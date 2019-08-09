Финляндия: Вейккауслига 2019

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ХИФК
0:2
Второй тайм: 63'

Стадион:
Коккола ПВ
0'
3' Желтая карточка
Juri Kinnunen
6' Желтая карточка
Riku Selander
0:1
25' Гол
Ярти Ишмаель
38' Желтая карточка
Jabar Sharza
0:2
44' Гол
Йосимов Милош
45' Желтая карточка
Коскимаа Вилле
63'
12
Daniel
Kolar
I
6
Riku
Selander
24
Мянтюля
Теро
4
Патронен
Ханну
20
Хассан
Сисей
7
Маттссон
Йоэль
28
Jabar
Sharza
8
Jukka
Halme
17
Jani
Baeckman
14
Тикиньо
Франсиско
9
Луис
Энрике
22
Teppo
Marttinen
21
Timo
Rauhala
5
Коскимаа
Вилле
3
Йосимов
Милош
7
Juri
Kinnunen
77
Ярти
Ишмаель
90
Patrik
Byskata
11
Joni
Maekelae
16
Видескуг
Адам
44
Банза
Енох
13
Taiki
Kagayama
ХИФК
Коккола ПВ

Ход матча

3'
 
Juri Kinnunen
6'
Riku Selander
 
25'
0:1
Ярти Ишмаель
(Банза Енох)
38'
Jabar Sharza
 
44'
0:2
Йосимов Милош
45'
 
Коскимаа Вилле
46'
Matias Haenninen
Riku Selander
 
46'
Tuukka Andberg
Патронен Ханну
 

Предыдущие игры

ХИФК Последние 20 матчей: +5 =7 -8
КуПС 1:1 ХИФК Мариехамн 1:3 ХИФК ХИФК 1:0 РоПС Хонка 3:0 ХИФК
ХИФК 0:2 ХИК Лахти 0:0 ХИФК ХИФК 1:0 СЯК Сейнайоки ХИФК 2:1 ВПС ХИФК 1:1 Интер Турку Коккола ПВ 1:1 ХИФК ХИФК 1:1 КуПС ХИФК 1:1 Мариехамн РоПС 1:0 ХИФК ХИФК 2:0 Хонка ХИК 1:1 ХИФК ХИФК 0:1 Лахти СЯК Сейнайоки 1:0 ХИФК Мариехамн 3:0 ХИФК ХИФК 1:3 Интер Турку ХИФК 1:2 Хонка
Коккола ПВ Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Лахти 1:0 Коккола ПВ Коккола ПВ 2:1 КуПС Коккола ПВ 1:2 СЯК Сейнайоки Мариехамн 3:0 Коккола ПВ
Коккола ПВ 2:1 ВПС РоПС 0:0 Коккола ПВ Ильвес 4:2 Коккола ПВ Коккола ПВ 1:3 Интер Турку Хонка 0:1 Коккола ПВ ХИК 3:1 Коккола ПВ Коккола ПВ 1:1 ХИФК Коккола ПВ 2:3 Ильвес Коккола ПВ 0:0 Лахти КуПС 3:1 Коккола ПВ СЯК Сейнайоки 1:0 Коккола ПВ Коккола ПВ 0:4 Мариехамн ВПС 2:2 Коккола ПВ Коккола ПВ 0:1 РоПС Коккола ПВ 0:2 Ильвес РоПС 1:2 Коккола ПВ

Последние игры между собой

ХИФК: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 0
Коккола ПВ: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 4
Коккола ПВ 1:1 ХИФК Вейккауслига ХИФК 2:1 Коккола ПВ Икконен Коккола ПВ 2:2 ХИФК Икконен ХИФК 2:0 Коккола ПВ Икконен
Коккола ПВ 0:2 ХИФК Кубок Коккола ПВ 1:1 ХИФК Икконен ХИФК 4:0 Коккола ПВ Икконен
Команда И В Н П Г О
1. Ильвес 17 9 6 2 23 - 12 33
2. Интер Турку 18 10 3 5 33 - 20 33
3. Хонка 18 9 3 6 28 - 23 30
4. КуПС 18 7 7 4 27 - 22 28
5. ХИК 18 6 9 3 20 - 18 27
6. СЯК Сейнайоки 17 7 5 5 16 - 17 26
7. Лахти 18 6 7 5 18 - 19 25
8. Мариехамн 17 6 4 7 24 - 20 22
9. ХИФК 0:2 18 5 7 6 15 - 18 22
10. РоПС 18 4 4 10 12 - 22 16
11. Коккола ПВ 2:0 19 4 4 11 16 - 32 16
12. ВПС 18 0 9 9 16 - 25 9
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    45'
    Коскимаа Вилле получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Йосимов Милош бьет в цель!
  • Желтая карточка
    38'
    Jabar Sharza получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Ярти Ишмаель бьет в цель!
  • Желтая карточка
    6'
    Riku Selander получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    3'
    Юрий Киннунен получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Telia 5G-areena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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