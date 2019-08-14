Китай: Суперлига 2019

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Шеньчжень
4:0
Конец матча

Стадион:
Гуанчжоу Фули
0'
31' Желтая карточка
Захави Эран
33' Желтая карточка
Qiang Jin
43' Красная карточка
Jihong Jiang
44' Желтая карточка
Yuelei Cheng
1:0
45' Пенальти
Соуза Диего II
2:0
54' Пенальти
John Mary
69' Желтая карточка
Тошич Душко
69' Желтая карточка
Tixiang Li
69' Вторая желтая карточка
Тошич Душко
2:0
73' Не забитый пенальти
Harold Preciado
74' Желтая карточка
Chao Gan
3:0
90' Гол
Chao Gan
4:0
90' Гол
Соуза Диего II
90'+6
23
Guo
Wei
42
Yeljan
Shinar
24
Имин
Лю
4
Wei
Qiao
15
Zhen
Ge
39
Chao
Gan
10
Сельнес
Оле
26
Qiang
Jin
12
John
Mary
40
Соуза
Диего
II
31
Yuanyi
Li
1
Yuelei
Cheng
20
Miao
Tang
II
19
Jihong
Jiang
3
Тошич
Душко
2
Zheng
Zou
30
Peng
Wang
4
Gong
Zhang
35
Tixiang
Li
10
Саба
Диа
29
Чжи
Сяо
7
Захави
Эран
Шеньчжень
4-3-3
Гуанчжоу Фули
4-3-3

Ход матча

31'
 
Захави Эран
33'
Qiang Jin
 
43'
 
Jihong Jiang
44'
 
Yuelei Cheng
45'
Соуза Диего II
1:0
46'
 
Йи Тенг
Zheng Zou
46'
 
Chugui Ye
Захави Эран
54'
John Mary
2:0
55'
 
Lin Lu
Чжи Сяо
60'
Harold Preciado
John Mary
 
65'
Peng Wang III
Qiang Jin
 
69'
 
Тошич Душко
69'
 
Tixiang Li
69'
 
Тошич Душко
73'
Harold Preciado
2:0
74'
Chao Gan
 
85'
Tianyi Gao
Yuanyi Li
 
90'
Chao Gan
(Harold Preciado)
3:0
90'
Соуза Диего II
(Сельнес Оле)
4:0

Статистика матча

  • 4 Голы 0
  • 11 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 0
  • 6 Угловые 5
  • 2 Офсайды 3
  • 13 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 2
  • 3 Замены 3
  • 64 Владение мячом, % 36

Предыдущие игры

Шеньчжень Последние 20 матчей: +1 =6 -13
Шеньчжень 1:1 Пекин Женьхе Цзянсу Сунин 2:0 Шеньчжень Шаньдун Лунэн 3:0 Шеньчжень Шеньчжень 0:2 Чуньцинь Лифан
Тянцзинь Цюаньцзянь 2:2 Шеньчжень Хэбей Форчун 1:1 Шеньчжень Шеньчжень 0:1 Шанхай СИПГ Хэнань Цзянье 1:0 Шеньчжень Шеньчжень 0:0 Тянцзинь Тэда Ухань Чжоэр 2:0 Шеньчжень Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Шеньчжень Шеньчжень 1:2 Далянь Ифан Бэйцзин Гоань 3:0 Шеньчжень Шеньчжень 2:1 Шанхай Шэньхуа Шеньчжень 0:1 Шанхай Шэньхуа Гуанчжоу Фули 3:1 Шеньчжень Пекин Женьхе 2:2 Шеньчжень Шеньчжень 0:2 Цзянсу Сунин Шеньчжень 1:1 Шаньдун Лунэн Чуньцинь Лифан 1:0 Шеньчжень
Гуанчжоу Фули Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Гуанчжоу Фули 2:2 Шанхай СИПГ Гуанчжоу Фули 2:2 Цзянсу Сунин Шанхай Шэньхуа 5:3 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 0:4 Саутгемптон
Гуанчжоу Фули 0:5 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Фули 2:1 Тянцзинь Тэда Далянь Ифан 3:2 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 4:2 Чуньцинь Лифан Гуанчжоу Фули 2:0 Хэнань Цзянье Бэйцзин Гоань 3:2 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 3:4 Ухань Чжоэр Гуанчжоу Фули 2:2 Хэбей Форчун Шаньдун Лунэн 3:1 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 0:4 Боруссия М Гуанчжоу Фули 3:1 Пекин Женьхе Тянцзинь Цюаньцзянь 1:2 Гуанчжоу Фули Шанхай СИПГ 2:0 Гуанчжоу Фули Taizhou Yuanda 1:0 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 3:1 Шеньчжень Цзянсу Сунин 5:1 Гуанчжоу Фули

