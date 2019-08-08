США: МЛС 2019
Нью-Йорк Сити
1:1
Первый тайм: 28'
Стадион: Джилетт
Хьюстон Динамо
1:0
16' ГолМитрицэ Александру
1:1
26' ГолJuan Cabezas
55
Паркс
Китон
19
Jesus
Medina
22
Matias
Vera
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Паркс КитонПолузащитник
-
19 Jesus MedinaПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
41 Brad StuverВратарь
-
15 Tony RochaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 James Sands
-
-
Главный тренер: Domenec Torrent
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Matias VeraПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Joe WillisВратарь
- Защитник
-
24 Серен ДарвинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Wilmer Cabrera
Ход матча
16'
26'
1:1
Предыдущие игры
Нью-Йорк Сити Последние 20 матчей: +11 =5 -4Реал Солт-Лейк 3:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 3:1 Спортинг Канзас-Сити Колорадо Рэпидс 1:2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Нью-Йорк Сити
Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 0:1 Портленд Тимберс Нью-Йорк Сити 3:0 Сиэтл Саундерс Нью-Йорк Сити 4:2 Филадельфия Юнион Ди Си Юнайтед 1:2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 4:0 Северная Каролина Нью-Йорк Сити 5:2 Цинциннати Коламбус Кру 2:2 Нью-Йорк Сити Чикаго Файр 1:1 Нью-Йорк Сити Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Нью-Йорк Сити Монреаль Импакт 0:2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:1 Орландо Сити Нью-Йорк Сити 1:0 Чикаго Файр Ди Си Юнайтед 0:2 Нью-Йорк Сити Миннесота Юнайтед 3:3 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 0:0 Монреаль Импакт
Хьюстон Динамо Последние 20 матчей: +6 =2 -12Хьюстон Динамо 0:1 Чикаго Файр Хьюстон Динамо 0:1 Сиэтл Саундерс Торонто 1:3 Хьюстон Динамо Атланта Юнайтед 5:0 Хьюстон Динамо
Хьюстон Динамо 1:3 Лос-Анджелес Цинциннати 3:2 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 4:0 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Хьюстон Динамо Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Хьюстон Динамо Портленд Тимберс 4:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:3 Миннесота Юнайтед Хьюстон Динамо 3:2 Остин Болд Хьюстон Динамо 1:1 Спортинг Канзас-Сити Миннесота Юнайтед 1:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Ди Си Юнайтед Хьюстон Динамо 1:1 Портленд Тимберс Сиэтл Саундерс 1:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Даллас Хьюстон Динамо 2:0 Коламбус Кру Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Хьюстон Динамо
Последние игры между собой
Нью-Йорк Сити: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
Хьюстон Динамо: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|25
|12
|6
|7
|46 - 37
|42
|2.
|Атланта Юнайтед
|24
|12
|3
|9
|41 - 29
|39
|3.
|Нью-Йорк Сити
|1:0
|22
|10
|8
|4
|38 - 27
|38
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|24
|11
|4
|9
|41 - 34
|37
|5.
|Ди Си Юнайтед
|25
|9
|9
|7
|32 - 31
|36
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|24
|9
|6
|9
|34 - 41
|33
|7.
|Монреаль Импакт
|25
|10
|3
|12
|34 - 44
|33
|8.
|Торонто
|24
|9
|5
|10
|38 - 40
|32
|9.
|Орландо Сити
|24
|8
|5
|11
|32 - 33
|29
|10.
|Чикаго Файр
|25
|6
|9
|10
|35 - 35
|27
|11.
|Коламбус Кру
|25
|7
|4
|14
|25 - 37
|25
|12.
|Цинциннати
|24
|5
|2
|17
|23 - 55
|17
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|23
|16
|4
|3
|61 - 23
|52
|2.
|Миннесота Юнайтед
|23
|11
|5
|7
|39 - 30
|38
|3.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|23
|11
|5
|7
|40 - 34
|38
|4.
|Сиэтл Саундерс
|23
|11
|5
|7
|35 - 31
|38
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|23
|12
|1
|10
|30 - 34
|37
|6.
|Реал Солт-Лейк
|23
|10
|4
|9
|33 - 31
|34
|7.
|Даллас
|24
|9
|6
|9
|31 - 28
|33
|8.
|Портленд Тимберс
|22
|9
|4
|9
|35 - 33
|31
|9.
|Хьюстон Динамо
|0:1
|24
|9
|3
|12
|32 - 37
|30
|10.
|Спортинг Канзас-Сити
|23
|7
|7
|9
|36 - 41
|28
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|25
|5
|9
|11
|25 - 42
|24
|12.
|Колорадо Рэпидс
|23
|6
|5
|12
|39 - 48
|23
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