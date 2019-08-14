Китай: Суперлига 2019
Шеньчжень
4:0
Конец матча
Гуанчжоу Фули
31' Желтая карточкаЗахави Эран
33' Желтая карточкаQiang Jin
43' Красная карточкаJihong Jiang
44' Желтая карточкаYuelei Cheng
1:0
45' ПенальтиСоуза Диего II
2:0
54' ПенальтиJohn Mary
69' Желтая карточкаТошич Душко
69' Желтая карточкаTixiang Li
69' Вторая желтая карточкаТошич Душко
2:0
73' Не забитый пенальтиHarold Preciado
74' Желтая карточкаChao Gan
3:0
90' ГолChao Gan
4:0
90' ГолСоуза Диего II
23
Guo
Wei
24
Имин
Лю
4
Wei
Qiao
15
Zhen
Ge
39
Chao
Gan
10
Сельнес
Оле
26
Qiang
Jin
12
John
Mary
31
Yuanyi
Li
20
Miao
Tang
II
19
Jihong
Jiang
30
Peng
Wang
35
Tixiang
Li
10
Саба
Диа
29
Чжи
Сяо
- Основной состав
-
23 Guo WeiВратарь
- Защитник
-
24 Имин ЛюЗащитник
-
4 Wei QiaoЗащитник
-
15 Zhen GeЗащитник
-
39 Chao GanПолузащитник
-
10 Сельнес ОлеПолузащитник
-
26 Qiang JinПолузащитник
-
12 John MaryНападающий
- Нападающий
-
31 Yuanyi LiНападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
-
-
13 Weilong Wang
-
33 Tianyi Gao
-
16 Жоу Яюн
-
-
27 Pengchao Zu
-
Главный тренер: Донадони Роберто
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Miao Tang IIЗащитник
-
19 Jihong JiangЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Peng WangПолузащитник
- Полузащитник
-
35 Tixiang LiПолузащитник
-
10 Саба ДиаНападающий
-
29 Чжи СяоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
11 Хайфэн ДинЗащитник
-
23 Lin LuЗащитник
-
18 Йи ТенгЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Chugui YeНападающий
-
22 Jiaqi Han
-
Главный тренер: Dragan Stojkovic
Ход матча
31'
33'
43'
44'
45'
1:0
46'
54'
2:0
69'
69'
69'
73'
2:0
74'
85'
90'
3:0
90'
4:0
Статистика матча
-
4 Голы 0
-
11 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 0
-
6 Угловые 5
-
2 Офсайды 3
-
13 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 2
-
3 Замены 3
-
64 Владение мячом, % 36
Предыдущие игры
Шеньчжень Последние 20 матчей: +1 =6 -13Шеньчжень 1:1 Пекин Женьхе Цзянсу Сунин 2:0 Шеньчжень Шаньдун Лунэн 3:0 Шеньчжень Шеньчжень 0:2 Чуньцинь Лифан
Тянцзинь Цюаньцзянь 2:2 Шеньчжень Хэбей Форчун 1:1 Шеньчжень Шеньчжень 0:1 Шанхай СИПГ Хэнань Цзянье 1:0 Шеньчжень Шеньчжень 0:0 Тянцзинь Тэда Ухань Чжоэр 2:0 Шеньчжень Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Шеньчжень Шеньчжень 1:2 Далянь Ифан Бэйцзин Гоань 3:0 Шеньчжень Шеньчжень 2:1 Шанхай Шэньхуа Шеньчжень 0:1 Шанхай Шэньхуа Гуанчжоу Фули 3:1 Шеньчжень Пекин Женьхе 2:2 Шеньчжень Шеньчжень 0:2 Цзянсу Сунин Шеньчжень 1:1 Шаньдун Лунэн Чуньцинь Лифан 1:0 Шеньчжень
Гуанчжоу Фули Последние 20 матчей: +6 =3 -11Гуанчжоу Фули 2:2 Шанхай СИПГ Гуанчжоу Фули 2:2 Цзянсу Сунин Шанхай Шэньхуа 5:3 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 0:4 Саутгемптон
Гуанчжоу Фули 0:5 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Фули 2:1 Тянцзинь Тэда Далянь Ифан 3:2 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 4:2 Чуньцинь Лифан Гуанчжоу Фули 2:0 Хэнань Цзянье Бэйцзин Гоань 3:2 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 3:4 Ухань Чжоэр Гуанчжоу Фули 2:2 Хэбей Форчун Шаньдун Лунэн 3:1 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 0:4 Боруссия М Гуанчжоу Фули 3:1 Пекин Женьхе Тянцзинь Цюаньцзянь 1:2 Гуанчжоу Фули Шанхай СИПГ 2:0 Гуанчжоу Фули Taizhou Yuanda 1:0 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 3:1 Шеньчжень Цзянсу Сунин 5:1 Гуанчжоу Фули
Последние игры между собой
Шеньчжень: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Гуанчжоу Фули: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гуанчжоу Эвергранд
|22
|19
|1
|2
|53 - 14
|58
|2.
|Шанхай СИПГ
|23
|16
|5
|2
|47 - 19
|53
|3.
|Бэйцзин Гоань
|22
|17
|0
|5
|42 - 18
|51
|4.
|Шаньдун Лунэн
|22
|11
|4
|7
|38 - 24
|37
|5.
|Цзянсу Сунин
|23
|9
|7
|7
|42 - 34
|34
|6.
|Далянь Ифан
|22
|8
|7
|7
|35 - 35
|31
|7.
|Чуньцинь Лифан
|22
|7
|8
|7
|29 - 37
|29
|8.
|Тянцзинь Тэда
|23
|8
|5
|10
|31 - 37
|29
|9.
|Ухань Чжоэр
|22
|7
|7
|8
|28 - 30
|28
|10.
|Хэнань Цзянье
|23
|7
|6
|10
|27 - 37
|27
|11.
|Гуанчжоу Фули
|23
|7
|5
|11
|44 - 58
|26
|12.
|Хэбей Форчун
|23
|6
|5
|12
|25 - 38
|23
|13.
|Шанхай Шэньхуа
|21
|6
|4
|11
|33 - 39
|22
|14.
|Шеньчжень
|22
|4
|6
|12
|20 - 33
|18
|15.
|Тянцзинь Цюаньцзянь
|22
|2
|11
|9
|26 - 38
|17
|16.
|Пекин Женьхе
|23
|3
|3
|17
|19 - 48
|12
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