльфсборг 0:0 Хеккен Кальмар 1:1 Эльфсборг Юргорден 2:0 Эльфсборг Эльфсборг 1:0 АФК Эскильстуна Мальмё 4:1 Эльфсборг Эльфсборг 0:0 Норрчёпинг Сириус 2:4 Эльфсборг Эльфсборг 4:2 Эребру Эстерсунд 1:1 Эльфсборг Эльфсборг 3:1 Сундсвалль Гётеборг 3:0 Эльфсборг Эльфсборг 1:1 Хаммарбю Хальмстад 1:0 Эльфсборг Эльфсборг 2:0 Эребру
Юргорден Последние 20 матчей: +11 =5 -4Юргорден 2:0 Хеккен Кальмар 0:1 Юргорден Юргорден 1:1 Мальмё АФК Эскильстуна 1:1 Юргорден
Юргорден 2:0 Кальмар Сириус 1:2 Юргорден Сириус 0:2 Юргорден Юргорден 3:1 Эстерсунд Юргорден 2:0 Эльфсборг Фалькенберг 0:3 Юргорден Юргорден 0:2 АИК Хельсинборг 1:1 Юргорден Хаммарбю 2:1 Юргорден Юргорден 1:1 Норрчёпинг Хеккен 0:1 Юргорден Юргорден 2:1 Гётеборг Эребру 0:3 Юргорден Юргорден 2:2 Сундсвалль АФК Эскильстуна 3:2 Юргорден Юргорден 2:3 Хеккен
Последние игры между собой
Эльфсборг: победы: 8, ничьи: 8, поражения: 4
Юргорден: победы: 4, ничьи: 8, поражения: 8
Эльфсборг 2:2 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 3:0 Эльфсборг Аллсвенскан Юргорден 2:2 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 3:0 Юргорден Аллсвенскан Эльфсборг 2:2 Юргорден Товарищеские матчи Эльфсборг 2:0 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 1:2 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 0:1 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 1:1 Эльфсборг Аллсвенскан Юргорден 1:2 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 2:0 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 0:0 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 2:1 Юргорден Аллсвенскан Эльфсборг 2:1 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 0:1 Эльфсборг Аллсвенскан Юргорден 4:4 Эльфсборг Аллсвенскан
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|1:0
|18
|11
|5
|2
|29 - 12
|38
|2.
|АИК
|18
|11
|4
|3
|24 - 11
|37
|3.
|Мальмё
|18
|10
|7
|1
|29 - 12
|37
|4.
|Хеккен
|18
|10
|3
|5
|28 - 15
|33
|5.
|Гётеборг
|2:0
|18
|9
|6
|3
|26 - 14
|33
|6.
|Хаммарбю
|18
|9
|5
|4
|42 - 27
|32
|7.
|Норрчёпинг
|18
|7
|7
|4
|26 - 19
|28
|8.
|Эльфсборг
|0:1
|18
|5
|6
|7
|22 - 30
|21
|9.
|Эребру
|0:2
|18
|6
|2
|10
|24 - 29
|20
|10.
|Эстерсунд
|18
|4
|8
|6
|17 - 25
|20
|11.
|Сириус
|18
|5
|3
|10
|20 - 30
|18
|12.
|Хельсинборг
|18
|4
|6
|8
|17 - 27
|18
|13.
|Фалькенберг
|18
|3
|6
|9
|17 - 34
|15
|14.
|АФК Эскильстуна
|18
|3
|5
|10
|16 - 33
|14
|15.
|Кальмар
|18
|2
|8
|8
|14 - 23
|14
|16.
|Сундсвалль
|18
|2
|5
|11
|18 - 28
|11
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