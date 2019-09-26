Китай: Суперлига 2019
Шанхай Шэньхуа
2:1
Конец матча
Стадион: Хонгкоу
Шеньчжень
22' Желтая карточкаJinhao Bi
0:1
22' ПенальтиСоуза Диего II
1:1
26' ГолЦао Юньдин
2:1
86' ГолКим Шин-Вук
87' Желтая карточкаКим Шин-Вук
90' Желтая карточкаShilin Sun
90' Красная карточкаСельнес Оле
90' Желтая карточкаИмин Лю
27
Ли
Шуай
16
Yunqiu
Li
23
Jiajun
Bai
25
Синьли
Пэн
28
Цао
Юньдин
20
Ким
Шин-Вук
23
Guo
Wei
4
Wei
Qiao
24
Имин
Лю
15
Zhen
Ge
39
Chao
Gan
10
Сельнес
Оле
26
Qiang
Jin
31
Yuanyi
Li
12
John
Mary
- Основной состав
-
27 Ли ШуайВратарь
-
16 Yunqiu LiЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Jiajun BaiЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Синьли ПэнПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Цао ЮньдинПолузащитник
-
20 Ким Шин-ВукНападающий
- Запасные игроки
-
7 Юнпо ВанПолузащитник
-
37 Shilin SunПолузащитник
- Нападающий
-
35 Ли ЯнНападающий
-
-
12 Zhao Chen
-
-
Главный тренер: Kang-Hee Choi
- Основной состав
-
23 Guo WeiВратарь
- Защитник
-
4 Wei QiaoЗащитник
-
24 Имин ЛюЗащитник
-
15 Zhen GeЗащитник
-
39 Chao GanПолузащитник
-
10 Сельнес ОлеПолузащитник
-
26 Qiang JinПолузащитник
-
31 Yuanyi LiНападающий
-
12 John MaryНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
-
29 Dalong Wang
-
-
-
27 Pengchao Zu
-
33 Tianyi Gao
-
16 Жоу Яюн
-
Главный тренер: Донадони Роберто
Ход матча
22'
22'
0:1
26'
1:1
86'
2:1
87'
90'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
6 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 4
-
9 Угловые 4
-
4 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 17
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
2 Замены 2
-
44 Владение мячом, % 56
Предыдущие игры
Шанхай Шэньхуа Последние 20 матчей: +7 =5 -8Шаньдун Лунэн 2:2 Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа 0:3 Тянцзинь Тэда Далянь Ифан 2:3 Шанхай Шэньхуа Тянцзинь Цюаньцзянь 2:2 Шанхай Шэньхуа
Шанхай Шэньхуа 2:2 Ухань Чжоэр Шанхай Шэньхуа 5:3 Гуанчжоу Фули Тянцзинь Тэда 1:3 Шанхай Шэньхуа Пекин Женьхе 1:4 Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа 3:2 Хэнань Цзянье Хэбей Форчун 2:1 Шанхай Шэньхуа Шанхай СИПГ 3:1 Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа 0:3 Гуанчжоу Эвергранд Цзянсу Сунин 0:1 Шанхай Шэньхуа Бэйцзин Гоань 2:1 Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа 0:0 Чуньцинь Лифан Шанхай Шэньхуа 3:2 Чуньцинь Лифан Далянь Ифан 1:0 Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа 1:3 Шаньдун Лунэн Тянцзинь Тэда 1:1 Шанхай Шэньхуа Шеньчжень 2:1 Шанхай Шэньхуа
Шеньчжень Последние 20 матчей: +2 =6 -12Далянь Ифан 2:0 Шеньчжень Шеньчжень 1:1 Бэйцзин Гоань Шеньчжень 4:0 Гуанчжоу Фули Шеньчжень 1:1 Пекин Женьхе
Цзянсу Сунин 2:0 Шеньчжень Шаньдун Лунэн 3:0 Шеньчжень Шеньчжень 0:2 Чуньцинь Лифан Тянцзинь Цюаньцзянь 2:2 Шеньчжень Хэбей Форчун 1:1 Шеньчжень Шеньчжень 0:1 Шанхай СИПГ Хэнань Цзянье 1:0 Шеньчжень Шеньчжень 0:0 Тянцзинь Тэда Ухань Чжоэр 2:0 Шеньчжень Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Шеньчжень Шеньчжень 1:2 Далянь Ифан Бэйцзин Гоань 3:0 Шеньчжень Шеньчжень 2:1 Шанхай Шэньхуа Шеньчжень 0:1 Шанхай Шэньхуа Гуанчжоу Фули 3:1 Шеньчжень Пекин Женьхе 2:2 Шеньчжень
Последние игры между собой
Шанхай Шэньхуа: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Шеньчжень: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гуанчжоу Эвергранд
|25
|19
|2
|4
|55 - 19
|59
|2.
|Бэйцзин Гоань
|25
|19
|1
|5
|48 - 19
|58
|3.
|Шанхай СИПГ
|25
|17
|5
|3
|50 - 23
|56
|4.
|Шаньдун Лунэн
|25
|12
|5
|8
|44 - 29
|41
|5.
|Цзянсу Сунин
|25
|11
|7
|7
|47 - 36
|40
|6.
|Ухань Чжоэр
|25
|10
|7
|8
|32 - 31
|37
|7.
|Далянь Ифан
|25
|9
|7
|9
|37 - 38
|34
|8.
|Тянцзинь Тэда
|25
|9
|5
|11
|35 - 39
|32
|9.
|Чуньцинь Лифан
|24
|7
|9
|8
|31 - 40
|30
|10.
|Хэнань Цзянье
|25
|8
|6
|11
|32 - 40
|30
|11.
|Гуанчжоу Фули
|24
|8
|5
|11
|46 - 59
|29
|12.
|Шанхай Шэньхуа
|25
|7
|6
|12
|39 - 47
|27
|13.
|Хэбей Форчун
|25
|7
|5
|13
|28 - 43
|26
|14.
|Шеньчжень
|25
|4
|7
|14
|22 - 38
|19
|15.
|Тянцзинь Цюаньцзянь
|25
|2
|12
|11
|29 - 45
|18
|16.
|Пекин Женьхе
|23
|3
|3
|17
|19 - 48
|12
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