Китай: Суперлига 2019

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Шанхай Шэньхуа
2:1
Конец матча

Стадион:
Шеньчжень
0'
22' Желтая карточка
Jinhao Bi
0:1
22' Пенальти
Соуза Диего II
1:1
26' Гол
Цао Юньдин
2:1
86' Гол
Ким Шин-Вук
87' Желтая карточка
Ким Шин-Вук
90' Желтая карточка
Shilin Sun
90' Красная карточка
Сельнес Оле
90' Желтая карточка
Имин Лю
90'+7
27
Ли
Шуай
16
Yunqiu
Li
3
Jinhao
Bi
5
Chenjie
Zhu
23
Jiajun
Bai
26
Н'Думбу
Александр
22
Эль-Шаарави
Стефан
25
Синьли
Пэн
10
Морено
Джованни
28
Цао
Юньдин
20
Ким
Шин-Вук
23
Guo
Wei
42
Yeljan
Shinar
4
Wei
Qiao
24
Имин
Лю
15
Zhen
Ge
39
Chao
Gan
10
Сельнес
Оле
26
Qiang
Jin
31
Yuanyi
Li
12
John
Mary
40
Соуза
Диего
II
Шанхай Шэньхуа
4-1-4-1
Шеньчжень
4-3-3

Ход матча

22'
Jinhao Bi
 
22'
0:1
Соуза Диего II
26'
Цао Юньдин
(Эль-Шаарави Стефан)
1:1
59'
Игало Одион
Эль-Шаарави Стефан
 
76'
 
Harold Preciado
Соуза Диего II
86'
Ким Шин-Вук
(Синьли Пэн)
2:1
87'
Ким Шин-Вук
 
90'
Shilin Sun
Синьли Пэн
 
90'
 
Peng Wang III
Chao Gan
90'
Shilin Sun
 
90'
 
Сельнес Оле
90'
 
Имин Лю

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 4
  • 9 Угловые 4
  • 4 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 17
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 2 Замены 2
  • 44 Владение мячом, % 56

Предыдущие игры

Шанхай Шэньхуа Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Шаньдун Лунэн 2:2 Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа 0:3 Тянцзинь Тэда Далянь Ифан 2:3 Шанхай Шэньхуа Тянцзинь Цюаньцзянь 2:2 Шанхай Шэньхуа
Шанхай Шэньхуа 2:2 Ухань Чжоэр Шанхай Шэньхуа 5:3 Гуанчжоу Фули Тянцзинь Тэда 1:3 Шанхай Шэньхуа Пекин Женьхе 1:4 Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа 3:2 Хэнань Цзянье Хэбей Форчун 2:1 Шанхай Шэньхуа Шанхай СИПГ 3:1 Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа 0:3 Гуанчжоу Эвергранд Цзянсу Сунин 0:1 Шанхай Шэньхуа Бэйцзин Гоань 2:1 Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа 0:0 Чуньцинь Лифан Шанхай Шэньхуа 3:2 Чуньцинь Лифан Далянь Ифан 1:0 Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа 1:3 Шаньдун Лунэн Тянцзинь Тэда 1:1 Шанхай Шэньхуа Шеньчжень 2:1 Шанхай Шэньхуа
Шеньчжень Последние 20 матчей: +2 =6 -12
Далянь Ифан 2:0 Шеньчжень Шеньчжень 1:1 Бэйцзин Гоань Шеньчжень 4:0 Гуанчжоу Фули Шеньчжень 1:1 Пекин Женьхе
Цзянсу Сунин 2:0 Шеньчжень Шаньдун Лунэн 3:0 Шеньчжень Шеньчжень 0:2 Чуньцинь Лифан Тянцзинь Цюаньцзянь 2:2 Шеньчжень Хэбей Форчун 1:1 Шеньчжень Шеньчжень 0:1 Шанхай СИПГ Хэнань Цзянье 1:0 Шеньчжень Шеньчжень 0:0 Тянцзинь Тэда Ухань Чжоэр 2:0 Шеньчжень Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Шеньчжень Шеньчжень 1:2 Далянь Ифан Бэйцзин Гоань 3:0 Шеньчжень Шеньчжень 2:1 Шанхай Шэньхуа Шеньчжень 0:1 Шанхай Шэньхуа Гуанчжоу Фули 3:1 Шеньчжень Пекин Женьхе 2:2 Шеньчжень

Последние игры между собой

Шанхай Шэньхуа: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Шеньчжень: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Шеньчжень 2:1 Шанхай Шэньхуа Суперлига Шеньчжень 0:1 Шанхай Шэньхуа Кубок
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Гуанчжоу Эвергранд 25 19 2 4 55 - 19 59
2. Бэйцзин Гоань 25 19 1 5 48 - 19 58
3. Шанхай СИПГ 25 17 5 3 50 - 23 56
4. Шаньдун Лунэн 25 12 5 8 44 - 29 41
5. Цзянсу Сунин 25 11 7 7 47 - 36 40
6. Ухань Чжоэр 25 10 7 8 32 - 31 37
7. Далянь Ифан 25 9 7 9 37 - 38 34
8. Тянцзинь Тэда 25 9 5 11 35 - 39 32
9. Чуньцинь Лифан 24 7 9 8 31 - 40 30
10. Хэнань Цзянье 25 8 6 11 32 - 40 30
11. Гуанчжоу Фули 24 8 5 11 46 - 59 29
12. Шанхай Шэньхуа 25 7 6 12 39 - 47 27
13. Хэбей Форчун 25 7 5 13 28 - 43 26
14. Шеньчжень 25 4 7 14 22 - 38 19
15. Тянцзинь Цюаньцзянь 25 2 12 11 29 - 45 18
16. Пекин Женьхе 23 3 3 17 19 - 48 12
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Hongkou Football Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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