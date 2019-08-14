Китай: Суперлига 2019

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Шанхай СИПГ
5:1
Конец матча

Стадион:
Тянцзинь Тэда
0'
1:0
10' Гол
Вэньцзюнь Люй
1:1
18' Гол
Вагнер Сандро
2:1
48' Гол
Арнаутович Марко
62' Желтая карточка
Вагнер Сандро
3:1
71' Гол
Ли Шенглонг
75' Желтая карточка
Honglue Zhao
76' Желтая карточка
Хай Юй
4:1
85' Гол
Хуэй-Кан Цай
88' Желтая карточка
Guan He
5:1
90' Гол
Ахмедов Одил
90'+4
1
Цзюнь-Лин
Янь
4
Шэньчао
Ван
13
Чжэнь
Вэй
28
Guan
He
21
Хай
Юй
2
Wei
Zhang
I
15
Chuangyi
Lin
6
Хуэй-Кан
Цай
11
Вэньцзюнь
Люй
7
Арнаутович
Марко
8
Оскар
дос
Сантос
1
Jia
Du
14
Хайо
Ронг
4
Fan
Yang
30
Yang
Liu
II
3
Honglue
Zhao
21
Yingjie
Zhao
22
Hao
Guo
25
Muzepper
Mirahmetjan
18
Taoyu
Piao
9
Вагнер
Сандро
7
Ачеампонг
Франк
Шанхай СИПГ
5-3-2
Тянцзинь Тэда
4-3-3

Ход матча

10'
Вэньцзюнь Люй
(Арнаутович Марко)
1:0
18'
1:1
Вагнер Сандро
(Muzepper Mirahmetjan)
46'
Ахмедов Одил
Chuangyi Lin
 
46'
Ли Шенглонг
Wei Zhang I
 
48'
Арнаутович Марко
(Хуэй-Кан Цай)
2:1
60'
 
Weijun Xie
Taoyu Piao
62'
 
Вагнер Сандро
71'
Ли Шенглонг
3:1
75'
 
Honglue Zhao
76'
Хай Юй
 
77'
 
Yang Cao
Yingjie Zhao
80'
Хуань Фу
Арнаутович Марко
 
85'
Хуэй-Кан Цай
(Ахмедов Одил)
4:1
88'
Guan He
 
90'
Ахмедов Одил
(Оскар дос Сантос)
5:1

Статистика матча

  • 5 Голы 1
  • 10 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 7
  • 2 Угловые 8
  • 1 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 2
  • 53 Владение мячом, % 47

Предыдущие игры

Шанхай СИПГ Последние 20 матчей: +13 =6 -1
Гуанчжоу Фули 2:2 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 0:0 Тянцзинь Цюаньцзянь Ухань Чжоэр 1:1 Шанхай СИПГ Гуанчжоу Эвергранд 0:2 Шанхай СИПГ
Чуньцинь Лифан 2:2 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 3:0 Хэбей Форчун Цзянсу Сунин 0:3 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 3:1 Шанхай Шэньхуа Шеньчжень 0:1 Шанхай СИПГ Чонбук Моторс 1:1 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 3:0 Пекин Женьхе Шанхай СИПГ 1:1 Чонбук Моторс Шанхай СИПГ 0:2 Гуанчжоу Эвергранд Далянь Ифан 1:2 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 4:0 Цзилинь Байцзя Шанхай СИПГ 2:1 Бэйцзин Гоань Шанхай СИПГ 5:0 Ульсан Хэнань Цзянье 0:1 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 2:1 Шаньдун Лунэн Кавасаки Фронтале 2:2 Шанхай СИПГ
Тянцзинь Тэда Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Тянцзинь Тэда 2:1 Ухань Чжоэр Тянцзинь Тэда 2:0 Хэнань Цзянье Тянцзинь Цюаньцзянь 1:0 Тянцзинь Тэда Тянцзинь Тэда 1:3 Шанхай Шэньхуа
Тянцзинь Тэда 3:3 Далянь Ифан Гуанчжоу Фули 2:1 Тянцзинь Тэда Тянцзинь Тэда 0:3 Гуанчжоу Эвергранд Тянцзинь Тэда 2:1 Цзянсу Сунин Чуньцинь Лифан 1:0 Тянцзинь Тэда Тянцзинь Тэда 2:1 Шаньдун Лунэн Шеньчжень 0:0 Тянцзинь Тэда Тянцзинь Тэда 1:2 Бэйцзин Гоань Шанхай Шэньсинь 2:3 Тянцзинь Тэда Пекин Женьхе 2:1 Тянцзинь Тэда Тянцзинь Тэда 2:0 Хэбей Форчун Тянцзинь Тэда 1:1 Шанхай Шэньхуа Ухань Чжоэр 1:1 Тянцзинь Тэда Тянцзинь Тэда 4:1 Цзыбо Сандей Тянцзинь Тэда 0:2 Шанхай СИПГ Хэнань Цзянье 2:3 Тянцзинь Тэда

Последние игры между собой

Шанхай СИПГ: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 0
Тянцзинь Тэда: победы: 0, ничьи: 5, поражения: 8
Тянцзинь Тэда 0:2 Шанхай СИПГ Суперлига Тянцзинь Тэда 2:5 Шанхай СИПГ Суперлига Шанхай СИПГ 1:1 Тянцзинь Тэда Суперлига Шанхай СИПГ 3:1 Тянцзинь Тэда Суперлига
Тянцзинь Тэда 0:1 Шанхай СИПГ Суперлига Тянцзинь Тэда 0:1 Шанхай СИПГ Суперлига Шанхай СИПГ 1:1 Тянцзинь Тэда Суперлига Шанхай СИПГ 2:1 Тянцзинь Тэда Суперлига Тянцзинь Тэда 0:0 Шанхай СИПГ Суперлига Тянцзинь Тэда 3:3 Шанхай СИПГ Суперлига Шанхай СИПГ 1:1 Тянцзинь Тэда Суперлига Тянцзинь Тэда 2:3 Шанхай СИПГ Суперлига Шанхай СИПГ 1:0 Тянцзинь Тэда Суперлига
Команда И В Н П Г О
1. Гуанчжоу Эвергранд 22 19 1 2 53 - 14 58
2. Шанхай СИПГ 23 16 5 2 47 - 19 53
3. Бэйцзин Гоань 22 17 0 5 42 - 18 51
4. Шаньдун Лунэн 22 11 4 7 38 - 24 37
5. Цзянсу Сунин 23 9 7 7 42 - 34 34
6. Далянь Ифан 22 8 7 7 35 - 35 31
7. Чуньцинь Лифан 22 7 8 7 29 - 37 29
8. Тянцзинь Тэда 23 8 5 10 31 - 37 29
9. Ухань Чжоэр 22 7 7 8 28 - 30 28
10. Хэнань Цзянье 23 7 6 10 27 - 37 27
11. Гуанчжоу Фули 23 7 5 11 44 - 58 26
12. Хэбей Форчун 23 6 5 12 25 - 38 23
13. Шанхай Шэньхуа 21 6 4 11 33 - 39 22
14. Шеньчжень 22 4 6 12 20 - 33 18
15. Тянцзинь Цюаньцзянь 22 2 11 9 26 - 38 17
16. Пекин Женьхе 23 3 3 17 19 - 48 12
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Shanghai Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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