Финляндия: Вейккауслига 2019
ХИФК
0:2
Второй тайм: 63'
Стадион: Telia 5G-areena
Коккола ПВ
3' Желтая карточкаJuri Kinnunen
6' Желтая карточкаRiku Selander
0:1
25' ГолЯрти Ишмаель
38' Желтая карточкаJabar Sharza
0:2
44' ГолЙосимов Милош
45' Желтая карточкаКоскимаа Вилле
24
Мянтюля
Теро
20
Хассан
Сисей
28
Jabar
Sharza
21
Timo
Rauhala
77
Ярти
Ишмаель
44
Банза
Енох
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Мянтюля ТероЗащитник
- Защитник
-
20 Хассан СисейЗащитник
- Полузащитник
-
28 Jabar SharzaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
50 Toro II
-
-
-
-
Главный тренер: Tor Thodesen
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Timo RauhalaЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Ярти ИшмаельПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Банза ЕнохПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
70 Yessy MenaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Niko Kalliokoski
Ход матча
25'
0:1
38'
44'
0:2
45'
Предыдущие игры
ХИФК Последние 20 матчей: +5 =7 -8КуПС 1:1 ХИФК Мариехамн 1:3 ХИФК ХИФК 1:0 РоПС Хонка 3:0 ХИФК
Коккола ПВ Последние 20 матчей: +4 =4 -12Лахти 1:0 Коккола ПВ Коккола ПВ 2:1 КуПС Коккола ПВ 1:2 СЯК Сейнайоки Мариехамн 3:0 Коккола ПВ
Коккола ПВ 2:1 ВПС РоПС 0:0 Коккола ПВ Ильвес 4:2 Коккола ПВ Коккола ПВ 1:3 Интер Турку Хонка 0:1 Коккола ПВ ХИК 3:1 Коккола ПВ Коккола ПВ 1:1 ХИФК Коккола ПВ 2:3 Ильвес Коккола ПВ 0:0 Лахти КуПС 3:1 Коккола ПВ СЯК Сейнайоки 1:0 Коккола ПВ Коккола ПВ 0:4 Мариехамн ВПС 2:2 Коккола ПВ Коккола ПВ 0:1 РоПС Коккола ПВ 0:2 Ильвес РоПС 1:2 Коккола ПВ
Последние игры между собой
ХИФК: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 0
Коккола ПВ: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 4
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ильвес
|17
|9
|6
|2
|23 - 12
|33
|2.
|Интер Турку
|18
|10
|3
|5
|33 - 20
|33
|3.
|Хонка
|18
|9
|3
|6
|28 - 23
|30
|4.
|КуПС
|18
|7
|7
|4
|27 - 22
|28
|5.
|ХИК
|18
|6
|9
|3
|20 - 18
|27
|6.
|СЯК Сейнайоки
|17
|7
|5
|5
|16 - 17
|26
|7.
|Лахти
|18
|6
|7
|5
|18 - 19
|25
|8.
|Мариехамн
|17
|6
|4
|7
|24 - 20
|22
|9.
|ХИФК
|0:2
|18
|5
|7
|6
|15 - 18
|22
|10.
|РоПС
|18
|4
|4
|10
|12 - 22
|16
|11.
|Коккола ПВ
|2:0
|19
|4
|4
|11
|16 - 32
|16
|12.
|ВПС
|18
|0
|9
|9
|16 - 25
|9
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