Китай: Суперлига 2019
Шанхай СИПГ
5:1
Конец матча
Стадион: Шанхай Интернешнл
Тянцзинь Тэда
1:0
10' ГолВэньцзюнь Люй
1:1
18' ГолВагнер Сандро
2:1
48' ГолАрнаутович Марко
62' Желтая карточкаВагнер Сандро
3:1
71' ГолЛи Шенглонг
75' Желтая карточкаHonglue Zhao
76' Желтая карточкаХай Юй
4:1
85' ГолХуэй-Кан Цай
88' Желтая карточкаGuan He
5:1
90' ГолАхмедов Одил
13
Чжэнь
Вэй
28
Guan
He
21
Хай
Юй
15
Chuangyi
Lin
1
Jia
Du
14
Хайо
Ронг
4
Fan
Yang
30
Yang
Liu
II
21
Yingjie
Zhao
22
Hao
Guo
18
Taoyu
Piao
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Чжэнь ВэйЗащитник
-
28 Guan HeЗащитник
-
21 Хай ЮйЗащитник
- Защитник
-
15 Chuangyi LinПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Wei ChenВратарь
-
5 Кэ ШиЗащитник
-
25 Ахмедов ОдилПолузащитник
-
23 Хуань ФуПолузащитник
-
19 Jinghang HuНападающий
-
14 Ли ШенглонгНападающий
-
37 Binbin Chen
-
Главный тренер: Перейра Витор
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
1 Jia DuВратарь
-
14 Хайо РонгЗащитник
-
4 Fan YangЗащитник
-
30 Yang Liu IIЗащитник
- Защитник
-
21 Yingjie ZhaoПолузащитник
-
22 Hao GuoПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Taoyu PiaoНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
26 Yang CaoЗащитник
-
23 Yongchi LeiПолузащитник
-
-
27 Weijun Xie
-
20 Haoyu Mao
-
-
Главный тренер: Штилике Ули
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
10'
18'
48'
2:1
60'
62'
71'
3:1
75'
76'
77'
85'
4:1
88'
90'
5:1
Статистика матча
-
5 Голы 1
-
10 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 7
-
2 Угловые 8
-
1 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 2
-
53 Владение мячом, % 47
Предыдущие игры
Шанхай СИПГ Последние 20 матчей: +13 =6 -1Гуанчжоу Фули 2:2 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 0:0 Тянцзинь Цюаньцзянь Ухань Чжоэр 1:1 Шанхай СИПГ Гуанчжоу Эвергранд 0:2 Шанхай СИПГ
Чуньцинь Лифан 2:2 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 3:0 Хэбей Форчун Цзянсу Сунин 0:3 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 3:1 Шанхай Шэньхуа Шеньчжень 0:1 Шанхай СИПГ Чонбук Моторс 1:1 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 3:0 Пекин Женьхе Шанхай СИПГ 1:1 Чонбук Моторс Шанхай СИПГ 0:2 Гуанчжоу Эвергранд Далянь Ифан 1:2 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 4:0 Цзилинь Байцзя Шанхай СИПГ 2:1 Бэйцзин Гоань Шанхай СИПГ 5:0 Ульсан Хэнань Цзянье 0:1 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 2:1 Шаньдун Лунэн Кавасаки Фронтале 2:2 Шанхай СИПГ
Тянцзинь Тэда Последние 20 матчей: +8 =4 -8Тянцзинь Тэда 2:1 Ухань Чжоэр Тянцзинь Тэда 2:0 Хэнань Цзянье Тянцзинь Цюаньцзянь 1:0 Тянцзинь Тэда Тянцзинь Тэда 1:3 Шанхай Шэньхуа
Тянцзинь Тэда 3:3 Далянь Ифан Гуанчжоу Фули 2:1 Тянцзинь Тэда Тянцзинь Тэда 0:3 Гуанчжоу Эвергранд Тянцзинь Тэда 2:1 Цзянсу Сунин Чуньцинь Лифан 1:0 Тянцзинь Тэда Тянцзинь Тэда 2:1 Шаньдун Лунэн Шеньчжень 0:0 Тянцзинь Тэда Тянцзинь Тэда 1:2 Бэйцзин Гоань Шанхай Шэньсинь 2:3 Тянцзинь Тэда Пекин Женьхе 2:1 Тянцзинь Тэда Тянцзинь Тэда 2:0 Хэбей Форчун Тянцзинь Тэда 1:1 Шанхай Шэньхуа Ухань Чжоэр 1:1 Тянцзинь Тэда Тянцзинь Тэда 4:1 Цзыбо Сандей Тянцзинь Тэда 0:2 Шанхай СИПГ Хэнань Цзянье 2:3 Тянцзинь Тэда
Последние игры между собой
Шанхай СИПГ: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 0
Тянцзинь Тэда: победы: 0, ничьи: 5, поражения: 8
Тянцзинь Тэда 0:1 Шанхай СИПГ Суперлига Тянцзинь Тэда 0:1 Шанхай СИПГ Суперлига Шанхай СИПГ 1:1 Тянцзинь Тэда Суперлига Шанхай СИПГ 2:1 Тянцзинь Тэда Суперлига Тянцзинь Тэда 0:0 Шанхай СИПГ Суперлига Тянцзинь Тэда 3:3 Шанхай СИПГ Суперлига Шанхай СИПГ 1:1 Тянцзинь Тэда Суперлига Тянцзинь Тэда 2:3 Шанхай СИПГ Суперлига Шанхай СИПГ 1:0 Тянцзинь Тэда Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гуанчжоу Эвергранд
|22
|19
|1
|2
|53 - 14
|58
|2.
|Шанхай СИПГ
|23
|16
|5
|2
|47 - 19
|53
|3.
|Бэйцзин Гоань
|22
|17
|0
|5
|42 - 18
|51
|4.
|Шаньдун Лунэн
|22
|11
|4
|7
|38 - 24
|37
|5.
|Цзянсу Сунин
|23
|9
|7
|7
|42 - 34
|34
|6.
|Далянь Ифан
|22
|8
|7
|7
|35 - 35
|31
|7.
|Чуньцинь Лифан
|22
|7
|8
|7
|29 - 37
|29
|8.
|Тянцзинь Тэда
|23
|8
|5
|10
|31 - 37
|29
|9.
|Ухань Чжоэр
|22
|7
|7
|8
|28 - 30
|28
|10.
|Хэнань Цзянье
|23
|7
|6
|10
|27 - 37
|27
|11.
|Гуанчжоу Фули
|23
|7
|5
|11
|44 - 58
|26
|12.
|Хэбей Форчун
|23
|6
|5
|12
|25 - 38
|23
|13.
|Шанхай Шэньхуа
|21
|6
|4
|11
|33 - 39
|22
|14.
|Шеньчжень
|22
|4
|6
|12
|20 - 33
|18
|15.
|Тянцзинь Цюаньцзянь
|22
|2
|11
|9
|26 - 38
|17
|16.
|Пекин Женьхе
|23
|3
|3
|17
|19 - 48
|12
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