Последние игры между собой

Шеньчжень: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Гуанчжоу Фули: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Гуанчжоу Фули 3:1 Шеньчжень Суперлига
Команда И В Н П Г О
1. Гуанчжоу Эвергранд 22 19 1 2 53 - 14 58
2. Шанхай СИПГ 23 16 5 2 47 - 19 53
3. Бэйцзин Гоань 22 17 0 5 42 - 18 51
4. Шаньдун Лунэн 22 11 4 7 38 - 24 37
5. Цзянсу Сунин 23 9 7 7 42 - 34 34
6. Далянь Ифан 22 8 7 7 35 - 35 31
7. Чуньцинь Лифан 22 7 8 7 29 - 37 29
8. Тянцзинь Тэда 23 8 5 10 31 - 37 29
9. Ухань Чжоэр 22 7 7 8 28 - 30 28
10. Хэнань Цзянье 23 7 6 10 27 - 37 27
11. Гуанчжоу Фули 23 7 5 11 44 - 58 26
12. Хэбей Форчун 23 6 5 12 25 - 38 23
13. Шанхай Шэньхуа 21 6 4 11 33 - 39 22
14. Шеньчжень 22 4 6 12 20 - 33 18
15. Тянцзинь Цюаньцзянь 22 2 11 9 26 - 38 17
16. Пекин Женьхе 23 3 3 17 19 - 48 12
  • Второй тайм
  • 96'
    Шеньчжень заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
  • 95'
    Соуза Диего II из команды Шеньчжень является претендентом на награду Woman of the Match после отличного выступления сегодня.
  • 95'
    Шеньчжень нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
  • 95'
    Сельнес Оле сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    95'
    ГОООООЛ - Соуза Диего II Шеньчжень забивает ударом головой
  • Угловой
    94'
    Сельнес Оле из команды Шеньчжень подал угловой слева.
  • 94'
    Хороший удар издали нанес Соуза Диего II, но отличный сейв сделал Ченг Юелей. Угловой.
  • 93'
    Шеньчжень пытается что-то создать.
  • 93'
    Шеньчжень вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 92'
    Хорошо играет на выходе Ченг Юелей - мяч в ее руках
  • 92'
    Шеньчжень пытается что-то создать.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
  • 91'
    Harold Preciado сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    91'
    Г О О О О Л - Chao Gan изменил счет на табло!
  • 90'
    Шеньчжень имеет хороший шанс забить.
  • 90'
    Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
  • Офсайд
    90'
    Zhen Ge из команды Шеньчжень в офсайде
  • 89'
    Шеньчжень вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 89'
    Chao Gan из команды Шеньчжень делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 89'
    Шеньчжень пытается что-то создать.
  • 89'
    Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
  • 88'
    Как она упустила момент!?! Harold Preciado имела прекрасный шанс забить, но каким-то образом промазала!
  • 88'
    Yeljan Shinar из команды Шеньчжень отправил кросс в штрафную...
  • 88'
    Шеньчжень пытается что-то создать.
  • 88'
    Соуза Диего II нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
  • 87'
    Шеньчжень пытается что-то создать.
  • 87'
    Лю Лин из команды Гуанчжоу Фули направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 87'
    Гуанчжоу Фули пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    86'
    Судья сигнализирует, что Tianyi Gao из команды Шеньчжень поставил подножку. Пострадал Miao Tang
  • 85'
    Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
  • 85'
    Тактическая замена. Yuanyi Li уходит с поля и его заменяет Tianyi Gao
  • 85'
    Соуза Диего II из команды Шеньчжень сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
  • 84'
    Zhen Ge из команды Шеньчжень отправил кросс в штрафную...
  • 84'
    Peng Wang нанес удар издали, а Ченг Юелей отбил его обратно в игру!
  • Травма, повреждение
    83'
    Ксиао Вей возвращается на поле.
  • Травма, повреждение
    83'
    Лю Лин возвращается на поле.
  • Фол, нарушение
    83'
    Peng Wang из команды Гуанчжоу Фули опасно и грубо сыграл. Yuanyi Li пострадал.
