США: МЛС 2019

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Нью-Йорк Сити
1:1
Первый тайм: 28'

Стадион:
Хьюстон Динамо
0'
1:0
16' Гол
Митрицэ Александру
1:1
26' Гол
Juan Cabezas
28'
1
Джонсон
Шон
4
Шано
Максим
6
Калленс
Александр
22
Матаррита
Рональд
5
Eric
Miller
8
Ринг
Александр
55
Паркс
Китон
19
Jesus
Medina
28
Митрицэ
Александру
9
Эбер
Араужо
17
Маккей-Стивен
Гари
1
Tyler
Deric
20
ДеЛаГарза
Эй
Джей
6
Струна
Альяж
15
Фигероа
Мэйнор
3
Лундквист
Адам
22
Matias
Vera
5
Juan
Cabezas
31
Киото
Роммель
10
Мартинес
Томас
11
Макнамара
Томас
8
Memo
Rodriguez
Нью-Йорк Сити
3-4-3
Хьюстон Динамо
4-2-3-1

Ход матча

16'
Митрицэ Александру
(Эбер Араужо)
1:0
26'
1:1
Juan Cabezas
(Макнамара Томас)

Предыдущие игры

Нью-Йорк Сити Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Реал Солт-Лейк 3:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 3:1 Спортинг Канзас-Сити Колорадо Рэпидс 1:2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Нью-Йорк Сити
Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 0:1 Портленд Тимберс Нью-Йорк Сити 3:0 Сиэтл Саундерс Нью-Йорк Сити 4:2 Филадельфия Юнион Ди Си Юнайтед 1:2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 4:0 Северная Каролина Нью-Йорк Сити 5:2 Цинциннати Коламбус Кру 2:2 Нью-Йорк Сити Чикаго Файр 1:1 Нью-Йорк Сити Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Нью-Йорк Сити Монреаль Импакт 0:2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:1 Орландо Сити Нью-Йорк Сити 1:0 Чикаго Файр Ди Си Юнайтед 0:2 Нью-Йорк Сити Миннесота Юнайтед 3:3 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 0:0 Монреаль Импакт
Хьюстон Динамо Последние 20 матчей: +6 =2 -12
Хьюстон Динамо 0:1 Чикаго Файр Хьюстон Динамо 0:1 Сиэтл Саундерс Торонто 1:3 Хьюстон Динамо Атланта Юнайтед 5:0 Хьюстон Динамо
Хьюстон Динамо 1:3 Лос-Анджелес Цинциннати 3:2 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 4:0 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Хьюстон Динамо Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Хьюстон Динамо Портленд Тимберс 4:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:3 Миннесота Юнайтед Хьюстон Динамо 3:2 Остин Болд Хьюстон Динамо 1:1 Спортинг Канзас-Сити Миннесота Юнайтед 1:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Ди Си Юнайтед Хьюстон Динамо 1:1 Портленд Тимберс Сиэтл Саундерс 1:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Даллас Хьюстон Динамо 2:0 Коламбус Кру Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Хьюстон Динамо

Последние игры между собой

Нью-Йорк Сити: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
Хьюстон Динамо: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
Хьюстон Динамо 3:1 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 1:1 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 0:2 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 1:1 Хьюстон Динамо МЛС

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 25 12 6 7 46 - 37 42
2. Атланта Юнайтед 24 12 3 9 41 - 29 39
3. Нью-Йорк Сити 1:0 22 10 8 4 38 - 27 38
4. Нью-Йорк Ред Буллз 24 11 4 9 41 - 34 37
5. Ди Си Юнайтед 25 9 9 7 32 - 31 36
6. Нью-Инглэнд Революшн 24 9 6 9 34 - 41 33
7. Монреаль Импакт 25 10 3 12 34 - 44 33
8. Торонто 24 9 5 10 38 - 40 32
9. Орландо Сити 24 8 5 11 32 - 33 29
10. Чикаго Файр 25 6 9 10 35 - 35 27
11. Коламбус Кру 25 7 4 14 25 - 37 25
12. Цинциннати 24 5 2 17 23 - 55 17

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 23 16 4 3 61 - 23 52
2. Миннесота Юнайтед 23 11 5 7 39 - 30 38
3. Сан-Хосе Эрткуэйкс 23 11 5 7 40 - 34 38
4. Сиэтл Саундерс 23 11 5 7 35 - 31 38
5. Лос-Анджелес Гэлакси 23 12 1 10 30 - 34 37
6. Реал Солт-Лейк 23 10 4 9 33 - 31 34
7. Даллас 24 9 6 9 31 - 28 33
8. Портленд Тимберс 22 9 4 9 35 - 33 31
9. Хьюстон Динамо 0:1 24 9 3 12 32 - 37 30
10. Спортинг Канзас-Сити 23 7 7 9 36 - 41 28
11. Ванкувер Уайткэпс 25 5 9 11 25 - 42 24
12. Колорадо Рэпидс 23 6 5 12 39 - 48 23
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gillette Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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