  • 82'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    82'
    Ох, нехорошо это выглядит. Ксиао Вей получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    82'
    Ох, нехорошо это выглядит. Лю Лин получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    82'
    Ксиао Вей на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 81'
    Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
  • 81'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    81'
    Судья сигнализирует, что Yeljan Shinar из команды Шеньчжень поставил подножку. Пострадал Tixiang Li
  • 81'
    Ченг Юелей спасла ворота! Harold Preciado была в голевой позиции, но Ченг Юелей сделала отличный сейв
  • 80'
    Шеньчжень пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    79'
    Лю Лин наказан за толчок Yeljan Shinar
  • 78'
    Имин Лю выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    78'
    Саба Диа из команды Гуанчжоу Фули подал угловой справа.
  • 77'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 77'
    Лю Лин исполняет штрафной, Го Вэй спасает. Будет угловой
  • 76'
    Имин Лю выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    76'
    Саба Диа из команды Гуанчжоу Фули подал угловой слева.
  • 76'
    Имин Лю предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 75'
    Gong Zhang навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 75'
    Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
  • Желтая карточка
    74'
    Chao Gan получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    74'
    Судья сигнализирует, что Chao Gan из команды Шеньчжень поставил подножку. Пострадал Tixiang Li
  • Офсайд
    74'
    Соуза Диего II из команды Шеньчжень в офсайде
  • Описание гола
    73'
    МИМО ВОРОТ! - Harold Preciado выполняет точный удар, но Ченг Юелей блокирует его!
  • 72'
    После проверки VAR судья не изменил решения - Шеньчжень пробьет пенальти!
  • 71'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
  • 70'
    Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
  • 69'
    УДАЛЕНИЕ! - Тошич Душко получает вторую желтую карточку за жалобы
  • Желтая карточка
    69'
    Рефери не любит споров - именно за это Tixiang Li сейчас получил желтую
  • Желтая карточка
    69'
    Тошич Душко получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    69'
    ПЕНАЛЬТИ! - Тошич Душко дергает за футболку соперника (это был Harold Preciado) и рефери назначает пенальти!
  • Фол, нарушение
    68'
    Йи Тенг из команды Гуанчжоу Фули играет слишком грубо. Соуза Диего II оказался на газоне.
  • 68'
    Великолепное видение игры демонстрирует Соуза Диего II из команды Шеньчжень, когда она останавливает многообещающую атаку перехватом.
  • Угловой
    67'
    Лю Лин из команды Гуанчжоу Фули подал угловой слева.
  • 67'
    Имин Лю предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 67'
    Chugui Ye из команды Гуанчжоу Фули делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 67'
    Гуанчжоу Фули пытается что-то создать.
  • 67'
    Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    67'
    Судья сигнализирует, что Yuanyi Li из команды Шеньчжень поставил подножку. Пострадал Лю Лин
  • 66'
    Шеньчжень вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 65'
    Тактическая замена. Qiang Jin уходит с поля и его заменяет Peng Wang
  • 65'
    Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
  • 65'
    Yeljan Shinar из команды Шеньчжень делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 65'
    Тошич Душко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 65'
    Сельнес Оле из команды Шеньчжень отправил кросс в штрафную...
  • 65'
    Шеньчжень пытается что-то создать.
  • 64'
    Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 64'
    Матч возобновлен
  • 63'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 63'
    Хорошо играет на выходе Го Вэй - мяч в ее руках
  • 62'
    Тошич Душко навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    62'
    Судья сигнализирует, что Соуза Диего II из команды Шеньчжень поставил подножку. Пострадал Peng Wang
  • 61'
    Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
  • 61'
    Как она упустила момент!?! Yuanyi Li имела прекрасный шанс забить, но каким-то образом промазала!
  • 61'
    Qiang Jin из команды Шеньчжень делает пас партнеру.
  • 61'
    Шеньчжень имеет хороший шанс забить.
  • 60'
    Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
  • 60'
    Матч возобновлен
  • 60'
    Тактическая замена. John Mary уходит с поля и его заменяет Harold Preciado
  • 59'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Офсайд
    58'
    Саба Диа из команды Гуанчжоу Фули в офсайде
  • 58'
    Гуанчжоу Фули пытается что-то создать.
  • 58'
    Хорошо играет на выходе Ченг Юелей - мяч в ее руках
  • 57'
    Ксиао Вей делает длинную передачу вперед
  • 56'
    Шеньчжень пытается что-то создать.
  • 55'
    Тактическая замена. Чжи Сяо уходит с поля и его заменяет Лю Лин
  • 55'
    Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
  • Описание гола
    54'
    Г О О О О Л - John Mary из команды Шеньчжень забивает с точки!
  • Фол, нарушение
    53'
    ПЕНАЛЬТИ! - Йи Тенг совершил грубый фол. Chao Gan заработал пенальти!
  • 53'
    Шеньчжень пытается что-то создать.
  • 52'
    Хорошо играет на выходе Го Вэй - мяч в ее руках
  • 52'
    Имин Лю выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 51'
    Miao Tang из команды Гуанчжоу Фули отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    51'
    Peng Wang из команды Гуанчжоу Фули разыграл угловой с правого угла.
  • 51'
    Хороший удар издали нанес Chugui Ye, но отличный сейв сделал Го Вэй. Угловой.
  • 50'
    Гуанчжоу Фули пытается что-то создать.
  • 50'
    Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
  • 50'
    Сельнес Оле из команды Шеньчжень пасует в штрафную, но Ченг Юелей выходит и ловит мяч.
  • 49'
    Шеньчжень пытается что-то создать.
  • Офсайд
    49'
    Саба Диа из команды Гуанчжоу Фули в офсайде
  • 48'
    Ксиао Вей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 48'
    Хорошие скиллы дриблинга показывает Chugui Ye, обходя своих соперников
  • 48'
    Гуанчжоу Фули пытается что-то создать.
  • 48'
    Тошич Душко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 48'
    Yeljan Shinar из команды Шеньчжень отправил кросс в штрафную...
  • 47'
    Шеньчжень вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 47'
    Тошич Душко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 47'
    Yuanyi Li из команды Шеньчжень отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    47'
    Сельнес Оле из команды Шеньчжень разыграл угловой с правого угла.
  • 46'
    Peng Wang предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 46'
    Выглядело как неплохой момент. Yuanyi Li из команды Шеньчжень закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
  • 46'
    Шеньчжень имеет хороший шанс забить.
  • 46'
    Тактическая замена. Захави Эран уходит с поля и его заменяет Chugui Ye
  • 46'
    Тактическая замена. Чжао Чженг уходит с поля и его заменяет Йи Тенг
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Shenzhen Universiade Sports Centre. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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